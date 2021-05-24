الحالة الصحية للصحافي الريسوني تدفع حقوقيين إلى دق ناقوس الخطر

دخل إضراب الصّحافي المغربي سليمان الريسوني يومه الـ47، دون أن تنجح الوساطات الحقوقية والمدنية في ثنيه عن مواصلة “معركة الأمعاء الفارغة”، فيما يراهن حقوقيون على تدخل الدولة لإنقاذ حياة الصّحافي المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ سنة كاملة.
ويخوض الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” التي توقفت عن الإصدار، معركة طويلة من الإضراب عن الطعام، مطالبا بتمكينه من شروط المحاكمة العادلة، بينما يطالب حقوقيون السلطات المغربية بتمتيعه بالسّراح، نظرا لتوفّر كافة ضمانات حضور المحاكمة.
ويشير الحقوقي عادل تشيكيطو إلى أنّ “إضراب الريسوني وصل إلى اليوم الـ47، وهو ما يؤكد أن حياته في خطر وأن وضعه الصحي مقلق”، مبرزا أنه “إذا تعرض لمكروه فإن هذا الأمر سيكون بمثابة فضيحة حقوقية دولية، وسيكتب في التاريخ أن الدولة تعاملت مع قضية الريسوني بطريقة لم تخضع لأي معيار من معايير المحاكمة العادلة”، وفق تعبيره.
ووجه الحقوقي ذاته رسالة إلى “العقلاء في الدولة” من أجل التّدخل لإنقاذ حياة الريسوني، مبرزا أن “القضية لم تعد قضية تمتيع هذا الصحافي بشروط المحاكمة العادلة، بل هي قضية أصبحت تدور حول إنقاذ حياته دون أن يصيبه مكروه نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام”.
من جانبه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ “الإبقاء على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي قيد الحبس الاحتياطي بهذا الشكل يرخي بظلال من الشكوك والتخوفات، خاصة في ما يتعلق بصحة الادعاءات الموجهة إليهما، مع التحفظ على حقوق المشتكين لغياب معطيات في الموضوع”.
وأورد الحقوقي ذاته أنّ “المغرب مطالب بضرورة احترام المبادئ الدستورية التي تكفل للصحافيين حقهم في التعبير عن آراءهم ومواقفهم إزاء القضايا السياسية والحقوقية الشائكة، التي تدخل في نطاق أداء واجبهم المهني دون التعرض لأي مضايقات”.
واعتبر أنّ الاعتقال الاحتياطي في القضايا الجنحية من الناحية القانونية “لا يجوز أن يتجاوز مدة شهر، ويمكن تمديده لمرتين، وللمدة نفسها، بمقتضى أمر قضائي بناءً على طلب النيابة العامة مع تبرير ذلك، وفقًا للمادة 176 من قانون المسطرة الجنائية المغربي”.
كما زاد المتحدث نفسه: “في ما يتعلق بالقضايا الجنائية فإن مدة الاعتقال الاحتياطي تصل إلى شهرين، تُجدد في حدود خمس مرات في حال عدم اتخاذ قاضي التحقيق أمرًا بانتهاء التحقيق خلال تلك المدة، وفقًا للمادة 177 من قانون المسطرة الجنائية”.
وفي حال عدم اتخاذ قاضي التحقيق أمرًا خلال تلك الفترة، يردف الخضري، فإنه يطلق سراح المتهمين في القضايا الجنحية أو الجنائية بقوة القانون مع استمرار التحقيق؛ لذلك وجب إطلاق سراح الصحافيين فورا، وأي مضاعفات خطيرة على حياتهما ستكون وصمة عار في جبين المغرب”.
اقول لهذا الحقوقي المحترم
ان هناك كثير من السجناء يموتون في دول تعتبرونها انتم “د ول القانون و الحق و العدالة ووووو)ولا احد يتحدث عنها ..
هذا الشخص اختار الانتحار طواعية فما هو ذنب الدولة او المجتمع ..
لم يعد في لاي منظمة حقوقية او اي دولية في االالم استطاعة ابتزاز المغرب ..انتهى ذاك العهد وخلا زمن احتقار بلدنا من طرف الغير .
الريسوني يدفع ضريبة قول كلمة الحق…ولكن المواطن الذي تدافع عنه يا أخي والله العظيم لا يستحق…راجع نفسك واهتم بأبنائك ، …فالمخزن سيستنزف صحتك وجهدك ….
