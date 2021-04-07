الحكومة تقرر حظر التنقل الليلي في شهر رمضان

الحكومة تقرر حظر التنقل الليلي في شهر رمضان
كاريكاتير: عماد السنوني
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:24

قررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك؛ وأعلنت عن ذلك عبر بلاغ رسمي.

ويتعلق الأمر بحظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما تقرر، وفق البلاغ الحكومي نفسه، الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا؛ والجاري بها العمل حاليا.

الإغلاق في رمضان التدابير الاحترازية حالة الطوارئ الصحية حظر التنقل الليلي

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‫تعليقات الزوار

236
  • نانو
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:27

    يا سلام على هاذا القرار هههههههههههه

    43
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  • العز
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:28

    أحسنتم قرار صاءب لكن نتمنى تعوضو المتضريين وشكرا

    -192
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  • مغربي قح
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    لك الله يا وطني ! بحال الى بهاد القرارات كورونا غادي تختفي .

    88
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  • Oui
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    الله ياخد فيكم الحق ، جوعتو الشعب

    162
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  • مقهور
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    الله اما ان هذا منكر قهرتون الله يقهركم الله ياخد فيكم الحق

    96
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  • مراقب
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    رَبُّ الكون يكبّل الشياطين في رمضان والحكومة تكبل الشعب في رمضان. إبليس : إذا عمت هانت يا أبنائي!

    88
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  • ملاحظ
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    صحيح لابد من الحجر الصحي الشامل هو الحل الوحيد والانسب والنهائي لفترة خطيرة يمر بها العالم كله كما يجب منع التجمعات فوق المباني والسطوح حتى تمر هذه الظرفية بخير

    -191
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  • مقهورة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    حسبي الله و نعم الوكيل اللهم أرنا عجائب قدرتك في من أخد هدا القرار .

    88
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  • حسام
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    يعني أن صلاة العشاء و التراويح ماغاديش تكون

    58
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  • fakhro
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ان هذا منكر قوم معتدون

    52
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  • yassine
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    الحمد لله سالينا من هاد الفيلم, او خرج القرار, اصلا لن يقول لهم احد شيئ !

    16
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  • يحيى
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:29

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا ما اسميه ظلما

    26
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:30

    لا اله الا الله محمد رسول الله لله الامر من قبل ومن بعد

    44
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  • عبد ربه
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:30

    رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والعمر المديد لعلنا نعوض العامين الضائعين.

    28
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  • حسن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:30

    حكومه ضعيفه تلجأ إلى أبسط الحلول كوفيد كتدور غير بالليل أما في النهار كيكون ناعس وغلقوا حتي الشركات ديال الكبلاج لي كيخدمو 24على24 ولاهدوك ما كتدخلش عندهم كورونا ضعفاء

    59
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  • ادم ياسين
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:30

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم و حسبي الله ونعم الوكيل

    12
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  • الله الوطن الملك
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:30

    حسبنا الله ونعم الوكيل على أصحاب هذه القرارات إلى متى سنبقا على هاد الحال كان الله في عون الشعب

    12
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  • عبدالغني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:30

    الله المستعان على كل شيء
    وعواشر مبروك

    22
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  • khalid
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    كفاش غنديرولها ؟ فيناهما التراويح؟ و مغنخرجوش نتفشو شويا

    0
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  • عائشة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    دعيناهم الله .الله يخد فيهم الحق.حكومة الويل

    22
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  • الشامنة مساء
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    كايطنزو على الوقت هادو ههه علاش ما تسدوش بالنهار احسن

    17
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  • عبد الرحمان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا يارب،

    21
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  • mohamed nador
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    مع الاسف الشديد كن نتوقع اغلاق الشامل عند السادسة .اذ نتاسف لهذا القرار الحكومي الذي لا يراعي مصلحة الشعب

    -31
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  • غي دايز
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    لعنة الله على المسؤولين ديال هاد البلاد إلى يوم الدين

    26
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  • علاء
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    التاريخ يعيد نفسه. أعانكم الله يا أصحاب و عاملي المقاهي و المطاعم. رزقكم على الله.

