الحكم جيد يواجه اتهامات بمحاباة نهضة بركان

علمت “هسبورت” من مصادر عليمة أن الحكم الدولي رضوان جيد تعرض أول أمس الأحد لاستفزازات واتهامات بالمحاباة بالملعب البلدي لبرشيد، من طرف أحد المنتخبين بالمدينة، بعد نهاية مباراة الجولة السادسة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بين فريقي يوسفية برشيد ونهضة بركان.
وأكد مصدر مطلع، في تواصل مع “هسبورت”، أن الشخص المذكور تهجّم على الحكم رضوان جيد، بعبارة مهينة وعنصرية واتهامات بمحاباة فريق نهضة بركان، ما تسبب في “نرفزة” الحكم واصطدامه بالشخص المذكور، بعد أن عجز رجال الأمن الحاضرون عن حماية طاقم تحكيم المواجهة.
وأوضح مصدر الجريدة أن العبارة العنصرية التي وجهت للحكم رضوان جيد، واتهامه بمحاباة نهضة بركان رغم تمكن يوسفية برشيد من الفوز بنقاط المباراة، جعلته يفقد أعصابه ويدخل في مشادات كلامية مع الشخص المذكور.
انا لم أفهم ما تريد أن تقصده بعبارات عنصرية ما هو ب اسود ولا هو اجنبي إن كانت العبارات ما يدور براسي فيجب ان ترد للحكم كرامته وان العنصري يجب أن يذكر بأنه ليس إلا بضيف كرم فتعجرف فنسي ما عليه القيام به إتجاه اسياده
الحكم جيد لا يحتاج لمحاباة أحد فقد وصل للدولية،…ورجل يشهد له العالم بنزاهته…
اتمنى التوفيق للحكم الدولي رضوان جيد في جميع المنافسات الوطنية والدولية مع كامل الأسف عندما يشعر اي فريق بالضعف يوجه اتهامات للحكم لا ينسى المعني بالأمر بأن فريق نهضة بركان فهو بطل أفريقيا إذن لا داعي باتهامات باطلة فهو فريق قوي ولديه مجموعة ممتازة ومدرب كفؤ تحية طيبة من مشجع للفريق الفاسي إلى الفريق البركاني
ليس المشكل في الحكم ربما يصيب أو يخطأ، المشكل في الكلام العنصري لمسوول جماعي الدي أهان نصف المغاربة يجب محاسبة كل من تبت في حقه عمل عنصري والا فالتماسك الاجتماعي في خطر في المغرب بعد ما تعرض له موسى نضاو كدلك.
للأسف كل الحكام تتعاطف مع بركان و هذه حقيقة مدونة في الفيديوهات و كل الفرق تعاني منها، و السنة الفارطة كانت مهزلة تحكيمية سواء في البطولة أو الكاف…. نتمنى النزاهة و تكافؤ الفرص بين جميع الفرق
هذا حال جميع الحكام المنتمين لمنطقة سوس في الملاعب الرياضية
و الحكم رضوان جيد هو كذلك جيد في اخلاقه…
لا يمكن الانكار في ظروف المحسوبية والزبونية ان الفريق ينتمي لرجل الدولة العميقة القوي الامر الناهي رءيس اكبر قطاع استيراتيجي واخطره الا هو قطاع الكرة بها يعيش البلد وعليه يصبح ويمشي وينوم ملايين الشباب والاشخاص فعليه تعول الدولة لتحويل الراي العام والهاءه
للأسف أغلبية الفرق المغربية تتجه إلى الاختفاء وراء التحكيم، في نظري الفريق المحترف و القوي لا يبالي لاخطاء التحكيم و يتابع تم يفوز اذا كان فريقا يفرض نفسه و يأكد قوته، اما الفرق الضعيفة داءما تبحت عن سبب لتبرير هزائمها، اطلب من الفرق الوطنية تجاوز هذه الظهيرة لكي تتقدم الكرة المغربية دوليا، و شكرآ.
هذا راه خاصو الحبس حيث العبارة ل نطق بيها عنصرية(أش غادير ݣاع أشليحة)حيت الحكم شلح بغا إحݣر عليه عمر شي شلح مانعت شي واحد ب عروبي و هذا راه مسؤول زعما خاص الحكم إتبعو أمام القضاء
الحكم رضوان جيد من خيرة حكام المغرب…يدير مباراته بحزم شديد…سجله نظيف…وتحكيمه يشد إليه المتفرج…لما نشاهد مباراة في كرة القدم يكون حكمها رضوان جيد فإننا نتمتع بمجريات اللقاء وبالمهارة التي يدير بها المقابلة…ولا يختلف شخصان في مصداقية هذا الرجل وجده وحزمه…
كل شيء ممكن طالما القجع بركاني
يا اهل العقل عن اي محاباة تتحدثون والفريق منهزم ؟
ليس هناك دخان بدون نار وفيما يخص محاباة رضوان جيد لنهضة بركان فله سابقة مدوية في مباراة نهضة بركان والرجاء البيضاوي السنة الماضية عندما تغاضى عن الأخطاء الفادحة التي قام بها لاعبو النهضة البركانية في حق لاعبي الرجاء وكانت قمة الفظاعة وهي التدخل القوي للناجي في حق بنحليب حيث هشم ركبته وحكم عليه بالتوقف عن الممارسة الكروية لأزيد من سنة دون أن يكلف الحكم ×المرموق× نفسه إشهار لا ورقة صفراء ولا حمراء ولاهم يحزنون. لهذا لا داعي لتبرئة ذمة الحكم رضوان جيد من شبهة محاباة تهضة بركان ومن لم يصدق فاليعد لمباراة نهضة بركان والرجاء للسنة الفارطة فهي الدليل القاطع.