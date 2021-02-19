الحكومة الإسبانية تتوعد بالتصدي لأشكال العنف
أ.ف.ب
الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:50
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، في أول بيان علني له منذ بدء الاحتجاجات العنيفة الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية “ستتصدى لكل أشكال العنف”.
وأضاف، في بيان مقتضب عند بدء خطاب في إكستريمادورا (غرب) منهيا الصمت الذي واجه بسببه انتقادات شديدة من المعارضة اليمينية بالقول: “الديموقراطية لا تبرر العنف أبدا”.
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