الحكومة ترفض منع التدخين والدعاية لمنتجات التبغ في الأماكن العامة

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني رفضها مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين.
وطالب مقترح الاتحاديين بمنع التدخين والدعاية له في الأماكن العمومية، وفي مقدمتها المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، مضيفا إلى ذلك دور السينما والمسارح ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم، كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.
وفي هذا الصدد طالب المقترح الذي رُفض بمنع التدخين في المدارس والجامعات والمعاهد وقاعات الدراسة بالقطاعين العام والخاص، والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق التجاري، والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، مع التنصيص على إمكانية إضافة أماكن أخرى عند الضرورة.
وبعد قرابة ثلاث سنوات من وضعه على طاولة الغرفة الثانية، راسل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، معلنا عدم قبول الحكومة مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة.
ورغم سن المغرب القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، منذ بداية التسعينيات، فإن تطبيقه العملي ظل معلقا، لعدة اعتبارات أهمها عدم صدور المراسيم التطبيقية وغياب التنصيص على الجهات الموكول لها تفعيل القانون.
ويضم القانون المجمد منذ 30 سنة تقريبا مواد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية ذات الاستعمال الجماعي، وكل مرفق عمومي ومؤسسة عامة ومكاتب إدارية، وينص على أن كل من ضبط يدخن في هذه المرافق يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهماً.
كما يمنع القانون الدعاية والإشهار لفائدة التبغ في الإذاعة والتلفزة والصحافة الصادرة في المغرب والملصقات أو الملاعب، ويحظر على الشركات الموزعة للتبغ أن تقوم بأنشطة دعائية أو توزيع هدايا مكونة من التبغ، سواء كان ذلك مجاناً أو بأثمان منخفضة، مشيرا إلى أن كل إخلال يعرض مرتكبه لغرامة تتراوح بين 1000 و3000 درهم.
الفريق الاشتراكي طالب ضمن مقترحه الذي رفضته الحكومة بأن يمنع بيع منتجات التبغ ومختلف مشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما، موردا أنه “يحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء بما يثبت بلوغه هذا السن”.
وسير الحكومة ديالنا، الله يخلف عليكم. العمر في الدنيا قصير، وعند الله يقف المتخاصمون.
مادام انه شركة التبغ شركة وطنية فالحكومة التي لا تهمها صحة المواطن لن تمنع التدخين في الاماكن العامة ،للاشارة فقط هي نفس الحكومة التي تمنع تصوير المرتشين في الاماكن العامة عكس كل الدول التي تفكر في حرية وصحة مواطنيها.
لانطالب بمنعه. أقصى مطالبنا منعه في الأماكن العامة. كالمقاهي والمدارس ومراكز التجارة والجامعات…..
ومتى كانت الحكومة المغربية تهمها صحة المواطن المغربي وتدافع عننها وعن مستوى معيشته؟
الله ينصر الحكومات الاروبية التي لا شغل لها سوى صحة المواطن الاروبي وحقوقه وراحته ورغد عيشه ،
تبا للحكومات العربية والإسلامية بصفة عامة،،
وماذا عن الذين يبيعون السجائر بالتقسيط أمام المدارس العمومية بالعلالي في وسط النهار ؟
بل يبيعون القرقوبي والمخدرات الأخرى لأبنائنا وبناتنا.
فقط تمنع الأكياس البلاستيكية، أما الكحول و التدخين ليست مضرة بالصحة ههههه
سبق لي أن دخلت في سجال مع أحد المدخنين أراد استخدام نفس الطاولة التي أجلس عليها في المقهى مع التدخين طيعا ! فرفضت وكاد الأمر يتحول لعراك بعد مشادات كلامية أنا أرفض أن يدخن أمامي و هو يصر على التدخين !! انتهى بالأمر بتدخل أحد الزبناء من المدخنين حيث استدعاه لطاولته. سردت هذه القصة لأنقل معاناتنا نحن غير المدخنين خصوصا مرضى الحساسية و أنا واحد منهم، ختاما أقول حسبنا الله و نعم الوكيل في الحكومة المحكومة.
هل هو الان مفعل أم مرفوض تماما….من لديه الجواب من فضلكم…
اسمعوا يا من صوتوا للعدالة والتنمية. هدا الحزب خرج لها نيشان. يجب أن يعرض هدا على صاحب الجلالة الملك محمد السادس لانه هو المسؤولة و كلمته مطاعة. التدخين في شمال أمريكا أصبح ممنوعا في الأماكن العمومية .
