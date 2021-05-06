الحكومة تقرر تمديد حالة "الطوارىء الصحية" إلى 10 يونيو المقبل

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يونيو المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية 10 يونيو المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
انا لا أرى شيء اسمه حالة طوارئ صحية على أرض الواقع. جميع الشوارع و الأسواق الشعبية و الأسواق الكبرى مكتضة بالناس. أينما ذهبت و ارتحلت تجد الاكتضاض و التلوث السمعي و البشري.
كفى مبقا والو كولشي يخرج يسع لا دعم لا خدمة لا والو
عيقو وحق الله العظيم ولكن الشعب ياكت يديرو فينا مابغاو
واش هاد الحكومة ما بغاتشاء تمرك رحنا ملينا وكرهت راه مابقاش نعيدو في خطرنا والله يا خد الحق فيما كان السبب بركة
يعني كل الدول الأوربية حتى للي كانت كا تسجل مئات الالاف د الوفيات فاليوم كلهم تحكمو فالمرض و غا يرفعوا حالة الطوارء فشهر ماي .. الا هاد لبلاد غادين و تا يزيدو يمددو فيها !
اضن ان الدولة رتاحت لهاد حالة الطوارء ، عاجبها الحال كيفاش كا تتحكم فبنادم وقتاش يدخل و وقتاش يخرج
الله يدير شي تاويل ديال الخير ويعوض ربي الصبرنا بالفرج عاجلا غير آجل
اش غنقول ليكم الله يخود فيكم الحق على هاد القرارات ديالكم نتومة محسينش بالمسكين هدا علاش كتخدو هاد القرارات. آلله يخد فيكم الحق
زيدو حتا عام مكينش مكينش الله معا جميع.
حكومة الكيلو لا ثمتلنا كشعب عبارة عن شيوخ اصبح المرص يخلعهم والوسواس يقهرهم تقاعدوا اريحونا الناس كتموت بدون سكن شغل صحة تعليم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ذنوب هذا الشعب عليكم في هذه الايام المباركة دابا ملي تقرب الانتخابات المرض غادي يسالي انتم اخطر من جميع السللالات انتم سلالة اخوانجية اخناثونية سارس 2012 تضرب البشر بدون رجعة قبح الله سعيكم الى بوم الذين مقاطعون مقاطعون مقاطعون سنكون في حجر صحي يوم الانتخابات
من حقكم ان تمددوا كيفما شئتم فرواتبكم مضمونة ولا يخصكم شي ء. واتركوا المعاناة لكحل الراس. مسلسل التمديد سيتواصل الى ان يبلغ الحلقة 60 الف
بهذه القرارات الصبيانية سيصبح المغرب أضحوكة للعالم , لأنه لايفكر لا في الإقتصاد ولا في السياحة ولا في البطالة , والحدود البحرية تقريبا سنتين وهي مغلقة , لماذا لم تكونوا رجال وإفتحوا الحدود وبشروط طبية معقولة لإنقاذ المغرب مايمكن إنقاذه من الأزمة الإقتصادية ,
والله تا حشوما على هاد الحكومة راه عيينا عام ونصف وانا جالس بلا خدمة الله اصاوب لنا وحسبي الله ونعم الوكيل
الحمد لله الآن بعد تحسن الوضعية الوبائية في باريس وليون ونيس ومارسيليا نتفائل خيرا بأن تقوم الحكومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية في البرنوصي و أناسي و الهراويين.
الله ياخد فيكوم الحق حنا ماشي الهند باش ديرو فينا هاد الحالة. الاوضاع فالمغرب بعيدة على الاجراءات الي كتقررو فينا الله يضيقها عليكوم كيما ضيقتوها بينا.
من الأخير واش كاين السفر ولا لا…ناس باغا تعيد عيات من الغربة وسط لبلاد
اسيدي زيدو خنقونا ولا ديرو لينا شي إبادة جماعية وتهناو منا وترتاحو صحاب المناصب شبعانين فلوس شكون حس بيك الدرويش الله ياخد فيكم الحق فهاد لعواشر
Un gobierno fallido
حكومه فاشله,
السلام عليكم.كلما مرة نسمع أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارىء ولكن لا أعرف أين يطبقون هذه الطوارئء لأن مثلا عندنا في أكادير لا أثر لهذه الطوارىء.الكل يخرج ليل ونهار كبارا وصغارا وبي أعداد هائلة وحتى الاغلاق اللذي قالوا عنه أنه سيطبق على الساعة الثامنة مساءا لم يطبق.جميع حوانيت المواد الغدائية تبقى مفتوحة حتى منتصف الليل وفي بعض الاحيان إلى أكثر من منتصف الليل والازقة مملوءة عن اخرها بالبشر بعد تناول فطورهم مباشرة.اذن أين هي هذه الطوارء.اظنها حبر على ورق فقط وليس على أرض الواقع
ناس واصلات بها العضم ،تتسلف باش تاكل خليو ناس تخدم علا راسها منسمحو ليكوم لا ذنيا لا اخرة
الشعب الذي لا يحتج هاكدا خاصو
عاش عاش عاش العام زيييين
يكفيهم الجلوس بقاعات ومكاتب مكيفة واتخاذ قرارات دون اكثرات للفقراء والعاطلين. كان الله في عون من تقطعت بهم السبل.
