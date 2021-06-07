"الحزب الشعبي" ينادي بحسن الجوار مع المغرب

"الحزب الشعبي" ينادي بحسن الجوار مع المغرب
كاريكاتير: عماد السنوني
الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:06

يريد الحزب الشعبي الإسباني من حكومة مدريد استئناف العلاقات مع الرباط “في أقرب وقت ممكن”، بعد الأزمة الأخيرة بين المملكتين.

ويرغب التنظيم الحزبي نفسه استئناف العلاقات الثنائية بشكل المألوف بين الطرفين، و”تعزيز تواجد الشرطة والحرس المدني على الحدود الجنوبية”.

وطلب الحزب من البرلمان الإسباني “حث الحكومة على إعادة إقامة علاقات التعاون وحسن الجوار مع المغرب في أقرب وقت ممكن، من أجل تصميم استراتيجية طويلة الأجل”.

وقال الحزب الشعبي المعارض إن الأزمة مع المغرب “لم تكن حدثا غير متوقع”، مضيفا أنه “تمت الإشارة إلى هذه الأزمة بإغلاق المغرب أحادي الجانب للحدود مع سبتة ومليلية، في مارس 2020، والإعلان من جانب واحد عن ترسيم حدوده البحرية” خلال الشهر نفسه.

ويعتقد الحزب أيضا أن تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد في دجنبر الماضي أظهر بالفعل بوادر العلاقات المعقدة، فيما “أدى قرار إسبانيا الأخير القاضي بإحضار إبراهيم غالي إلى أراضيها دون إبلاغ المغرب إلى مزيد من التوتر، تماما مثل التدفقات الهائلة للمهاجرين إلى سبتة”.

إبراهيم غالي الحزب الشعبي الإسباني الهجرة غير الشرعية ترسيم الحدود البحرية

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‫تعليقات الزوار

18
  • bensaid
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:10

    استئناف العلاقات مع إسبانيا دون موقف إيجابي من الصحراء يعني أن المغرب خسر مناوراته الأخيرة مع إسبانيا. و ما كان عليه ان يدخلها.

    28
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  • زيكو المهاجر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:43

    لا علاقات ممتازة مع العدو حتى يرضخ لشروطنا ويصحح أخطائه.

    20
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  • ولد حميدو
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:53

    طبعا لن نقبل استعلاء اسبانيا و لكن الجغرافيا تحتم علينا التعاون فاسبانيا في حاجة لافريقيا عبر بوابة المغرب و هدا الاخير في حاجة لمدخل اسبانيا نحو اوربا

    16
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  • INCONNU
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 05:02

    احسنت ابداعا كاريكاتير لو كانت مع ثلاث تكون احسن والعكس صحيح لأن من المستحيل ان يكونو ثلاث مخطئين وكم يقول المثل الشعبي ( لمبرهش عمرو ميصلح )

    7
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  • EL FAHLA DZ
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 05:15

    بعد قراءتي المقال تريدون ان تقلون ان اسبانيا هي المعتدية سبحان الله مازلتم مصرين على السياسة التي انتهجتمونها وتضنون ان تفرضون وجودكم بين الكبار والاقوياء ولكن هل تعلمون ان اسبانيا حرة ومستقلة في قراراتها وتستقبل وترفض من توريد كان عليكم أولا قطع العلاقات مع من يحمي الشعب الصحراوي وممثله الوحيد والشرعي جبهة البوليزاريو وليس الهجوم بالقصر على اوروبا والنتيجة سوف تعرفونها عن قريب من طرف برلمان الاوروبي والله أنا كنت انتصر رد فعلكم وقطع العلاقات ولكن لست ادري ماذا تنتضرون وليكن في علمكم اسبانيا يعيش على اراضيها ازيد من مليونين مغربي وعلى أرض الجزائر حوالي مليون ان قطعتم العلاقة مع الجزائر على الأقل تكون أقل خصارة عند عودت حاليتكم اما اسبانيا اضن يعيش منها ربمى ازيد من ثلاث ملانين

    -72
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  • أبو وصال
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 05:35

    من خلال المقال، الحزب الشعبي الذي يعتبر نفسه معارضا ينطبق عليه المثل المغربي (يكوي ويبخ). هذا الحزب يعطي الدروس وهو الذي جاء منه أزنار الكلب رئيسا للحكومة التي عانى منها المغرب كثيرا بسب إزدواجية خطابه واستعراضه للقوة في أزمة جزيرة ليلى.
    كمواطن مغربي أعجبتني كثيرا موقف المغرب الذي ظهر به كقوة إقليمية. لأن كثرة التواضع والاحترام من جانب واحد يعتبر مذلة.