    46
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  • simo soussi
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:31

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. التراويح في خبر كان

    3
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  • nizar
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:32

    ها ما قالت الشوافة ،كورونا المتحور تدور وتمنع الخروج بالليل

    3
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  • يوسف الريفي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:32

    لا حول و لا قوة الا بالله ! الله ياخذ الحق

    8
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  • Oujdi
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:32

    ضربة موجعة للقطاع الغير المهيكل ، و المقاهي و المطاعم، لكن ربما هذا قرار صائب كيف تفتح الأجواء في الصيف

    8
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  • ساخظ
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:32

    الله ينزل عليكم اللعنة،قهرتوا هاد الشعب

    14
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  • m.m
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:32

    لا اله الا الله نرجعو تاني للأزمه
    وبالنسبه للناس اللي كيخدمو ف المقاهي شنو غياكلو و باش غيخلصو الكرا واش رمضان شهر التعبد الناس غتجلس تخمم ف المشاكل المحاصره بها اتقو الله فيهم

    13
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  • najib
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:32

    مشكيل حنا ولادنا كيديرو سوايع بعد فطور كيفاش ايديرو لها وحنا صحاب مراكز دعم والتقوية نممموتو وهدا هوا مدخول ديالنا الوحيد

    -12
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  • عمار بوفارس
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    كانت متوقعة، غادي نهضمو الحريرة في الصالون و صافي

    8
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  • كان متوقعا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    المهم ان لا تقام الصلوات في المساجد .نقطة نهاية

    5
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  • لكم يوم ياظلم ياأعوان الشيطان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم

    5
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  • مكلخ داوي خاوي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    زعما فشهر رمضان شهر العبادة و الصيا والقيام لصلاة التراويح في المساجد هو لي غادي يتسبب فتفشي الوباء، هادشي لي فهمت على قد فهمي المتواضع. لكن ماذا عن الترامواي الذي يكاد ينفجر بالراكبين في وقت الدروة وعدد كبير من الراكبين لا كمامات لا تباعد، وزد على ذلك الحمامات و الحافلات المكتدة. على الأقل بالمسجد يكون التباعد و الإحتياط لدى المصلين. ماشي الكلاخ هذا ولا أنا ليمافاهم والو؟

    28
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  • متقاعد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    مزيان الفطور مع السابعة.الصلاة في البيت وليس هناك تراويح في المسجد.صلاة الصبح خارج المسجد.ننتظر توضيح الأوقاف

    -5
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  • kasem
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله

    5
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  • البشير من أكادير
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:33

    قرار في المحل ديالو لأنه سيجنبنا بؤرة تالتة لفيروس كورونا و كدالك الوقوع في متل كارتة عيد الأضحى.راه صحة المواطن فوق كل اعتبار

    -45
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  • deutschland
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    الله يحضر السلامة و خلاص …غادي توقع كوارث في الأسر المغربية …الليل هو فين كيتنفس بنادم مع الأصدقاء و الأقارب …بلا منهضرو على صحاب البلية …الله يعفو

    1
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  • ربيع بن محمد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    الله يرفع علينا هاد الوباء، و الله يحسن عوان أصحاب المقاهي و اللي خدامين معاهم !!

    10
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  • عين الحق
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    ندعو الله ان لا يوفق الحكومة في جميع اجراءاتها.
    آمين

    8
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  • mohmed
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    رحمت الله علا دين رحمت الله علا صلت الرحم رحمتالله علا الفقير منكم الله

    -2
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  • سامي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    انا لله وانا اليه راجعون في جيوب افرغت
    انا لله وانا اليه راجعون في بيوت خربت
    إنا لله وإنا إليه راجعون في مساجد اغلقت
    إنا لله وإنا إليه راجعون في السر دمرت
    الفاتحة على أرواحنا مسبقا

    14
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  • خطر الحجر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    اتمنى ان تكون كذبة ابريل لان العواقب ستكون وخيمة لا قدر الله

    9
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  • تطواني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34

    مزيان هادشي كورونا كاينا من 8 لغوق عندكوم مور رمضان طلقو لبنادم يجي يخيم فالشمال بحال الصيف لي فات كازا و فاس وطنجة كاملا كانت هنا . ديك الساعة مكيبقاش الوباء

    7
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  • الله
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    الله ياخذ فيكم الحق وصلاة التراويح؟ الفيروس كاين غير بالليل

    2
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  • مواطن مقهور
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    الله ياخد فيكم حق……………………….

    2
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  • محمد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    كان الله في عونكم يالشعب المغربي

    1
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  • خاليييد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    صراحة قرار قاسي في حق هذا الشهر الفضيل الوباء يرفع بالصلاة ودكر الله ليس بالاغلاق الكامل على الاقل كان الابقاء على الصلاة وندعوا الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء

    2
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    الله المستعان كما دكر سابقا فرنسا هي من تقرر ليس الحكومة المغربية

    4
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  • محمد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    الله المستعان يعني صلاة التراويح في خبر كان الله أدير تأويل ديال الخير

    -2
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  • كمال كمال
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:35

    عاونو السرباية ب 3000درهم ف هاد الشهر .
    عاونو الأئمة ب 3000 درهم …
    عاونو الكسالا ديال الحمامات …
    العبادة انشاء الله من المنزل …
    شكرا .

