الحسابات تمنح "أياكس" لقب بطولة هولندا

الحسابات تمنح "أياكس" لقب بطولة هولندا
صورة: أ.ف.ب
الأحد 25 أبريل 2021 - 14:45

توج أياكس منطقيا بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم في الموسم الحالي بفوزه الثمين بهدفين نظيفين على ألكمار، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وواصل أياكس انطلاقته الرائعة في المسابقة، ووضع أكثر من قدم على منصة التتويج باللقب، حيث رفع رصيده إلى 76 نقطة، في الصدارة، بفارق 12 نقطة أمام منافسه المباشر آيندهوفن؛ وذلك قبل آخر أربع مراحل من المسابقة.

ومع الفارق الهائل في الأهداف، الذي يتفوق به نادي العاصمة أيضا، توج أياكس بلقب المسابقة منطقيا وأصبح بحاجة لنقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع المتبقية ليتوج باللقب رسميا.

أياكس أمستردام التتويج باللقب الدوري الهولندي لكرة القدم

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‫تعليقات الزوار

1
  • بسبوس
    الأحد 25 أبريل 2021 - 14:49

    يجب على زياش أن يعود لفريقه أجاكس الذي يمنحه القيمة التي يستحق.

    0
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