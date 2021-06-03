الحكومة تخصص 36 مليارا لدعم الأحزاب والنقابات

أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ثلاثة قرارات تقضي بتحديد مبلغ مساهمة الدولة في تمويلات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والنقابات في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في شتنبر المقبل.
ويناهز المبلغ الإجمالي الذي ستساهم به الدولة في هذا الصدد 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وبالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، ينص القرار الأول على أنه تم تحديد 160 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية في هذا الصدد.
ويشير القرار الثاني المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة أيضا في 8 شتنبر، أنه تم تحديد مساهمة الدولة في 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
ويحدد القرار نفسه مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، ينص القرار الثالث على أن الحكومة خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
ويحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي العمومي عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع. أما المنظمات النقابية، فيحدد مبلغ التسبيق بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
واستندت الحكومة في تخصيص هذا الدعم للأحزاب إلى القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمرسومين رقم 2.16.666 ورقم 2.15.450 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابات التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والانتخابات العامة والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين.
والله تحرام احزاب غير تقدمية وغير وطنية ياخد الإعانة والله تحريم
و ماذا خصصت لحاملي الشهادات العليا و الطبقة المعوزة ؟؟؟؟؟؟
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا هذا منكر
اودي ما عندنا ما نقولو غير لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل..
الله ياخد الحق..
والله حتى حرام ، الشعب في قمة الازمة وناخدوا هد الاموال نعطوها للاحزاب اللي اعضائها دائما تتنهب صندق الدولة ، احنا في غنى عن هذه الأحزاب الكثيرة والعديمة الفائدة.
الاخبار لي كتزيد تكرهني فهد البلاد ناس مريضة ملقات باش تداوي حالها وعايشة الفقر والهشاشة و 36 مليار هانية ياخدوها الاحزاب و النقابات
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله الوطن الملك
كاين عير سيدنا والباقي مادرو والو لهده الوطن الله ياخذ فيكم الحق
هادشي خاص يوقف ديال الريع فدعم النقابات و الاحزاب ملايير كتمشي هباء منثور
سبحان الله لفلوس موجودة غير للاحزاب و الإنتخابات أما الزيادة فالاجور اما كاينش كيجبدو ليك الازمة و البنك الدولي ووووووو المهم لا خير فهاد لبلاد
هذه جريمة اخرى تنضاف الى عشرات الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب البءيس منذ 65 سنة !!
الدولة تخلت عن التعليم والصحة ولا زالت تحتضن الاحزاب والنقابات والكرة !!
فهم تسطى
العبث بالمال العام الأحزاب والنقابات لاتمثل المواطن فهم دكاكين ومقاولات خاصة فلماذا يصرف عليهم من المال العام ؟؟؟ كان بالأحرى أن تفرض ضريبة على الدخل الذي كونوه مالكوا الأحزاب وأن يحاسبوا على ماقاموا به من جراءم مالية وأخلاقية في حق المواطن،
لم اجد العبارات لاعلق على الملايير التى ستعطى لاشخاص ثخنوا جتى التمالة فلما لا توزع هده الاموال على الفقراء والمحتاجين لا افهم هذا المنطق الاستربالي في تدوير الاشياء الى غير اهلها طفح الكيل
فلوس اللبن يديهوم زعطوط.كل هذه الأموال من جيوب دافعي الضرائب.هنا يتجلى السبب الحقيقي وراء عزوف المواطنين عن الإنتخابات .الميزانية لما تخص الشعب يخرجون علينا بتصريح أن الدولة تعاني العجز وعندما يتعلق الأمر بالأحزاب والنقابات والجمعيات فالمزانية مصابة بالثخمة فتجدهم يقومون بتوزيع الكعكة بكل بدخ
لفلوس و لينا غي كنسمعو بهم
دازلي الصالير ف 29 ماي
ليوم 3 جوان بقيلي 150 dhs
فرقوها ولو مرة وحيدة على جميع المغاربة،أما الأحزاب والنقابات فحالة البلاد البئيسة تبين فشلهم ونهبهم لأموال المغاربة
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هاذ الفلوس كون غير فرقتوها على المواطنين كاين اللي كتستلو عام ديال الضوء و الماء .
