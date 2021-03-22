الحسم في إقامة صلاة التراويح قبل أسبوع من رمضان

أفاد مصدر مطلع بأن الحسم في إقامة صلاة التراويح سيتم قبيل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، موردا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنتظر نتائج التنسيق بينها وبين السلطات المختصة واللجنة العلمية التي تتابع تطورات الجائحة لاتخاذ القرار النهائي.

وفي وقت سابق، كشف مصدر هسبريس أن الوزارة أصدرت توجيها إلى المندوبين الجهويين بخصوص عملية تتبع ومنع أي تدخل من الجمعيات المسيرة لبعض المساجد قد يشوب صلاة التراويح في حالة تم السماح بإقامتها هذه السنة.