الحسين عموتة يجمع تدريب "المحلي والأولمبي"

يتجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم ولجنة المنتخبات، إلى إحداث مجموعة من التغييرات في إستراتيجية عمل المنتخبات الوطنية وكذا المدربين المشرفين على الفئات السنية بعد تواضع النتائج وعدم الرضا عن طريقة العمل.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن لقجع سيكلف الحسين عموتة بالإشراف على المنتخب الأولمبي إلى جانب الفريق الوطني للاعبين المحليين، بعد التألق الكبير للأخير في منافسات “الشان”؛ فيما يرتقب أن يعين فتحي جمال مشرفا عاما على باقي الفئات السنية، للمساعدة في وضع تصور ناجع لتطوير مستوى هذه المنتخبات.

ويرتقب أن تعلن جامعة الكرة، حسب المصادر ذاتها، عن تعيينات كثيرة لمدربين على رأس المنتخبات الوطنية بعد سلسلة من الإقالات التي شملت مدربين ومساعدين بمختلف فئات المنتخب بمن فيها مدربة المنتخب النسوي.

وأكدت مصادر “هسبورت” أن لقجع غير راض عن مجمل التعيينات على رأس المنتخبات الوطنية بعد تنسيق سابق مع الويلزي أوشن روبيرتس، المدير التقني الوطني، مضيفة أن الإستراتيجية ستتغير في المستقبل القريب.

ويولي فوزي لقجع اهتماما كبيرا بالمنتخبات الوطنية منذ انتخابه رئيسا لجامعة الكرة، حيث يرصد سنويا مبالغ مهمة لتوفير الظروف المناسبة للتألق؛ غير أن النتائج المسجلة لم ترق إلى مستوى التطلعات.