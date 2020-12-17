الحكومة ترفض المزايدات وتتجند لتفعيل قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تثمين كافة أَعضاء الحكومة لما جاء في البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، واللذين تم من خلالهما إبلاغ الرأيِ العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها.
وثمن أعضاء الحكومة، في اجتماع اليوم الخميس، “المواقف الثابتة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية وعزمَ المملكة مواصلة جهودها من أجل إيجاد حل منصف وعادل لها”.
وهنأت حكومة العثماني الملك محمد السادس والشعب المغربي على هذا “الإنجاز التاريخي الهام، وكذا المنعطف الإيجابي الذي عرفته قضية الوحدة الترابية لبلادنا”.
العثماني أكد على تعبئة “الحكومة بجميعِ مكوناتِها من أجل تفعيل القرارات المتخذة من طرف المملكة المغربية ومواجهة كل محاولات التبخيس أو المزايدة أو التحريف التي يقودها البعض تجاه هذه الإنجازات، وكذا تجند الحكومة اللامشروط وراء الملك محمد السادس”.
وذكر رئيس الحكومة بأن “موقف جلالة الملك حفظه الله الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”، وزاد: “كما حدد البلاغ أسس وثوابت تعامل المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية”.
وشدد العثماني على أن “العمل الدبلوماسي يسير وفق منطق متكامل، دون التنازل عن المبادئِ والثوابت الراسخة للمملكة”، داعيا إلى ضرورة “تحصين هذه المكتسبات والتحلي باليقظة من أجل المحافظة عليها واستدامتها وتعزيز التعبئة الوطنية، وكذا وحدةِ الصَّفِّ الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك خدمة لوطنِنا العزيز”.
في الصدد ذاته، قدم وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إفادة بخصوص مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار السيادي الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، الذي تمت ترجمته من خلال إصدار مرسوم رئاسي.
وأشار بوريطة إلى ما جاء في المكالمة الهاتفية للملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، وكذا مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ”تباحث جلالته مع كليهما حوْل الوضعِ الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، وتذكيره بالإطار العام للموقف الثابت والراسخ للمملكة، الذي يستمد جذوره من الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بما فيها تلك المتواجدة في إسرائيل، بشخص صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله”.
“كل هذه العناصر دفعت المملكة المغربية إلى إعادة تفعيل الآليات التي تتوفر عليها من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتي أثبتت نجاعتها سابقا، وهو ما سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط”، يورد الوزير بوريطة.
وأبرز المسؤول الحكومي التدابير التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا الشروع في تنزيل وتفعيل كل هذه المقتضيات.
اليهود بوحدهم و الصهاينة بوحدهم.. استحمار الشعب بالاختباء وراء اليهود المغاربة لتبرير الخنوع لضغط الصهاينة امر مرفوض
مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار و نحن جنود مجندون وراء القيادة الرشيدة لصاحب ااجلالة الملك محمد السادس
بما ان الحكومة مجندة لتفعيل ما اتخذ ما قول رييس المحكومة فيما فاه ابي امكراز وزير الشغل
وهل داخل تلك الحكومة رجل شجاع يقول للملك لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني..