الناس ما بقاتش قدرات تخلص الضوء و الماء..
هاذ الأحزاب أش كتعطينا ما كيتفكرو المواطن عند اقتراب الانتخابات.
الله ياخد فيكم الحق لا أحزاب و لا حكومة و لا دولة كاملين.
الاحزاب يجب ان تكون لها قاعدة اجتماعية تؤمن بمبادئها و من تم يكون التصويت تلقائي اما ان تخصص ميزانيات من اجل الحملات فلكم التعليق و وسع النظر .هنا يبدٱ الاصلاح .
اللهم ان هذا منكر. يجب اعلاق دكاكين الفساد
هدوك راهم فلوسنا، فلوس الشعب ، گليك الحكومة !!!
فلوس اللبان كيديهم زعطوط…إبراءا للذمة لن أؤدي ضرائب لبرلمان و أحزاب إسترزاقية لا يخدمانني.
هاد الفلوس كون غا دارو بيها غير المشاريع اللي تنمي البلاد والشباب.هاد الأحزاب والنقابات واكلين الغلة
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، هذا المبلغ يجب تخصيصه في بناء ما لمصلحة المواطن
هاته الملايير يجب ان تعطى للشعب ….المغرب ليس له احزاب ……اشباه احزاب فقط …لماذا لا يغلق البرلمان وتحويله الى متحف فن العيطة …..في المغرب يوجد الملك والشعب وبوريطة والحموشي ….اما الاحزاب لا محل لها من الاعراب في السياسة المغربية.
يجب على الدولة ان تكف عن تقديم الدعم المالي للأحزاب وللنقابات وإن يكون عملهم عملا تطوعيا حبا لهذا الوطن والسلام.
360 مليون درهم لأجل أحزاب لا تفعل شيئا سوى بيع الأوهام للشعب .
خداو من المواطن و عطاو الأحزاب مساكن معندهومش ناس ملقاتش عشرة دراهم فالجيب و الحكومة تخصص ملايير للاحزاب مادمت في المغرب فلا تستغرب
مبلغ كبير جدا، على الأحزاب أن تمول نفسها ، و هذه الميزانية لبناء المستشفيات و مساعدة الفقراء
لو ان هذا المبلغ يعطون منه ولو قليلا للفقراء والمساكين خصوصا أصحاب البوادي لتزويدهم بالماء والكهرباء
مقاولة أو مشروع الأحزاب و نقابات ناجح بامتياز. شكرا لدافعي ضرائب.
أيها المواطن الكريم . نرجوكم لا تتأخروا في دفع الضرائب فنحن في خدمتكم.
سننجز.سنعمل.سنحقق. سنافعل. سنخطط………. لجعل التعليم .الصحة. الشغل. النقل للجميع.
36مليار الاحزاب و النقابات فلوس على فلوس حسبنا الله نعم الوكيل الناس عايشين الفقر و الهشاشة و هما ياخذوها باردة أصلا ر ديما واخذين لا حول ولا قوه الا بالله العلي
يا سلام على 36 مليار لدعم الاحزاب والنقابات وانا عندي فراشة جا لقايد جرى عليا منها وقال ليا سير تموت المغرب من طنجة لگويرة وأنا لا أتوفر على مترين للعمل
عجيب امرك يا وطني
الفقر والشجاعة
الاحزاب وجب ان تكون لها قاعدة جماهيرية تؤمن مبادئها .و من تم يكون التصويت تلقائي.هنا يكمن الاصلاح . اما الدعم ف المجتمع اولى به ،
واوواوو اسمع واسكت اشوف واسكت
اللهم إن هذا منكر تبدير المال العام