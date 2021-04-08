الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارىء الصحية إلى 10 ماي المقبل

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 ماي المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت أيضا، أمس الأربعاء، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك؛ وأعلنت عن ذلك عبر بلاغ رسمي.
ويتعلق الأمر بحظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا؛ والجاري بها العمل حاليا.
الحساب يوم الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يسد عليكم ببان الرحمة الله يسد عليكم ببان الرحمة الله يسد عليكم ببان الرحمة
الله يخود الحق ف هاد الحكومة راه ناس وسلتهم لعضم
اللهم بلغنا رمضان ، هدا هو ، قهرتونا احلام . .
اذ قرار رئيس الحسيمة امس البارحة .بالطعن في القرارت الصادرات عن رئيس الحكومة المغربية مهددا. أياها بمقاضتاها امام المحكمة الادارية .
و قد أكد الخبراء أن النسخة المغربية المتحورة لكوفيد 19 تتميز بأنها تنتشر بين الناس فقط في المساء ، إبتداءا من الساعة الثامنة و حتى الساعة السادسة صباحا .. لكنها تستسلم في النهار و تترك الناس لحالهم في الحمامات و الصالونات و الأسواق …
واش هاد كرونا كاتكون غير بالليل ولا اشنو؟! غريب أمر حكومة سعد الدين العثماني!
الحكومة غير مبرزت الوقت علاش ميقلو لنا حتى 2024ونتهنو من هد. الصداع الله يكون فى عون المواطنين أم الحكومة كل واحد تباخد الشهرية مبرعة من 40000 إلى 70000درهم واغلبية المغاربة كيعيش من مدخول ديال النهار
والله مللنا من هذه المستجدات بسبب هذه الجاءحة المصيبة
وصورة المقال مصيبة أخرى.
ألا توجد صورة تخفف من هول الأقدار على نفسية الناس. عجبا
مكرتش هاد الحكومة تشدنا وتدفنا في شي صحرة وتهنا منا رانا تنبرزطوها بلاما وبلا خبز السدان قليل فينا حنا شعب نستهلو كتر من هادشي واش هاد الحكومة خيفة علينا ولا خيفة منا رنا محيدين لينا الاضراس والسنين منقدش نعضو وعاش الملك رنا تقهرنا
والله العضيم حرام راه قهرونا حنى العالقين واش حنا ماشي مغاربة
راه لي كينتاضر رفع حالت الطوارئ لي خصو لعقل. مادام الوضع لم يتغير عالميا ومادا الفيروش منتشر و التلقيح لم يكتمل فالطوارئ قائمة. بعض الناس يعتقدون ان الدولة تتعمد الامر وكاننا وحدنا من لديه المشكل
هاد الحكومات خرجات حالة الطوارئ باش يجبرون سبة لاي واحد يخرج يطالب حقو
السؤال الذي يحير الجميع هل كورونا متواجدة فقط بعد الساعة الثامنة؟؟؟ وقبلها لا يهم من انفلاتات وعدم احترام التباعد و ارتداء الكمامة وغيرها!!!
أولم تقرر الحكومة إعطاء الدعم للمواطن البسيط بعدما قرر سي عث عث رئيس الحكومة. تمديد وعدم صلاة التراويح. الذي يفتخر به المغاربة . الله يعطينا وجهك
أعيد وأكرر، الأصل في الحياة هي الصحة والسلامة والعافية، ولا يمكن بحال أن يصير فيها هذه الحياة هي الأمراض والابتلاءات. مع مُضي الزمن سيكتشف أن المسألة مسألة مرض عادي وبسيط تم تضخيمه وتمطيطه لأغراض سياسية.
يا عباد الله المرض والأوبئة والجوائح أمور عارضة يعني تأتي وتزول في وقت لا يمكن أن يمتد لأكثر من سنة.
صدعتوا لنا راسنا ، كل نهار ، تمديد، إغلاق…
صافي قررتم تغلقلوا ، غلقوا، احنا ماشي بلا وذنين ماكنسمعوش ، اسمعنا وفهمنا ، بلا تكرار ، قلة الشغل مصيبة، الأولى بحث عن حلول للمتضررين من الإغلاق، ماشي اللي تقولوه اليوم تعاودوه غدا!!
