الحجمري أمينا عاما للجمعية الدولية للمجلات العلمية العربية

تم مؤخرا، تكليف المغربي عبد الفتاح الحجمري بمهمة الأمين العام للجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية.

كما تم تعيين الأمناء العامين المساعدين وأعضاء العديد من اللجان المتخصصة في العضويات والتصنيف الدولي ومعامل التأثير، والاستشاريين والخبراء، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة التأسيسي برئاسة الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

وتهدف الجمعية الدولية، بحسب نظامها التأسيسي، إلى تطوير عمل المجلات الأعضاء والتنسيق بينها، ورفع مستوى الجودة والنوعية، ووضع معايير وضوابط للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية، والاستفادة من المعايير والتجارب العربية والدولية الناجحة في مجال النشر العلمي، وكذا تطوير أساليب النشر والبحث العلمي لتحقيق أفضل النتائج، وتبادل الخبرات بين المجلات الأعضاء في مجالات النشر والبحث العلمي، ووضع تصنيف دولي للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية.