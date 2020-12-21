الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وتحظر التنقل الليلي

الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وتحظر التنقل الليلي
و.م.ع
الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:12

بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس “كورونا – كوفيد 19″، قررت الحكومة، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية:

ـ إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛

– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛

– منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛

– الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

إجراءات الإغلاق التنقل الليلي المطاعم المغرب المقاهي كورونا

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‫تعليقات الزوار

57
  • مغربي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:17

    هل هذه الإجراءات الاحترازية تهم المغرب بصفة عامة؟؟

    32
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  • كريم
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:17

    ها الجرعة الاولى ديال اللقاح التانية بعد 15 يوم

    100
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  • حسام
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:17

    عندما كانت 3000 حالة فما فوق كنا نتجول كما نشاء، و عندما أصبحت أقل من 2000 يبدو أن هناك أوامر جديدة من مكان ما

    126
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  • اللهم يسر
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:18

    اللهم ارفع عنا هذا الوباء إنا عبيدك يا رب يا رب

    112
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  • hhhhhh
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:18

    هاد الشي اللي كان ناقصنا حتى فرحنا وقلنا غنتهناو من هاد الكورونا

    29
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  • JDist
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:19

    لم نعد نخاف من أن تقتلنا كورونا
    فقد قتلنا الانكماش الاقتصادي والاكتئاب.

    142
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  • Adam
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:19

    مبروك على الدين يحتفلون بأعياد المشركين وتجار الخمور واصحاب النوادي الليلية.

    -50
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  • Nadia
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:21

    الدولة و لوبيات القطاعات المنتجة و رؤوس الفساد لازم عليهم دعم الطبقات الهشة و الا فمصائب كثيرة ستقع و ظواهر الانحراف و النهب ستنتشر.

    19
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  • الوليد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:22

    هاد المسلسل مابغاش يتسالى ، كوفيد20 على الأبواب ، مابقينا عارفين واش نضحكو او لا نبكيو

    15
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  • حكيم
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:22

    في نظري قرار حكيم قبل أن تحصل الكارثة

    4
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  • نوفل
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:22

    رائع جدا.
    هذا ما كنا ننتظره ههههههه
    وا فين غادي نعطيو راسنا مع هاد كورونا الله يلطف بينا وصافي.
    قولو امين

    18
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  • SUPERSACO
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:23

    مساكن صحاب المطاعم والمقاهي كيترزقو الله منين يجيبو قوتهم اليومي؟

    33
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  • عبودة
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:24

    الحكومة تتخبط… الحل الوحيد هو وعي الناس… ولأن حكوماتنا قد ساهمت عبر سنوات من التجهيل في خلق نماذج من اللامبالاة والانانية وقلة المواطنة… فإن الحجر لن يفيد شيئا … سلام تام

    21
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  • مومو
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:25

    هذه خطة لنعمل للقاح لا غير يعني سيشددون الخناق حتى نعمل اللقاح حسبنا الله ونعم والوكيل

    8
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  • مواطن مغربي وحررر
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:26

    سبحان الله هاد الحكومة خدات هاد القرار بين عشية و ضحاها بغيت نعرف واش فعلا دارت شي استراتيجية باش الناس لي متضررين فهاد الاغلاق ميتكرفسوش ويخلصوليهم الكراء ويصرفو عليهم و زيد وزيد حتى دوز هاد التلاتة اسابيع. ولا عند بالهم كاع المغاربة لباس عليهم.

    16
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  • مرتن بري دو كيس
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:26

    بقاوا في غي اصحاب الريفايون.reveillon…مساكين شحال وهما يوجدو…جات الحكومة الموقرة .وهي تقولهم احبس…ذاك الشي حرام..كورونة ما تبغيش تسهر..ومتحملش الخمر والفساد والفوضى فالليل…

    -15
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  • راس السنة
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:27

    هدا الاغلاق موجه لاصحاب الاحتفالات راس السنة حتى لا يقع المغرب ما وقع فيه في عيد الاضحى.المغاربة عندما يشربون يبدا العناق والحنين والبكاء.،خطوة مهمة

    11
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  • حكومة الطنز
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:27

