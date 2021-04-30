الحصار يُطوق مغاربة في الهند وسط مشاهد مرعبة لجحيم "كورونا"

تعيش دولة الهند على وقع مشاهد يومية مرعبة جراء خروج الوضع الوبائي عن السيطرة نتيجة عودة الحياة الطبيعية والسماح بإقامة المهرجانات الدينية “الهندوسية” على الرغم من ظهور سلالات جديدة من الفيروس، بما في ذلك سلالة “متحولة مزدوجة”.
وبعدما كانت أكبر مصنع للقاحات في العالم، تحولت الهند إلى أخطر بؤرة وبائية تحتاج إلى مساعدات دولية. وبحسب السلطات الهندية، فقد جرى تسجيل رقم قياسي بلغت 386452 حالة إصابة بكورونا اليوم الجمعة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتعتبر الهند البلد الأكثر اكتظاظا في العالم بالسكان، وهي رابع دولة من حيث الوفيات وتتجه لتصبح الأولى بسبب متحور كوفيد-19 الهندي، الذي رصد في 17 دولة أخرى وبات يثير الرعب في العالم.
تسونامي الموت
تصف فدوى الفجري، مغربية مقيمة في مومباي، وهي المدينة الأكثر تضررا من الوباء، الوضع في الهند بالكارثي والمعقد، حيث يعم الخوف جميع السكان وتنتشر رائحة الموت في كل مكان.
وقالت فدوى، في تصريح لهسبريس، إن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد خروج الوضع الوبائي عن السيطرة، موردة: “لا نُغادر البيت نهائياً. ممنوع حتى أن تفتح باب منزلك، وما تحتاجه من طعام يجب أن تطلبه عن طريق الإنترنت إلى حين وصوله”.
وأوضحت المتحدثة أن مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، هي المدينة الأكثر تضررا من الموجة الوبائية إلى جانب نيودلهي العاصمة الإدارية، مشيرة إلى نفاد الأكسجين الطبي في جميع المستشفيات وغياب أسرة الإنعاش، وهو ما يهدد ليس فقط المصابين بالوباء بل أيضا المرضى بأمراض أخرى.
“الموت هنا في كل مكان جراء نفاد مخزون الأكسجين، ما يجعل الوضع الصحي في الهند كارثياً”، تورد فدوى التي عزت أسباب خروج الوضع عن السيطرة إلى التسيب الذي شهدته الهند على مستوى احترام الإجراءات الوقائية بمجرد تسجيل تراجع في معدل الإصابات اليومية.
وأفادت بأن القطرة التي أفاضت الكأس، هي “إقامة التجمعات الدينية، حيث سمحت السلطات الهندية مؤخرا في مومباي بإقامة مهرجان للهندوس حج إليه ما يزيد عن 10 ملايين شخص دون ارتداء الكمامات أو تباعد جسدي”.
ونبهت المغربية المقيمة في الهند، انطلاقا من التجربة التي عاشتها، إلى خطورة تعايش المواطنين مع الفيروس، قائلة: “كنا نعتقد أن الوباء اللعين قد رحل قبل أشهر قبل أن يعود أشد فتكا، وها نحن اليوم محاصرون داخل منازلنا وعائلاتنا في المغرب تعيش كذلك على وقع الخوف والرعب وتطلب منا العودة إلى الوطن، لكن حتى الرحلات تم تعليقها”.
وفي مدينة بوني الهندية لا يختلف الوضع كذلك عن مومباي؛ إذ تحكي فاطمة، وهي مغربية مقيمة هناك، أن الكثير من أهالي المرضى لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن مستشفيات فيها أماكن شاغرة وتملك إمدادات من الأكسجين لمعالجة ذويهم.
وقالت فاطمة، في حديثها مع هسبريس، إن الإقامة التي تسكن فيها تحولت إلى بؤرة وبائية بعد إصابة أربع عائلات، مشيرة إلى أن “الناس مجبرون على تلقي العلاج داخل منازلهم بعدما أغرقت المستشفيات بالمصابين وباتت المحارق تعمل بكامل طاقتها للتخلص من الجثث”.
