الحسم في إقامة صلاة التراويح قبل أسبوع من رمضان

أفاد مصدر مطلع بأن الحسم في إقامة صلاة التراويح سيتم قبيل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، موردا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنتظر نتائج التنسيق بينها وبين السلطات المختصة واللجنة العلمية التي تتابع تطورات الجائحة لاتخاذ القرار النهائي.
وفي وقت سابق، كشف مصدر هسبريس أن الوزارة أصدرت توجيها إلى المندوبين الجهويين بخصوص عملية تتبع ومنع أي تدخل من الجمعيات المسيرة لبعض المساجد قد يشوب صلاة التراويح في حالة تم السماح بإقامتها هذه السنة.
أضن من أحسن عدم إقامة صلاة تراويح هذه سنة نضرا للضروف حالية التي تسببت فيها جائحة كورونا وأنه إن أقيمت فستحدث كارثة كما وقع في عيد أضحى نتمنى أن تعود حياة إلى طبيعتها
#مغربي_حر
خليو الناس إصلو التراويح . الحجر يكون مع 12 ليلا وإغلاق المحلات مع 11 ليلا
أتمنى أن نستطيع صلاة التراويح بالمساجد، اشتقنا لتلك الأجواء الروحانية والله!
اللهم ياربي لا تحرمنا من.صلاة التراويح
الصلاه الترويج تكون انشاءالله الا ان الوزارة ستقوم بالشروط التالية …. وتكون في مساجد تابعة الوزارة وتمنع المساجد الموقتة في رمضان
اللهم وفقنا لبلوغ شهر الرحمة والمغفرة ووفقنا لأداء صلات التراويح في المساجد وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين اللهم احفظ وطننا الحبيب وانصر عاهلنا الهمام والأمراء والاميراة على الدوام والرحمة والمغفرة لأبطالنا العضام محمدوالحسن والعشرات الكرام. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات والإحسان وصالح الأعمال يارب العالمين واجنبنا فعل الشر مادمنا على قيد الحياة انك قادر على ذالك يارب العالمين.
رمضان لي داز حرمتونا من الصلاة التراويح نتمناو هاد العام متحرموناش منها
انشاء الله يكون خير أو يخليو الناس يصليو التراويح
المتنفس الوحيد خلال شهر رمضان المبارك هم بيوت الرحمان
حماية المواطن من الأمراض و من انتشار الوباء مقدم على صلاة التراويح وغيرها من العبادات
ان شاء الله يكون خير ما يحز في النفس هي الاسواق الممثلئءة والمقاهي والنظام نجده يطبق من طرف الحكومة سوى على المساجد ؟؟؟؟
يستحسن السماح باقامة التراويح في شهر رمضان المبارك ؛ لان اغلبية الناس ينتظرونها بشوق كبير طوال النهار ، وألا يكون حظر التجوال إلا بعد اذائها .
فلنصلي في منازلنا فقط. بعد ملايين الدراهم التي صرفت على اللقاحات غير معقول التراخي قبل الاقتراب من المناعة الجماعية. فلتتحمل هاته الدولة مسؤوليتها ولتعفنا من التراويح ارجوكم لا نريد البكاء على الأطلتل كما فعلنا بعد عيد الاضحى الفارط
كذلك الساعة الإضافية و الغير قانونية نرجوا من الحكومة مشكورة إلغائها نهائياً مع بداية شهر رمضان الكريم. والله للإزعاج حقيقي لنا وللأبنائنا هذه الساعة الإضافية.
نتمى من ألله عز وجل أن يكون أمر فتح المساجد وغلقها بيد امير المؤمنين. لا دخل للعلمانيين فيها. وخاصة في هذا الشهر الكريم الذي يتضرع فيه المسلمين إلى ألله أن يرفع عنهم هذا الوباء ويحفظ ملكنا ووطننا من كل سوء كما حفظ اللسان ما بين الأسنان
يجب أن تفتح المساجد كلها الصغيرة والكبيرة لتفادي الاكتضاض،ويجب تشجييع القراء بمنح مالية لترتيل كتاب الله سبحانه وتعالى ، وتذبر اياته وبتخشع يكون أجمل اجواء رمضانية،نعلم أن التراويح فهي إلا نوافل ويمكن أن تصلى في البيت،لكن في البيت لم تسمع قراءات مختلفة من أهل العلم،ومنه نتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا البلاء والوباء،آمين يارب العالمين
اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان
واحد المعجزة اطرات افهاد الجاىحة انتاع كورونا واقليل اللي رد ليها البال .ياك سدوا كلشي او قطعوا ابواب الرزق اعلى الناس انا اهنا كنهضر اعلى هاذ اللي كيحسبوا رأسهم علماء وابغاو ايحاربوا القدرة الإلاهية .وليني ربي اكبير والرحمة انتاعوا واسعة واعريضة .والمغرب بلد الشرفاء والاولية والصالحين .الامطار اللي اتهاطلات اعلى بلادنا من السبعينات ما عمرنا شفنا ابحال هاذ الخير الحمدوا الله .واش كاين شي تجلي لرحمة الله بالعبادة اكثر من هاد الدليل.غير خليوهم ايديروا اللي ابغاو او فوضوا امركم لله .
كورونا ينتشر فقط في المساجد ولا ينتشر في الحانات والمقاهي و الحافلات الممتلئة عن اخرها !!! ماهذا الهراء راه مستحيل نصبرو عاماين بلا تراويح!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام كلنا نتمنى أن نصلي جميعا صلاة التراويح وهي صلاة سنة وليست بالفرض نعم سؤال هل نحن نطبق التعليمات من المنظمين في المساجد البعض يطبقها والبعض الآخر لا يطبق حتى التباعد المفروض لا يطبقه ؟
وتبقى اللجنة العلمية هي المسؤولة عن إقامة صلاة التراويح أو من عدمها ؟
رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير…
نرجوا من السلطات اتخاد مافيه الصلاح لنا في ديننا ودنيانا فصحتنا اهم سنة صلاة التراويح فكم ضيعنا من فراءض داخل المساجد من فجر او ظهر او عصر او مغرب او عشاء فلماذا اذا كل هذه البلبلة و الترترة . فهل نظرتم الى حالنا اليوم فكم منا نسي الصلاة في المساجد وكم نسي اقامتها بالمرة خصوصا بعد الحجر الصحي فلاحول ولاقوة الا بالله نرجوا من الله التواب
صلاة الترويح هي الكاملة ديال رمضان المبارك إنشاء الله غادي تكون صلاة الترويح في رمضان المبارك بي أمر من الملك محمد السادس نصره الله