الحكومة ولفات 300 درهم م سخاتش بها مكرهاتس تبقا ديما
مجرد سؤال وهل ستكون عملية مرحبا هذه السنة أم لا, نريد جوابا عاجلا من الحكومة , وما هي الشروط للدخول الجالية المغربية لزيارة والديها وأبناؤها في المغرب,وما هو تاريخ عملية مرحبا هذه السنة,
هذا راه سميتو طنز على الشعب دابة انا إلى مسافر في القطار أنو طاكسي لايلزمني ورقة التنقل ولاكن في سيارة يلزمني بركة من سرقة المواطن
حسبنا الله ونعم الوكيل…لا ننتظر منكم خيرا
تعوضنا على هاد أخبار ديال الويل فهاد البلاد معمرنا شفنا ولا سمعنا خبر يفرح القلب الطوارئ و الفقر ينهش البشر
لا أرى ضرورة ذلك، المغرب يسير إلى السكتة القلبية.
محدها تقاقي اهي تزيد في البيض كل مرة تخرجو بقرار جديد مرة مور رمضان غتفتحو مرة غتسدو الله يعفو
تمديد حالة المكر والنفاق والخداع والخبث والخبث والاستحمار….
السلام عليكم
راه خاص جميع المغاربة اعملوا التلقيح الاول والثاني باش اقضو على هاد الوباء.راه الحكومة قالت باش نقضو على الوباء خاص التلقيح اشمل 80٪ من جميع المغاربة.
راه التلقيح الا ما كانش كامل.
راه الحكومة ضروري غاتبقى كل مرة اتزيد شهر في شهر.
وهاد غير لي سلامة المواطنين.
الله يعطي لهاد المسؤولين فين يتلاهاو و يخليو الشعب يعيش..
قهرتوا الشعب المغربي، الله يأخذ فيكم الحق، هاذي راه بسالة وسماطة من مجلس الحكومة، حسبي الله ونعمة الوكيل في أصحاب القرار. القنطة والضيقة شداتنا الشكوى بكم الله هو لي غادي يأخذ لنا حقنا.
لماد لا يقولون حتى 2030 بدل كل شهر حكومة فاشلة فى تسير البلاد الناس ضياعة والألف من الناس غدى يفقدو العمل وحتى السكن بسباب هده السياسة الفاشلة النهار كل المرافق عامرة كتر من القياس وليل حضر
نفس الاسطوانة اوكلنا عليكم الله. مامراعيينش ل ضروفنا رآها واصلا فينا للعظم اعباد الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . مازال هاد المصطلحات (التدابير الاحترازية ) إذن بحال اللناس الملقحين بحال اللي ماشي ملقحين لا فائدة. لا تخفيف لحرية التنقل والحركة . الموت البطيء…مع العلم ان الصين صرحت أن لقاحها غير فعال . غموض كبير يحتاج لتفسير.
هاد الشي اللي كاديرو فيه راه تفضح باراكا علينا حنا راه عيينا من هاد الخنقة اللي خنقتونا أكتر من سنة ونتوما كاتلعبو بينا
كل مغاربة العالم ينتظرون بفارغ الصبر زيارة المغرب في الصيف فقد ساءمنا هذا الوضع كأننا في سجن فقد تغيرت معاني الحياة الكل خائف من الأخر فمن يعطس كأنه ارهابي الكل يهرب منه حتى التصافح بالأيدى او العناق ممنوع زيارة الأحباب والأصدقاء انعدمت فانقطعت الأرحام اليوم نعرف قيمة الحياة و الحرية التي كنا نعيشها قبل الوباء فهي نعمة من نعم الله .
اللهم ارفع عنا الوباء وعلى البشرية جمعاء يارب ا
اللهم احفظ بلدنا
اللهم اعن جميع جنود الخفاء الذين يسهرون على أمن البلاد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
نداء إلى حكومة العار لقد بلغ السيل الزبى
فكى من مراسيم حالة الطوارئ التي تفرض فقط على الموادن الذي لا حول له ولا قوة
حالة الطوارئ التي اغتنى منها المقدم و القايد حاشياتهم و تخنق بها الفقير
كفىىىىىىىى واااااا بزااااااااااف
اصحاب القرار كيتفطحوا و نحن محبوسين في ديورنا، الله يحبسكم في سعير جهنم، قولوا أمين دعوة 40 مليون مغربي لن يخيبها الله.
واش باقي ماحشمتوش اش من طوارئ راه كل شيئ خارج بدون كمامة
في الحقيقة شهرا إضافي ليس بكثير كنت اتمنى الاغلاق حتى عيد الأضحى.. ولكن ربما هناك شهر إضافي انشاءالله
الصراحة لا ألومو الحكومة لان اغبى واخوف شعب عرفته البشرية لا يتطيع دفاع عن نفسه فكيف ننتظر من الحكومة تفكر فيك او تعمل من اجلك هي تعمل لصالحها ولا يهمها إي شئ اخر
عطيو لعباد الله على الاقل 4000 درهم لكل شهر تمددونه بدون استثناء. لحفظ ماء الوجه. راه الناس عياو من الطلبة فالكروبات ديال واتساب .اين هي مسؤولية مؤسسات الدولة، ولا تتعرفو غير السدان. لقيتو المغاربة دراوش و تيصبرو. حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير.
اش من طوارئ لي كتكلمو عليها.او مغرب كلو خارج.
مددوها نتوما حتال يوم القيامة وهنيونا وراه غير الهضرة في الحقيقة مكين والو من هاد شي
ارحمو ضعفا و فقراء هذه البلاد لقد ضاقوا درعا من هذه الاجراءات الجائرة التي انهكت كاهل الرجال و النساء . اتقو الله في هؤلاء العباد الذين ليس لهم معيل سوى الله سبحانه و تعالى . اتقو يوما تقفون فيه اما الله العدل الذي لا حجاب بينه و بين دعوة المظلوم اتقوا اتقوا اتقوا