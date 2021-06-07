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تعليقات الزوار14
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الجزائر ليست حضنا للبوليساريو فقط بل هي حضن وملجأ للفلسطينيين كذالك فقد استقبلت مستشفياتها العديد من الجرحى ضحايا الحرب الاخيرة بين حماس واسرائيل، الحزائر حضن من لا حضن له ومنبر من لا منبر له
استماتة النظام العسكري الجزائري الجبري في دعم الميليشيا بن بطوشية الجزائرية يعني انهم مستفيدون ماديا من اموال البترول و الغاز و دريعة لإستمرار مص دم الشعب الجزائري الشقيق في أولوياته المعيشية
الجنرالات الفرانكوفونيين الجزائريين الذين اغلبهم يحمل الجنسية الفرنسية يسوقون الجزائر الي الحضيض بعدها سيتجهون الي قصورهم في فرنسا و النمسا و سويسرا. ليخلِّفوا ورائهم عشرينية سوداء و هم لا يأبهون، يجب على الشعب ان ينتفض ضد العسكر.
صراحة كاريكاتير معبر جدا يعكس حال جارتنا الشرقية و أيضا حالنا نحن المغاربة ابتلينا بجار السوء شرقا و شمالا و لحد ما جنوبا فخيراتنا كشعب مغاربي تذهب في الاسلحة و بالتالي نضيع فرصا للوصول لمستوى الدول الغربية التي تريد بقاءنا على هذا الحال
الدبلوماسية المغرب طالبت توضيحات في تورط الحكومة الاسبانية مع الجزائر في تزوير هوية هدا الشخص الشيئ الدي دفع اسبانيا تبرر و بادلة انها لم تزور هذا انتصار في حد ذاته بلد اوروبي يبرر امام المغرب انه ليس متورط مع الجزائريين يعني ينكر الجزائر والجزائريين هذا انتصار ثانيا ما حصل في سبتة رسالة الى اوروبا مساعدتكم غير كافية نريد مساعدات مالية مثل جوار حدودكم الشرقية و كذالك دعم سياسي هذا كذالك انتصار كبير و الدليل القاطع اوروبا لم تدعم اسبانيا بل اوروبا التزمت الحياد و باختصار 1) اسبانيا بررت و نكرت انها مع الجزائريين 2) اوروبا التزمت الحياد والاثنين انتصارين
Realmente la historia va a juzgar a estos locos de lo general militares del ciclo 10 a.c.
ني ني يا غالي تا يطيب عشانا……سيرو يا حكام الجزائر الله يطيب ليكم القلب……يا اغبى الاغبياء…..
اموال طائلة صرفت على تهريب المجرم الرخيص في مشافي إسبانيا . . في الوقت الذي يجد فيه المواطن الجزائر نفسه محروم حتى من مياه الشرب ناهيك عن السكن والصحة ووو… وما يتعرض له الحراك من اعتقال واغتصاب … وهذا كله تحت مضلة الحكم الاستعماري العسكري الجزائري …الذي يحكم البلاد بيد من نار وحديد…. لا انتخابات لا رئيس ولا وزير ولا برلمان….. وتبون نفسه دمية متحركة بيد العصابات ؟! لا هو رئيس ولا منتخب شرعي ولا قادر حتى ان يشرب كأسا من الماء الا بامر من العسكر الاجرامي الحاكم…. وتستمر المهزلة ويستمر الحراك حتى تحرير الجزائر المنكوبة..
الأم هي تبون والرضيع هو رخيص زعيم الزوابع الرملية بتندوف ،
برافو سي بو علي..خلصت كل شيئ في هذه الصورة … لكن حبذا لو نعلم ما بداخل ذلك الرأس الذي يصر على التضحية بالحاضر و المستقبل و ما وهب الله من خيرات في سبيل العداء و التفرقة و إيذاء الجار ..
المغرب اربح الصحراء. وتبونوفيتش اربح ابراهيموبيطش.
بعض الدول الغربية والاوروبية مثل اسبانيا وألمانيا وغيرها، التي بنت اقتصادها من خلال استغلال دول العالم الثالث، وخاصة في أفريقيا، لا تريد منافسين اقتصاديين في هذه القارة. لذلك فهي تعمل كل ما في وسعها لخلق الخلافات والعداوة بين هذه الدول، وذلك لمنع أي تحالف أو ااتلاف وتعاون فيما بينها. لسوء الحظ يوجد في بعض هذه الدول قادة خونة ومرتزقة لاتهمهم إلا مصالحهم الشخصية ويبيعون أوطانهم من اجل المال, بدلا من بدلا مجهودات لإنشاء اقتصاد اقليمي قوي في المنطقة عبر التحالف وتوحيد الشعوب.
Les intermédiaires, de toute résolution éventuelle, des problèmes Maroc-Algerie ne doivent pas être européens. Ils doivent être africains et de préférence des voisins comme la Mauritanie, la Tunisie et la Libye.
حسبي الله ونعم الوكيل.
يجب ان يعرف إبراهيم البيدق انه مجرد دمية في يد كبرانات فرنسا وبوخروبة راه بوخروبة هو الراعي الرسمي للبوليخاريو في فيافي وقفار تندوف تلعب به مدنية في يدها وتنتهك به حرمات الدول الأوربية التي حان الوقت لايقافها عند حدها أما المغرب والمغاربة ففي منار عن بوخروبة وحلفاؤها فالمغاربة هم اسود افريقيا واسود الاطلس لن تقوى عليها اي دولة في العالم وذلك بالانفتاح على العالم والسياسة الحكيمة للملكة .
حكام الخرائر الصهاينة يقتلون ويعذبون الشعب الجزائري المغلوب على أمره من أجل محاربة المغرب لكن وجدوا المغرب زوج أمهم لهم بالمرصاد
العصابة تسير بالجزائر وبسرعة جنونية نحو الهاوية، بعد ما جوعوا وعطشوا واهانوا الشعب الجزاءري المقهور،ها هم مستعدون للانتحار الجماعي من أجل عيون ابن بطوش زعيم الوهم والسراب. الله يعاونهم يعطيونا غير بالتيساع.