    يوم أعلن عن أقل حصة يومية مسجلة منذ شهور ، الحكومة تأتي بهاذ القرار المجحف اين كنتم يوم كنا نسجل خمس ألاف وست آلاف حالة

    3
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  • متاهة
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:27

    والله لم نعد نفهم شيئا
    في الوقت الذي كانت فيه عدد الحالات تتخطى 7000 و6000, كانت وتيرة الحياة اليومية عادية في معظم مدننا، إلا أن نزل العدد الى أقل من 900.، فتفتقت عبقرية الحكومة على تنزيل إجراءات الحد من الحركة وطنيا. ياللعجب، ربما ان الحكومة تقرأ المعطيات والوضع بالمقلوب

    -6
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  • kalo
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:29

    في علم النفس كلمة ممنوع ممنوعة، حاولو توضبو مصطلحات بعيدة عن القمع واستبدلوها بمصطلحات إيجابية وتحمل نفس المضمون

    12
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:29

    .( منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة) هذا هو البند الذي ستطبقه السلطات بصرامة..

    8
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  • كمال
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:30

    الم يكن من الاجدر فتح الاقتصاد على مصرعيه لان هادشي مطول على الاقل حتى 2022 ما يمكنش ما يمكنش نبقاو حاصلين لا خدمة لا مستقبل، او التلقيح باقي بعيييد كنا كنسحابوه في دجنبر ولكن غادي نشدو الصف كناس ، لمات الله ارحمو لمات الله ارحمو واعباد الله راه الاقتصاد اهم من الحياة الاقتصاد اهم من الحياة لمات الله ارحمو افتحو كل شيء راه باقي مطول تفو

    3
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  • مجرب
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:30

    اوامر احترازية حتى يمر وفد الزائرين لا قلة و لا أكثر .باراكا اعلينا من الخلعة

    5
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  • الشريف
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:31

    هيا عمليت التلقيح غادي تبدا انهار 23؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    -6
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  • نواس المصطفى
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:32

    نتضرع إلى العلي القدير أن يعجل برفع هذا الوباء لان الأمور تلخبطت عند المواطن وأصبح يعيش انكماش زائد فالمستثمر الصغير والمتوسط أصبح يعيش تدهور اقتصادي خطير يجب على الدولة التدخل لإنقاد ما يمكن انقاده

    12
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  • حمادة
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:32

    من الواضح أن الحكومة متخبطة في مجموعة من المشاكل التي ليس لها حل لحد الساعة، فكان من الضروري ان تشتت انتباه المواطنين وتصرفه عن هذه المشاكل وطبعا لم تجد افضل من اللعب على الوتر الحساس وهو إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمقاهي اي بتعبير أصح إغلاق مصدر رزق عدد كبير من العائلات المغربية،هذا من جهة ومن جهة تانيه، ونحن نعيش هذه الأيام الحراك الذي يعيشه المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني والأصوات الرافضه لهذا الموقف المغربي خاصة أن هناك اخبار مؤكدة تقول ان غذا الثلاثاء ستحط اول طائرة قادمة من الكيان الصهيوني تقل مجموعة من الدبلوماسيين الصهاينة والامريكيين سيوقعون عدد من الاتفاقيات مع نظرائهم المغاربة وفيهم وزيرين من حزب العدالة والتنمية من هذه الجهة فقد عمدت الحكومة لاتخاذ قرار الاغلاق هذا من اجل تشتيت الراي العام كما قلت وصرفه عن متابعة هذه الزيارة

    -7
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  • داموح
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:32

    لا تقلقوا
    إنه زوج كورونا… السيد كورون
    على الأبواب وسوف يسكن معنا سنة 2021 وسعو خاطركوم

    9
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  • محمد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:33

    اصلا عندنا في مدينة القنيطرة حظر التجوال من 8 ليلا الى 6صباح و اغلاق الاسواق في نفس التوقيت
    اذا حنا ولفنا

    7
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  • hatim
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:34

    une politique intelligente pour que tout le monde accepte la vaccination qui va arriver juste après.