    11
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  • ahmed elbourzgui
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:36

    إذا لن تكون هنالك صلاة اتراويح ؟

    -2
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  • هشام كولميمة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:36

    يهديكم الله راه غير كتخربقو…..ههههههه.اهاياها.

    0
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  • Mounir
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:36

    والله حكومة فاشلة قرارات عشوائية افتحو لطلاب لرجوع للوطن حسبي الله ونعم الوكيل

    0
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  • يونس
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:36

    الله ياخد فيكم الحق.
    شكرا كرونا لي لي بينتي لينا بزاااف ديال لحوايج.
    عرفنا بلي المغرب مزال مستعمر من فرنسا.
    وعرفنا أن أعداء الدين ماهم إلا منا.
    والله المستعان.
    اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا

    8
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  • علاش
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:36

    وعلاش زعما اش هاد التخربيق ثاني

    1
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  • mbarak
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:37

    يعني ان الحكومة تمنع صلاة التراويح بالمساجد ؟ لا إله إلا الله

    3
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  • ابراهيم خان الخليلي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:37

    قرار حكيم و ضروري حتى اكمال عملية التلقيح بنجاح لأن هذا الفيروس لئيم وخبيث إذا وجد نقطة ضعف واحدة و صغيرة يعود منها و يضرب كل الجهود في صفر

    -14
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  • مغربي حر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:37

    كنا كنتسناوا هاد الحظر. اهلا بكم في رمضان

    1
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  • Hassan
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:37

    اللهم انا هدا لمنكر اين لقمة المحتاجين

    3
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  • حمزة الرباطي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    الله يكون مع الناس اللي غادي تعاني فهاد الشهر الكريم و يشوف من حالهم

    5
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  • قهرونا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    كورونا كينا غير بليل سيهم لعثماني كون كان فالمعارضك كون دار روينا على بحال هاد القرارات كيوصلو السلطة كيقلبو وجهم الله ياخد الحق ناس ليماتو بالفقسك مثر من ليماتو بكورونا معا هاد الحجر

    6
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  • jamal
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    عطاهم الله الصحة نزيدو نصبرو شهر وبحول الله من هنا للصيف نكونو تهنينا من هذا الوباء بالنظر لعدم احترام التدابير الاحترازية عند فءة عريضة من الناس

    -15
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  • assifnwourgh
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    الحكومة دارت فيها مية تخميمة أو تخميمة أو ضربها بالمقص..

    3
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  • رد بالك
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    هل الساعة التامنة الجديدة او القديمة !!!!!

    -3
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  • البلوشي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    يا الطامع في الزيادة رد بالك من النقصان . هو الدخول في السبات الكوروني في أبهى مظاهره.الأمر لله من قبل ومن بعد .

    1
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  • شخص توقلب بالعدالة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:38

    اكفس حكومة في تاريخ المغرب ، الى مزبلة التاريخ ، نسيت غالو بلهوما حزب الاخوان المسلمين ههههه ، بزاف عليكم الاسلام

    3
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  • yassine
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    حسبي الله ونعم الوكيل يا اعداء الاسلام

    3
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  • مجهوال
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    شكراا على القرار …. رمضان ثاني

    -8
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  • فريد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، ما هذا التخبط والارتجال في اتخاذ القرارات، وماذا عن صلاة العشاء في المساجد؟ هل سنصلي الصبح و الظهر و العصر و المغرب في المساجد، و صلاة العشاء في البيوت؟ وهل يقتصر تفشي الفيروس على الليل فقط؟ سبحان الله

    -2
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  • صالح
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    يا لطيف يا لطيف…كان الله في عون من يشتغلون في المقاهي…

    1
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  • mido
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    لن أصوت أبدا في هذا الوطن الحبيب لحكومات لا تستمع لنبض المواطن كما إنتقدها جلالة الملك في خطاباته الجريئة.

    -3
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  • يوسف المغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    لا حول ولا قوة إلا بالله … الله ياخد الحق في هاد المحكومة … من اللخر الشعب مبقاش باغي ينتاخب .. نخليو الملك يحكم نيشان أ هوا يدير لي بغا و يعزل لي بغا على الأقل نكونو عارفين القرارات شكون تاخدها ماشي حكومة مغلوبة على أمرها و مجرد حمار لحمل البردعة

    -1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    حسبنا الله و نعم الوكيل،…
    و ملي يجي العيد لكبير و الصيف، غا تقولو تحسنات الحالة الوبائية و بغينا ندعموا الإقتصاد… غا نرفعوا الحجر!!!؟؟؟
    الله ياخد فيكم الحق عاجلا غير آجل

    0
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  • رشيد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:39

    لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إرفع علينا البلاء والوباء

    1
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  • سوكادور
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:40

    صراحة قرار صعب وصعب على نفسية المواطن المغربي الذي يعاني الويلات .ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.

