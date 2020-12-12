"الحراقية" تثمن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء‎

اعتبرت الزاوية الحراقية أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء “حدث عظيم وخطوة تاريخية مهمة تؤكد مشروعية القضية الوطنية الأولى في استكمال الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية”، معبرة عن تشبثها بالقضية الفلسطينية “التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يدافع عنها في المحافل الدولية وفي مختلف المناسبات”.
وأضاف بلاغ صادر عن الزاوية أن شيخ الطريقة الغالي الحراق، نيابة عنه وعن كافة مريدي الزاوية وأتباعها، “يتقدم بأعمق مشاعر الفرح والسرور وأبلغ معاني الغبطة والحبور إلى أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية”.
وزاد البلاغ: “كما نغتنم هذه المناسبة لنجدد له البيعة والولاء، سائلين المولى العلي القدير أن يمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصنوه مولاي رشيد وبباقي أفراد أسرته الملكية الشريفة، وأن يحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب”.
الوحدة والعيش الكريم أفضل
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
صحيح الصحراء الغربية مغربية أحب من أحب وأبى من أبى؛ اعترف ال و م ا بسيادة المملكة المغربية على صحراءه سيكون له صدى على الصعيد العالمي لا سيما لدى الدول التي لها شكوك حول مغربية الصحراء. فالولا صناديد وجنيرلات الجزائر والعداء الذي يكنه لجارهم المغرب؛لا أقصد الشعب الجزائري فهم اخواننا يجمعنا معهم تاريخ أواصر اجتماعية. .. لما وصلنا إلى هذا الوضع. أملنا أن نرى في المستقبل المنظور على خلفية هذه المستجدات إتحاد مغاربي قوي حلم كل شعوبه من المغرب موريتانيا الجزائر تونس وليبيا.
بغض النظر عن الموضوع هناك حشو و رسائل يراد ارسالها للشعب المغربي. : الزاوية الحراقية من تكون ومن يعرفها وهل تثمينها للسياسة المغربية و اعترافها بمغربية الصحراء هي الفرصة للقول بأنه في المغرب شيء اسمه الحراقيون او الزاوية الحراقية.يجب احترام عقولنا وعدم اعتبارنا قطيا كما يحذث مع بعض الاعلاميين المرتزقة.
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوق تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا حفظه الله والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل ثم التطبيل والتزمير بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي مثل بلدنا وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
السياسة فن الممكن. بعض الردود نددت بالتطبيع ولم ترحب بالاعتراف الامريكي بدعوى التطبيع. اليكم هده المعادلة.
فلسطين محتلة من طرف اسرائيل.
المعرب يريدون احتلال ارضه.
المغرب يطالب بالحقوق الكاملة للفلسطنيين .
فلسطين لم تؤيد حقوقنا واتحدى لا حركة فتح ولا حماس ان تقولها.
نحن في حرب مند نصف قرن فقدنا فيها اعز ابناءنا واموالنا ولا زلنا.
شردمة العار احتلت معبر الكركرات لا سابيع اين كنتم.
الجزائر يا حسرة الجار والشقيق والاسلام والعروبة.وووتدمرنا اين كانت غيرتكم
هل اوطان الاخرين اقدس من وطننا.
ترابنا محتل من طرف اسبانيا لمادا لا تقاطعوها هي ايضا.
فلسطين مند عرفات وهي تتفاوض مع اسرائيل لعقود ولديها اتفاقيات امنية وووو معها.
من اراد نصرة فلسطين فليقدم لها المساعدات ويدعمها وليس البكاء عليها وهو يتنعم ومرتاج في دولته.
اافلسطينيون يريدون منكم فقط الدعم المادي وهم قادرون على استرجاع اراضيهم.
من صنع شردمة البوليساريو لتدميرنا وجعلنا نضع اايد في يد الاخرين.
الم نمد اليكم ايدينا كل مرة ولا من مجيب.
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ما إن سمعوا أن امريكا ستستثمر اربعة مليارات دولار في الجنوب المغربي حتى طفت زوايا و احزاب لم تكن مسجلة حتى في لائحة أسعار المواد الغدائية.
وجب تنظيف الساحة الدينية من الباعة المتجولين