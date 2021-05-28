الحجمري يناقش حضور العربية في مشاريع التنمية

أكد عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، أن “موضوع تنمية اللغة العربية حظي بمناقشات مستفيضة في العديد من الهيئات العلمية والتقارير الوطنية لكل الدول العربية؛ والتي بينت عموما أن التمكن من اللغة يعني التمكن من المعرفة، وأن استعمال اللغة العربية في التعليم والبحث العلمي يحتاج إلى تدبير بيداغوجي يستحضر تجويد مستوى تعلم العربية في مختلف الأسلاك، وتتبع انعكاساته على مختلف التعلمات”.
وأشار الحجمري، في مشاركته ضمن “أعمال الملتقى العربي للمصطلحات العلمية.. رؤى موحدة”، المنظم من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة المجتمع العلمي العربي، إلى أنه “ينبغي الاعتراف اليوم بكون المناهج التعليمية في المدرسة والجامعة لا تسمح بحدوث تطور كبير على مستوى استخدام اللغة العربية في بعض التخصصات العلمية والتقنية. كما أن تدبير المعرفة في زمن العولمة يضع أمام البحث العلمي والتقني تحديات جديدة، من أجل إيجاد أنظمة تكوين ملائمة وتقنيات تلقين حديثة للرفع من مستوى التمكن من اللغة العربية؛ حتى لا تظل لغة متخلفة عن ركب المعرفة العالمية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن التوجه نحو وضع سياسة لغوية متوازنة بين اللغة الوطنية واللغات الأجنبية المتحاقلة معها أضحى أمرا ضروريا، علما أن لكل لغة خصائص ثقافية تحمل معها فهما للعالم والأشياء والعلاقات، وليست أداة تواصلية محايدة في التعبير والتعليم والبحث العلمي”.
وشدد مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط على أن “الاهتمام بتنمية اللغة العربية ينبغي ألا يظل رهين مقاربة لسانية ضيقة، بل من الأجدى ربطه بمنهجية لتدبير بيداغوجي للغات عموما وللغة العربية خصوصا”، قبل أن يخلص إلى أن العالم العربي يعيش اليوم لحظة محفوفة بانتظارات وتحديات تخص مسار التنمية الاجتماعية وتكوين الإنسان وإنجازات قيم الحداثة والديمقراطية.
وقال الحجمري إن “الخلاصات، التي ضمنها جان لوي كالفي في بحثه la guerre des langues ou les politiques linguistiques ، تبقى جديرة بالاعتبار؛ لأن اللغة التي لا تتطور تتجمد وتصبح أقرب إلى الموت”، مسجلا أهمية التكوين المستمر في مناهج التحصيل اللغوي والاهتمام المستمر بتفاعل اللغة مع محيطها السوسيو ثقافي، مشددا على أن وضع المصطلح وإيجاده عمل مهم؛ لكن هناك ما هو أهم، هو توفير سبل انتشاره وتداوله في الوسط التعليمي والعلمي والإعلامي.
La langue Arab c’est pour lire le coran et la poésie
L’anglais est la langue des sciences, sans la langue anglaise le Maroc restera isolé et sous develope, même la France a adopté la langue anglaise dans son éducation
للعربية و الإسلام أعداء كثر في المغرب، أولهم اليهود الذين في حقبة الاستعمار كانوا أول من تعلم و تحدث بالفرنسية و ترك العربية خلفه ، ثم يأت يد اليهود اليمنى في المغرب و هم الأمازيغ المرتدين عن الإسلام و الذين نسوا ما قدمه العرب و المسلمين لتاريخهم القصير!
و أخيرا و للأسف جاء محمد السادس بسياسته الضعيفة و الماكرة و المقتصرة على الكلام الشعبوي تجاه الإسلام و العربية!
المغاربة حكومة و شعبا بختزلون مشاكلهم في ضعف الاقتصاد و ندرة مناصب الشغل، أما هويتهم الحضارية و اللغوية فهذا موضوع لا يهمهم على الإطلاق حتى أضحى التجلويق بالنسبة لمعظمهم اسلوب حياة.
اللغة العربية في مجال العلوم والتقنيات تدخل فقط في مجال التواصل بين الآلة والإنسان، وهذا طبيعي لأن المستهلك متعدد الجنسيات واللغات والمصنع يلبي رغبات الجميع. أما في عمق الآلة التي تسببها الكومبيوتر وبطاقات المعالجة فهي تقوم بتحليل معطياتها بخواريزميات وقاعدة معطيات لبلغات خاصة كلها تميل إلى الإنحليزية. فما دام العرب لا يصنعمون وإنما هم فقط مستهلكين فمن المستبعد أن نتكلم عن اللغة العربية في تطور الميدان العلمي والتقني.
النموذج التنموي القديم، لفترة ما قبل 25 مايو 2021, أعطى نخب عدد كبير من أفرادها تسلقوا الدرجات وحصدوا الثورات واستحوذوا على العقارات لا لأنه أذكياء ولا لكونهم تكونوا تكوين جيد بالمعاهد والمدارس والجامعات المرموقة ولكن فقط لكونهم اكتسبوا مهارات عالية في لغتي موليير وشكسبير.
عدد من المغاربة الأذكياء المتقنون لأعمالهم المتحكمون في اللغتين الأمازيغية والعربية وجدوا، مع كامل الأسف، عراقيل كثيرة وبعض الأبواب موصد والمقاومة شرسة لأسباب متنوعة ومتعددة.
كيف لي أن أنسى، أنا خريج المدرسة العمومية، قرارات وازنة مالياً مخالفة لدفاتر التحملات في الصفقات العمومية، إتخذها مدير عام لمقاولة عمومية خريج مدارس أجنبية مرموقة بارع في استعمال اللغة الفرنسية قولا وكتابة.
يجب تشجيع اللغات الأمازيغية والعبرية والعربية وجميع اللغات شريطة مكافحة الانتهازية ولغة الخشب وتحرميات في تدبير الصفقات العمومية. محاضر الاجتماعات، مثلا، من الأفظل أن تكتب باللغة التي يتقنها جميع المسؤولين وأن تترجم الى باقي اللغات وتنشر داخل الادارات والمقاولات العمومية والمؤسسات الدستورية عبر البريد الالكتروني لحمايتها من التزوير.
نريد الانجليزية لغة العلم و الاقتصاد اما العربية فلا تنفع في اي شيء وكفى من سياسة
مجرد سؤال : ما الفائدة من وجود مكتب تنسيق التعريب بموارده البشرية و التقنية و بميزانيته و استراتيجياته و برامجه في وقت يعلم فيه الخاص و العام بأن لغة المملكة الرسمية الفعلية هي الفرنسية؟