    3
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  • Samir
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:40

    لا أحبذ مبدأ التحريض لكن أرى في هذه الحالة من الأفضل خرق ورفض والتمرد على حالة الطوارئ.الشعب ليس قطيعا من البهائم حتى يتعامل معه بهذا الشكل المهين.

    6
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  • البخاري
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:40

    نلتقي هناك الكل سيحاسب لا ظالم ولا مظلوم ان شاء الله

    3
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  • Hicham
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:40

    Merci pour cette décision sage. RDV les prochaines élections

    3
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  • الياس براق
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:40

    حرااااام حرااام حراام…
    هل فكرتم في الجانب الديني للمملكة و ما سوف يخلف هذا القرار من اغلاق المساجد و منع اداء مناسك شهر رمضان المبارك؟
    هل فكرتم في الطلبة الذين يراجعون في المقاهي ؟
    هل فكرتم في اناس يسترزقون الله بعد صلاة العشاء ؟
    هل و هل و هل اسئلة و اخرى يجب عليم الاجابة عنها قبل اخذ مثل هذه القرارات

    4
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  • adam
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    ضربة قاضية للمواطن المغربي سجل يا تاريخ اسوأ قرارات لاسوأ حكومة

    4
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  • الحقيقي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    مادام الشعب صامت ستفعل الحكومة ماتشاء وهي ليس لديها دراية بمعانة المواطن واصلا كيف ستعرف معاناة الموتطن وهو لايفعل شيء سوى (الشكى والبكى)

    6
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  • محب لبلده
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    كان عندنا أمل كبير في أن نصلي في المساجد صلاة التراويح خلال هذا الشهر الكريم لكن لهذه الحكومة (التي هي في تيار والشعب في تيار ٱخر) رؤية أخرى ماذا عن أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الذين تضرروا كثيراً من هذه الإجراءات الاحترازية المبالغ فيها مع العلم أن أغلب الدول العربية والإسلامية أعلنت عن فتح مساجدها خلال هذا الشهر الفضيل وكذلك بالنسبة لجميع الميادين الاقتصادية بعد الإفطار في هذه البلدان الله المستعان

    2
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    ايوا تقول ممنوع صلاة التراويح وصف شني فيها اشمن ممنوع التنقل الليلي

    -2
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  • كريم
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    مهزلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

    4
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  • غير دايز
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    ترقبوا مسيرة الجياع
    الحكومة ضامنين الخلصة و مقديين للرمضان
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    5
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  • مرحبا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:41

    شرح ملح ما يخنز ها حكومة بينات ليكم ما كين لا قسارات في بيران لا مقاهي تبركيك هادي مزيرة هادي طرف لا فساد. أما صلاة تراويح أحسن حاجة تخصص مكان في منزلك لصلات أنت اولادك زوجتك ووالديك.

    1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    سياسة و تدبير فاشل ما مصير عمال المطاعم و المقاهي و اصحاب المطاعم الذين لهم رأس مال ضعيف
    لم نسلم من جشعكم ايتها الحكومة الفاشلة
    رغم كل المشاكل التي تمر منها البلاد اخدتم اجوركم بالوسادة و انتم نيام و ازددتم غنا ورأس مالكم المادي توسع و كبر في عز الجائحة لنا الله يا وطن

    1
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  • mehdi TOUIJAR
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    وماذا بالنسبة لطيران هل من جديد او عدنا لما كان قبلا في 2020

    -1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    لا حول ولا قوة الا بالله … لم نسمع من الحكومة الموقرة هههه الا الحجر الصحي/ الإغلاق/ الغرامة / الكمامة/ التباعد الاجتماعي / وما له علاقة بالكوفيد مع المواطن سلبيا لا ايجابيا غير ذلك لا برامج لا مشاريع لا حلول لا…….
    رب ضارة ( كوفيد ) نافعة ( انتفعت من وجودها ) حكومتنا الموقرة ؟؟؟؟!

    1
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  • Adilo
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    بأي حلة جأت يا رمضان،لا تراويح و لا اعتكاف و لا زيارات،خوف و تباعد وقساوة الحال،لك الله يا مواطن في هذه البلاد

    0
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  • نيشان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    هذا تمديد فقط .. لأننا منذ شهور و نحن نعيش وضعية الحضر ابتداءا من 20h .. إذا لا جديد !!
    يعني فقط المقاهي و المطاعم و ما شابهها …سيعيشون الإغلاق الكلي 24h/24h .. إلا إذا رخصت الحكومة للإفطار العلني بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من مرض “الوجه القاصح” أو ” مرض ” السنطيحة” .

