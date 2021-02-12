الحكومة ترمي القاسم الانتخابي إلى البرلمان .. والإجماع يحاصر "البيجيدي"

سترمي حكومة سعد الدين العثماني تعديل القاسم الانتخابي إلى البرلمان قصد الحسم فيه، بعد الاعتراض الكبير الذي واجهه من قبل حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي يتجه فيه الإجماع الحزبي إلى محاصرة الحزب الحاكم.
وسبق لمحمد نبيل بنعبد الله، أمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض مسار مشاورات الأحزاب والداخلية حول الانتخابات المقبلة، أن كشف وجود “اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين”، مشيرا إلى أن “أولاهما تتعلق بالقاسم الانتخابي؛ في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم”.
وفي الوقت الذي حسم فيه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب اللائحة الوطنية بأن ألغاها وحوّل مقاعدها إلى النساء، سترمي الحكومة تعديل القاسم الانتخابي إلى البرلمان وسط توقع بمحاصرة الفرق البرلمانية للعدالة والتنمية.
وكان الحزب الحاكم قد شن حملة اتهام ضد وزارة الداخلية، معتبرا أن نقاش القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية يعرف سجالا يتضمن العديد من الموتى الذين لم يشطب عليهم والذين هجروا أو حولوا عناوينهم، حيث يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة.
وأعلن الحزب الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل للقاسم الانتخابي، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس.
وفي محاولة لإبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، أكد حزب “المصباح” “أن الغريب هو أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة”.
ورفضت مصادر من الأغلبية الحكومية موقف العدالة والتنمية الجديد المشكك في العملية الانتخابية، معتبرة أن “النقاش حول القاسم الانتخابي تم تضخيمه من طرف الحزب الذي يقود الحكومة في محاولة للبحث عن عدو مفترض”.
وأكدت مصادر الجريدة أن مقترح القاسم الانتخابي تم تقديمه ضمن العشرات من المقترحات والتي ستكون موضوع نقاش وستخضع في النهاية للمصادقة البرلمانية، مشددة على أن “الحزب الأول يسعى إلى الحفاظ على مقاعد البرلمانية بأي صيغة؛ حتى لو تعلق الأمر بالتشكيك في العملية الانتخابية برمتها، وهذا أمر مرفوض”.
ورفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في وقت سابق بمجلس النواب، ما اعتبرها “الشوشرة” التي رافقت مشاورات وزارة الداخلية والأحزاب السياسية؛ وذلك في إشارة إلى النقاش المفتوح حول القاسم الانتخابي، خصوصا أنه تم الاتفاق على جميع النقط باستثناء نقطتين أو ثلاث نقط، واصفا اللقاءات مع التنظيمات الحزبية بدون استثناء بالإيجابية.
انها حرب بعيدة عن مصالح المواطنين.الكل يسعى للحصول على اكبر عدد من المقاعد والكل يسعى الى الحصول على الامتيازات التي تخولها تلك المراكز ولمدة قد تكون غير محدودة. لو كانت تلك المراكز مقرونة بالمحاسبة والمتابعة لما سعى اليها احد من هؤلاء. قالها احدهم صراحة وبانفعال كبير وبتحد صارخ للمواطنين تحت قبة البرلمان ” واش بغيتو البرلماني يشتغل بالبيليكي ؟ ورافق ذلك بعبارات كل العالم سمعها…ومنهم من احتار في شرحها….الديبشخي….والغميق….عبارات غير مالوفة لدى الكثير من المواطنين… لا سبيل للتغيير الا بالرجوع الى الاقتراع الفردي بالدوائر والغاء جميع اللوائح . لانها تدخل في باب الريع الذي لا مبرر له.
الحزب الحاكم فاز بالموتى لان الاحياء اغلييتهم لم يصوتواعلى الحزب الحاكم الباجدة فازوا بالغش و البهتان
أعباد الله راه الملك محمد السادس لكيحكم المغرب لماذا إذا تنتخبون؟ أيها المغاربة هل تفهمون؟ولماذا لا تشعرون بأن الأحزاب المغربية هي مجرد مسرحيات هزلية يستفيد منها الأعضاء والمخزن معا. حتى بنكيران والعثماني كانوا مع الشعب صرحاء حين قالوا بأن الملك هو صاحب القرارات وهو من يحكم. نحن ليس بالشعوب الديمقراطية حتى ننتخب لهذا قاطعوا الإنتخابات لأن لا فائدة لكم فيها سوى التخلف
السلام عليكم .يكفيني ماقاله وعبر عنة وبصواب مدقق صاحب الرد او التعليق ١ المغربي 2 شكرا وسلمت افكارك
القاسم المشترك هو إجهاص حقيقي للديموقراطية سنكون أضحوكة بالعالم
حزب البواجدة يختلق المشاكل بسبب و بدون سبب، كل من يعرف الفرق بين الطريقتين يدرك أن النتيجة لن تتغير بل يتغير عدد المقاعد. البواجدة يريدون مقاعد كثيرة و لم يعد يكتفون بالمركز الاول
يجب الرجوع لتصويت او الترشيح الفردي وليس على القائمة. نظام القائمة لا ينتج اغلبية و بتالي استحالت تطبيق الالتزامات الانتخابية.. او قيام الاحزاب بتكتلات انتخابية قبل الانتخابات وليس بعدها. في النظام الحالي لا نصوت على من سيسير الامور ما نقوم به هو فقط تحديد المراتب
يكفيني صاحبة التعليق رقم 3 برافو.قالت كولشي مازال شي ناس مباغيس يفهمو بان الملك هو اللدي يحكم
أود الرد على التعليقين رقم 3 و 4: الملك يشتغل حسب مقتظيات الدستور المصادق عليه يوم 1 يوليو 2011 بإستفتاء شعبي. الملك ينتظر بفارغ الصبر ميلاد نخبة سياسية حقيقية تنبع من صناديق الإقتراع. بدل نشر عبارات الإحباط، من الأفظل تخصيص ذلك الوقت لتشجيع قراء هسبريس على إعادة قراءة الخطابات الملكية السامية والإستعداد للتصويت على شخص أو حزب يستحق الثقة مع العزم على محاسبته شفهميا أو بالكتابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والصحافة وبمقر الحزب وبالتجمعات والمحاضرات وببيت ذلك الشخص إذا ما ظفر بمقعد المسؤولية.
سامية
يجب ان تفرقي بين الحكم و التسيير الملك يحكم و يهتم بالامور الاستراتيجية لدولة التي تحتاج استمرارية و تبات. الاحزاب تسير الشؤون المحلية و اليومية. تزفيت طريق في الحي الدي تقطنين فيه و توفير خدمات النضافة و و جميع الامور اليومية لا يجب ان تكون من اعمال الملك هاده مسؤلية ازمنتخبون و المجالس المحلية…