من طبيعة الحال الحكومة تفضل صحة المواطن و خير دليل الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الحكومة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد المسمى ب السارس كوف 19
سبحان الله العظيم كنت اشاهد فيديو على اليوتيوب يقر بأن التدخين هو المهلك الاول للجيب وصحة وتمنيت من كل قلبي ان يطرح هذا المشكل من جديد على رئاسة الحكومة الا ان هذا الخبر صعقني وسؤال المطروح لماذا الرفض والقبول بهلاك شباب في سبيل وطننا الحبيب
حكومة العالم الثالث،الدول تحارب التلوث وتحافظ على صحة وسلامة مواطنيها وحكومتنا التي ترفض ذالك لتحافظ على سياسة الريع والجشع انا صحة وسلام المواطن فهو اخر ما تفكر فيه ربما لو كانت غير حكومة العدالة والتنمية لفعلت،ايامكم معدودة ان شاءالله وموعدنا يقترب معكم.
العثماني راه غير محطوط تما بحال الامانة …اذا عولتو عليه باش امنع التدخين في الأماكن العامة عولتو على الخلا
هذا القانون مفعل منذ ثلاثين سنة ولم نعد نرى لوحات إشهارية للتبغ في الأماكن العامة وعلى جنبات الملاعب الرياضية وكذا الشوارع وعلى صفحات الصحف …ربما تعلق الامر بالتدابير الزجرية هي التي لم تصدر بشأنها المراسيم التطبيقية ولكن عموما هناك وعي شامل لدى غالبية الشرائح بعدم التدخين في الاماكن العامة ما عدا بعض الاستثناءات التي تبقى حالات خاصة وشاذه يمكن ردعها من طرف الآخرين. الجدير بالإشارة أن ذات القانون لم يجر توسيع مجال تطبيقه ليشمل ما يسمى بالسيجارة الالكترونية وكذلك الشيشة وهما حالتان لا تختلفان من حيث الضرر والمضايقة عن السيجارة بمفهومها التقليدي . الله يعفو على الجميع .
أتمنى بالأحرى أن تمنع الحكومة استعمال الهاتف المحمول بوسائل النقل العمومية و بقاعات الانتظار و بالإدارات و بكل مكان تكون فيه آذان الناس عرضة للإزعاج المجاني.
اين هو توجهكم الاسلامي البس التدخين مضر لصحة ومسبب لامراض مزمنة مثل سرطان الرئة والحنجرة وامراض القلب ووو انه النفاق بعينه
من حق المراهقين والشباب الذين سيدخنون مستقبلا أن يرفعوا دعوة على حكومة العثماني بسبب هذه الاعلانات في الاماكن العام.المراهقون والشبان يتأثرون بمحيطهم.
اذا كان البلد ديمقراطي حقا ، أكيد سيربحون الدعوة .
* إن الحكومة تعي جيداً ما تفعل ، إذا منعت أو قلصت من إستهلاك
التبغ ، فإنها :
ـ ستضر بأحد أهم مداخيل الخزينة العامة .
ـ و لم يصبح لديها أي مبرر للزيادة في أسعار السجائر .
ـ و قد يطول عمر عدد المقلعين عن التدخين . مما ينعكس
على صناديق التقاعد و عوائد المصحات و مختبرات الأدوية .
و مداخيل الإشهار و….
* المهم هو المداخيل و لا غير ، لأن الحكومة ترى الموت
علينا حق . إنها ليست والدينا حتى تفكر في مصلحتنا .
Le monde entier a interdit de fumer dans des lieux publiques il ya longtemps alors que ces Islamaouistes et companie corompus ne savent que voler et violer
اصلا راه كاين قانون منع التدخين في الأماكن العمومية فين قبرتيوه ولا سقط بعدم الاستعمال
قانون 91_15، قانون حضاري يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في مختلف دول العالم، لما له من مصلحة واحترام مشاعر الغير المدخنين، تفعيله بقى حبر على ورق لما فيه من دخل لفائدة الخزينة، الحكومة لا تهمها صحة المواطن وصحته. اللهم الطف بنا، الحكومة أصبحت تسن القوانين التي في مصالحها فقط…