    1
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  • قرارات إعتباطية
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    بصرف النظر عن حرمان المواطنين من روحانيات التراويح… فالله يكون فعون السرباية ديال القهاوي والمطاعم، الله يكون فعون ناس اللي كتشتغل فالحمامات وفاي نشاط ليلي فرمضان. ليكم الله عز وجل اما الحكومة انتوما بالنسبة لها غير مرئيين مع كامل آلاسف. واش كورونا بوعو كاتخرج غير بالليل ؟ يا طبقو حجر شامل و كامل يا خليو الناس ترزق و تعيش . الله يرفع علينا هاد الوباء و البلاء .

    -1
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  • مواطن فقير.
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    ونحن بدورها نقول للحكومة شكراً لكم على تفقيرنا وجعلنا مواطنين مغلوبين في أمرهم،شكرا لكم يا حكومة على منحنا سنوات إضافية من الفقر المدقع.

    3
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  • دينكم مستهدف
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    دينكم مستهدف أيها المسلمون ,,,, فالغرض هو محو ثقافتكم وابعادكم عن تقاليدكم ومعتقاداتكم ,,,, أليس في القوم رجل غيور وحكيم ؟؟؟

    -2
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  • اثقو الله
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:42

    اثقو الله فينا واش هذا كورونا كاينة غير في المساجد هذا الإغلاق درتون حتى لا تصلي الناس صلاة التراويح حسبنا الله ونعم الوكيل

    -1
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  • قرار سديد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    قرار يستحق التنويه، بالنظر إلى تطور الحالة الوبائية ، حفاظا على صحة العباد.

    -4
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  • karim
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    حكومة فاشلة كرونة كاينة غير فليل

    1
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  • تساؤل
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    سؤال:

    التنقل المقصود منه السفر وليس الخروج من المنزل مثلاً ؟؟
    يحب التوضيح بارك الله فيكم !

    -2
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  • SOUFIANE GOURIRRAN
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    اللهم زد وبارك! التراويح في المنزل!!!!!
    على العموم, قدر الله وما شاء فعل. الله يرفع علينا هاد البلاءين (الحكومة + كورونا)

    -1
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  • العابر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    البلاغ غير واضح!!!!
    التنقل الليلي من الثامنة عوض التاسعة حاليا، الإبقاء على الإجراءات الاحترازية السابقة!!!!!
    غير مفهوم ماذا تريد الحكومة.
    كل قرار لا يخفف الاجراءات المتخذة الى حد الآن، يعني المزيد من الضبابية في محاربة الفيروس!!!
    لماذا؟؟؟لأن الدار البيضاء وحدها من تعاني و تتخذ أية تدابير لتقليل الإصابات، أما باقي المدن أو الجهات فتسجل أعدادا متواضعة، ما يعني أن هناك تحسن و استقرار. لماذا لا يتم التعامل مع كل جهة حسب الوضعيات كما كان في السنة الماضية؟؟؟؟

    -1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    ” لعنة الله على هذه الحكومة العاهرة والفاشلة في تدبير شؤون البلاد والعباد، وكأن الفيروس يتواجد بالليل فقط ذنوب الشعب على رقبتكم إلى يوم القيامة والعثماني أريد أن يصيبك ما أصاب شارون إنشاء الله…!

    0
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  • علي علي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    العشاء إلا كان زين كايعطي ريحتو من العصر

    2
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  • مريم
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    عرفناكم كنتو دايريها لينا مفاجأة ولكن مفاجأة من العيار الثقيل حتى الصلاة تراويح غتحرمونا منها حسبي الله ونعم الوكيل سوف يأتي يوم

    -1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:43

    صافي كملت دشي ليبقى في لفطر كملتوه في هذآ الشهر المبارك !!!!!!!

    -1
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  • كنا عارفينها ....
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:44

    كنا عارفينها…بلا ما يستحمرونا بقرار حكومي …..مند شهر تقريبا وهما يوجدو ويفرشو للقرار…..

    1
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  • doha
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:44

    واش هادا اخر قرار ولا مزال شي قرار اخر زعما كرونا غا بليل مكايناش بنهار حنا كغنديرو فالمدرسة لمكين لاتعقية لا كمامة لاساتذة ومكيديروش لكمامات لتباعد والحلات كيطلعو شوفو لينا شي حل زعما الى درتو لاغلاق اليلي مغتنتشرش كرونا

    -1
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  • سباتة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:44

    يعني باقي ملقاوش جرعات التلقيح. اول حاجة دارت الحكومة زوينة هي مساواة بين ملقحين والغير الملقحين. المشكل الخطير هو العزوف عن التلقيح بشهر رمضان.

