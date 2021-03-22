الحكم ببراءة منسقة "أساتذة التعاقد" بالدريوش

الحكم ببراءة منسقة "أساتذة التعاقد" بالدريوش
صورة: هسبريس
الإثنين 22 مارس 2021 - 20:17

أيدت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، زوال الاثنين، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة سهام المقريني، المنسقة الإقليمية لـ”الأساتذة الذين فرضهم عليهم التعاقد” بالدريوش، من تهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية والمساهمة في التحريض على مظاهرة غير مصرح بها خلال تدوينة “فيسبوكية”.

وتزامنا مع موعد انتظار الحكم الاستئنافي، استجاب عدد من الأساتذة المنضوين تحت إطار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – جهة الشرق” لوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالدريوش، تمخضت عنها مسيرة جابت مختلف شوارع المدينة.

وجاء الشكل الاحتجاجي ضمن برنامج نضالي ممتد على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين، أعلن عنه بيان صادر عن التنسيقية الوطنية سالفة الذكر – جهة الشرق، ويشمل وقفات احتجاجية لأقطاب مدن الشرق ومراكز التكوين مع وضع شارات حمراء.

وقال حمزة علوط، المنسق الإقليمي للتنسيقية بالناظور، إن “هذه الأشكال الاحتجاجية، التي أطلقنا عليها “إضراب الكرامة”، تأتي للتنديد بمختلف أشكال القمع والمتابعات التي مورست على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم المشروعة الأخيرة بمدينة الرباط”.

وأكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أساتذة التنسيقية مستمرون بعزم وصمود وبشكل سلمي في الاستجابة لكافة الخطوات الاحتجاجية من أجل كسب مطالبهم العادلة وإسقاط مخطط التعاقد في التعليم”.

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‫تعليقات الزوار

3
  • مواطن
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:36

    ابناء الفقراء في الشوارع يتسكعون وابناء الطبقات المتوسطة والميسورة يتابعون دروسهم بشكل عاد..وجي واحد اقولك كاندافعو على المدرسة العمومية !! نهار الكونكور والامتحان راه نفس الامتحان تما كتبان النرجسية والمطالب الخبزية ديال المتعاقدين

    -4
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  • مغربي
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:49

    ضربوهم للجيب الاقتطاع ثم الاقتطاع راهم فلوسنا هاذوك ياكلوهم بدون خدمة.

    -8
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  • وجدي
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:59

    كما تفضل أحد الإخوة المعلقين فإن رواتبهم تستخلص من ضرائب الشعب ونحن الشعب.عليهم أن يتعبوا ويدرسوا أبناءنا بجدية وهذا واجبهم تجاهنا وليس منا منهم أو حسنة.عليكم يا مغاربة يا بسطاء أن تعلموا أنهم باحتجاجاتهم الدائمة وتركهم للمدارس يأكلون أموالنا من دون استحقاق وعلينا نحن كذلك أن نضغط على الحكومة لإجبارهم على تدريس أبناءنا.دعك من الشعارات الحنجورية التي يدعون فيها حرصهم على أبناءنا والمدرسة العمومية فما حرصهم إلا على مصالحهم.

    6
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