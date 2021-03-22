الحسم في إقامة صلاة التراويح قبل أسبوع من رمضان

الحسم في إقامة صلاة التراويح قبل أسبوع من رمضان
صورة: و.م.ع
الإثنين 22 مارس 2021 - 23:50

أفاد مصدر مطلع بأن الحسم في إقامة صلاة التراويح سيتم قبيل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، موردا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنتظر نتائج التنسيق بينها وبين السلطات المختصة واللجنة العلمية التي تتابع تطورات الجائحة لاتخاذ القرار النهائي.

وفي وقت سابق، كشف مصدر هسبريس أن الوزارة أصدرت توجيها إلى المندوبين الجهويين بخصوص عملية تتبع ومنع أي تدخل من الجمعيات المسيرة لبعض المساجد قد يشوب صلاة التراويح في حالة تم السماح بإقامتها هذه السنة.

تطورات الجائحة رمضان المبارك صلاة التراويح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

21
  • الملحد المغربي
    الإثنين 22 مارس 2021 - 23:59

    أضن من أحسن عدم إقامة صلاة تراويح هذه سنة نضرا للضروف حالية التي تسببت فيها جائحة كورونا وأنه إن أقيمت فستحدث كارثة كما وقع في عيد أضحى نتمنى أن تعود حياة إلى طبيعتها
    #مغربي_حر

    -112
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  • زكريا
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:00

    خليو الناس إصلو التراويح . الحجر يكون مع 12 ليلا وإغلاق المحلات مع 11 ليلا

    65
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  • مغربية شمالية
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:01

    أتمنى أن نستطيع صلاة التراويح بالمساجد، اشتقنا لتلك الأجواء الروحانية والله!

    70
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  • ايمن
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:02

    اللهم ياربي لا تحرمنا من.صلاة التراويح

    81
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  • mhd
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:02

    الصلاه الترويج تكون انشاءالله الا ان الوزارة ستقوم بالشروط التالية …. وتكون في مساجد تابعة الوزارة وتمنع المساجد الموقتة في رمضان

    11
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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:05

    اللهم وفقنا لبلوغ شهر الرحمة والمغفرة ووفقنا لأداء صلات التراويح في المساجد وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين اللهم احفظ وطننا الحبيب وانصر عاهلنا الهمام والأمراء والاميراة على الدوام والرحمة والمغفرة لأبطالنا العضام محمدوالحسن والعشرات الكرام. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات والإحسان وصالح الأعمال يارب العالمين واجنبنا فعل الشر مادمنا على قيد الحياة انك قادر على ذالك يارب العالمين.

    26
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  • الوجدي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:05

    رمضان لي داز حرمتونا من الصلاة التراويح نتمناو هاد العام متحرموناش منها

    24
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  • هشام
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:05

    انشاء الله يكون خير أو يخليو الناس يصليو التراويح
    المتنفس الوحيد خلال شهر رمضان المبارك هم بيوت الرحمان

    29
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  • صاحب القلم الأحمر
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:07

    حماية المواطن من الأمراض و من انتشار الوباء مقدم على صلاة التراويح وغيرها من العبادات

    -47
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  • عبد الغفور
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:09

    ان شاء الله يكون خير ما يحز في النفس هي الاسواق الممثلئءة والمقاهي والنظام نجده يطبق من طرف الحكومة سوى على المساجد ؟؟؟؟

    20
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  • wardani
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:10

    يستحسن السماح باقامة التراويح في شهر رمضان المبارك ؛ لان اغلبية الناس ينتظرونها بشوق كبير طوال النهار ، وألا يكون حظر التجوال إلا بعد اذائها .

