الحكومة تتأخر في تلقيح المغاربة ضد كورونا وتُتعب أطر الصحة بالانتظار

على الرغم من أن الإشارات الحكومية كانت تؤكد على انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كوفيد 19” قبل نهاية 2020، فإن السنة الجديدة انطلقت دون أي إشارة تدل على بداية هذه الحملة.
الأطر الطبية أعلنت تعبها من عملية محاكاة التلقيح التي تم إطلاقها في وقت سابق، دون أي شروع فعلي في الحملة الوطنية المنتظرة؛ وهو ما يبدد مجهوداتها دون أي فائدة ملموسة.
حمزة إبراهيمي، المسؤول بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن المغاربة قاطبة ينتظرون على أحر من الجمر الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، التي أسالت من المداد الكثير وأضحت تشكل مرتعا خصبا للشائعات، خاصة أمام التواصل المحدود الذي اعتمده وزارة الصحة لطمأنة وإشراك الرأي العام الوطني.
وذكر المسؤول النقابي نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جميع الترتيبات التقنية واللوجستيكية والموارد البشرية جاهزة، وقد أعيتها كثرة حصص المحاكاة وتقليد عملية التلقيح من ألفها إلى يائها، التي وصلت إلى ثلاث عمليات محاكاة في ظرف أسبوعين، دونما الهاجس اليومي الذي أضحى حاضرا بقوة لدى جميع الأطر الصحية من أجل إنجاح حملة التلقيح ومرورها في أحسن الظروف”.
وضرب إبراهيمي مثالين للتبسيط، قائلا إنه “ينطبق على حالة الانتظار التي نعيشها اليوم مثلان مغربيان دارجان .. أولهما: سبق الفرح بليلة، أما الثاني: شرا الحوت فالبحر”.
وأضاف قائلا: “الحكومة أعلنت عن اقتناء اللقاح، سواء الصيني أو البريطاني، بمدة طويلة جدا قبل أن يحصلا على الترخيص النهائي للتسويق من طرف بلد المنشأ. وقد أدى ذلك إلى فتح نقاش عمومي حول اللقاحين ودورهما ونجاعتهما؛ كل هذا دون مواكبة رسمية”.
وتابع المسؤول النقابي: “غذت وزارة الصحة حالة الانتظار بتصريحات مسؤوليها عن اقتراب موعد إطلاق الحملة وضرورة انخراط الجميع ضمنها؛ دون كشف المراحل العلمية والتقنية الدقيقة جدا التي يتبعها اللقاح السماح بتسويقه، سواء من طرف الدولة المصنعة أو السلطات الصحية المغربية واللجنة العلمية”.
وأكد إبراهيمي أنه “لا أحد يعلم هل وصل اللقاح إلى المغرب أم لا، أمام غياب سياسة تواصلية حقيقية من لدن القائمين على الشأن الصحي؛ لكن المؤكد أن اللجنة العلمية المغربية، ومن خلالها مديرية الأدوية والصيدلية بوزارة الصحة، منكبة على المصادقة ومنح الترخيص لتسويق لقاحي أسترازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني، ومن ثمّ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19”.
ما بقينا فهمنا والو واش باقي المغرب غادي يلقح او لا ؟واش بغاو يشريوا التلقيح من بلد اخر غير الصين؟ الوزارة الوصية ملزوم عليها التواصل مع الشعب لي توضيح برنامجها .
حكومة فاشلة بمتياز برئيسها ووزراءها طبعا هذا الكلام لا يعني وزير الخارجية
باراكا من الضحك على الشعب. زعما المحكومة هي من تخرج بقرارات و تعطي الأوامر.
السلام عليكم ورحمة الله.
ربما ينتظرون الأرخص وذو الفعالية الكبرى إن شاء الله تعالى، علما أن اللقاح سيكون بالمجان وبهذا تكون التكلفة أقل فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون. لا نحتاج للذكاء الكبير دائما لنخرج بالعبر هذا رأيي الخاص ولن أختلف مع من هم أعلم مني ففوق كل ذي علم عليم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
معمري شفت شي وزير فتاريخ المغرب بحال هذ خونا ف الله تيحسب راسو معزول على المغاربة لا تواصل وخدمة كلها معوجة وصفقات مشبوهة معرفت كي تيديروا حتي تيوليو بروفيسورات
عيينا نستانو. كالنقولو أبدى التلقيح باش تزيان شيحاجة. ساعة هما ما خسهومش تزيان. عاجبهم هايدا. والسؤال اللي كياترح راسو. شكون اللي عندو المصلحة باش تابقة الأمور هكذا؟
دولة غير مسؤولة. أنتهى الكلام
هناك شيء يدور في الخفاء اكبر بكثير من صحة الشعب
السلام عليكم ورحمة الله راه من الواجب إشراك المواطن في قرارات اللجنة الصحية ماشي تزيدو الضغط النفسي و العصبي فوق كورونا لاحول ولا قوة الا بالله
أضن أن المغاربة يتفقون معي بأن نحتفظ بكل من وزير السيد بوريطة و مندوب المغرب في الأمم المتحدة السيد عمر هلال و الباقي نرمي به إلى ….
