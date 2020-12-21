الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وتحظر التنقل الليلي

بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس “كورونا – كوفيد 19″، قررت الحكومة، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية:
ـ إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛
– منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛
– الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
هل هذه الإجراءات الاحترازية تهم المغرب بصفة عامة؟؟
ها الجرعة الاولى ديال اللقاح التانية بعد 15 يوم
عندما كانت 3000 حالة فما فوق كنا نتجول كما نشاء، و عندما أصبحت أقل من 2000 يبدو أن هناك أوامر جديدة من مكان ما
اللهم ارفع عنا هذا الوباء إنا عبيدك يا رب يا رب
هاد الشي اللي كان ناقصنا حتى فرحنا وقلنا غنتهناو من هاد الكورونا
لم نعد نخاف من أن تقتلنا كورونا
فقد قتلنا الانكماش الاقتصادي والاكتئاب.
مبروك على الدين يحتفلون بأعياد المشركين وتجار الخمور واصحاب النوادي الليلية.
الدولة و لوبيات القطاعات المنتجة و رؤوس الفساد لازم عليهم دعم الطبقات الهشة و الا فمصائب كثيرة ستقع و ظواهر الانحراف و النهب ستنتشر.
هاد المسلسل مابغاش يتسالى ، كوفيد20 على الأبواب ، مابقينا عارفين واش نضحكو او لا نبكيو
في نظري قرار حكيم قبل أن تحصل الكارثة
رائع جدا.
هذا ما كنا ننتظره ههههههه
وا فين غادي نعطيو راسنا مع هاد كورونا الله يلطف بينا وصافي.
قولو امين
مساكن صحاب المطاعم والمقاهي كيترزقو الله منين يجيبو قوتهم اليومي؟
الحكومة تتخبط… الحل الوحيد هو وعي الناس… ولأن حكوماتنا قد ساهمت عبر سنوات من التجهيل في خلق نماذج من اللامبالاة والانانية وقلة المواطنة… فإن الحجر لن يفيد شيئا … سلام تام
هذه خطة لنعمل للقاح لا غير يعني سيشددون الخناق حتى نعمل اللقاح حسبنا الله ونعم والوكيل
سبحان الله هاد الحكومة خدات هاد القرار بين عشية و ضحاها بغيت نعرف واش فعلا دارت شي استراتيجية باش الناس لي متضررين فهاد الاغلاق ميتكرفسوش ويخلصوليهم الكراء ويصرفو عليهم و زيد وزيد حتى دوز هاد التلاتة اسابيع. ولا عند بالهم كاع المغاربة لباس عليهم.
بقاوا في غي اصحاب الريفايون.reveillon…مساكين شحال وهما يوجدو…جات الحكومة الموقرة .وهي تقولهم احبس…ذاك الشي حرام..كورونة ما تبغيش تسهر..ومتحملش الخمر والفساد والفوضى فالليل…
هدا الاغلاق موجه لاصحاب الاحتفالات راس السنة حتى لا يقع المغرب ما وقع فيه في عيد الاضحى.المغاربة عندما يشربون يبدا العناق والحنين والبكاء.،خطوة مهمة
يوم أعلن عن أقل حصة يومية مسجلة منذ شهور ، الحكومة تأتي بهاذ القرار المجحف اين كنتم يوم كنا نسجل خمس ألاف وست آلاف حالة
والله لم نعد نفهم شيئا
في الوقت الذي كانت فيه عدد الحالات تتخطى 7000 و6000, كانت وتيرة الحياة اليومية عادية في معظم مدننا، إلا أن نزل العدد الى أقل من 900.، فتفتقت عبقرية الحكومة على تنزيل إجراءات الحد من الحركة وطنيا. ياللعجب، ربما ان الحكومة تقرأ المعطيات والوضع بالمقلوب
في علم النفس كلمة ممنوع ممنوعة، حاولو توضبو مصطلحات بعيدة عن القمع واستبدلوها بمصطلحات إيجابية وتحمل نفس المضمون
.( منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة) هذا هو البند الذي ستطبقه السلطات بصرامة..