الوحدة الترابية فوق فلسطين وكل قضاياهم ومرحبا بالتطبيع واهلا وسهلا باخواننا اليهود في بلدهم المغرب الذي يسع كل الاطياف والاديان
الشكر كل الشكر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله واطال عمره الملك الذي حباه الله بالحكمة وحسن الخلق امير المؤمنين الحبوب لكل البشر جاء بالقرار الصخيح لصالح القضية الفلسطيتية فهو يتراس مجلس القدس فكيف سيدافع عن فلسطين دون ان يتفاوض مع الطرفين ولكي يتم ذلك لا بد من استقبال الوفدين وليس وفد فلسطين فقط لان طاولة الحوار تتسع لكل الاطرلف فبالحكمة الملكية حقق جلالته الكثير من الانجازات وطنيا ودوليا وهاهو التاريخ يشهد له على ذلك ما نقوله نحن المغاربة هو ان ملكنا الهمام مفخرة لنا دونا وابدا
لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة فقط .المغرب طبع مع اسرائيل في مجال التجارة والسياحة والاقتصاد بصفة عامة .انا لم ارى اي عيب في ذالك اسرائيل مثلها مثل جميع الدول امريكا والمانيا وفرنسا ووو .بغض النظر عن الديانات لا اكراه في الدين كل واحد حر في حياته وهذا من تعاليم ديننا الحنيف.فاالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ليهود خيبر ارض يزرعونها من اجل اقتصاد المسلمين.وياتي البعض يقول لك ان القرآن الكريم يقول .من تولهم فهو منهم.نعم صحيح ولكن يجب ان نرجع الى التفسير كي نفهم معنى الآية الكريمة.الاسلام جاء من اجل السلام بين الامم وليس من اجل الكراهية.
النصر لمن عصى في البداية كان يتنطط مع بعض الافراد ك امكزاز . على ما اضن غضبو من السلطة العليا ارجعتم الى جادة الطريق . كان عليهم قبول الامر من الاول . نحن مع جلالة الملك . في ما يراه صالح لهذا الشعب . الله والوطن الملك
الولايات المتحدة الامريكية اما اسرائيل فملف العلاقات معها جاهز منذ اتفاقيات اسلو فما على الحكومة الا تحيينه.
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو التحول الكبير في المنطقة المغاربية بما سيترتب عليه من تحريك للاقتصاد المغربي بما سيجلب من استثمارات دولية كبرى.
وفيه ايضا مصلحة كبيرة لكل الشعوب المغاربية لانه سيجنب المنطقة حربا مدمرة يسعى جنرالات الجزائر اشعالها بتحريض البوليزاريو على نقض وقف اطلاق النار.
الاعتراف الأمريكي سيتبعه قرار من مجلس الأمن يتبنى اقتراح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وذلك لإنهاء شقاء الصحراويين في تندوف .
و هكذا ستشرع الدول المغاربية في التعاون من أجل بناء اقتصاد فعال بمساعدة امريكا وأوروبا لمحاربة الهجرة والإرهاب .
وهل اصلا استشاروك ياسي العثماني انت وغيرك حتى تقبل اوترفض ؟ فالأمر ليس بيدك ولا بيدي الشعب المغربي انما بيدي الدولة العميقة . رغما عنهم شئتم ام ابيتم.
تذكر ما قلته (نرفض كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني. لأن التطبيع هو دفع له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني..) فماذا حدث لك. هل قاموا بغسل دماغك؟
بدأتم مسيرتكم يا متاجري الدين بالعار و الغدر باصحاب ثورة 2011 للجلوس على كراسي الوهم و ستغادرون بالعار بالتوقيع على ضم فلسطين باسم التعاملات و التحالفات و المبادلات و الاتفاقيات و كلها مغالطات لان الشعب لا تمثلونه فعنده رب يحميه و يحذرهم من أمة مغضوب عليها و كتاب ينطق بنكث يهود للعهود و قتلهم الأنبياء ، و نبي حاضر في وجدانه ولو عليه غبار الغفلة و اللهو ، يوما تشتعل الضمائر و يبدأ التطهير.
التطبيع خيانة
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍ
صدق الله العظيم.
السيد العثماني رئيس حكومة المغرب وعليه خدمة الشعب المغربي قاطبة والدفاع عن أرضه بشتى الطرق والوسائل المتاحة لأنه سيحاسب في نهاية ولايته أمام البرلمان وأمام عاهل البلاد أما حساباته مع أتباعه فهذا لا يهمنا.
لست مبدأيا ضد التطبيع مع اي دولة ذو سيادة.
