الحافيظي والنفاتي يغيبان عن أولى لقاءات "شان"

الحافيظي والنفاتي يغيبان عن أولى لقاءات "شان"
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 16 يناير 2021 - 20:30

يخوض المنتخب المغربي للاعبين المحليين أولى مباريات بطولة “الشان”، بعد غد الاثنين أمام منتخب طوغو، بغياب كل عبد الإله الحافيظي وأدم النفاتي، ويأتي ذلك بسبب الإصابة.

ولن يكون بمقدور مدرب “الأسود المحلية” الاعتماد على خدمات عبد الإله الحافيظي، لعودته من الإصابة، فيما سيغيب أدم النفاتي بسبب بشد عضلي قبل يومين من موعد المواجهة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيواجه منتخب طوغو في أولى مباريات “شان 2021” يوم الاثنين المقبل، على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المغربي.

أدم النفاتي المنتخب المغربي للاعبين المحليين بطولة "الشان" عبد الإله الحافيظي

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‫تعليقات الزوار

1
  • kata
    السبت 16 يناير 2021 - 20:40

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله خليهم يرتاحوا شويا لأن هذه البطولة مافيها تانفع للفرق غازايدا المهم هي البطولة العربية والكونفدرالية والسوبر انشاء الله وزيد البطولة الوطنية

    -5
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