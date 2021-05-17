الحكومة تفتقدُ لتصورات حول فتح الحدود أمام السياح و"مغاربة العالم"

في وقت أعلنت فيه العديد من الدول الأوروبية والعربية تصوراتها بشأن إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية خلال شهر ماي الجاري، لم تقدم حكومة العثماني في ردها على أسئلة البرلمانيين أي تصور واضح حول موعد استئناف الرحلات الجوية.
واستغرب برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، عدم امتلاك الحكومة لبرنامج حول فتح الحدود أمام السياح ومغاربة العالم، خصوصا مع اقتراب العطلة الصيفية وتساؤل كثير من أفراد الجالية عن موعد انطلاق الرحلات من وإلى أرض الوطن.
وطالب “نواب الأمة” وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بالكشف عن برنامج استئناف حركة الطيران الجوي، داعين إلى فتح الحدود أمام السياح الأجانب الملقحين ضد فيروس “كورونا”.
وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إن “الطاقة الاستيعابية للربط الجوي ستكون جاهزة مباشرة بعد استئناف النشاط”، وأضافت أن المكتب المغربي الوطني للسياحة في اتصال دائم مع شركاء المملكة الدوليين، خاصة منظمي الأسفار.
وأكدت المسؤولة ذاتها أن قطاع السياحة وضع ترتيبات تضمن عودة السياح الأجانب إلى وجهة المغرب، وشددت على أن هذه الوجهة تحظى بجاذبيتها.
وسجلت العائدات السياحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 ما مجموعه 5.3 مليارات درهم، بتراجع نسبته 69 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب ما كشفت عنه وزيرة السياحة التي أبرزت تضرر القطاع بشكل كبير من الأزمة الوبائية.
واعتبرت الوزيرة أن غموض فيروس كورونا يحول دون وجود وضوح بشأن توقيت استعادة القطاع السياحي لعافيته بشكل عادي، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بأزيد من 400 تدبير للتخفيف من تداعيات الوباء وستستمر في اتخاذ إجراءات للتقليل من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لدى العاملين في السياحة.
ولم تعلن الحكومة عن موعد انطلاق عملية “مرحبا 2021″، وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح سابق، أنه “من المبكر الحديث عن فتح الحدود في وجه مغاربة العالم”، وزادت أن هذه العملية “مرتبطة كذلك بتطور الحالة الوبائية بالبلدان موطن إقامة المغاربة بالخارج”.
وتواصل المملكة المغربية إغلاق أجوائها مع 54 دولة بسبب فيروس كورونا وفي إطار الوقاية من السلالة الهندية التي تنتشر في عشرات الدول.
أوربا كلها عندها تصور و الناس عارفين اش غادي يديرو..
و هادو لي عندنا لا حول و لا قوة إلا بالله.. مصيبة تسلطت علينا كتار من كورونا.
حيدو غير هاد الساعة لي قاهرانا، ولينا كنسدو المحلات قبل المغرب و الشمس شارقة
اصلا هاد المحكومة معندها تصور حتى على شي حاجة
غير غادية فالعبث و قرارات منتصف الليل و صافي
الكلام قلته سابقا واكره إنها حكومه مثلنا إذا لم تتوصل بالمعلومات فليس لها ما تقدمه انها مثل المواطن العادي بحالنا بحالها فاقد الشيئ لايعطيه
لي بغى يخرج على خدمتو وعلى حياتو بصفة عامة يهبط المغرب هاد الصيف .
احسن ما يمكن ان يقوم به جلالة الملك هو توفير لقاح جونسون ذو الجرعة الواحدة في كل محطات العبور . مطارات و موانئ .
حكومة خرساء لا تتكلم عندها رءيا حول الانتخابات فقط حول الكراسي الله ياخذ فيكم الحق يا حكومة الدمار الاقتصادي
Vous pouvez rester fermer toute la vie pour nous le Maroc c’est une cimetières et un enfer pour les MRE laisser les européens profiter du tourismes moins chère sécurité etc no
More comment
Le tourisme Marocain c’est fini
Les touristes vont aux pays classiques comme le Portugal, l’Espagne, Greece, Malte, Iles canaries, France, Turquie etc le Maroc a rate sa chance plusieurs fois
C’est fini
حكومة فاشلة بكل ماتحمله كلمة الفشل من معاني ومترادفات. أبطال في ضبابية القرارات وسوء التسيير.