والله العظيم تلفنا وتهنا ومبقيناش عارفين شنو واقع…. على الأقل نعرفو غير غير آش واقع… غادين بسرعة مفرطة فالطريق السيار وفالليل والبولات محروقين والشيفور مكتف والضباب والله يستر …
رفقا بنا يا عباد الله…
Effectivement on est épuisé le ministre a déclaré que le maroc sera parmi les premier pays à etrevacciner on attend on se préparent rien !le comble c estque la compagne sera fatiguante et on va commencer très épuiser !on travaille dans le domaine et on sait rien !hchouma aalihoum !
التلقيح موجود الهيئة الطبية مستعدة والوزارة ساكتة يعني مازال ممأكدينش من الفعالية ديالو ٪ ولا هادوك الناس لي دارو بيهم التاجاريب مقنعتهومش النتائج المهم هناك خلل والله اعلم
على احر من الجمر
الشوق كل الشوق ههههههههه
للأسف يضرب مصداقية وزارة الصحة في مقتل ويفتح باب التساؤلات حول اللقاح!!!!!!!!!
الحكومة أدرى بمصلحة الشعب… وهناك جهات معينة تريد توريطها.
صراحة هاد وزير الصحة يبانلي شوي مريض مسكين. و الله ما نورمال هاد السيد. شفنا بزاف بنادم أنورمال فات على الحكومات و السلطة ف موروكو، لكن هاد وزير الصحة فيه حاجة زايدة ديال أنورمال
سيلقحون بلقاح إسراءيلي. فعال على لقاح سينوفارم… يتبع
كرهنا التلفزة والنظر الى التلفزة واتباع الاشهارات..والترتيبات..وكل ما هو تلقيح..افلام خيالية نتبعها كل يوم..وضيوف عند اذاعاتنا يرددون نفس الشيء..واناس اختارتهم التلفزة يوميا ليتساءلوا نفس التساءلات التى بدى يعرفها حتى الاطفال….اين المعقول يا حكومة الويل ..اين اسلامكم الذي يقول من عاهد وفى…بل اين انتم من هذا الاسلام التي اشتريتمونا به وقت الانتخاب.وثقنا بكم ولحاكم ..فغررتم بنا واصبحنا تحت وطاتكم في كل شيء…(لا ديدي لا حب لملوك)…. اصبح الشك يساورنا في تلقيحكم هذا..وفي كل ما هو منتوجكم ..كان يكون في 4دجنبر..ثم اصبح اواءل يناير..وها نحن في العشرة الاولى منه …وما زال لم يظهر شيءا معقولا عدا اشهار على الشاشة…كل يوم .
دازو وزراء صحة مكفسين مخربقين مافهمنا منهم والو و لكن هاد ايت الطالب دا البطولة واش وزير لي تيمشي يدوي على صحة المغاربة فقناة بحال فرنس 24 وزير و لا تيسولوه الناس امتى يبدى التلقيح تيقولك معرفش و شكون لي عارف الوزير؟
حكومة فاشلة بكل المقاييس اكفس حكومة دازت فتاريخنا وخا كلهم بحال بحال هدي سالات معانا بلمعقول.
قضية التلقيح ضد كوفيد19 مازالت غامضة في كل الدول، فحتى الدول الاوروبية التي بدأت تلقيح مواطنيها تسير الأمور لديها ببطىء شديد، فرنسا مثلا لم تلقح سوى 300 شخص في 10 أيام ، الغريب أيضا شح المعلومات عن تاثير التلقيح على المعنيين، بحيث لا أحد يتحدث عن اثاره سواء في أمريكا أو بريطانيا و هي دول بدأت التلقيح منذ أسابيع!!!!!
الأمر واضح لكل عاقل، لماذا هذا التعتيم؟؟؟؟؟
المسؤولون بهذه الدول لا يدرون أنهم يشرعنون شكوك الناس حول هذه اللقاحات التي ظهرت في أقل من سنة و هي مدة غير كافية علميا للتأكد من نجاعة التلقيح!!!!
لهذا لا غرابة أن يتخوف الناس و يشكوا في العملية!!!!
هذه الدول يجب عليها اخلاقيا أن تعلن عبر الاختصاصيين و الاطباء عن آثار اللقاح على من تلقوه و تقدم للناس عينة من الملقحين للادلاء بآرائهم و التحدث الى الناس حتى تطمءن!!!!