وأردفت المتحدثة أن “العلاج داخل المنازل يعد مهمة صعبة كذلك بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين، والمكثفات، والأدوية الأساسية في السوق السوداء. كما ارتفعت أسعار أسطوانات الأكسجين إلى ما لا يقل عن 10 أضعاف السعر العادي”.
خلية أزمة
ومنذ بداية ظهور الوباء في الهند، حرصت سفارة المملكة المغربية هناك على إنشاء خلية أزمة يترأسها السفير ومكونة من جميع أعضاء السفارة. وتغطي هذه الخلية أيضا، إضافة إلى الهند، دول النيبال وبوتان ومالديف وسيريلانكا.
وأوضحت سفارة المغرب في الهند، في معطيات قدمتها لهسبريس، أن البعثة الدبلوماسية منذ بداية الجائحة وضعت هواتف العاملين بالسفارة تحت تصرف أفراد الجالية المغربية وبقيت على تواصل معهم خلال أزمة العالقين، أو لمساعدة المغاربة الذين بقوا هنا.
وأضافت السفارة أن خلية الأزمة تواصل عملها إلى اليوم لتقديم المساعدات إلى المواطنين المغاربة، وتحرص على حثهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني على احترام جميع التدابير الاحترازية التي تفرضها السلطات الهندية.
وأكدت السفارة، في تصريح لهسبريس، أنه منذ بداية الأزمة الوبائية الحالية لم تتوصل مصالحها بأي طلب مساعدة من قبل المغاربة المقيمين في الهند.
خلية أزمة تحتهم على إحترام التدابير الآحترازية التي فرضتها الهند؟؟؟
انا حيتاش راسي خاوي بحال سطل او ما قادر لا نحلل لا نفهم، ما غاديش نتيق هاد شي او نلصقها ف المؤامرة او نوض نايض. كورونا دايرينها بلعاني باش نبقاو غير ناكلو الخبز حتا نموتو، باغين قاولبونا، اي هاااايه، ولاهلا كانت ليكم.
وأكدت السفارة، في تصريح لهسبريس، أنه منذ بداية الأزمة الوبائية الحالية لم تتوصل مصالحها بأي طلب مساعدة من قبل المغاربة المقيمين في الهند.
هههه راه حنت عارفين مغيعقل عليهم حد ، غيخللليوك تصوني ،يا إما غتسمع ف التليفون الصونيط ثييييث ،ثييييث ،ثييييث ، او تلقا الهاتف مشغول ، و إلى داروا معاك زوين يخللليو ليك الدعاء المشهور : اللهم ارزقنا الشهادة هههه
حبذا لو اخذنا العبرة مما يقع في الهند ومن اسبابه من تجمعات ولو دينية وعدم احترام للتدابير الاحترازية من كمامات وتباعد لعل وعسى ان مناظر الجثث المحروقة ستحث الاغلبية عندنا التي اصبخت لا تحترم اي شيء وتعبث بكل التدابير بل تنصاع وراء اشباه الفقهاء وتناظي بالتجمعات الدينية في حين ان العقل والظرف اليوم يحتم اتباع توجيهات الاطباء والمختصين ولا هادوك ماتايعرفوهم حتى يمرضو المرجو المزيد من الالتزام وعدم الاستهتار فمنظومتنا الصحية هي كما هي والكل يعرف خروب بلادي ريثما نصل للمناعة الجماعية وللله الحمد بدات تظهر المزيد من الجرعات لتلقيح المزيد من المواطنين فالفرج قريب ان شاء الله لكن كفانا استهتارا
المغاربة تجدهم في كل بقاع العالم لقد إستعمرنا العالم وبعد 100 سنة سيكون نصف العالم تحت حكم الملكية المغربية
الهند غرقت ولا زالت تغرق الجوع والعطش والفقر زائد كورونا على المغاربة الموجودين هناك أن ينتهزوا أي فرصة للخروج من هذا البلد وإلا النار تنتظرهم فالهنود يحرقون كل الجثث تقريبا لا تنتظروا من حكومتنا مساعدتكم كل واحد يسبح كيف ما شاء
بدون عواطف فيمكن للمغرب ان يصبح يعيش في مثل هذه الظروف نظرا لانعدام وجود منظومة صحة طبقا للمعايير المعمول بها بعد عشرات السنين من الاهمال والاقصاء لأسباب مالية وسياسة مثله مثل التعليم العمومي !! وعليه لابد من الاحتياط والتحفظ على العودة للشارع والفضاء العام بشكل طبيعي فلابد من الاحتياط وظرورة مواجهة بقوة من يدعون الى خرق الحجر !!فحذاري من التهور والانصياع لبعض الاّراء المتطرفة والأنانية التي تطالب يفتح الأماكن العمومية وأماكن العبادة !!
