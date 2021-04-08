الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارىء الصحية إلى 10 ماي المقبل

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 ماي المقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت أيضا، أمس الأربعاء، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك؛ وأعلنت عن ذلك عبر بلاغ رسمي.

ويتعلق الأمر بحظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا؛ والجاري بها العمل حاليا.