الحدادي: سعيد بظهوري الأول وبلوغ الـ"كان"

الحدادي: سعيد بظهوري الأول وبلوغ الـ"كان"
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 27 مارس 2021 - 20:37

أبدى الدولي المغربي منير الحدادي سعادته بخوضه أولى مبارياته مع المنتخب الوطني، أمس الجمعة، ضد موريتانيا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

ونشر الحدادي، اليوم، صورا من مباراة أمس، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق لاعب إشبيلية الإسباني الصور بالتعليق التالي: “سعيد بظهوري الأول والتأهل إلى كأس إفريقيا للأمم”.

وانتهت مواجهة المنتخب الوطني لمضيفه الموريتاني بالتعادل دون أهداف، علما أن العناصر الوطنية ضمنت تأهلها إلى “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة أمس، بعد تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى.
ويستقبل “الأسود”، الثلاثاء المقبل، بوروندي برسم آخر جولة من مرحلة التصفيات.

وتتصدر النخبة الوطنية مجموعتها برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي الثالث بـ5 نقاط، متقدما بنقطة واحدة عن منتخب إفريقيا الوسطى الذي حل رابعا في الترتيب.

المنتخب الوطني ظهور كأس أمم إفريقيا منير الحدادي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57 10

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30 1

بطل سباق الكراسي المتحركة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 15

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 3

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 5

جائزة تميز المرأة المغربية