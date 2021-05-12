الحكومة تصادق على مراسيم تواريخ الانتخابات

صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشاريع مراسيم تهم تواريخ الانتخابات التي ستجرى في المغرب نهاية سنة 2021.

وصادق المجلس برئاسة سعد الدين العثماني على مشاريع مراسيم تحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات ومجلس النواب يوم الأربعاء 8 شتنبر القادم.

المجلس صادق كذلك على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم، ومشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم الثلاثاء 21 شتنبر المقبل

كما تمت المصادقة في ذات المجلس على مشروعي مرسومين يحددان تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري يوم الجمعة 6 غشت المقبل.