الحالات الحرجة ترتفع في المغرب .. ومؤشر الإصابة يبلغ 1.9 بالمائة

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.495.477 شخصا؛ فيما استفاد 4.155.395 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 684 شخصا، بعد إجراء 9620 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من الفيروس التاجي 656 شخصا، ورصدت 6 وفيات.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 14.1 في المائة خلال اليوم الأخير؛ بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.9 في المائة، واستقر مؤشر التعافي في 97.3 في المائة، وبلغت الحالات الحرجة خلال اليوم الأخير 108 حالات.

وحول التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد توزعت بين 534 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و31 حالة بجهة مراكش آسفي، و29 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و18 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و15 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ومثلها بجهة كلميم واد نون.

وسجلت 12 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و7 حالات بجهة الشرق، ومثلها كذلك بجهة سوس ماسة، و4 حالات بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة فاس مكناس.

وبخصوص الوفيات الجديدة المرصودة من لدن مصالح وزارة الصحة، فقد توزعت بين 3 حالات بمدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من سلا والعيون ومكناس.