اقهرتونا بالقرارات الجاهزه المستورده فرنسا اذا اغلقت فهي في مساعده كل شعبها بالاورو اما انتم فالاغلاق والضراءب الثقيله دون اكتراث لمعانات المحرومين .حسبنا الله فيكم يا…
شكرا للملك ولحكومته غلى المجهودات الجبارة خلا ل ما يناهز العام والنصف في مجابهة كورونا وحماية المواطنين.
انا لله وانا اليه راحعون…..قتلونا وحنا عايشين….لا حول ولا قوة الا بالله….
دعيناكم لله على هاد الحجر الرمضاني
علا الوزارة الوصية على القطاع أن تتدخل لإنقاد مااا يمكن إناقده ..على الاقل بصرف تعويضات للعاملين في المقاهي من نوادل وعمال نضافة و التسامح الضريبي فالسنة كورونا…. لااااا يعقل مقهى رقم معاملاته ألاف الدراهم إن لم نقل ملاين السنتيمات ..و تجي تعطيهم تعويضات تاع الف درهم
ديلاش هاد الف درهم تاع كراء البيت ولا مصروف الاولاد ولا المعيشة ….
بصراحة هاد حكومة العثماني دربتها تلافة من نهار دخلات عندنا هاد الموصيبة تاع كرونا … قرارات فمنتصف الليل وبلاغات عجيبة و مفاجئة وعدم تنوير الرأي العام….
بلاغ موجز كهدا لااا يشفي الغليل ..لا يسمن ولا يغني من جوع .. مادا عن صلاة التراويح و مادا عن تعيوضات العاملين في المقاهي والمطاعم فئة عرييييضة من النوادل سيتضررون
عن أي الحكومة المغربية تتكلمون و عن أي دولة عيب و عار دولة تدعي أنها دستورها الإسلام وتغلق المساجد و تمنع الصلوات بمبرر كرونا و ابتزازالشعب بإسم الدين ناهيك عن القمع للأساتذة والأستاذات النظام المخزني أبنى عن حقيقته ويخاف من الصهاينة لايمكن حجب الشمس بالغربال.
حالة الطوارئ 13 شهر .
4.5 مليون ملقحون.والباقي راهم صابهم الفيروس وشافاهم الله بدون اطباءكم. مرض عادي .وحالة الطوارئ والحجر انتقام من المغاربة .لأن المسؤولين يتنقلون حيث شاؤوا مع أبناءهم.
كانو الناس غيتنقلوا من 8 حتى 12 دالليل.متباعدين .الآن هاذوك نفس الناس سينتقلون بين 7و8 مساء كل يوم في ازدحام كما وقع في عيد الأضحى. وراك على الإصابات.
الأمر لم يعد مهما،الحكومة وصلات لهدفها ،تسيير وتدجين المواطن وفق مصالحها متذرعة بالوباء،كورونا صار مرضا ساريا عاديا،فهناك امراض اكثر فتكا منه ، الله يتم مابقى على خير،المواطن البسيط سيموت جوعا،اعضاء الحكومة يتقاضون اجورا ضخمة،عمر الكرش الشبعانة ما كتحس بالجيعانة،الله ياخد فيكم الحق
المصيبة هي ولفنا هاد الحجر وخا تهلكنا ماديا و معنويا و اصبحنا نخاف رفع الحجر راه نسينا كيف نعيش بعد رفع الحجر . خاصهم يديرو لينا دورة تكوينية قبل رفع الحجر . الله يلطف بنا و صافي
في زمن الجاءحة مررنا من التعلم عن بعد مرورا بالزيارة الطبية عن بعد وها نحن وصلنا الى ” عراضة” عن بعد.
ادع ما شءت من الضيوف للفطور في رمضان بدون ان تصرف درهما
الضحك على الأذقان….نحن نعلم أن الله سيحاسبكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
الله ياخذ فيكم الحق يا حكومة الذل ولا نملك شيء سوى أن نقول حسبنا الله فيكم ونعم الوكيل
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله و نعم الوكيل.
أصبحت الحكومة تعاملنا حرفيا كنعاج و بغال و ليس كبني آدمين.
أكبر جائحة في هذا الوطن هي الحكومة التي لا تحس بصبر الشعب الذي بلغ حده.
