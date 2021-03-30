الحكومة تطلق حملة لإنشاء طرق سريعة في "سنة انتخابات 2021"

اختارت حكومة سعد الدين العثماني سنة 2021 الانتخابية لإطلاق حملة لإنشاء طرق سيارة في عدد من أقاليم المملكة، وذلك ضمن مشاريع الأنفاس الأخيرة التي عادة ما توظف في الحملات الانتخابية.
وضمن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالمجال القروي، تعهدت الحكومة ببرمجة حوالي 22 ألف كلم من الطرق الجديدة، إضافة إلى إصلاح حوالي 8 آلاف كلم من الطرق المصنفة.
وفي هذا الصدد تعهدت الحكومة ببرمجة عدد من الطرق السريعة سنة 2021، ومنها الطريق السريع المداري شمال وشرق مدينة أكادير، والطريق السريع الحضري بمدينة أكادير، بالإضافة إلى الطريق السريع الرابط بين تميمة وميناء الناظور شرق المتوسط.
من جهة ثانية كشف المخطط الحكومي للطرق المزمع تنفيذه السنة الجارية إنشاء الطريق الوطنية رقم 6 ما بين المطار الدولي وسيدي علال البحراوي، وتثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 15 كلم بمدخل سيدي بنور.
وفي هذا الصدد ستتم تثنية الطريق الجهوية في مدخل الجرف الأصفر، بالإضافة إلى تثليث الطريق الجهوية رقم 315 في مدخل الطريق السيار تيط مليل برشيد.
وبخصوص الطرق المبرمجة سنة 2021 بإقليم سطات، تعهدت الحكومة بصيانة ثلاث طرق إقليمية والطريق الوطنية رقم 9، بالإضافة إلى ثلاث طرق جهوية، معلنة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية، الذي سيشمل ثلاث طرق، بالإضافة إلى البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يشمل طريقا إقليمية.
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أنها قررت بناء منشأة فنية بالطريق الجهوية رقم 308، وبناء منشأتين فنيتين بالطريق الإقليمية رقم 3620، وبناء منشأة فنية بالطريق الإقليمية رقم 3619.
وبخصوص وضعية الطرق بجهة فاس- مكناس، تعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ 1.38 مليار درهم لدعم مشاريع الطرق بالجهة التي تقدر تكلفتها بـ2.4 مليارات درهم.
هادو غير كينعسو شاعب بإسم الدين الإسلامي الحنيف. خسنل عزيز أخنوش هو لقاد بالمرحلة الجديدة. و الباقي أغربية مهرجين. المستقبل لشباب فقط. متحدين نقف متفرقين نسقط
جهة درعة تافيلالت غير معنية.!!! إلى متى هذا التهميش
لالا شكرا ممحتاجينش ليكم فين كنتوا هادي 5 سنين ولا غي على مصلحتكم الانتخابات جاية زعما ونزيدكم تاحد مغايصوت على شي حزب كاملين فمغرفة وحدة… صافي باراكا منطيحوا الدل على راسنا ونعطيو قيمة لمن لا قيمة له
هناك مشاريع استثمارية وطرق أزيد من عشر سنوات ولم ترى النور بعد !! مزيداً من المشاريع على الورق !؟ حتى الطرق الموجودة تعاني من كثرة الحفر وﻻ احد منهم يبالي…!!
ياريت شي مسؤول امشي ايشوف الطرقات في مدينة صفرو ونواحيها وخصوصا الطريق من رباط الخير حتى الأدرج
من بعد ولايتين ديال الاغتناء وعفى الله عما سلف وتبديل بيت النعاسات والكوزينات والفساد والتماسيح جايين تلوحو لينا الفتات
لا يهمنا هل هناك انتخابات أو غيره . مرحبا بالمشاريع الاقتصادية و البنيات التحتية في أي زمان. مادام المستفيد هو الوطن و المواطن و الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام . وهل نتوقف عن العمل خلال سنة الانتخابات و نضيع فترة زمنية نحن بأمس الحاجة إليها حتى نسبق الأعداء و نتركهم في كيدهم و غيهم .
دائما لما تصل الحكومه إلى جهه فاس مكناس نسمع تتعهد الحكومة كان هذه الجهه لا تساهم باي شيئ في النمو الاقتصادي تبا لكم حكومه الشر
و ارجاع طريق ورزازات / مراكش الى ما كانت عليه بعد تخريبها لمدة تفوق 10 سنوات.
برمجت وبرمحت بالله عليكم أين الأقاليم الشرقية والشرقية الحنوبية
اذا بدأت في كل هذه الطرق حقا تستحق ولايتا ثالثة
انشاء طرق السيار صلحو غير لحفاري لي فوسط المدن لعيشين معها طول العام اما طريق السيار تنشرها مرة في عام ولا مشينا فيها
خبر جيد لكن المشكل الحقيق الذي يدفع السائقين لاستعمال الطرق الوطنية و الجهوية هو غلاء ثمن استعمال الطريق السيار الذي يرغمك على اداء درهم عن كل 2 كيلوميتر ….المرجو تخفيض الاسعار لتشجيع الناس على استعمال الطريق السيار و شكرا
و كما عهدنا الجهة الشرقية داءما مهمشة وغير موجودة في اي مخطط
تقرب الانتخابات عاد ايبداو المشاريع
بصراحة هد البلاد خصها تفرمطا كاملة من المقدم تل رئيس الحكومة…. منساوش رسنا تحنا خصنا نوعاو شوية…
“الطريق السريع الرابط بين تميمة وميناء الناظور شرق المتوسط”!! أين توجد “تميمة”؟؟ لم يسبق لي أن سمعت على منطقة في المغرب بهذا الإسم. فيدونا الله يرحم واليديكوم
يجب تخفيض تكلفة الطريق السيار خصوصا بالمغرب لانها مرتفعة بالمقارنة ببعض الدول الاوروبية…. فالطريق الرابط مثلا بين بني ملال والبيضاء اصبح مهجورا تظرا لسعره الباهض…. نتمنى من الحكومة مراجعة اسعار الطرق السيارة بالمغرب وشكرا
اما الجنوب الشرقي ولا من يحرك ساكنا