    0
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  • omar us
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:44

    قرار صائب يحسب لهذه الحكومة. نتمنى ان تكون لها الشجاعة لالغاء عيد الاضحى الذي تسبب في الويلات التي مازلنا نءدي ثمنها

    -5
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  • مغربي غير منافق
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:44

    جبد يجب الحفاظ على الحالة الوبائية المستقرة و عدم تكرار اخطاء دول اخرى و هذه الدول تسمي نفسها كبرى حيث وقعت في اخطاء كارثية و بدات معدلات الاصابة تصل الى50 الف يوميا .
    تخيلوا ان يخطأ المغرب نفس الخطأ و نصل الى 50 حالة يومية اكيد ستكون كارثة بكل المقايس .
    اما اصحاب للصلاة فعليكم منازلكم فالتراويح في المنزل و قد صلها الرسول عليه الصلاه والسلام في المنزل هل نحن احرص على الدين منه .

    -1
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  • مواطن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    هي هي النهاية اخوتي انتاع اي المسكين الله ياخد الحق

    1
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  • ali
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    الله يرزقنا صبر سيدنا ايوب معكم

    -1
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  • محمد الفاسي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    نتمنى أن تكون إجراءات الحكومة اكثر واقعية وذات مصداقية ، لان ما نشاهده يوميا في الأسواق وفي وسائل النقل العمومي وفي المقاهي يجعل الحكومة تتناقض مع نفسها.

    2
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  • مواطن كاعي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    يا حكومة الذل يا أفشل حكومة في العالم، سوف نرى نجاعة هذه التدابير الفاشلة أهدافكم واضحة ، لنا الله في هذه الدنيا

    1
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  • maghribi
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    والله تانخرج… والله تا نخرج اوندير سبور ديالي و نتحرك وندير لعجبني… راه عيقتو و الدستور كافل ليا حرية التنقل. سيرو تنبكو راه بلغ السيل الزبى

    3
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  • مواطن مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    الحمد لله اللهم من 8 إلى 6 و لا حجر صحي
    أما صلاة التراويح الله أعلم شغايديرو ؟؟

    -1
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  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:45

    واسديتوا البيبان ديال الاقتصاد وخليتوا البيبان ديال الضرائب في عز الازمة !!! حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم

    6
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  • بلاد لخراا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:46

    لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قرارات عشوائية هيا مكينا لخدمااا ولا والو حسبي الله فيكم

    1
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  • محمد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:46

    الله ياخذ الحق حكومة الشلاهبية لإرضاء الغرب ومنع الصلاة كلشي عين باين بلا ماتغلطونا

    1
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  • مغربي كاعي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:46

    واش تصطاو هادو ولا مالهم..؟؟ و راه عباد الله صافي غادي ينفاجرو من الفقر.

    2
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  • sosi
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:46

    حنا والله حتى نخرجو هنتوما غتشوفو

    -1
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  • الله ياخد الحق
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:46

    لعنة الله عليكم الى يوم الدين هادشي فاش حادكين الاغلاق الله يغلق عليكم ابواب رحمته

    1
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  • الإسم
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:47

    أودي باينة ..اقتربت الإنتخابات ولازم على التماسيح يزيدو يحقدو الشعب فالعدالة والتنمية لأنها هي الحيط القصير لي فالواجهة . ولكن تستاهل حتى هي حيت كترضخ للقرارات الفوقية .

    -1
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  • السعيدي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:47

    شكرا عمي العثماني عام اخر ان شاء الله اتمنى يدخلك بالصحه والسلامه هذا رمضان السلام عليكم.

    -2
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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:47

    هذا القرار كان منتظرا. ومادام تحصيل حاصل. فيجب ان يكون هناك عدل في تطبيق هذا الاغلاق الليلي. لا ترك البعض يشتغل نظرا لانفلات حاصل هناك واخرون يطبق عليهم قانون الطوارئ بكل حذافرها.. كما هو واقع الان بعد الثامنة مساءا

    2
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  • يا س ن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:47

    لا حول ولا قوة الا بالله .لك الله ايها المواطن البسيط..رحمك الله عمر بن الخطاب

    1
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  • محلل
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:47

    يجب عليكم ايضا اغلاق لجامعات ورجوع عن تدريس عن بعد

    -1
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  • مواطن مغربي،
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:48

    نعم صحة المواطن اهم من كل شيء ،،
    نطلب من الله ان يرفع عنا هذا الوباء،،

    -2
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  • ماجد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:48

    اين هو البلاغ الرسمي ؟؟؟؟ لم اجد البلاغ في البوابة الإلكترونية لرآسة الحكومة

    -1
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  • abdellah
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:48

    اذن سنصلي المغرب والعشاء جمع تقديم اما التراويح فستصلى بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم( إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ). وجاء الدور على حزب العدالة والتنمية.

