الحافيظي يعود إلى أجواء التباري مع المنتخب المحلي

خاض الدولي المغربي عبد الإله الحافيظي، مهاجم المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أول حصة تدريبية جماعية له منذ الإصابة التي تعرض لها شهر دجنبر الماضي، خلال مباراة فريقه الرجاء الرياضي ومضيفه نهضة بركان، لحساب الجولة الرابعة من “البطولة برو”، إذ غاب منذ ذلك الحين عن أجواء التباري.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن صانع لعب “النسور” شارك اليوم خلال الحصة التدريبية للأسود المحلية، التي خصصها الناخب الوطني الحسين عموتة لإزالة الإعياء، بعد المباراة التي خاضتها “النخبة الوطنية” أول أمس الإثنين أمام المنتخب الطوغولي، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة برسم نهائيات “الشان”، والتي انتهت لصالح العناصر الوطنية بهدف نظيف وقعه اللاعب يحيى جبران من نقطة الجزاء.

ووفق المصادر نفسها فإن الحافيظي استفاد من بعض التمارين بالكرة، وذلك للاستئناس بشكل تدريجي مع نسق التداريب الجماعية، قبل دخوله في أجواء المنافسة، بعد أن استفاد من علاج مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي المرافق، من أجل تأهيله للمباريات المقبلة ضمن منافسات “الشأن”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حظوظ الحافيظي للمشاركة في مباريات هذه التظاهرة القارية تبقى وافرة، خاصة في حال ضمن أبناء الحسين عموتة التأهل للدور الموالي، وذلك بعدما استعاد اللاعب الكثير من عافيته، وبات شبه جاهز للعودة إلى أجواء التباري.

وتحاول العناصر الوطنية أن تحافظ على هذا اللقب القاري، الذي توجت به خلال النسخة التي أقيمت بالمغرب قبل ثلاث سنوات، رفقة الإطار الوطني جمال سلامي، بعد الفوز على “نسور” نيجيريا في المباراة النهائية برباعية نظيفة.

يُشار إلى أن أبناء الحسين عموتة يحتلون صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على المنتخب الطوغولي، وتعادل رواندا أمام أوغندا بدون أهداف.