نفس الاسطوانة… اللامنطق… الخوف… قرارات الإغلاق لا مسؤولة… غير مدروسة العواقب…
السلام عليكم عفاكم بالنسبة للمطارات هل سوف تفتح ابوابها قبل رمضن امام المغاربة العالقين ولالا؟
حكومة فاااشلة و قرارات فاشلة، بالله اسئلكم أين هو المنطق في هذه القرارات، أين هو المنطق في الاغلاق الليلي، و بالنهار التجمعات عادية جدآ لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله ياخد فيك الحق ا السي العثماني
قمة الجهل والغلاء ترك الناس بلا كمامة،،،اليوم كله،،،الاسواق مزدحمة،،،الحافلات،،،،والاغلاق الليلي لتفادي كثرة الاصابات،،،،من بعد يدخل شي غبي هنا ويشتمني ويقول كلام مقاهي،،،راها اللجنة العلمية،،،وانا لا افهم شيئا،،،،،
غير زيدو شهرين ماشي غير شهر كرهتونا فقرتو الشعب الله ياخد فيهم الحق
حكومة محمد السادس دايما تعمل من اجل مصلحة رعاياه وصون البلد وحمايته
وعلاش شهر ديرو عام. وديرو التجديد كل عام. احسن…
حسبنا الله ونعم الوكيل ، بدل فتح المساجد في شهر رمضان الكريم لأجل التعبد والسماح بأداء صلاة التراويح وصلاة الفجر والدعاء لكي يرفع عنا الله هذا الوباء تفاجأ بهذا القرار الذي نستنكره !!! الشواطئ حيث العراء تم فتحها منذ أشهر وبيوت الله تغلق لكي لا تتم صلاة التراويح وصلاة الفجر فيها !!!! الحافلات أي الطوبيسات مكتظة واحد لاصق في الآخر وكورونا لا تنتقل بينهم ولا تتم العدوى فيها ! العدوى فقط تنتقل ليلا وقت التراويح وصلاة الفجر !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل.
كون غير دارو حالة الطوارى 99عام مزيانة تاهيا
كرونا ما راباوهاش والديها السي كرون و لالة كرونة . كون كانت مربية ما تخرجش بالليل .
دعيناكم الله ياخونة الوطن .تتقاضون أجوركم الشهرية ونحن من اين سنعيش.نسرق لملجأ الا إلى الله وحده . حسبي الله ونعم الوكيل
ماعرفت مال الحكومة مبرزطانا ومبرزطا راسها . كا مرة زايدة شهر . تقول لينا حاة الطوارئ 3 سنوات. وصافي .حسبي الله ونعم الوكيل
شكون يحيد لهم ؟ خليهوم يديرو مبغاو يمددو حتى عام .. انت فين هو هاد الشعب بعدا ؟ الشعب كيتفاعل مع التفاهات و الفضائح … كاين فين يلهيو لذالك زيدو حتى عام و لا تاخذكم رأفة بهذا الشعب راهوم عايشين بيخير انا مشفت حتى شي واحد معجبوش الحال كلشي راضي وكيقولو الحمد لله و استغفر الله … زيد لهم عام اخر وباغلاق كلي يوميا 24/24 ساعة
منذ صدور قانون الطوارئ الصحية الكوفيدية و نحن نشهد انزلاقات طوارئية صارخة وفاضحة!هرولة للحجر الصحي،تسويق هزلي عبثي لنجاح باهر يثير إعجاب العالم،خروج كاووتيكي منه!تخبط في العيد، الشواطئ!زحف الفيروس على الجهات والنطاق الآمنة منه!كوارث وبائية في المصانع والضيعات!الطوارئ على الشعب و ليس على الحيتان الفاسدة!استجمام المسؤولين في الشواطئ،اليخوت الفاحشة و حبس الشعب في الأقفاص الإسمنتية!شراء القصور والعقارات في باريس والشعب يئن تحت لا رحمة الأزمات العميقة سياسيا،اقتصاديا واجتماعيا!تردد و تخبط في صفقات اللقاح!صفقات تسلحية في قلب الجائحة!تطبيع الحبر،الكاميرا والخرائط الموقعة والمبتورة التهكمية، مقابل حق تقرير المصير، تسميم الأجواء والعلاقات مع المحيط والعمق الاستراتيجي الطبيعي والتاريخي لصالح الاختراق والاكتساح التطبيعي، قمع المظاهرات السلمية بنفس شبيحي وبلطجي،تحرش واعتداء جنسي بالعصي على نساء التعليم في المظاهرات،ملفات حقوقية حارقة وتعنث في حلها،الإصرار على تسويق خطر الإرهاب للتغطية على الفشل والإفلاس العام؛عقيدة أمنية قمعية واستفزازية،انهيار اقتصادي واجتماعي بنفس كارثي؛ فساد متغول,كاسر و كاسح !