    0
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  • عزيز
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:49

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
    أول حزب ذي مرجعية دينية يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب فتعطل خلال فترة توليه الحكم الصلاة في المساجد، وتسقط التراويح، لله المشتكى….

    -1
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  • Azhar
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:49

    لاحول و لا قوة إلا بالله اللهم إنا لا نسالك رد القضاء و لكن نسالك اللطف فيه

    0
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  • خالد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:49

    اقدر مجهوداتكم لتقريب المواطنين من الأحداث كما اجد كم دوما تخبرون الناس ودائما انتم السباقون
    الشىء الذي يرغب فيه كل متتبع للاخبار.

    -1
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  • مسلم
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:49

    لا حولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

    1
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  • الساعة القديمة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:49

    القديمة أو إلا جديدة القرار الدي ينتظره الناس لم تقرره بعد وافتحو المساجد للناس اصليو راه كورونا مكايناش غير فالمساجد الله أنجينا من شركم

    -1
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  • مواطن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:50

    خاصني نعرف حاجة واحدة هي علاشحتى ل الثامنة ليلا.هي بالنهار كيكون كلشي .هي يا اما نحلو كلشي و نديرو شي ساعة متأخرة او نيدو كلشي حتى واحد ما يخرج لا ليل لا نهار و الثانية انا اكيد ما مقدينش بها انتهى الكلام

    0
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  • لنا الله
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:50

    طبعا كنا ننتظر هذا القرار لأن ماما فرنسا اغلقت فنحن سنطيع ماما فرنسا ونغلق كذالك ؟؟؟؟أما الجانب الديني والرمضاني فالحكومة لن تبالي للمواطن وما يريد (خلاصة القول لنا الله

    1
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  • رضوان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:50

    فالتذهبو انتم وحكومتكم الى الهاوية تبا لكم ولحكومتكم

    0
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  • مواطن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:50

    وااش تنقل عبر المدن او تجول في مدينة و و اغلاق شاامل في مدن قاطن فيها

    0
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  • متضرر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:50

    هل فكرت الدولة في الناس الذين تتعلق ارزاقهم بما بعد هذه الثامنة ومنهم المقاهي والمطاعم والحمامات

    2
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  • حميد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:51

    إوا سافي كملات……………………………..!!!!!!! ؟؟؟

    0
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  • kazawi
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:51

    هل هذا القرار هو الصواب؟عموما قد سبق السيف العدل…!!حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
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  • hicham
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    اكفس حكومة مرت
    قرار لن يغير الوضع بشيء لأن كورونا لا تظهر فقط بالليل …

    2
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  • تطواني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    في كل صلاة الفجر سأدعو على كل من شارك أو إتخذ هذا القرار ، اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك يااااااارب

    1
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  • ك ا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    كان منتظراكل الارهاصات والتوجسات تشير الى ذلك

    1
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  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    لا حول ولا قوة إلا بالله… ويستمر مسلسل معاناة المقاهي والمطاعم. التوقيت سيتم إنقاصه بستين دقيقة… بمعنى غنفطروا مع السابعة مساء.. والواحد يدخل لدارو مع الثامنة… العام لي توكلت على الله ونويت نلتزم بأداء صلاة التراويح مكتابش… الله يكتب علينا مكاتب الخير. رمضانكم مبارك سعيد

    1
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  • محمد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    اشنو هي بعدا الإجراءات السابقة … البلاغ خاصو اكون واضح و لا يقبل التأويل … المشكل ماشي فالحظر او التزيار … المشكل لكبير هو الناس لي تايترزقو الله بعد الفطور أيسدو … لقهاوي و سناكات … الدولة خاصها تحمل مسؤوليتها و تدير ليهم تعويضات و ماتكتافيش ببلاغ جاف تايأمرهم أنهم اسدو شهر كامل !!!!

    1
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  • رشيد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    واتمنى تشديد الإجراءات وتحرير المخالفات على ساكنة الدار البيضاء التي استهرت بالوضع الوبائي .