ليس لهم اي تصور ..لا حول تخفيف الاجراءات….ولا حول فتح الحدود …ولا حول الاقلاع الاقتصادي…….حكومة الارتجال في آخر اللحظات…
حكومة مغلوبة على أمرها، تنتظر التعليمات من اسيادها، غموض و تعتيم و تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى ما لا نهاية، اللهم عجل بالفرج…
فاقد الشيء لا يعطيه، حكومة فاااشلة بكل المعاني والاتجاهات، فكيف يمكن لهؤلاء أن يكون لهم أي تصور في أي مجال، فهم فقط يجيدون الإنشاء و الكلام الفارغ، و المشكل انهم ينكرون و يدعون النجاح، يستمرون بالقول إن الاغلاق الليلي سببه كورونا فكيف يستمرون بالاستخفاف بالمغاربة، نرجوا فقط مصارحتنا بالاسباب الحقيقة الاغلاق الله ياخد فيهم الحق
هذه هي الحكومة المغربية تجاه المواطنين دائما اذن صماء ، تعرف جيدا احصاء عائدات العملة الصعبة لمغاربة العالم ، اما التواصل معها فهذا ممنوع كليا . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
….. داعين إلى فتح الحدود أمام السياح الأجانب الملقحين ضد فيروس “كورونا”، ٠٠٠لماذا وضعتم كلمة كورونا داخل مزدوجتين؟
لا تعرف الا عملية النسخ و قمع الناس
degage ministere des etrangers.que se vaya el ministerio de extranjeros a su casa y deja otra personas trabajar. l,interressa solamente los ingresos pero nosotros nada ni pensar lo que sentimos,viva el rey su majestad Mohamed 6.gracias hespres
باقى ما قالولها والو حتى هي تنتظر الحكومة هي عبارة عن وسيط أو صافى لا تسمن ولا تغنى من جوع
حكومة انشاء الله لا تملك لا تصور ولا استراتيجية
حتى يتصوروا مع راسهوم و يقرروا، يعني أبدا و إلى ذلك الحين أنا ماشي حمق نزور المغرب. اليونان قررت و فنحت الحدود للسياحة من الآن و أش جاب المغرب لليونان فالسياحة.
صراحة لا نعرف هل المغرب في ملكية الحكومة هل قامت بتحفيظ البلاد في المحافظة العقارية؟؟؟!!!! أليس من حقنا زيارة بلادنا ورؤية أبناؤنا وازواجها اولادنا وتفقد مصالحها أم أننا مجرد رقم في ميزانية الدولة؟؟؟؟!!!!
كيف يعقل أن أروبا التي شهدت الوفيات بالالاف والمصابين بالملايين ولم تغلق قط بلادها على مواطنيها أما نحن فيكفينا العناية الخاصة التي توليها لنا حكومتنا الموقرة؟؟؟!!!هل نطلق زوجاتنا اولادنا والبلاد بما فيها لاءنكم تضحكون علينا جميعا؟؟؟؟!!ونقول في أنفسنا هذه بلادنا؟؟!!ولكن اثبتث الاءيام كورونا أنكم كنتم ولازلتم تضحكون علينا؟؟؟؟!!.
