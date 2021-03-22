الحكم ببراءة منسقة "أساتذة التعاقد" بالدريوش

أيدت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، زوال الاثنين، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة سهام المقريني، المنسقة الإقليمية لـ”الأساتذة الذين فرضهم عليهم التعاقد” بالدريوش، من تهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية والمساهمة في التحريض على مظاهرة غير مصرح بها خلال تدوينة “فيسبوكية”.

وتزامنا مع موعد انتظار الحكم الاستئنافي، استجاب عدد من الأساتذة المنضوين تحت إطار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – جهة الشرق” لوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالدريوش، تمخضت عنها مسيرة جابت مختلف شوارع المدينة.

وجاء الشكل الاحتجاجي ضمن برنامج نضالي ممتد على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين، أعلن عنه بيان صادر عن التنسيقية الوطنية سالفة الذكر – جهة الشرق، ويشمل وقفات احتجاجية لأقطاب مدن الشرق ومراكز التكوين مع وضع شارات حمراء.

وقال حمزة علوط، المنسق الإقليمي للتنسيقية بالناظور، إن “هذه الأشكال الاحتجاجية، التي أطلقنا عليها “إضراب الكرامة”، تأتي للتنديد بمختلف أشكال القمع والمتابعات التي مورست على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم المشروعة الأخيرة بمدينة الرباط”.

وأكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أساتذة التنسيقية مستمرون بعزم وصمود وبشكل سلمي في الاستجابة لكافة الخطوات الاحتجاجية من أجل كسب مطالبهم العادلة وإسقاط مخطط التعاقد في التعليم”.