الحكومة تطلق حملة لإنشاء طرق سريعة في "سنة انتخابات 2021"

اختارت حكومة سعد الدين العثماني سنة 2021 الانتخابية لإطلاق حملة لإنشاء طرق سيارة في عدد من أقاليم المملكة، وذلك ضمن مشاريع الأنفاس الأخيرة التي عادة ما توظف في الحملات الانتخابية.

وضمن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالمجال القروي، تعهدت الحكومة ببرمجة حوالي 22 ألف كلم من الطرق الجديدة، إضافة إلى إصلاح حوالي 8 آلاف كلم من الطرق المصنفة.

وفي هذا الصدد تعهدت الحكومة ببرمجة عدد من الطرق السريعة سنة 2021، ومنها الطريق السريع المداري شمال وشرق مدينة أكادير، والطريق السريع الحضري بمدينة أكادير، بالإضافة إلى الطريق السريع الرابط بين تميمة وميناء الناظور شرق المتوسط.

من جهة ثانية كشف المخطط الحكومي للطرق المزمع تنفيذه السنة الجارية إنشاء الطريق الوطنية رقم 6 ما بين المطار الدولي وسيدي علال البحراوي، وتثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 15 كلم بمدخل سيدي بنور.

وفي هذا الصدد ستتم تثنية الطريق الجهوية في مدخل الجرف الأصفر، بالإضافة إلى تثليث الطريق الجهوية رقم 315 في مدخل الطريق السيار تيط مليل برشيد.

وبخصوص الطرق المبرمجة سنة 2021 بإقليم سطات، تعهدت الحكومة بصيانة ثلاث طرق إقليمية والطريق الوطنية رقم 9، بالإضافة إلى ثلاث طرق جهوية، معلنة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية، الذي سيشمل ثلاث طرق، بالإضافة إلى البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يشمل طريقا إقليمية.

وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أنها قررت بناء منشأة فنية بالطريق الجهوية رقم 308، وبناء منشأتين فنيتين بالطريق الإقليمية رقم 3620، وبناء منشأة فنية بالطريق الإقليمية رقم 3619.

وبخصوص وضعية الطرق بجهة فاس- مكناس، تعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ 1.38 مليار درهم لدعم مشاريع الطرق بالجهة التي تقدر تكلفتها بـ2.4 مليارات درهم.