الم يكن من الاجدر فتح الاقتصاد على مصرعيه لان هادشي مطول على الاقل حتى 2022 ما يمكنش ما يمكنش نبقاو حاصلين لا خدمة لا مستقبل، او التلقيح باقي بعيييد كنا كنسحابوه في دجنبر ولكن غادي نشدو الصف كناس ، لمات الله ارحمو لمات الله ارحمو واعباد الله راه الاقتصاد اهم من الحياة الاقتصاد اهم من الحياة لمات الله ارحمو افتحو كل شيء راه باقي مطول تفو
اوامر احترازية حتى يمر وفد الزائرين لا قلة و لا أكثر .باراكا اعلينا من الخلعة
هيا عمليت التلقيح غادي تبدا انهار 23؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نتضرع إلى العلي القدير أن يعجل برفع هذا الوباء لان الأمور تلخبطت عند المواطن وأصبح يعيش انكماش زائد فالمستثمر الصغير والمتوسط أصبح يعيش تدهور اقتصادي خطير يجب على الدولة التدخل لإنقاد ما يمكن انقاده
من الواضح أن الحكومة متخبطة في مجموعة من المشاكل التي ليس لها حل لحد الساعة، فكان من الضروري ان تشتت انتباه المواطنين وتصرفه عن هذه المشاكل وطبعا لم تجد افضل من اللعب على الوتر الحساس وهو إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمقاهي اي بتعبير أصح إغلاق مصدر رزق عدد كبير من العائلات المغربية،هذا من جهة ومن جهة تانيه، ونحن نعيش هذه الأيام الحراك الذي يعيشه المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني والأصوات الرافضه لهذا الموقف المغربي خاصة أن هناك اخبار مؤكدة تقول ان غذا الثلاثاء ستحط اول طائرة قادمة من الكيان الصهيوني تقل مجموعة من الدبلوماسيين الصهاينة والامريكيين سيوقعون عدد من الاتفاقيات مع نظرائهم المغاربة وفيهم وزيرين من حزب العدالة والتنمية من هذه الجهة فقد عمدت الحكومة لاتخاذ قرار الاغلاق هذا من اجل تشتيت الراي العام كما قلت وصرفه عن متابعة هذه الزيارة
لا تقلقوا
إنه زوج كورونا… السيد كورون
على الأبواب وسوف يسكن معنا سنة 2021 وسعو خاطركوم
اصلا عندنا في مدينة القنيطرة حظر التجوال من 8 ليلا الى 6صباح و اغلاق الاسواق في نفس التوقيت
اذا حنا ولفنا
une politique intelligente pour que tout le monde accepte la vaccination qui va arriver juste après.
صراحة بدات اشك في موضوع هذا الفيروس ومخططاته. يفتح العالم كله المقاهي و المحلات ثم يفرض حضر التجوال عالميا وكانه تنسيق مع ان كل دولة لها مقاييس. افصحوا عن ما وراء هذا المخطط وما هو النظام الاقتصادي و المالي الجديد وكفى استهتار بعقولنا. كذالك موضوع اللقاح قبل اسابيع الحكومة متحمسة اليوم يُسكت عن موضوعه ويقال ان هناك فيروس جديد مطور. حان وقت الكشف عن انهيار الاقتصاد العالمي بسبب طباعة الاوراق من دون قيمة وحان وقت رمي الدولار الى المزبلة و اعتماد الذهب كقيمة وحبذا لو تكون رقمية . حان وقت اعتماد العالم على الايوان الصيني الرقمي
اللعبة اقتصادية وسببها الشيطان الأكبر وها نحن ندفع الثمن
“منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة”
الأسواق العامة الشعبية و المدارس و الثانويات أليست تجمعات؟
على أساس أن الفيروس يبدأ مفعوله بعد العشاء.. هاد الحكومة بحال الدري الصغير وحنا صابرين على هبالهم. المهم بصحة رجال السلطة صحاب ميسة ..
أعتقد أنه تم اتخاذ هذه الاجراءات مخافة تسلل السلالة الجديدة لكورونا التي اكتشفت بانجلترا..وتجنبا لانتشارها تم اتخاذ هذه الاجراءات وخصوصا الايام القادمة يتم الاحتفال برأس السنة ويكثر الاختلاط والتقارب و…
ويستمر عنف السلطة واضطهادها للمواطنين العزل…
لا شيء بتاتا يبرر هذه الإجراءات اللهم ترهيب المواطنين والضغط عليهم لإرغامهم على قبول اللقاح الصيني.
هذا يعني ان المغرب لن يحصل على لقاح. بل اللقاح هو الاغلاق حتى تنخفض الاصابات.