    19
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  • ساركوزي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:01

    الحدث الاقوى والاهم هو تردد المغرب على الرد المناسب والواجب إعلانه اتجاه اسبانيا والجزائر بالقطيعة وممارسة كل الاوراق لحرق اي لسان او مستهزئ بالقضية الوطنية لكن بوريطا اضن انه تكلم وندم لانه لا يملك اي ورقة للتخلص اكثر من التهديد فقط كان اخرى به ان يسكت فقد ابان مرتا أخرى ان قراراته لا تاتي الا من ماما فرنسا

    -27
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  • طه طه
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:02

    مما لا شك أن إسبانيا باستقبالها هذا المخلوق إنما تريد الضغط على المغرب ليتراجع عن ترسيم حدوده البحرية والبرية وحتى الجوية لصالحها ، فهي ترى في المغرب كعكة العيد ومن حقها أن تقتطع من أي جهة تريد ، عادي فهدا لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة الانبطاح المغربي لعقود خلت وترك المجال لها تصول وتجول وتمول الأعداء وتحتضنهم وتوفر لهم التغطية والحصانة

    10
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  • yassin
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:08

    اخبار في بعض الجرائد عن ان هناك صدامات بين وزيرة الخارجية الإسبانية مولات المشكل من جهة و وزير النقل الإسباني و وزير الداخلية من جهة يحملونها المسؤولية عن الأزمة مع المغرب و جهات أخرى تطالبها بالاستقالة

    13
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  • سعيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:45

    مسكين بورقعة ينتضير ان يطلب المغرب رخصة مناجل ترسيم حدوده البحرية ومنطقتيه الاقتصادية هل اصباح المغرب قاصر يا بورقعة او جمهورية الموز قاليك اعلاق حدود المدينتين من جنب وحد لله اعطنى وجهكم جبل تروبيك هو للشعب المغربي واطلب من سيدنا المنصور بالله ان يمر الحكومة بعدام تجديد اتفق الصيد البحري ون تقوم الدولة با لاستثمر في الصيد البحري مع القطاع الخاص وقد يوفر مليون منصب عمل قار وهد يستفيد من 6000000 مليون شخص يعني رواج كبير انشالله هدى تروات بلادنا

    2
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  • علي نايت عمر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 07:56

    “الحزب الشعبي” ينادي بحسن الجوار مع المغرب…..الله يجعلني انتيق….بحالكم بحال حكام الجزائر…..تريكة وحدة…..

    8
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  • الى DZ EL FAHLA ابن الجزائر سابقا
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:30

    الارقام التي أتيت بهم لا تتواجد الا في مخيلتك المريضه اصلا.
    عدد المغاربه في اسبانيا لا في حدود 750000 شخص. وفي الجزائر المغاربه لم يتبقى منهم الا القليل اي من الذين نجو بأعجوبة من الطرد التعسفي الذي اقدم عليه الانقلابي المسموم بوخروبه ومن معه من الصعاليك. .
    وباقي كلامك كلام في كلام لا ينفع ولا يحتاج إلى اي تحليل.

    14
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  • خليل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:37

    يجب أن يعي كل مواطن حر بأن الوطن لا يتجزء وأن تربة هذه الأرض ماهي إلا رفاث أجدادنا الذين قاوموا الغزاة لنمشي فوقها أحرارا ،تكالب الأعداء والمرتزقة والمدلسون لتشتيت هذا الوطن ولكن باءت نواياهم بالفشل ،الاسبان من جهة والعصابة المارقة من جهة والألمان المدلسون الذين يقتاتون بالجاسوسية وللأسف حتى من ساعدناهم بالأمس يستصرخوننا اليوم ألى والجزائر من جهة ولكن يعلم الله أننا على حق وأصحاب حق والأرض أرضنا والصحراء صحراؤنا من أقصاها إلى أدناها وسنسير خلف قائد هذه الأمة السد المنيع والحصن الحصين لهذا الوطن بعد حفظ الله له،و ليعلم الجميع لو أراد المغرب حل هذا النزاع مع الجزائر وإسبانيا لتم بمزاجه ولكن المغرب يريد إعترافا دوليا شاملا لقضية الصحراء و سلميا فإذا استحال الطريق فليسألوا التاريخ من هم المغاربة !

