الحالة الوبائية تجر رئيس الحكومة إلى البرلمان

الحالة الوبائية تجر رئيس الحكومة إلى البرلمان
و.م.ع
الأحد 11 أبريل 2021 - 01:13

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بـ”الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”.

وأوضح المجلسان، في بلاغ مشترك، أن هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالقاعة الكبرى بمجلس النواب، ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

وأضاف المصدر أن الجلسة ستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

التدابير الاحترازية الحالة الوبائية سعد الدين العثماني مجلس النواب

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