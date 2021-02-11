الحكومة تصدر مراسيم استفادة العمال المستقلين من التغطية الصحية

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإصدار المراسيم المتعلقة بكل من الأطباء والفنانين والتجار والمقاولين الذاتيين والمهندسين المعماريين والتراجمة والنساخ القضائيين، ضمن سلسلة المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الهدف هو “توسيع ورش التغطية الاجتماعية الذي سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، مع عائلاتهم وذوي حقوقهم”، معلنة أن هذا الأمر “سيمكن من الوصول إلى 10 ملايين”.

وفي وقت تم إخراج مراسيم العدول، والقوابل والمروضين الطبيين، والمرشدين السياحيين، والمفوضين القضائيين، تسعى المملكة إلى تحقيق 90 بالمائة من التغطية الصحية، مؤكدة أن الهدف هو تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين، وبالتالي تعميمها على كافة الفئات المعنية والرفع من نسبة التغطية الصحية في أفق بلوغ تغطية صحية شاملة.

وتم تكليف لجنة مصغرة برئاسة وزارة الشغل والإدماج المهني بالإشراف على قيادة المشاورات واللقاءات التنسيقية مع ممثلي فئات المهنيين والمستقلين، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، منذ نونبر 2018، وذلك بهدف تنزيل مقتضيات القانون بشكل يلائم خصوصية كل فئة من الفئات المعنية وتسهيل الإدماج الفعلي لها في النظامين.

وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أن المشاورات بلغت مستوى متقدما إلى حد الآن مع ممثلي سائقي سيارات الأجرة، والصيادلة وأطباء الأسنان والصناع التقليديين والفلاحين والمقاولين الذاتيين، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع في إعداد المراسيم المتعلقة بهم فور توقيع محضر المشاورات النهائي.

وقررت الحكومة أن يتم تقسيم المعنيين إلى أربع فئات، أولها تلك التي لا تؤدي أي ضريبة على الدخل، ويساوي رسمها المهني 500 درهم، أو أقل، حيث ستساهم بـ150 درهما في الشهر.

من جهة ثانية يرتقب أن تساهم الفئة الثانية التي يتراوح رسمها المهني بين 500 درهم و1000 درهم، ولا تؤدي أي ضريبة على الدخل، بـ250 درهما في الشهر، في حين أن الفئة التي تدفع ضريبة على الدخل تقل عن 1000 درهم ستساهم بـ380 درهما في الشهر، مقابل 460 درهما بالنسبة للفئة التي تدفع ضريبة على الدخل أزيد من 1000 درهم.