حكومة فرنسا تعلن تدهور وضع الوباء في البلاد

حكومة فرنسا تعلن تدهور وضع الوباء في البلاد
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 17:58

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل آتال، الأربعاء، أن وضع مكافحة كوفيد-19 “يتدهور” في فرنسا، و”يثير القلق البالغ في نحو عشر مقاطعات”.

وقال المتحدث إن هذا التراجع “يفرض اتخاذ تدابير سريعة وصارمة”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس.

في فرنسا التي تضم 100 مقاطعة، “تفرض بعض المناطق قرارات وتدابير سريعة وصارمة لمواجهة المخاطر الوشيكة التي تنتظرنا”، وفق ما ذكر أتال عقب جلسة الحكومة.

وأضاف: “لن نتردد في اتخاذ تدابير وقرارات سريعة وصارمة عندما يستدعي الوضع ذلك”، في إشارة الى التدابير الأخيرة التي فرضتها في مقاطعة موزيل (شرق) أو في جزء من الريفيرا، في جنوب شرق فرنسا.

التدابير الاحترازية المتحدث باسم الحكومة فرنسا وضع الوباء

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