الحكومة تتبرأ من “الكسل البرلماني” وتتهم مجلس النواب بـ”خرق القانون”

اتهمت الحكومة المغربية مجلس النواب بخرق النظام الداخلي، وذلك ضمن ردها على “الهجوم” الأخير الذي تعرضت له السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، بسبب غياب الوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية أمام البرلمانيين.
وضمن مذكرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، جوابا عن اتهام الحكومة بالتقصير في العلاقة مع المجلس، أكدت الحكومة أن “النظام الداخلي لا يخول لرئاسة المجلس الإعلان عن مضامين مداولات مكتب المجلس في موضوع يهم الحكومة في جلسة دستورية”.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، وجهت في آخر جلسة لها قبل اختتام الدورة الخريفية انتقادات صريحة للحكومة، مستنكرة غياب بعض الوزراء “الكسالى” المتكرر عن الجلسات الأسبوعية، وعدم تجاوبها مع عدد من المبادرات التشريعية.
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن اجتماع مكتب المجلس، برئاسة الحبيب المالكي، استحضر روح الدستور وما يتطلبه الأمر من توازن بين السلط يتعين أن يطبع العلاقة بين المؤسسات خدمة لقضايا الأمة، منبهة إلى غياب التفاعل في ما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة الكتابية، ومطالبة سعد الدين العثماني بتدارك الاختلالات التي تمس حسن سير المؤسسة وأداءها.
واستنكر مجلس النواب عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع أزيد من 200 مقترح قانون تقدم به البرلمانيون، مشيرا إلى رفض الحكومة المتكرر التجاوب مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية.
الرميد أكد في مذكرته رفعا لما وصفه بـ”كل لبس” أنه حريص على التواصل المستمر مع رئاسة المجلس في القضايا التي تقتضي تدخله وحضوره، مشددا على أنه كان دائما رهن إشارة المجلس للتعبير عن انشغالاته وقضاياه الحيوية في علاقته بالحكومة.
وأكدت المذكرة بخصوص “ادعاءات” البرلمان عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين أن مسألة برمجة المقترحات على مستوى اللجان شأن برلماني، مبرزة أن جميع المقترحات التي توصلت بها الحكومة تفاعلت معها باستثناء 11 مقترحا ضمنها 6 لم يمض على تاريخ إيداعها سوى شهر واحد.
ونبهت المذكرة إلى أن التعامل مع موضوع حضور الوزراء إلى الجلسات الأسبوعية، وكذلك تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والحوار البناء.
كلكم كسالي في العمل للصالح العام ولكنكم مجتهدون في النهب و الافتراس للثروة.دعيناكم الله.
وجميعكم غير صالحين لهذه البلاد الله يرفدكم علينا نفس الوجوه كرهناكم حتى واحد فيكم ما صالح
غريب هاذ السياسة عندنا فالمغرب كيضحكوا علينا . الخكومة تعيب على البرلمان والبرلمان يعيب على الحكومة . او هما خارجين من عش واحد . البرلمان التركيبة ديالو كلها من الاحزاب او الاحزاب كلها فالحكومة . اش فهمتوا شي حاجة فسياسة لمغاربة .
خصام العبارة…والضحية هو المواطن الذي يعيش في حجر لا هو كلي ولا هو جزءي…
الله أكبر انظروا الى من يتهم من بالكسل أليسو جميعهم فاشلين عن أي حكومة تتحدثون يا سادة فبالله عليكم هل يمكن ان نسمي هؤلاء الفاشلون حكومة بإجماع جميع الشعب المغربي
كلاكما سيان، وكما يقال وافق شن طبقة….تتقنون فن التمثيل على الشعب إتقانا جيدا، ولكن هيهات ثم هيهات، حسابكم عند الله قبل الشعب !!!!!!!!!!!!
الحكومة تتبرأ من “الكسل البرلماني” وتتهم مجلس النواب بـ”خرق القانون”
واش هادي اسم شي مسرحية جديدة؟ ايوا ملقيت ما نقول غير الله ينعل اللي مايحشم.
إنتهى طابق الحلويات مع الكعكة بدأتم بتكشير انيابكم .بالأمس مجلس النواب يفضح متغيبين بالبرلمان واليوم الحكومة تتهمهم بالكسل .هكذا تنتهي الأعراس في المغرب بعد الفجر بالزرواطة
هادي هي الشبكة تعيب الغربال
حتى وحدة فيكم ما مظفرها لكن مزيان تنشروا غسيلكم وتبينو كسلكم بجوج بعدا نعرفو اشكاين واشكايدور وراء الكواليس .
اودي لاحكومة لا برلمان غير الله اجيب جيل جديد وعقول واعية بالانتخابات الجاية تنقذ لبلاد وتزيد بعجلة التقدم والله يىزق القناعة في العقول والقلوب .
في الحقيقة ابتلى هذا الشعب بحكومة صورية ووزراء كومبارس كما تريد منظومة التحكم وبرلمان عبثي يمرر الاجراءات كما تريدها المنظومة في مقابل الريع وتبذير الاموال في غياب وجود دولة في البلد حسب المعايير العصرية وهي موسسات قارة برلمان منتخب وحكومة مسؤولة ووقضاء مستقل !!
مع الاسف ليس هناك دولة في البلد تخضع للمعايير الدولية العصرية !!
فقط ريع محسوبية زبونية فساد وغياب القضاء
لا حكومة لا برلمان كلاهما كلاهما خارج التغطية
شباط عامين وهو في ألمانيا وتركيا وباقي برلماني؟واش مكاينش تسجيل الغياب في مجلس النواب
الحكومة ديما حاضرة…
النواب هما لي كيغبوا خمسة السنوات حتى يجي الانتخاب عاد يبانو