المشكل المطروح هو مدى مصداقية حكومة غيرت موقفها بين ضحية و عشاها في مسألة كانت احد ركائز وجدانها
المشكلة الثانية هي ما مغزى حكومة لا تحكم.اين صوت الشعب؟ من هو المسؤول على اتخاذ قرارات مصيرية في هذا البلد؟
ليس هناك تطبيع وانما استئناف العلاقات السياسية
الاهواء شيء و الآراء شيء ولاكن التابث هو السياسة الحكومية التي تخدمني كمواطن و بعض الذين يسشهدون بآيات القرآن اقول لهم نحن لا نسعى ان نرضي احد بل نتعاون في اطار انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
نحن نفرق بين اليهود و الصهاينة. و كل يهود اسرائيل صهاينة قتلة و محتلون . و التطبيع معهم خيانة و كفى . هاتهوالحكومة محكومة لا تمثل الشعب و ليس راض عنها و لا عن ادائها و تشكيلتها.
الإسلاميون والقومجيون ضد مصلحة المغرب.
أنا مستعد للتحالف مع إبليس لأجل مصلحتي ومن أراد الدفاع عن فلسطين فليذهب إلى ساحة المعركة.
المغرب أولا والمغرب ثانيا والمغرب ثالثا
الذين قالوا قديما ” في الصمت حكمة ” لم يخطئوا. كل من تسرع بالقول برفض التطبيع البارحة واليوم يدافع عن التطبيع ويقبل به اقول له = كان عليك بالصمت من الاول وتخرج بسلام من ” القيل والقال “. والمثل الفرنسي كذلك يقول ” اذا كنت مدركا بانك لن تصل …لا داعي للسرعة ” .من الحكمة عدم التسرع في القول والفعل لان المرء لا يدرك ما ذا سيحدث غدا. وعلى الذين رفضوا التطبيع البارحة ان يصمتوا …على الاقل اليوم ويتركوا القرار لصاحب القرار…..و بكل اختصار …المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار…..ومن اراد الدفاع عن فلسطين فله ذلك لكن بعد الدفاع عن بلده….اللهم ارحمني…وارحم والدي.
بين يوم وليلة اصبحت العلاقة بين المغرب و الكيان الصهيونى محور اهتمام الصحافة وكأن بهذه العلاقة ستتبخر مشاكلنا و سنعيش في رخاء و نعيم و كان يهود اسرائيل سيغدقون على المغاربة من خيراتهم
الحمد لله الدي هدأ لهدا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم
هل يعلم الإخوة الكرام في الجارة الشرقية أن النظام الجزائري كان يتفوظ مع الكيان الصهيونى وأمريكا على التطبيع وطلب 500 مليون دولار أنظر أيها الإخوة الكرام؟؟؟؟
العثماني بلع حلقه وحلقومه وتجرع المذاق المر من المرارة الى المعدة ، التعليمات هنا تذكره انه لاشيء ، ولن يرى الا مارأى سيده ، مجرد خادم أعتاب.
إن الجالية اليهودية المغربية في العالم كله أكثر وفاء وإخلاصا وولاء لبلدهم الأم المغرب من أولاءك الذين تجمعنا معهم علاقة الجوار والدين والتاريخ.
أما عن الصهيونية فلها قواعدها ولنا قواعدنا .
في لعبة الشطرنج لكل منافس استراتيجته.