ايطاليا مثلا فتحات فوجه الاتحاد الأوروبي ياك كاع فيه الفيروس. ولكن الدول المتقدمة ادركت ان الفيروس سوف يعيش كباقي الفيروسات حتى تصبح الادوية متوفرة عادية والتلقيح هاهو غادي داكشي علاش كحق من حقوق المواطنة ديالنا يفتحو علينا راه بزاف واش ناسينا هاد العثماني وقصانا كمواطنين مغاربة اش كيخربق سياستو غادة بالمغرب إلى الوراء والله ينصر سيدنا
ما بقى لي ما نقول، لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
السعودية والدزاير هيحلو الحدود وحكامنا عقلهم محدود وهيرونو البلاد والعباد ،اليوم دخلو لسبتة شباب وأطفال وعيالات في شامبرير من الفنيدق
هذه حكومة لا كفائات
ليس لديهم تصور و لا خطة عمل ولا برنامج ولا أهداف ولا يجب التصويت عليهم في الانتخابات القادمة
عدد من ناس توفات ليهم أهلهم و واليدهم مراض و كين لي باغي يتزوج و كاين لي كتر من عام ماشاف أهله ومقدروش يجيو للمغرب لأنه هذه الحكومة موضعاتش حالات استثنائية لتيسير أمور الناس كما فعل الأوروبييون
فالحقيقة حكومة لا تحمل هموم الشعب
يا ودي شمن غموض ديال الفيروس راه الغموض ديالكم حشمو على راسكم كاع الناس فتحات وانتما لي سمع هادالإحتياطات يقول هنا نبات قد الطوبيسات قد الاسواق قد المقاهي كلشي مزاحم و مازال خيفنينرتفتحو للناس على الوباء وبااااااز ا سيدي
الدول الاوروبية كلها فاتحة الحدود مع دول اخرى انا ما فهمتش هاد الحكومة تتجه نحو هلاك الاقتصاد وهلاك المواطنين كل الدول فاتحة الحدود ودايرين تحاليل pcr و الامور عادية الا المغرب حسبنا الله ونعم الوكيل
حتى تحل فرنسا، عاد يقوم العثماني ادير فوطوكوبي certifiée conforme à l’original
حكومة فاشلة شعب مذلول لا تلوموا احد
الحكومة المحكومة راه ماشي العثماني لي كيحكم العثماني غير كينفد لي قالوا ليه
ألي الجالية المغربية المقيمة با الخارج .
أوقفو بعت الأموال وتحويلات ألي المغرب كوسيلة للأحتجاج على غلق المجال الجوي والحدود .سيضطرون ألى فتح بعد نقص العملة الصعبة …
الدولة أعلنت أن أسيولة قادمة من الخارج فاقت المتوقع .أنتم لا تهمونهم ولا يقيمون لكم وزنا عكس أموالكم .لا ترسلو أموالكم وسيفتحون الحدود رغم أنفهم .
الدعوة بهم لله حسبي الله ونعم الوكيل منين صلات علينا هاذ الحزب منين اوربا عايشين عادي وذاك سيهم العثماني الشارف الهارف مايعرف حتى الرقم ديال الصباط ديالو وداروه رءيس الحكومة ولكن يقول المثل: هل تضن الخير من الجاهل الذي تربى بين احضان الجاهلات على اي حلوا ولا سدوا مكايهمناش تلا ان حزبكم ;;;
كل الدول ستفتح حدودها في الشهر المقبل الى المغرب لا حول ولا قوة الى بالله كل دول تفكر في مواطنيها قطاع السياحة متضرر جدًا يجب فتح الحدود اليوم قبل غدًا لإنقاذ ما يجب إنقاذه كورونا يجب التعايش معه لانه لن يزول بهذة السرعة والسلام
ومتى كان للحكومة تصورات عن أي شيء؟ وشكون لي مسوق ليك يا الفكعان في رأس السوق ! ما كاين غير راسي يا راسي !!
next weeks spain portugal greece is full of touristes people there has a vision and knows what and how to do the things while our home coutry watching without any strategy to open borders .. no comment
نعم بل أكيد أن الضبابية تخيم على قطاع السياحة و النقل الجوي الشيء الذي كان واضحا و سهلا و أخدت فيه قرارات بسرعة البرق هو تسريح مستخدمي القطاع السياحي المشتغلين في الفنادق و المطاعم… و كذلك موظفي النقل الجوي خصوصا الربابنة و المضيفين. المضحك هو أن ليست كورونا هي السبب بل رغبة أرباب العمل في تصفية حساباتهم في هذه الفترة هو السبب الأول في سحق بعض شغيلة هذا القطاع.
من إمت كانت عند هاد الحكومة شي تصور او بعد النظر على شي حاجة كتنفع الشعب. هاد الحكومة شفنا منها غير الاسم …حكومة فاشلة من العيار الثقيل
واش من حكومة الي كاتدوي عليها راه المغرب ماعندو لا حكومة ولا حاكم يحكمه
غير مجمعين كاينهبو في الأموال البلاد والعباد
داءما مسووءلين تاءهين ليس لهم اي منظور ولو حتي فكرة .يقول المثل الشاءع ” اذا اسندت الامور الي غير اهليها فانتظر الساعة ”
فشل واضح وضوح الشمس في كل المجالات .فلا غرابة ان تديل المغرب المراتب الماخرة في التعليم والصحة والتنمية والبطالة واللامية وهلم جري.
التصورات و السيناريوهات ديالكم كنعرفوها … احنا باغيين حلول فعلية !