عقيدة أمنية قمعية واستفزازية،انهيار اقتصادي واجتماعي بنفس كارثي؛ فساد متغول, كاسر, كاسح ومكتسح،مشهد حزبي وسياسي عبثي،متكلس،مفلس،تقززي يثير الشفقة والاشمئزاز!إفلاس دولة المخزن و نهاية مداها!هذا وقت تفكيكها بدولة القانون،الكرامة،الاستقلال الوطني والديموقراطية!ألم يعد الناس يعلمون شروط الثورة و لم يعودوا قادرين على رؤية نضجها،اجتماعها المتزامن، الصارخ و الظاهر للمواطن البسيط الواعي؟ النخب المخزنية و النخب السياسية المنخوبة منغمسة في مستنقع امتيازاتها و غشاوة انتهازيتها!واش ماشايفة أُ مَا حاسة بوالو ؛ أولاَّ شايفة كلشي أ باغية تشري الأشواط الإضافية اللي غادي تشوطنا كاملين؟الثورة مسألة وقت! السؤال هو الشكل ديالها! أما الروح، فروح الثورات واحد: هدم القديم بروحه و هيكله المفلس لإعادة بناء كل شيئمن جديد روحا و هيكلا!الثورة هي “أ نْيُو لووك وِيدْ أ نيو سْبِيرِيطْ”!
هاد المسؤولين قهرونا بالضرائب ويهددوننا بالغرامات لمن لم يؤديها في وقتها وهم يحاصروننا من كل جانب ..فاللهم أحصهم عددا ’’ ولا تبق منهم أحدا.
اسيدنا هذا راه مرض راه مشى غير فالمغرب هنا في المانيا ميخرج حتى واحد من ٩ دليل حتى ٦ دصباح صبروا
نعم سيدي . الشعب المغربي المقهور و المزلوط و المحݣور لا يمانع . شعب النعاج و الخرفان هذا ما يصلح ليهم . انتهى الكلام
نطالب من الرئيس الفرنسي أن يتراجع عن قراره بخصوص الحجر الصحي
لأننا نريد الصلاة في المسجد
تبي تتفهم تهبل. معا هاد الحكومة شبعو.اموال.ومتيازات.وراهم.يقتلو.فينا..المهم.راهم.يقولو لنا ديرو.شرعكم
كل ما تستطيع هذه الحكومة القيام به في كل مرة هو اتخاد القرار تمديد حالة الطوارئ.
من دخل بيته في رمضان مع الثامنة ولم يخرج منها حتى السادسة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .
رواه العثماني وإبن كيران وصححه لشكر و نشره أمزازي
من10ماي الى 10يونيو.ومن10يونيو الى 10يوليوز…….الى 10x. ما قيمة x. يالله القى الحل
من تديروا التمديد على الفقراء والله عز وجل يمدد في الفيروس وكما تتحولون على الفقراء في قراراتكم فكذلك الله عز وجل يأمر الفيروس بالتحول وكما تفعلون باغلاقكم على الناس في شهر الغفران اغلق الله عز وجل في وجوهكم السفر الى الخارج
الى ان ترحموا الفقراء حين.ذلك يرحمكم الله فيرفع البلاء والوباء
في يوم الانتخابات سوف لن تبقى كورونا ولا هم يحزنون وستتوسلون المواطنين بالدهاب لصناديق الاقتراع وسنرى الأزمة الحقيقية..
Copia cole….يغلقون ويفتحون حسب ما يرون من الحكومات الأوروبية..أناس لا يجيدون لا تخطيط ولا إدارة
لم يبقى سوى حظر التنفس الذي لم يطبق.لقد تمادت هته الحكومة في اتخاذ قرارات ارتجالية تعسفية بعيدة كل البعد عن متطلبات الشارع.لا تباعد لا وقاية لامراعات لمعيشتنا.أصبحنا نعيش عيشة الدبانة في البطانة. أتساءل هل الملك متفق على هذه القرارات؟وما رأيه في هذه الاجراءات؟ربما نجد الجواب و الإقناع عنده؟لطالما كان التواصل معه نقطة قوة بينه و بين شعبه.