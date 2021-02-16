الحكم جيد يواجه اتهامات بمحاباة نهضة بركان

علمت “هسبورت” من مصادر عليمة أن الحكم الدولي رضوان جيد تعرض أول أمس الأحد لاستفزازات واتهامات بالمحاباة بالملعب البلدي لبرشيد، من طرف أحد المنتخبين بالمدينة، بعد نهاية مباراة الجولة السادسة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بين فريقي يوسفية برشيد ونهضة بركان.

وأكد مصدر مطلع، في تواصل مع “هسبورت”، أن الشخص المذكور تهجّم على الحكم رضوان جيد، بعبارة مهينة وعنصرية واتهامات بمحاباة فريق نهضة بركان، ما تسبب في “نرفزة” الحكم واصطدامه بالشخص المذكور، بعد أن عجز رجال الأمن الحاضرون عن حماية طاقم تحكيم المواجهة.

وأوضح مصدر الجريدة أن العبارة العنصرية التي وجهت للحكم رضوان جيد، واتهامه بمحاباة نهضة بركان رغم تمكن يوسفية برشيد من الفوز بنقاط المباراة، جعلته يفقد أعصابه ويدخل في مشادات كلامية مع الشخص المذكور.