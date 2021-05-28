الحجمري يناقش حضور العربية في مشاريع التنمية

أكد عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، أن “موضوع تنمية اللغة العربية حظي بمناقشات مستفيضة في العديد من الهيئات العلمية والتقارير الوطنية لكل الدول العربية؛ والتي بينت عموما أن التمكن من اللغة يعني التمكن من المعرفة، وأن استعمال اللغة العربية في التعليم والبحث العلمي يحتاج إلى تدبير بيداغوجي يستحضر تجويد مستوى تعلم العربية في مختلف الأسلاك، وتتبع انعكاساته على مختلف التعلمات”.

وأشار الحجمري، في مشاركته ضمن “أعمال الملتقى العربي للمصطلحات العلمية.. رؤى موحدة”، المنظم من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة المجتمع العلمي العربي، إلى أنه “ينبغي الاعتراف اليوم بكون المناهج التعليمية في المدرسة والجامعة لا تسمح بحدوث تطور كبير على مستوى استخدام اللغة العربية في بعض التخصصات العلمية والتقنية. كما أن تدبير المعرفة في زمن العولمة يضع أمام البحث العلمي والتقني تحديات جديدة، من أجل إيجاد أنظمة تكوين ملائمة وتقنيات تلقين حديثة للرفع من مستوى التمكن من اللغة العربية؛ حتى لا تظل لغة متخلفة عن ركب المعرفة العالمية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن التوجه نحو وضع سياسة لغوية متوازنة بين اللغة الوطنية واللغات الأجنبية المتحاقلة معها أضحى أمرا ضروريا، علما أن لكل لغة خصائص ثقافية تحمل معها فهما للعالم والأشياء والعلاقات، وليست أداة تواصلية محايدة في التعبير والتعليم والبحث العلمي”.

وشدد مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط على أن “الاهتمام بتنمية اللغة العربية ينبغي ألا يظل رهين مقاربة لسانية ضيقة، بل من الأجدى ربطه بمنهجية لتدبير بيداغوجي للغات عموما وللغة العربية خصوصا”، قبل أن يخلص إلى أن العالم العربي يعيش اليوم لحظة محفوفة بانتظارات وتحديات تخص مسار التنمية الاجتماعية وتكوين الإنسان وإنجازات قيم الحداثة والديمقراطية.

وقال الحجمري إن “الخلاصات، التي ضمنها جان لوي كالفي في بحثه la guerre des langues ou les politiques linguistiques ، تبقى جديرة بالاعتبار؛ لأن اللغة التي لا تتطور تتجمد وتصبح أقرب إلى الموت”، مسجلا أهمية التكوين المستمر في مناهج التحصيل اللغوي والاهتمام المستمر بتفاعل اللغة مع محيطها السوسيو ثقافي، مشددا على أن وضع المصطلح وإيجاده عمل مهم؛ لكن هناك ما هو أهم، هو توفير سبل انتشاره وتداوله في الوسط التعليمي والعلمي والإعلامي.