كايعبدو لبقر أو كا يحرقو بنادم مني كايموت أو أو فبعض الأماكن فالتقاليد عندوم ناس لعروسة هما لي كايعطيو المهر للعروس ولا ماعطاوهش كايحرقها حية .
الحمد لله على نعمة الإسلام “إكرام الميت دفنه “
هذا هو حصاد اللامبلاه وعدم احترام شروط الوقاية وربما الثقة في النفس الزائدة مما جعلت الحكومة الهندية بالسماح لمواطنيها بان يمارسوا حياتهم كالمعتاد . أتمنى ان كل ما يقع الان في هذا البلد و ماسببه اليه مع الاسف الشديد لان لنا ناس مغاربة هناك اتمنى ان يتجاوزوا المحنة و بأن تكون هذه المصيبة درسا لكل العالم بان لاثقة حتى الآن ولو إن كانت النتائج إجابية والصلاة و السلام على الحبيب المصطفى محمد.
اللهم استرنافوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم اشفينا واشف المسلمين اجمعين
الله يكون معكم والله يفاجيها على جميع العالم من هاد الوباء اللعين الله يفرجها علينا كاملين
وأكدت السفارة، في تصريح لهسبريس، أنه منذ بداية الأزمة الوبائية الحالية لم تتوصل مصالحها بأي طلب مساعدة من قبل المغاربة المقيمين في الهند. شر البلية ما يضحك المغاربة في المهجر دارسين وعارفين خبايا السفارات والقنصليات المغربية لهذا لا يتصل بكم أي أحد وإذا كان جاهلا واتصل بكم يندم على اليوم الذي ولد فيه
inde, indouisme, marahdja, khamanisme, athéisme, charlatisme,,, Non non réveillez vous il n’ y a pour DIEU que DIEU le SEUL l’§UNIQUE le CLEMENT le CLAIRVOYANT, ce qui m’instigue c’est que j’ai des amis indiens ingénieurs, docteurs, scientifiques érudits avec une grande sagesse Mais qui continuent tà implorer la VACHE la dorloter ne pas la toucher la Vénérer ! questions : Est ce que DIEU VEUT que ce peuple transgresse en enfer ici et ailleurs ? Est CE DIEU qui est au courant des fins fond de chacun sait d’avance que c’est un Peuple Maudit ingrats ni Foi ni Loi
وأفادت بأن القطرة التي أفاضت الكأس، هي “إقامة التجمعات الدينية، حيث سمحت السلطات الهندية مؤخرا في مومباي بإقامة مهرجان للهندوس حج إليه ما يزيد عن 10 ملايين شخص دون ارتداء الكمامات أو تباعد جسدي”.
كون الحكومة تبعات اصحاب صلاة التراويح, كون وقع لينا بحال الهند الله يستر.
الحمد الله المغرب باقي فيه عقلاء, لي عارفين يسيرو البلاد, ولا يهتمون ببلابلا نتاع المداويخ.
مرحبا بديسلايك هانيا
اللهم رب الداء والدواء ورب الأرض والسماء اللهم ارفع عنا البلاء انك سميع قريب مجيب الدعاء قلت وقولك الحق افمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
غير وليو هنود عيشو تما معندكم ما ديرو في المغرب
اوا غدا المغاربه لي تما اقولو بغينا ندخلو المغرب رجعوهم او غادي تشوفو الفيروس المزدوج في المغرب. الحمد الله المغرب سد كلشي مع الهند. و حجا اخري الاوكسجين مالكم علي هد لكدوب السعوديه صيفطات الملايين من الاوكسجين للهند و اروبا اريضا يمكن عندكم اخبار ديال هدي اسبوع … اما هما لي بغاو الحفلات و النشاط و زايدون حاليا باقي الحفلات في الهند واخا كورونا هداك القوم لا يخاف الموت و لا اي شيء بلا ما تكبرو الموضوع عندهم بحالهم بحال امريكا او ايطاليا او فرنسا كترة الوفيات المهم الصين خرجات علي العالم برافو عليها.
