أدخل المنتخب المغربي للاعبين المحليين فرحة رياضية كبيرة إلى قلوب المغاربة في ظل هذه الأيام الصعبة، بعدما نجح الإطار الوطني الحسين عموتة في قيادته إلى فوز كبير على المنتخب المالي في مقابلة نهائي بطولة “الشان”، التي جرت يوم الأحد 07 فبراير 2021 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

نجاح الحسين عموتة كرسته تهنئة الملك محمد السادس للفريق الوطني للمحليين، حيث أسندت إليه مهمة إيصال الرسالة الملكية إلى كافة اللاعبين وإلى أعضاء الطاقم التقني والإداري.

برأسيتين، واحدة لسفيان بوفتيني والأخرى للعميد أيوب الكعبي، حسم الأسود نتيجة المباراة، لتتكرس الريادة المغربية في بطولة “الشان” للمرة الثانية على التوالي.

وسبق لعموتة قيادة مجموعة من الأندية الوطنية والتتويج رفقتها بالعديد من الألقاب، منها الفتح الرباطي والوداد الرياضي، بل إن تجربته وصلت إلى الخليج.

وتبقى إحدى أكبر الطرائف في مساره كمدرب ما كتبته عنه الصحافة من “مقاطعته” للملاعب بسبب التزاماته الدراسية في التعليم العالي.

ابن الخميسات قاد الفريق الوطني، في زمن كورونا، إلى انتصار مستحق عزز به مسيرته كمدرب محترف من الجيل الجديد للمدربين الكبار، ولا شك أن المسيرة لن تقف عندها هذا الحد؛ فكل العوامل تلعب لصالح هذا النجم. وهنيئا للمنتخب الوطني.