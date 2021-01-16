الحافيظي والنفاتي يغيبان عن أولى لقاءات "شان"

يخوض المنتخب المغربي للاعبين المحليين أولى مباريات بطولة “الشان”، بعد غد الاثنين أمام منتخب طوغو، بغياب كل عبد الإله الحافيظي وأدم النفاتي، ويأتي ذلك بسبب الإصابة.

ولن يكون بمقدور مدرب “الأسود المحلية” الاعتماد على خدمات عبد الإله الحافيظي، لعودته من الإصابة، فيما سيغيب أدم النفاتي بسبب بشد عضلي قبل يومين من موعد المواجهة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيواجه منتخب طوغو في أولى مباريات “شان 2021” يوم الاثنين المقبل، على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المغربي.