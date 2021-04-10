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تعليقات الزوار7
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شاب ينتحر شنقا في بوفكران بسبب "الحكرة"
السلام
بالنسبة لي انا معنديش مشكل ولو منخرجش حتى عام.
عندي كلشي داير احتياط ديالي سنين هذي.
غير لي بغيت نقول صحة المريض هي الاولى ولكن ساعدوهم باش يعيشو راه الوقت صعيبة عليهم راهم متضررين من هاذ الجاءحة.
اما انا مضربوش ليا لحساب.
والسلام عليكم
في وقت ترتفع فيه عقيرة ملايين المغاربة الرافضين للحجر في رمضان سارعت السلطات التونسية إلى تصحيح قرارها بخصوص الحجر في البلاد بأن سمحت بالحركة حتى 10 ليلا .هدا الفرق بين حكومة تمثل الشعب وأخرى لاتمثله.
الله سبحانه وتعالى يأمرنا ان لا نلقوا بايدينا الى التهلكة و الوباء تهلكة ان شاء الله سنصلي في البيت ورمضان مبروك للمسلمين.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ … “
هاد العثماني ذكي بزااااف ، راه عارف باللي فيروس كورونا كيبات قسار و فالنهار كيقييل ناعس باش ميضروش الجوع وتجي المغرب دغيا ، ديكشي علاش دار الحجر الصحي بالليل … فالنهار منخافوش وفالليل نتخباو … ونبقا نستلذ بديك اللحظة ونتوما كتأديو البالي والجديد مقابل المنكر اللي كتعملو فالشعب النائم.
قال وزير الصحة الجزاىري ان الجزاىر وصلت الى ثمانين في الماىة من المناعة الطبيعية .واقيلة خاصنا انخرجوا انديروا الحراك ابحالهم باش حتى احنا نكتاسبوا هاذ المناعة الطبيعية ههههه.
ما لا يعرفه قراء هيسبريس الاعزاء هو أن كورونا ولات تتخاف من القايد و المقدمين و نت البوليس داك شي لاش تتخرج غا بليل و في ظلمة هههه مهزالة
السي بوشعيب الحريري يظهر أن النوم يراودك لذلك أنت تضرب أخماسا بأسداس فأطلب منك أن تنام باكرا لتستيقظ معافى. فأنت لم تقل شيئا. لأنك على ما يظهر لا تفقه شيئا لذلك أنصحك بالصمت فهو حكمة أحيانا وليس أبدا