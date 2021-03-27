الحدادي: سعيد بظهوري الأول وبلوغ الـ"كان"

أبدى الدولي المغربي منير الحدادي سعادته بخوضه أولى مبارياته مع المنتخب الوطني، أمس الجمعة، ضد موريتانيا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

ونشر الحدادي، اليوم، صورا من مباراة أمس، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق لاعب إشبيلية الإسباني الصور بالتعليق التالي: “سعيد بظهوري الأول والتأهل إلى كأس إفريقيا للأمم”.

وانتهت مواجهة المنتخب الوطني لمضيفه الموريتاني بالتعادل دون أهداف، علما أن العناصر الوطنية ضمنت تأهلها إلى “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة أمس، بعد تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى.

ويستقبل “الأسود”، الثلاثاء المقبل، بوروندي برسم آخر جولة من مرحلة التصفيات.

وتتصدر النخبة الوطنية مجموعتها برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي الثالث بـ5 نقاط، متقدما بنقطة واحدة عن منتخب إفريقيا الوسطى الذي حل رابعا في الترتيب.