أنا أضن أنه يجب تفعيل الإستنطاق البوليسي بما في دالك الشحنات الكهربائية لعلهم يعطونا المعلومات التي ينتضرها الشعب حول التلقيح.
إوا اش تدير راه مبغاوش يتكلموا عن طواعية
جواب على 1-مغربي قح : علاش مافهمت والو. أنا غادي نفهمك : واش نهار اسمعت هاديك الجملة و فخطاب رسمي “وجدنا البترول في تالسينت بكميات وفيرة” واش شفت شي حاجة ؟ . نزيدك : واش نهار اسمعت هاديك الجملة و فخطاب فالبرلمان “أين الثروة” و و و …. الخ!
إذن : الموضوع سهل الفهم و لا يتطلب مجهود كثير…
واش فهمت ؟
حكومة فاشلة في جميع المجلات وزراء بدوني اختصاصات فالمناصب المخولة لهم حكومة لها مكبرات الصوت بدوني فاءدة ……هده اسرة تربد الدهاب الى موريتانيا ……من اجل التلقيح وترجع … حق علبها.رخصة التنقل ام لا………..انا جيراني كاينين فبريطانيا واش نطلب منهم يبعتو لي التلفبح. مسموح لي ام لا.
هل ممكن تكون الانتخابات وراء تأجيل اللقاح.
إذا تم تلقيح المواطنين ،لا أحد سوف يعطي ٱهتمام للتصويت،لذالك الأحزاب عليها ترتيب أوراقها وبعد ذالك شوف تشوف!!!؟؟؟
اكفس وزير الصحة عرفه المغرب !! وللاسف جاؤوا به حين امر سيدنا نصره الله بالكفاءات ؛ ولكن اين الكفاءة في هذا الرجل؛ اظن ان المغاربة هم اخر من يلقحون ضد كورونا في العالم ؛ وفد تسبقنا تشاد والجزاءر وموريتان !!!
انا علقت هاذ 20 يوم وقلت أن الذين في الصفوف الأولى لم يريدوا التلقيح بسنفارم.وطبعا هؤلاء كلمتهم مسموعة يعني موظفي الدولة ما المعمول إذن.ننتظر حتى نشتري لقاح من ابريطانيا يكون أكثر أمنا ونلقح به الصفوف الأولى وما تبقى لن يعرف شيئا سنلقحه بسنفارم .
من الأفضل أن نترك الوزارة تاخذ وقتها الكافي فيما تراه تراه مناسبا، وغايتنا نحن المواطنين أن تاتينا بلقاح آمن وفعال (لازرب على صلاح).
سمحولي هذا قرار سيادي.تيخص أمة و شعب و رعية .ماشي الحكومة اللي تقرر فيه . لا سمحلي . المطبخ السياسي العالمي تيغلي تيقتنا فسيدنا وأكبر المؤمنين اللي تيقود للبر الآمن دائماً وأبدا ماشي حكومة حكومة الحكومات وحدة مشات وحدة جات ومن بعد شنو الملك هو الراعي الأول لمصالح الرعية في كل شيئ وفي جميع المجالات والأتجاهات كل شيئ الحكومة دورها كاين وموجود وفعال على قدر المستطاع . لكن بعيد عن القرار السيادي المولوي . تقتنا فقائدنا وخديمنا الأول وسيدنا . سالينا .
ربما من الذكاء أن يصبح الآخرون فأرانا التجارب لا أن يصيره شعبنا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم…
الضرف الحالي يتطلب من المسؤولين التصرف بقدر كبير من المسؤولية الملقاة على عاتقهم فإما نكون مغاربة غيورين أو نغادر البلد إلى جزيرة الوقواق إلى لا رجعة. من خلال ملاحضتى للوضع العام في المغرب فإني أضن بوجوب الإحتفاض بالسيد بوريطة و السيد العلمى و السيد عمر هلال و الباقي رميه إلى…
واضف الوزير العلمي والوزير اخنوش والسيد الحموشي اما وزير الصحة فاضنه لا يفقه شيئا سوى سياسة الانتقام ويجري وراء التعيينات باك صاحبي
هنا نطرح السؤال للمرة الألف، هل حقيقة نحن في دولة، طبعا لا و هذا دليل واضح، الدولة لها مؤسسات و مراقبين و مسؤولين يشتغلون بمنطق و قانون معلومين و يتكلمون عن كل شيء، أما منطق العصابة و المافيا التي تحكمنا فهو قائم على الغموض و السرية و التكتم و تصفية الحسابات بعيدا عن المواطن الذي لا وضع له في المعادلة.