    5
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  • Mohamed chiguer
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:36

    صراحة بدات اشك في موضوع هذا الفيروس ومخططاته. يفتح العالم كله المقاهي و المحلات ثم يفرض حضر التجوال عالميا وكانه تنسيق مع ان كل دولة لها مقاييس. افصحوا عن ما وراء هذا المخطط وما هو النظام الاقتصادي و المالي الجديد وكفى استهتار بعقولنا. كذالك موضوع اللقاح قبل اسابيع الحكومة متحمسة اليوم يُسكت عن موضوعه ويقال ان هناك فيروس جديد مطور. حان وقت الكشف عن انهيار الاقتصاد العالمي بسبب طباعة الاوراق من دون قيمة وحان وقت رمي الدولار الى المزبلة و اعتماد الذهب كقيمة وحبذا لو تكون رقمية . حان وقت اعتماد العالم على الايوان الصيني الرقمي

    اللعبة اقتصادية وسببها الشيطان الأكبر وها نحن ندفع الثمن

    4
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  • ملاحظ عابر سبيل
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:38

    “منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة”
    الأسواق العامة الشعبية و المدارس و الثانويات أليست تجمعات؟

    6
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  • ياسن
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:38

    على أساس أن الفيروس يبدأ مفعوله بعد العشاء.. هاد الحكومة بحال الدري الصغير وحنا صابرين على هبالهم. المهم بصحة رجال السلطة صحاب ميسة ..

    10
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  • أخليدج
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:41

    أعتقد أنه تم اتخاذ هذه الاجراءات مخافة تسلل السلالة الجديدة لكورونا التي اكتشفت بانجلترا..وتجنبا لانتشارها تم اتخاذ هذه الاجراءات وخصوصا الايام القادمة يتم الاحتفال برأس السنة ويكثر الاختلاط والتقارب و…

    8
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  • مصطفى
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:42

    ويستمر عنف السلطة واضطهادها للمواطنين العزل…

    لا شيء بتاتا يبرر هذه الإجراءات اللهم ترهيب المواطنين والضغط عليهم لإرغامهم على قبول اللقاح الصيني.

    8
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  • مراد
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:43

    هذا يعني ان المغرب لن يحصل على لقاح. بل اللقاح هو الاغلاق حتى تنخفض الاصابات.
    أو ان ما يحدث هو مؤامرة عالمية حقا هدفها خلق أزمة عالمية وهذا ما يحدث الان في انجلترا كندا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا وهولندا السعودية المغرب الخ

    1
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  • العبقري المغربي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:44

    هذه الرسالة موجهة للمحتفلين بأعياد الميلاد الحكومة صائبة في قرارتها والا سوف يعاد سيناريو عيد الأضحى

    5
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  • مواطن
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:46

    كلشس مصالح هاد اجراءات و الله غي تخربيق …. طلعتونا فراسنا

    5
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  • khalid
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:46

    الاغلاق وزيادة التذابير هو نتيجة قرب رأس السنة … وهو امر متوقع سواء قلت الحالات او ازدادت

    2
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  • نيشان
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:48

    هل السبب هو السلالة الجديدة لكورونا ؟
    و إن كان الحواب لا ، لماذا لا يتم إغلاق الحدود قبل أن تقع الفأس في الرأس ؟
    أليس إغلاق الحدود أقل ضررا بالاقتصاد من الحجر الصحي ؟
    عاوتاني نعلقو الحجام فاش طيح الصمعة ؟

    1
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  • Elouarzazi
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:49

    سئمنا من هذه الاجراءات ، سئمنا من الديون. ،لا يمكن ان نبقى على هذه الحال ، والديون تلاحقنا. ماء وكهرباء و اكل وشرب ، من. اين سناتي. بالنقود. والحكومة تقيد تحركاتنا الى العمل يوميا ، سأمنا ، اللهم. ارحمنا يارب.
    الاجراءات. الاحترازية. ، ولكن. لا احد يرحم ، ختى. الدولة لا ترحم في الضريبة.
    مصاريف النقل ازدادت. وكثرت. لا حول ولا قوة الا بالله.
    بجب. ان. نتعايش مع. الفيروس. ونترك. الدورة. الاقتصادية. تنتعش لنأدي ما بذمتنا
    انشري. هسبريسسسسس

    6
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  • سلام
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:50

    لم افهم اغلاق المطاعم مع 8 ثم اغلاقها كليا.قطع الرزق.الناس لي بغا تحتافل في الفنادق سوقهم هذاك.لي كيشرب سوقو هذاك.براكا من التسلط.لي بغا يعتكف سوقو هذاك.شي حاضي شي. حاصروا و ضيقوا وفقروا حتى يتعب العدو فيرحل.

    2
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  • ahmed
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:50

    اللهم ارفع عنا هدا وباء هادشي لدارتو حكومة راه هي تتقلد دول اخرى

    0
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  • mimo
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:51

    عقلتو نهار كنا صغار وتيجو ضياف لدار تتقوليك مك دخل لبيتك وعنداك تخرج نقطعليك لودنين ديالك هاشي لجاري دابا

    1
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  • حكومة عنصرية
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:52

    اريد ان اعرف لماذا هذه الاجرائات تعفى منها دائما الرباط؟!؟!،!

    7
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  • youssef
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:52

    ما بغيتوش تديرو التلقيح، ايوا بزز عليكم دابا. قرار من صميم العبث الذي نعيشه منذ بداية الجائحة.

    4
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  • ACHRF
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:53

    بنسبة لنا نحن التلاميذ ولي داير مراجعة ليلية شنو يعمل ولله يرفع لينا هاد الوباء

    4
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  • عبد الله
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:55

    لقد طالبنا فعل نفس الشيء قبالة عيد الاضحى ، لكن لاحياة لمن تنادي ، و هانحن نحصد إلى يومنا هذا مخلفات هذا الإجراء

    0
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  • Mehdi dyouri
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:56

    هل تعود الاجراءات اللازمة كما كان سابقا في كورونا

    0
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  • الحسن
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:58

    المرجو الشرح لماذا هذه الإجراءات ؟.
    يقال أن موجة ثانية من كورونا من نوع آخر اجتاحت إنجلترا ، هل فعلاً صحيح، ؟

    0
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  • م.م
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:00

    ربما حتى يمر وفد الزائرين الصهوني بسلام. قرار في رمشة عين. لك الله يا وطني

    2
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  • ملاحظ
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:01

    أعتقد ان هذا القرار و رغم انخفاض تسجيل الحالات الوبائية مؤخرا انه يأتي في إطار عملية استباقية لظهور الحالة الجديدة من سلالة الوباء covid-19 التت تنشي بدأط بعدة دول أوروبية و أستراليا.

    -1
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  • من سلالة ناصر الزفزافي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:02

    الحجر الصحي على الأبواب إستعدو من فظلكم لكي نغسلو وجوهنا وارجلنا عدة مرات لنحاربو سلالة كورونا جميعا وسنرو القائدة حورية من الجديد

    0
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  • انوار
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:04

    اخويا الدفيعة اللولا فوقاش الله يحفظك

    0
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  • تفهم كلشي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:08

    الأوامر الفوقية لا علاقة لها بالحكومة، المخزن يشرق ويغرب، ولا احد يحاسبه وان مات اهل المغرب جميعهم بكورونا، نعرف ان هناك لقاح صيني على الأبواب، ولكن من يشرح لمن وكيف ولماذا؟ نفس الشيء بالنسبة للتطبيع مع المخزن وتسمية الصهاينة يهود من أصل مغربي والتغاضي عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، والتغاضي عن ارتفاع عدد حالات كورونا.

    انشري هسبريس

    0
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  • Mouatamid
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:09

    Bien reçue et bon courage

    0
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  • جمال
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:09

    دولة في طريقها للأنهيار وسقوط وفقر وتشرد ولا حول ولا قوة الا بالله

    0
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  • Yoyo
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 20:10

    اتمنى ان يكون هذا الاجراء ساريا على الفنادق الفخمة بمراكش واكادير ومنع اي اختفالات وتجمعات للمغاربة والاجانب على حد سواء،لانه يبدو ان هناك تحفيزات ورحلات جوية اتجاه المغرب لانعاش السياحة تزامنا مع احتفالات راس السنة الميلادية،اخشى ان تكون لهذه الاجراءات انعكاسات اجتماعية سلبية

    0
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