    22
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  • حقيقة
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:10

    فلنصلي في منازلنا فقط. بعد ملايين الدراهم التي صرفت على اللقاحات غير معقول التراخي قبل الاقتراب من المناعة الجماعية. فلتتحمل هاته الدولة مسؤوليتها ولتعفنا من التراويح ارجوكم لا نريد البكاء على الأطلتل كما فعلنا بعد عيد الاضحى الفارط

    -39
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  • أبو وصال
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:12

    كذلك الساعة الإضافية و الغير قانونية نرجوا من الحكومة مشكورة إلغائها نهائياً مع بداية شهر رمضان الكريم. والله للإزعاج حقيقي لنا وللأبنائنا هذه الساعة الإضافية.

    16
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  • سعيد سعيد
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:15

    نتمى من ألله عز وجل أن يكون أمر فتح المساجد وغلقها بيد امير المؤمنين. لا دخل للعلمانيين فيها. وخاصة في هذا الشهر الكريم الذي يتضرع فيه المسلمين إلى ألله أن يرفع عنهم هذا الوباء ويحفظ ملكنا ووطننا من كل سوء كما حفظ اللسان ما بين الأسنان

    13
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  • مغربي وطني
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:18

    يجب أن تفتح المساجد كلها الصغيرة والكبيرة لتفادي الاكتضاض،ويجب تشجييع القراء بمنح مالية لترتيل كتاب الله سبحانه وتعالى ، وتذبر اياته وبتخشع يكون أجمل اجواء رمضانية،نعلم أن التراويح فهي إلا نوافل ويمكن أن تصلى في البيت،لكن في البيت لم تسمع قراءات مختلفة من أهل العلم،ومنه نتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا البلاء والوباء،آمين يارب العالمين

    12
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  • محمد
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:28

    اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان

    7
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  • الشريف
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:39

    واحد المعجزة اطرات افهاد الجاىحة انتاع كورونا واقليل اللي رد ليها البال .ياك سدوا كلشي او قطعوا ابواب الرزق اعلى الناس انا اهنا كنهضر اعلى هاذ اللي كيحسبوا رأسهم علماء وابغاو ايحاربوا القدرة الإلاهية .وليني ربي اكبير والرحمة انتاعوا واسعة واعريضة .والمغرب بلد الشرفاء والاولية والصالحين .الامطار اللي اتهاطلات اعلى بلادنا من السبعينات ما عمرنا شفنا ابحال هاذ الخير الحمدوا الله .واش كاين شي تجلي لرحمة الله بالعبادة اكثر من هاد الدليل.غير خليوهم ايديروا اللي ابغاو او فوضوا امركم لله .

    2
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  • مريرتي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:52

    كورونا ينتشر فقط في المساجد ولا ينتشر في الحانات والمقاهي و الحافلات الممتلئة عن اخرها !!! ماهذا الهراء راه مستحيل نصبرو عاماين بلا تراويح!!

    0
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  • عزيز 143
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:03

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام كلنا نتمنى أن نصلي جميعا صلاة التراويح وهي صلاة سنة وليست بالفرض نعم سؤال هل نحن نطبق التعليمات من المنظمين في المساجد البعض يطبقها والبعض الآخر لا يطبق حتى التباعد المفروض لا يطبقه ؟
    وتبقى اللجنة العلمية هي المسؤولة عن إقامة صلاة التراويح أو من عدمها ؟
    رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير…

    0
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  • اني عبدالله
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:04

    نرجوا من السلطات اتخاد مافيه الصلاح لنا في ديننا ودنيانا فصحتنا اهم سنة صلاة التراويح فكم ضيعنا من فراءض داخل المساجد من فجر او ظهر او عصر او مغرب او عشاء فلماذا اذا كل هذه البلبلة و الترترة . فهل نظرتم الى حالنا اليوم فكم منا نسي الصلاة في المساجد وكم نسي اقامتها بالمرة خصوصا بعد الحجر الصحي فلاحول ولاقوة الا بالله نرجوا من الله التواب

    0
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  • أسامة تامدي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:07

    صلاة الترويح هي الكاملة ديال رمضان المبارك إنشاء الله غادي تكون صلاة الترويح في رمضان المبارك بي أمر من الملك محمد السادس نصره الله

    0
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