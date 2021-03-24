الحدادي وماسينا يأملان التألق مع أسود الأطلس

أعرب منير الحدادي وآدم ماسينا، الثنائي الجديد على المنتخب الوطني لكرة القدم، عن سعادتهما بتأهيلهما من لدن الـ”فيفا” للعب لـ”أسود الأطلس”.

وقال الحدادي لموقع الجامعة الملكية لكرة القدم إنه جد مسرور بحمل القميص الوطني، موجها شكره إلى الجماهير المغربية على دعمها وتعاطفها معه.

وأكد مهاجم إشبيلة الإسباني أنه يستهدف التتويج بكأس أمم إفريقيا في الكاميرون مع المنتخب، والتأهل إلى “مونديال” قطر.

وفي السياق ذاته، شدد ماسينا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل مساعدة المنتخب الوطني على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح لاعب واتفورد الإنجليزي أنه لن يستغرق وقتا طويلا للتأقلم مع أجواء المنتخب الوطني، مبديا سعادته بالترحيب الذي حظي به.

ويتصدر المنتخب الوطني المغربي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط، بفارق خمس نقاط عن المطارد المباشر منتخب موريتانيا، وعن بوروندي بست نقاط، بينما يأتي منتخب إفريقيا الوسطى أخيراً بثلاث نقاط.

يُشار إلى أن “أسود الأطلس” سيواجهون، الجمعة المقبل، منتخب موريتانيا، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم بنواكشوط؛ فيما يستضيفون، الثلاثاء المقبل، منتخب بوروندي على أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية.