الحسيني: هذه دلالات وتبعات الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء

اعترفت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي بمغربية الصحراء، مقابل إعادة ربط العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

في هذا الحوار، يتحدث تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، عما حققته المملكة من أرباح من خلال اعتراف أميركا بمغربية الصحراء، وعن دلالات إعادة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل إلى سابق عهدها، وتأثير ذلك على علاقات المغرب بفلسطين وانعكاسه على القضية الفلسطينية.

ما دلالات الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؟

الاعتراف سيؤدي إلى منعطف مركزي في تعاطي المجتمع الدولي مع قضية الصحراء، لسبب بسيط هو أن الولايات المتحدة ليست بدولة عادية، بل هي دولة قوية تشكل قطب الرحى لتوازن القوى الشمولي على الصعيد الدولي رغم أنه أصبح متعدد الأقطاب؛ فهي عضو دائم في مجلس الأمن متمتعة بحق الفيتو، والأكثر من ذلك لاحظنا على مستوى مسار تعامل الأمم المتحدة مع هذا الملف أن أغلبية المبعوثين الشخصيين، حتى الأمين العام للأمم المتحدة، هم من جنسية أميركية ولهم وزن استثنائي.

الولايات المتحدة الأميركية هي أيضا عضو في جمعية أصدقاء الصحراء وتتميز بقدرة استثنائية على اقتراح كل مشاريع القرارات التي تقدم لمجلس الأمن قصد المصادقة عليها، وبالتالي فهي تلعب دورا أساسيا في هذا المجال وتشكل ملتقى مواقف باقي الدول الأخرى، سواء دائمة أو غير دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، لاتخاذ القرار الذي عادة ما يكون بالتوافق أو الاجماع.

كيف سينعكس قرار الولايات المتحدة فتح قنصلية لها بالداخلة على تسوية النزاع حول الصحراء؟

قرار الولايات المتحدة الأميركية فتح قنصلية لها بالداخلة، هو قرار جد مهم وله ما بعده بكل تأكيد.

الاتفاق سيكون له ما بعده بكل تأكيد، على مستوى تسلسل الاعترافات فحوالي 16 دولة أقامت قنصليات لها بالعيون والداخلة، والولايات المتحدة حينما اتخذت القرار فهو سيدفع بالكثير من الدول إما المتحالفة معها أو التي كانت تنتظر رد فعل من الدول الكبرى أن تقوم بنفس الشيء، وهو ما سيؤدي إلى نوع من الإجماع، وهذا أمر مهم في تسوية النزاع.

على مستوى الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن الأمين العام أشار إلى أن هذه المنظمة الدولية لن تغير رأيها في التعاطي مع الملف، إلا أن الموقفين يصبان في نفس الاتجاه؛ فالأمم المتحدة نفسها وصفت قرار المغرب بذي المصداقية والواقعي والجدي، واعتبرت كذلك أن الحل يجب أن يكون سياسيا عن طريق التفاوض.

الآن، حينما تتخذ الولايات المتحدة مثل هذا الموقف سيكون له وزن أكثر أهمية حتى في المفاوضات التي تجري بين الأطراف تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وهذا سيؤدي إلى إعطاء مصداقية أكثر للموقف المغربي على هذا المستوى.

إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر أن فتح هذه القنصلية سيكون هدفه ذا طبيعة اقتصادية، بما فيها استقطاب الاستثمار والمساهمة في التنمية الشاملة للإقليم، فهذا سيعزز موقف المغرب في أقاليمه الجنوبية، لأنه كلما زادت أهمية الاستثمار الدولي وكلما فتحت مشاريع اقتصادية تمكن اليد العاملة من الابتعاد عن البطالة وعن عناصر اليأس، أعطى ذلك للحمة الوطنية وللاستقرار الداخلي مزيدا من الأهمية.

ما دلالات إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل؟

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها التوافق بين المغرب وإسرائيل؛ نذكر أنه مباشرة بعد توقيع اتفاق أسلو والمصافحة التاريخية بين ياسر عرفات والإسرائيليين بحضور الرئيس الأمريكي، ارتأى المغرب أن يقبل بفتح تمثيلية دبلوماسية لإسرائيل بالمغرب كانت على شكل مكتب اتصال، وهو درجة ثانية بعد السفارة.

</div> المكتب استمر في عمله لمدة خمس سنوات لكن حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتبين أن إسرائيل غير جدية في التزامها وبما تعهدت به ضمن اتفاق أوسلو، سارع المغرب لتجميد العلاقات وإغلاق مكتب الاتصال. اليوم، هناك وضع جديد يعرفه المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق باعتراف العديد من الدول في الخليج العربي بإسرائيل أو ظهور مبادئ جديدة تتحكم في العلاقات الدولية. ألن تؤثر هذه العلاقات الدبلوماسية على العلاقة بين المملكة وفلسطين؟ المغرب ظل متمسكا بمبادئه الأساسية بخصوص الموضوع، ليس فقط بالقول ولكن حتى بالفعل؛ فدعم الشعب الفلسطيني، وخاصة المقدسيين في الحفاظ على التراث الإسلامي للمدينة المقدسة وعلى حرمة المسجد الأقصى، يتم منهجيا عن طريق صندوق مال القدس الذي أنشأه المغرب ويدعمه بكيفية قوية بالإضافة إلى بعض البلدان الشقيقة. المغرب في هذا التوجه الجديد يبقى متمسكا أكثر مما مضى بحل الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف سيستمر المغرب في الدفاع عنه، سواء من خلال لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي في ظل منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار الحوار الثنائي الذي يجريه مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى. اليوم، ما هو مطروح بقوة هو إعادة الوحدة للصف الفلسطيني؛ إذ لا يعقل أنه في ظل هذه التطورات الكبرى التي يشهدها العالم أن تظل “حماس” متقوقعة في قطاع غزة بعيدا عن أي حوار جدي ومنتج مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الموجودة في الضفة الغربية. عندما ينهي الفلسطينيون هذا الصراع الذي أخذ مدى طويلا من الزمن بينهما، يمكننا أن نتصور الوصول الى حلول. https://www.youtube.com/watch?v=7uElNe6CFCI?rel=0

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