أو ان ما يحدث هو مؤامرة عالمية حقا هدفها خلق أزمة عالمية وهذا ما يحدث الان في انجلترا كندا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا وهولندا السعودية المغرب الخ
هذه الرسالة موجهة للمحتفلين بأعياد الميلاد الحكومة صائبة في قرارتها والا سوف يعاد سيناريو عيد الأضحى
كلشس مصالح هاد اجراءات و الله غي تخربيق …. طلعتونا فراسنا
الاغلاق وزيادة التذابير هو نتيجة قرب رأس السنة … وهو امر متوقع سواء قلت الحالات او ازدادت
هل السبب هو السلالة الجديدة لكورونا ؟
و إن كان الحواب لا ، لماذا لا يتم إغلاق الحدود قبل أن تقع الفأس في الرأس ؟
أليس إغلاق الحدود أقل ضررا بالاقتصاد من الحجر الصحي ؟
عاوتاني نعلقو الحجام فاش طيح الصمعة ؟
سئمنا من هذه الاجراءات ، سئمنا من الديون. ،لا يمكن ان نبقى على هذه الحال ، والديون تلاحقنا. ماء وكهرباء و اكل وشرب ، من. اين سناتي. بالنقود. والحكومة تقيد تحركاتنا الى العمل يوميا ، سأمنا ، اللهم. ارحمنا يارب.
الاجراءات. الاحترازية. ، ولكن. لا احد يرحم ، ختى. الدولة لا ترحم في الضريبة.
مصاريف النقل ازدادت. وكثرت. لا حول ولا قوة الا بالله.
بجب. ان. نتعايش مع. الفيروس. ونترك. الدورة. الاقتصادية. تنتعش لنأدي ما بذمتنا
انشري. هسبريسسسسس
لم افهم اغلاق المطاعم مع 8 ثم اغلاقها كليا.قطع الرزق.الناس لي بغا تحتافل في الفنادق سوقهم هذاك.لي كيشرب سوقو هذاك.براكا من التسلط.لي بغا يعتكف سوقو هذاك.شي حاضي شي. حاصروا و ضيقوا وفقروا حتى يتعب العدو فيرحل.
اللهم ارفع عنا هدا وباء هادشي لدارتو حكومة راه هي تتقلد دول اخرى
عقلتو نهار كنا صغار وتيجو ضياف لدار تتقوليك مك دخل لبيتك وعنداك تخرج نقطعليك لودنين ديالك هاشي لجاري دابا
اريد ان اعرف لماذا هذه الاجرائات تعفى منها دائما الرباط؟!؟!،!
ما بغيتوش تديرو التلقيح، ايوا بزز عليكم دابا. قرار من صميم العبث الذي نعيشه منذ بداية الجائحة.
بنسبة لنا نحن التلاميذ ولي داير مراجعة ليلية شنو يعمل ولله يرفع لينا هاد الوباء
لقد طالبنا فعل نفس الشيء قبالة عيد الاضحى ، لكن لاحياة لمن تنادي ، و هانحن نحصد إلى يومنا هذا مخلفات هذا الإجراء
هل تعود الاجراءات اللازمة كما كان سابقا في كورونا
المرجو الشرح لماذا هذه الإجراءات ؟.
يقال أن موجة ثانية من كورونا من نوع آخر اجتاحت إنجلترا ، هل فعلاً صحيح، ؟
ربما حتى يمر وفد الزائرين الصهوني بسلام. قرار في رمشة عين. لك الله يا وطني
أعتقد ان هذا القرار و رغم انخفاض تسجيل الحالات الوبائية مؤخرا انه يأتي في إطار عملية استباقية لظهور الحالة الجديدة من سلالة الوباء covid-19 التت تنشي بدأط بعدة دول أوروبية و أستراليا.
الحجر الصحي على الأبواب إستعدو من فظلكم لكي نغسلو وجوهنا وارجلنا عدة مرات لنحاربو سلالة كورونا جميعا وسنرو القائدة حورية من الجديد
اخويا الدفيعة اللولا فوقاش الله يحفظك
الأوامر الفوقية لا علاقة لها بالحكومة، المخزن يشرق ويغرب، ولا احد يحاسبه وان مات اهل المغرب جميعهم بكورونا، نعرف ان هناك لقاح صيني على الأبواب، ولكن من يشرح لمن وكيف ولماذا؟ نفس الشيء بالنسبة للتطبيع مع المخزن وتسمية الصهاينة يهود من أصل مغربي والتغاضي عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، والتغاضي عن ارتفاع عدد حالات كورونا.
انشري هسبريس
Bien reçue et bon courage
دولة في طريقها للأنهيار وسقوط وفقر وتشرد ولا حول ولا قوة الا بالله
اتمنى ان يكون هذا الاجراء ساريا على الفنادق الفخمة بمراكش واكادير ومنع اي اختفالات وتجمعات للمغاربة والاجانب على حد سواء،لانه يبدو ان هناك تحفيزات ورحلات جوية اتجاه المغرب لانعاش السياحة تزامنا مع احتفالات راس السنة الميلادية،اخشى ان تكون لهذه الاجراءات انعكاسات اجتماعية سلبية