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي هو دين الحق كما لاحظتهم فبيت الله في مكة عاد له الناس يصلون فيه ولم نسمع ولا كورونا ولا شيء وهذا يدل على أن الإسلام هو دين الحق
يجب أن تفتتح جميع المساجد لأداء الصلوات كحجة لأعداء الإسلام والتائهين من القوم الخاسرين
لماذا تعلمون الحقيقة ومازلتم تنكرونها ينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهذا المرض كورونا أنزله علينا الله لبعدنا عن الدين و علاجه هو الحبة السوداء كما قال دكتورنا الشامخ الفائد نقلا عن أحاديث خير المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله و إنا إليه لراجعون و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و اللهم إن هذا منكر إفتحو المساجد بالله عليكم
شكرا
‘srcsm’
اصلا تقاليد الهند تساعد في تفشي الاوبءة و الفيروسات و كل شيء ففيهم من ياكل مع الجردان و من يسبح في انهار عفنة يرمون فيها الاموات و امور لا تخطر على البال
هدشي خطير الله يلطف بيهم الحمد لله علي بلادنا خاصنا نديرو احتياطات لازمة علي قبل وليدينا و ناس عزاز علينا
الهند تتنفس الصعداء …جثت هنا وهناك صور ومشاهد قاسية جدا .. ترى أجساد ترمى فوق المحرقة كرؤوس أضاحي يوم العيد …. كائن مجهري تسبب في قتل ملايين .. أصبحت حدائق و شواطئ وأزقة للشي أجساد بدون أدنى رحمة… نعلم جيدا أن حرق الجثث من الثقافة الشعب .. ولكن مع كم الهائل أصبح مشهد مرعب جدا
نسأل الله العافية
اللهم عافينا ونجينا برحمتك يارحيم الحذر والحيطة فلا نأمن مكر هذ الداء الفتاك والرجاء على الاقل الكمامة ريثما يعم اللقاح الكل انشاء الله او تحل رحمة ولطف الله الكريم
لمغاربة لي كيطالبو برفع الحجر الصحي بغاو يشوفو كارته بحال هادي عاد يتهناو. زيارة دينية لنهر الغانج دارت موصيبة و هادو ناس كينتجو اللقاح
إلى المعلق بهلول حتا يكون المغرب ديال باك أو لا وارثوا منوا عاد قول خاصهم إبقاوا فالهند ومايدخلوش المغرب أو لا من حيت هيسبريس دارت الحوار مع الإنات داكشي علاش بغيتيهم إبقاو فالهند أما كون كانوا ذكور كون سبيتي الحكومة والقنصلية وعايرتيهم وقلتي عليهم بلي فرطوا فالمواطنين ديالهم وماعاوناتهومش إدخلوا المغرب حيت وليت حافظ دابا التمييز لي كاديروا فالتعليقات بين الذكور والانات
لا كلام أصح من كتاب الله و أحاديث رسوله عليه صلوات الله
الإنسان يعيش على أمل أن يعمل بالاحترازات و الاحتياطات لينجو حتى يتسنى له أن يعيش حياته العادية قبل بداية الوباء أو الجائحة أو فليسمها من أراد كما شاء
إن هي الا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان
ما زلتم سترون السلالة الكوستاريكية و الهايتية و و و
اذا لم تستحي فافعل ما شئت الأرواح جنود مجندة
إنها فتنة المسيح الدجال
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من شر فتنة المسيح الدجال
والله متم نوره و لو كره الكافرون
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين تم تم
المرجو الدين يتباكون على إغلاق المساجد أن يتعضوا ويعملوا أن الوباء اوقف الجهاد
ولكن عندما يجتمع الغباء والولاء فالنتيجة هي أعظم مما يقع في الهند
الانسان يستطيع أن يصبر على الجوع
لكن لن يعيش الاتواني معدودة بدون Oxygène
الدين فقدوا احد أقاربهم يفهمون اشاراتي
والمتهورون لزال الفيروس يبحت عنهم
حفظ الله الجميع
اللهم ارفع عنا الوباء