الحسنية يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد بفوزه على الرجاء

حقق فريق حسنية أكادير، الأربعاء، فوزا ثمينا على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ومكن الفوز على بطل المغرب “غزالة سوس” من ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

الأول بميدان الرجاء منذ 6 سنوات

يعد فوز الفريق السوسي هذا الأولَّ على الرجاء بميدان هذا الأخير منذ أكثر من 6 سنوات.

ويعود آخر نصر للحسنية على مستضيفه “الأخضر” إلى مارس 2015، عندما تغلب عليه (2-1) ضمن الأسبوع الـ21 من بطولة موسم 2014/2015.

إنهاء سلسلة 3 هزائم متتالية و6 مواجهات دون إسقاط “النسور”

نجح حسنية أكادير بفوزه على “النسور” في إنهاء سلسلة سلبية، تمثلت في خسارته للمباريات الثلاث الأخيرة التي جمعته بالقلعة الخضراء.

وتمكن الحسنية أيضا من فك عقدة الرجاء؛ إذ لم يتغلب عليه في آخر 6 مواجهات، أربع منها في البطولة واثنتان في كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

ويعود الفوز الأخير لزملاء الفحلي على “الخضر” إلى مارس 2018 (1-0)، برسم الجولة الـ20 من موسم 2017/2018.

الانتصار الأول خارج القواعد

يعتبر فوز الفريق الأكاديري على نظيره البيضاوي الأول له خارج قواعده في بطولة الموسم الجاري.

وخاض الحسنية، قبل مباراة الأربعاء، 4 مواجهات بعيدا عن أرضه، تعادل سلبا في ثلاث منها مع كل من يوسفية برشيد والمغرب الفاسي والفتح الرباطي، وانهزم في واحدة أمام الوداد الرياضي (3-0).

أول فوزين متتاليين

تمكن حسنية أكادير بفوزه على الرجاء من تحقيق أول فوزين متتاليين له في البطولة الحالية، وذلك بعد مرور 11 جولة من التباري.

وتغلب الفريق “السوسي” في الجولة الماضية على ضيفه نهضة الزمامرة (3-1)، ما منحه الانفراد مؤقتا بالمركز الثالث في جدول الترتيب.