راني حشمان في بلاستك يا رئيس الحكومة على الاقل شد في كلمة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل نحن ضد التطبيع ماذا تقولون يوم الحشر
الظاهر اننا تسرعنا في هذا التطبيع معا اسرائيل اصلا لم نكن نتظر اعتراف امريكي كي نثبت للعالم ان الصحراء مغربية
المشكل يهم الأمن القومي للمملكة المغربية.. ولعل تدخل السيد وزير التشغيل و هو من كوادر البيحيدي الذي تطاول على قرارات سيادية دون استشارة رءيس الحكومة .. المغاربة قاطبة يضعون مشكل الصحراء المغربية فوق كل اعتبار ..لا يسمحون بالتطاول على القرارات التي يجمع عليها الشعب المغربي … كمغاربة نتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وعدة دول وحتى مع الشيطان ضد الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزاءر.. الطغمة العسكرية التي تهدد استقرار البلاد بشن حرب…مصلحة المغرب تبقى من أولوية الأولويات. ..كمغاربة لا نقبل من يساوم علينا اي تحالف مع اي دولة لمصلحة البلاد والعباد ..ولا نقبل أي انتقاد أو تحفظ على أي تحالف ومن أي كان ..وقد تطاولت الفلسطينية عشراوي على القرار السيادي الذي اتخذه المغرب بإعادة العلاقات مع إسرائيل.. وتطاولت ووزيرة الخارجية الإسبانية على القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب واعتراف بمغربية الصحراء…وتمني النفس بان يرفض الرئيس المنتخب بايدن قرار ترامب ..ولعل الوزيرة التي تاوي بلادها بعض مرتزقة البوليزاريو، تريد ان يبقى مشكل الصحراء المغربية عالقا إلى الابد..
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار قدمنا لفلسطين وسنقدم ان شاء الله حسب ما ملكنا من قوة. انما ان تتكلم عشراوي بدلك الاسلوب الغير المقبول والمردود عليها في حق المغرب، اقول لها امثالك مستفدون من الصراع ولا يريدون حلا .اما مسؤولوا المغرب فهم دعاة حوار ونقاش ومبادرات لا يختبؤون وراء الشعارات الفارغة وهدا ملموس وملاحظ لا بالنسبة للقضية الوطنية أو القضية الفلسطينية لدى فلا نقيم لك ولا لكلامك وزنا .فكلامنا مع العقلاء والحكماء الفلسطينيين اصحاب بعد النظر اما السفاء لا نعيرهم قيمة .
أخي صاحب التعليق 22، رد بالك عند كتابة الآيات الله يرحم لوالدين. و سامحني!! و الله يهدي ما خلق المغرب واحل لعباد الله في حلقها.
كنت تابعت برنامجا للأولى مع العثماني قبل ولوجه الحكومة حول ارض المقدس أتذكر كل كلمة قال .سبحان مبدل الأحوال.هو برنامج ديني ليوم الجمعة.
لو قيل للحكومة ارمي بنفسك في البحر لفعلت ذلك
مجرد تساؤل.
ما معنى شعار المغرب!؟
شعار المغرب لا يحتمل التأويل هو: الله-الوطن–الملك
فالشعب وممثليه المنتخبين لا وزن لهم. بدليل تصريح العثماني في أوت عندما بدأت تتسرب خيوط المؤامرة وتفوح رائحة الخيانه، وجاء فيه:
“إن المغرب يرفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”
وأضاف موضحا:”موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف. هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وهذا يتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال”
العثماني استعمل مصطلح التطبيع وتكلم باسم الملك والحكومة والشعب وليس باسمه كمغربي أو كرئيس حزب كما يزعمون الآن. بدليل أن الإعلام والمحللين والخبراء والشعب صفقوا وزغردوا وهللوا وكبروا لتصريحه.
فجاء التطبيع لينسف سياسة الكذب والنفاق والخداع، هذا دليل على أن السياسة في المغرب لعب عيال يسمونها باسمها ويرفضونها في أوت، ويسمونها بغير إسمها ويمجدونها في ديسمبر.
بعض المعلقين ناقمين على الاسراءيليين مع العلم ان نسبة كبيرة منهم مع حل الدولتين ومع السلام ولدالك قال الحسن الثاني لليهود المغاربة في اسراءيل في احدى الانتخابات صوتوا للسلام تقارب مغربي اسراءيلي سيحل القضية دبلوماسيا مستعينا بالجالية اليهودية في اسراءيل ويقطع الطريق عن اليمين المتطرف انتهى الكلام
والله مانخشاه هو احتلال الصحراء المغربية من طرق امريكا واسرائيل باتفاقيات ملغومة ظاهرها مساندة المغرب وباطنها نهب خيرات المنطقة حينذاك لن ينفعكم لا التطبيع ولا التطبيل