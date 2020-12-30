الحالات الحرجة بـ"كورونا" تبلغ 170 .. ونسبة التعافي تلامس 93 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2143 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 170 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 92.7 بالمائة، وتم تسجيل 41 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 811 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 627 حالة بالدار البيضاء، و38 بالجديدة، و35 بالنواصر، و32 بالمحمدية، و27 بسطات، و23 ببرشيد، و23 بمديونة، و5 حالات ببن سليمان، وحالة واحدة بسيدي بنور.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 340 حالة، منها 184 بطنجة أصيلة، و60 بتطوان، و38 بالعرائش، و27 بالحسيمة، و19 بالمضيق الفنيدق، و7 حالات بوزان، و4 بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بشفشاون.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 278 حالة، منها 89 بالقنيطرة، و81 بالصخيرات تمارة، و80 بسلا، و14 بالرباط، و10 حالات بالخميسات، و3 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة أحصت 211 حالة، منها 67 بأكادير إداوتنان، و55 بإنزكان أيت ملول، و41 بتارودانت، و34 بتزنيت، و14 باشتوكة أيت باها.

وسجلت جهة مراكش أسفي 181 حالة، منها 98 بمراكش، و23 بالصويرة، و13 بآسفي، و12 بشيشاوة، و11 بقلعة السراغنة، و9 حالات باليوسفية، و9 بالحوز، و6 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 94 حالة، منها 32 بالناظور، و30 بوجدة أنجاد، و26 ببركان، وحالتان بتاوريرت، وحالتان بالدريوش، وحالة واحدة1 بجرادة، ومثلها بجرسيف.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 75 حالة، منها 25 بفاس، و15 بصفرو، و12 بمكناس، و12 بتاونات، و7 حالات بتازة، وحالتان بالحاجب، وحالة واحدة في كل من بولمان وإفران.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 57 حالة، منها 21 ببني ملال، و11 بالفقيه بن صالح، و11 بخريبكة، و8 حالات بأزيلال، و6 بخنيفرة. فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 52 حالة، منها 36 بالعيون، و13 ببوجدور، و3 حالات بالسمارة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 20 حالة، منها 16 بالرشيدية و4 حالات بتنغير، بينما سجلت جهة كلميم واد نون 12 حالة، منها 10 حالات بكلميم، وحالتان بسيدي افني؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 12 حالة، جميعها بوادي الذهب.