عمر الراضي اعترف بممارسة …. مع المشتكية و المدافعون ينفون دلك اما الريسوني فالعلم لله
الصحفيين المعتقلين الداخلين في إضراب عن الطعام يطلون على الموت!معتقلي الحراكات الاجتماعية يقبعون في السجن!بعضهم لا يعلم عنهم شيئا!الأزمات الاجتماعية والديبلوماسية تنفجر دفعة واحدة بافتعال و بتدبير كارثي!الاتحاد الأوروبي وقف مع إسبانيا في فضيحة سبتة بكل قوة!من وقف معنا في هذه الأزمة الفضيحة؟ هل أصدر نتنياهو بيان دعم و تضامن في إطار التطبيع ليضيفه إلى إطلالته بالخريطة التهكمية؟نتنياهو سياسي متطرف يقف معه المتطرفون المناهضون للسلام،التسامح والتعايش!لماذا تم التطبيع معه؟المظاهرات في معاقل الدعم الرئيسية للعدو الصهيونيفي الغرب!لماذا منعت و منع مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني؟ هل يراد لنا أن نتصهين في زمن تحرر اليهود والعالم من الصهيونية؟ هل يراد لنا أن نكون آخر الصهاينة و أكثر صهيونية من الصهاينة؟أين حلفاء و أصدقاء و إخوة الخليج؟ هل أصدروا بيان تضامن كما أرسلنا الجيش لحرب اليمن؟أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء!هل افتتحت قنصليتها بالصحراء؟ فرنسا تستغلنا و تنهب خيراتنا!هل وقفت معنا أم مع إسبانيا؟الشعب ينزح بشكل جماعي لسبتة! أين الأوراش الكبرى، المشاريع،التنمية البشرية؟ماذا يقول المطبعون؟
حسب المقال ، استمرار اعتقال سليمان غير قانوني، أين الرميد من هذا؟ ؛ إن حصل شيء مع سليمان فستكون عواقبه وخيمة على الظالمين.
منذ سنتين وحكام المغرب يعتقلون المناضلين والصحافيين ويقمعون كل إحتجاج شعبي ضد الغلاء والرشوة والنهب وفجئة يربطون علاقات مع العدو الصهيوني ويقطعون العلاقة مع ألمانيا فقط لأن مناضل مغربي يعيش هناك والفضيحة الكبرى تنظيمهم سفر جماعي لأطفال وتلاميذ نحو سبتة رغم منعهم السفر بين المدن …….. هل بدء مرض جنون السلطة يصيبهم ؟
عوض التوجه إلى السلطات من أجل إطلاق سراح الريسوني قبل المحاكمة على هؤلاء الذين يتخذون من حقوق الانسان منصة سياسية للاغتناء أن يتوجهوا إليه لوقف الاضراب عن الطعام اذا كان هذا الاضراب حقيقيا لأن اضرابا عن الطعام يستهلك خلاله الشخص التمر والعسل و الماء اضراب غريب. طبعا كل من كتب مقالا ينتقد السلطات أو سياسة الدولة يعتقد أنه مواطن فوق القانون و إذا ارتكب جناية أو جنحة فلا يحق للقضاء أن يحاكمه. رحم الله مناضلي سنوات الرصاص.
العياشة لا يستحقون ان تدافع عنهم يا أخ الريسوني أهتم بصحتك وعائلتك المخزن مجرم وانت تعرفه
هذا الحقوقي أسرد المواد القانونية . إدا من منظور هذا السرد فالقانون متجاوز . ويجب أن يتابع بصراح مؤقت لنقول نتعامل بالقانون . لا مجال لإضرار بصورة البلد لتصفية حسابات أو مقابل أشياء يمكن التجاوز عنها أو التغاضي حتى. هذا رأيي طبقا لما سرد .
مغرب 2021 دابا نشوف حريرتكم مع اسبانيا جا لي اكثر منكم قوة دابا نتفرج انضحك ان الله يمهل ولا يهمل
مثل هذه الاعتقالات التي تجعلنا نكره البلد وحاكميها ..
المستبدون يرددون، مراراً، أنهم أتوا لأداء مهمة محددة في الزمن وجاؤوا لخدمة قضية معينة ، وأن خدمة مصلحة الشعب هي التي أملت عليهم شَغْلَ المواقع التي يشغلونها، بدون رغبة منهم، وأنهم لبوا نداء الواجب الوطني ونزلوا عند رغبة مواطنيهم، ولكنهم يستطيبون الموقع ويشتد ارتباطهم بأريكة الحكم فيقررون ألا يبرحوه إلا إلى القبر، ويحتقرون ذكاء الناس ويتصرفون كما لو كان أفراد شعوبهم مجرد آلات صماء بكماء عمياء بلا ذاكرة ولا عقل ولا إحساس ولا ذوق ولا قدرة على الإدراك والتمييز.