بداية ترسخ لدي اقتناع ايجابي عندما صرح المسؤولين المغاربة بانهم اشتروا التلقيح الصيني وشاركوا في التجارب المخبرية لتوفير لقاء امن وفعال مراعين الخوف على سلامة المواطن مما دفع باغلبية الشعب المغربي بالاشادة والترحيب بهذا العمل الاستشاري للقضاء على الوباء لكن ومع الأسف كل ماتردد حتى الان كان كلاما للاستهلاك فقط هذا الخطاب طال اكثر من شهرين دون ان يتحقق اي شيء من ذلك كله في هولندة مثلالم يتكلموا عن التلقيح الاقبل اسبوع ومع نهاية الشهر شرعوا في العملية بدون دعاية او شيء هذا القبيل
المشكل الدول العضمى المنتجة للتلقيح معندهاش الاكتفاء الداخلي للانتاج حيت لازال في بدايته واولوية الاوليات لراعاياها قبل التصدير
نحن مع التريث، ماعرفنا الخير فين كاين، ربما هذا اللقاح فيه ضرر
اظن ان المغرب لم يتوصل بعد بالتلقيح. وكل هذه الزوبعة كانت قاب قوسين من الحقيقة. الحكومة تسرعت في نشر الخبر قبل التأكد من تاريخ وصوله إلى المغرب وبدأت في الترتيبات اللوجيستيكية على اساس بدااية العملية قبل نهاية السنة المنصرمة.
حكومة ضعيفة و فاشلة تتخذ قرارات عشوائية ليست في مصلحة الشعب و البلد اننا سلمنا امرنا لله
كمسلسل الكمامة بالقول ليست ضرورية واصبحت اجبارية ومسلسل الوباء بانه مرض عادي فاصبح يحصد ارواحا،كذلك مسلسل اللقاح الذي اصبح المغارية يشكون في نجاعته بسبب عدم تواصل وزارة الصحة،وعكس ما ذكر بالمقال،المغاربة كانوا ينتظرون باحر من الجمر وصول اللقاح لانهاء معاناتهم اما الان فلم يعد الامر كذلك نظرا لعدم فهم تقلص عدد الاصابات،ومع ارتفاع نسبة المتعافين
السي ابراهيم اي حاجة كتجي فوقتها، فلا مجال للتسرع، اما عن سؤالك هل وصل اللقاح ، نعم قد وصلت الدفعة الأولى ووزا ة الصحة في انتظار الدفعة الثانية وسيتم تلقيح كل من يريد أن يلقح( بضم الياء ) ألم تعي المثال العربي، ان في التأني السلامة وفي السرعة النذامة
وضرب إبراهيمي مثالين للتبسيط، قائلا إنه “ينطبق على حالة الانتظار التي نعيشها اليوم مثلان مغربيان دارجان .. أولهما: سبق الفرح بليلة، أما الثاني: شرا الحوت فالبحر . خلاصة الكلام
الصمت يعم في انتظار ما قد يجود به علماء الدول الأخرى عن مفعول اللقاح و عواقبه و ما إذا كان فعال ضد السلالة الجديدة وووو …..
الكذب اساس كل وزارة. و مسؤول…..شعارات.. ونفاق..وصنطيحة…ونهب المال العام…
نباح. كالكلاب..هاو هاو ..وهم يعلمون انهم كاذبون..لان لا احد له القدرة على محاسبتهم..ولو ينهبون الملايير…
سنسبف الدول في التلقيح. هاو هاو…نسبق اوربا هاو هاو….
كان الهدف هو السرقة…صفقات….غش ..والشيء…
غي بداو التلقيح والا طلقونا نخرجو والا غادي نكسرو هاد الحصار الديكتاتوري اللي دايرينو علينا…
الكاريكاتير فيه اكثر من دلالة :وزارة الصحة (fragile)يعني هشة و اكثر من ذلك.
صراحة الأغلبية الساحقة تضن أن شراء تلقيح مهمة بسيطة ولكنه أمر اكبر مما نتوقع مسؤولية جمة وكبيرة.
لا أحب تشويه سمعة وزير الصحة او العثماني. لان كلاهما قالا انهما لا يدريان عن موعد دخول اللقاح شيئا. كما قال العثماني انه لم يدري باي خبر حول التطبيع.
من يريد الانتقاد فلينتقد القصر والا فليسكت.
الحكومة ليس لديها الشجاعة الكافية للتصريح بأنها كانت صفقة فاشلة مع شركة سينوفارم المتخبطة والغامظة والغير المعترف بلقاحها دوليا.
خاص الملك محمد السادس يتدخل شخصيا فهاد المسألة ويعطي الأوامر ديالو أنا لا أعرف لمادا لا تنعكس الديبلوماسية الناجحة التي يقودها وزير الخارجية بوريطة على الوضع الداخلي للبلاد؟.
La vérité cette gouvernements est trop nul.