زيارة الجالية للمغرب في هذه المرة تكتسي طبعاً خاصا لا داعي للإطالة فيه لذا أطرح السؤال التالي :
“هل من الصعب أن “يسمح” (إن لم نقل : أن يتمتع !) مغاربة العالم بحق التنقل ، داخل أرض وطنهم الأم ، كما يتنقلون في بلدان الإقامة ، خاصة إذا كانوا ملقحين ضد كوفيدـ 19 ؟ ”
مع العلم أن كل مُلقح تُسلَّم له شهادة تثبت هويته و تاريخي التلقيح الأول و الثاني و حتى الاسم و جميع المعلومات التي تخص العينة التي تلقاها !
تحفظ :
هذا ما أعلم لحد الآن لكن لست أدري هل ما قلته ينطبق على جميع دول الإقامة ، أم هناك استثناءات … ربما بعض القراء لهم معلومات أخرى ، يمكنهم إفادتنا بها مشكورين.
الحكومة لا حولة لها ولا قوة هناك حكومة واحدة تحكم هدا العالم عندما يريدون ان ينتهي هدا الوباء سوف يفعلون وووووووووو
فتحو لينا الأجواء نمشيو عند ولادنا راه نحن حاصلين هنا مدة أربعة اشهر . الخدمة ودعناها واش باقين باغيين شي حاجة اخرى،؟ راه ما بقى لينا غير نجيو لهاذاك البرلمان باش تسمعو صوتنا.
قهرتونا وقهرونا السعاية في هاذ البلاد باراكا باراكا.
نتمنا ان يكون خير. اظن السفر في الباخرة امن مئويا على سوبير مارشي. مقاهي.. كذلك نتمنا ان يرجع اي مسافر لعمله بعد السفر في الوقت المبرمج لكي لا يخسر عمله اتمنا كذلك بدون بي. صي. ار…
كذلك هذه الجائحة قد يستغلها البعض لأشياء كثيرة: طرد بدون حق, عدم رد دين مثلا,…
Le seul truc qu’on aurai aimer c’est surtout nous tenir au courant de comment notre pays gère la situation, rester dans le vague n’est pas une option, le peuple tôt ou tard aura marre de cette situation.
والله حالة هده الحكومه تتجيب العجز، وذيروا شبرنامج واخة غير بلعاني نحسوا بلا راكوم خدامين وتتمتلوا الشعب، والغموووض
داكشي اللي ابناه المغرب في المجال السياحي خلال عقود جاو هاذ الناس ريبوه في عام ونيف المشكل ان هاد الضربة جات غير في العياشة اعضاء حزب الكنبة اما امصامر الميدة قاضيين الغاراض او واكلين افلوس دافعي الضراىب اللي كنخرجوها دابا من لحمنا.
إنا هبطت للمغرب على اسبوع أصبحت جالس شهر ونصف ،ولولا فضل اسبانيا اللي متفقون ببعض الرحلات لإرجاع العالثين، من اسبان وأجانب، ؟ وحددت اسبانيا التذكرة في 37,95€في حين أن وكالات اسفار معينة بجائزة، جرسيف، وجدة، طنجة …. تبيع التذاكر ب2400 درهم كل من اقل ،!!! دون وجود حسيب ولا رقيب؟؟؟ لا وزارة الجالية تراقب؟ ولا من يحمي المستهلك؟؟؟ إذا تم تنظيم عملية مرحبا 2021 ،، فكل من كتب له السفر إلى المغرب فعليه أن يستعد ،،؟؟؟؟ وعليه الحذر؟
كولشي مشخطن و مرقع فهاد الدولة ديال آخر الزمن … الناس راجعين من العرس والمغرب عاد غادي … إسبانيا والجزائر فتحوا حدودهما الجوية والبحرية و عادت كل الأمور إلى مجراها الطبيعي و حكام المغرب مع أشغالهم الشخصية لا يبالون تاركين الأمر للالة فرنسا كي تعطي لهم إشارة الفتح …. كل دول العالم عادت فيها الأمور إلى شكلها الطبيعي إلا في دولة العجائب مازال المسؤولين فيها نائمون ما فاز إلا النوم ..
وكان جاو عليا مغاربة العالم تاحد فيهم مايدخل هاد الصيف
الوزيرة هدرات تا عيات و ماگالت والو
She said too much without actually saying anything.