    3
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  • الموضوع هو انتهاك اسباني لمواثيق الإتحاد الأوروبي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:59

    ببساطة شديدة، إسبانيا دولة من الإتحاد الأوروبي عليها ما عليهم ولها ما لهم (نظريا)
    إسبانيا إذن تلتزم بالميثاق الاوربي، هذا الذي يتبجح بحماية حقوق الإنسان والأقليات الخ

    إسبانيا تخابرت مع الجزائر وهي دولة أجنبية عن أوربا وانتهكت القوانين الأوربية، حيث أنه بسبب ما قامتا به بإخفاء لشخص متهم بجرائم ضد الإنسانية من أوروبيين وغير أوروبيين

    لقد تم إخفاء وجود المتهم وادخل بجواز مزور وهوية منتحلة، بتواطئ بين الجزائر وإسبانيا وذلك ما تأكد جليا بعد أن زار رئيس الجزائر زعيم الميليشيات المسلحة في المستشفى العسكري الجزائري، ما لم يعد من خلاله مجال للشك في أن الدولتين تخابرنا ضد مصالح أوربا لضرب سمعتها ومؤسساتها وضرب حقوق مواطنيها ربما من أجل حفنة دولارات

    وعليه وجب على ذوي الحقوق الذهاب نحو البرلمان الاوربي، وكل المؤسسات الأوربية وبما فيها المؤسسة الاممية بجنيف للاحتجاج على إسبانيا والجزائر لاحتصانهم مجرم حرب وكذلك الأراضي التي تمت بها الجرائم دون رقيب أو حسيب

    4
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  • زهير
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:18

    حسن الجوار بين الجارين الشماليين مشروط بالسماح لإسبانيا تهريب منتوجاتها دون حسيب ولا رقيب نحو المغرب عبر سبتة ومليلية المحتلتين

    3
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  • رشيد41
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:51

    لنكن واضحين و لألا يسقط المغرب في خطإ تكتيكي واستراتيجي وسياسي. لو لم يكن الرئيس الأمريكي السابق صرح بما صرح به وقررت بلاده ما قررت لما كان لزاما إعطاء عداوة إسبانيا للمغرب أكثر من حجمها، ولكان تغليب المصالح المشتركة على الخصومة أو القطيعة أمرا من صميم الحكمة. أمَا وقد قررت إدارة ترامب ما قررته، فلا ينبغي اعتبار موقف إسبانيا بالتقليدي المعروف بل بالموقف الجديد. فمن الخطإ تكتيكيا واستراتيجيا وسياسيا عزل موقف إسبانيا عن موقف أمريكا سواء إدارة ترامب أو إدارة بايدن الصامة. فبتخندق إسبانيا ضد قرارات ترامب،ومثلها فعلت دولا أخرى، فإنها اكتسبت تلقائيا قوة عدائية و هجومية هائلة لم تكن تحلم بها أو تجرأ عليها من قبل. ولهذا يجب على المغرب التصدي لإسبانيا ليس لكونها تعادي سيادة المغرب بل لكونها تحارب قرارات ترامب، وهنا مربط الفرس. فإذا كان موقف إسبانيا العدائي التقليدي كان ليمر بسلام على المغرب لو جنح إلى السلم، فإن موقفها الحالي الجديد سيكون له بالقاضية إن جنح إلى الصلح. لأن بعد الصلح ستبقى لإسبانيا وغيرها القوة العاتية التي اكتسبتها من محاربتها قرارات ترامب،لكي تفرض بها الإنفصال في الصحراء.(يتبع)

    3
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  • رشيد41
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:16

    (تتمة). وأود أن أضيف شيأ لا يقل أهمية عما سبق، وهو أن إسبانيا تدرك تمام الإدراك القوة الهائلة التي اكتسبتها من محاربتها قرارات ترامب، كأن هذه القوة نزلت عليهامن السماء. فلا شك أنها حريصة كل الحرص بأن تجعل هذه القوة الجديدة سرا من أسرار الدولة، و تظن ألن تخطر على بال أحد وخاصة من عدوها. ولاشك أن هذا هو السبب والسر في تعجرفها وتطاولها وتصعيدها دون ارتياب ضد المغرب. فلا يجب إذاً على هذا الأخير أن يجنح إلى الصلح وكل هذا مازال قائما، و نستشفه حتى من تصريحات حزبهم الشعبي. بل على المغرب مزيدا من الحزم والبَأس والصرامة والتصعيد ولو ضد أوروبا كافة، حتى تتراجع إسبانيا عن محاربة ومعاداة قرارات ترامب.

    1
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  • مواطن
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:08

    ليس في القنافد أملس لا الحزب الشعبي ولا غيره لا حل غير القطيعة مع الأعداء و بناء اقتصاد وطني جديد منفصل على من استعمرونا واستغلوا ثرواتنا إنتهى عهد الوصاية

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