    1
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  • مروان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    الله ياخد فيهم الحق دنيا واخرة

    1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    الله يسد عليهم بيبان الرحمة يارب خرجو علينا حكومة الباجدة دعيناهم لله ياخد فيهم الحق يارب

    1
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  • khalid
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:52

    هل يشمل هذا القرار إغلاق المساجد والمحلات التجارية والاماكن العمومية أم فقط يخص التنقل بين المدن

    -1
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  • متتبع فقير
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:53

    أصلا الحكومة شهرين وهيا تتلبد باش تقول لينا هادشي أصلا هما بغاو يخليو هادشي تالعام الجاي غادي تبقا 8 تالعام الجاي غير قنعو قلوبكم المغاربة

    2
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  • solomon
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:53

    هادشي الي كايدار مفهمناهش، حضر التنقل والناس كتموت بجوع لاش هادشي كامل، و الصلاة اللي مكيناش لاش، نهار كامل وبنادم مخلط جات حت للصلاة او ولات خطر، غا حطو داكشي اللي كتبخوه، الله ياخد الحق

    -1
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  • محمد الزموري
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:53

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
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  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:53

    لالة زينة وزادها نور الحمام الله يخلف اسي العتماني

    0
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  • بيضاوي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:54

    خطوة شجاعة لكن يجب على السلطات الأمنية أن تتصدى المخالفين والمستهترين الذي يخالفون التدابير اللازمة لمنع العدوى كالكمامة والتباعد والمحلات التجارية والاسواق التي لا تحترم شروط الوقاية من العدوى وعدم احترام أوقات العمل وشروطه. يجب عدم التراخي والتساهل مع المخالفين واالله خير حافظا.

    -3
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:55

    لعنة الله عليكم المجرمون اعوباد فرنسا استعمار مزال موجود

    0
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:56

    اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع .

    0
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  • شرف 58
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:56

    احسن ما عملات الحكومة.اولا باش نحافظو على المكتسب لي هو القضاء النسبي على كورونا .وثانيا هذا شهر الغفران .خاص بالعبادة.بطبيعة الحال يجب مساعدة وتعويض القطاعات المتضررة ولو بالقليل.

    0
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  • الله المستعان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:56

    إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها
    اللهم ارفع عنا هذا الوباء واكشف عنا الغمة و الكربة ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا

    0
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  • said
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:56

    الله ينتقم منكم يارب على هذا المنكر

    1
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  • simo
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:56

    المحكومة تقرر .التناقض بالأحرى يجب القول فرض على الحكومة ،
    حرام وحسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منهم ويأخذ فيهوم الحق

    1
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  • سعيد سعيد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:57

    كنا متوقعين هذا الأمر مأتين في المئة لأن نحن تبعيين. والأمر للله من بعد ومن قبل. وربنا يعبد في كل مكان ويدون ترخيص

    0
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  • سام
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:57

    هذا يعني لا تراويح في المساجد و الاقتصار على التراويح في المنازل اللهم تقبل منا فلا حول و لا قوة إلا بالله

    -1
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  • lab him
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:57

    فالنهار سيرو تعابزو ف الطوبيسات و الطاكسيات و الاسواق
    وفالليل نسدو عليكم
    عطيني للوجيك ؟؟؟؟

    0
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  • ..........
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:57

    وداعا صلاة التراويح في المساجد

    -1
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  • أنوار بنحمو
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:58

    قرار تعسفي غير مسؤول في حق التجار وأصحاب المقاهي خاصة في ظل الحالة الواقعية التي يعيش عليها المغاربة في حياتهم اليومية المعتادة الشبه عادية

    0
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  • ..........
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:58

    وداعا صلاة التراويح في المساجد

    -1
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  • zakaria
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:58

    لماذا حدر تنقل الليلي وليس بنهار علاش واش كورونا كاينة غير في الليل من كتنون صلاة تراويح خلاصة هناك حرب خفية على الاسلام ومخفية انتشاره لو كان الحجر صحي نافع لنفع في سنة ماضي

    0
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  • من كازا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:59

    الله ياخد فيكم الحق ، واش كرونا ديال قبل 8 ماكاتعاديش ،غي بعد 8 هي لي كاتعادي ،، قتلتونا احياء

    0
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  • هشام
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:59

    كان متوقع جدا
    فتلك الاخبار التي سبقت ماهي الا جس نبض الشارع المغربي

    0
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  • لك الله يا وطني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:59

    واش الصلاة التروايح كاينا ولالا

    0
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  • kata
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:59

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان هذا هو القرار السليم فما عليكم الا ان ترحموا الفءة التي لا دخل لها إلا من عرق جبينها عاونوا التجار والمهنيون الذين لا دخل لهم إلا عن طريق عملهم الخاص الذي يسترزقون منه فلا تنسوهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ورمضان مبارك عليكم الكاتب واحد من المتضررين من هذا القرار والله المستعان

    0
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  • rach
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:59

    خوفكم الشديد من جهنم لن يُدخلكم الجنة بل سيدخلكم الى مستشفى المجانين

    -1
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  • Smart
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:59

    الحكومة ما لقات شغل وكتعامل بغباء مع المواطنين
    وكأن العدوى بكورونا تتم بعد الثامنة ليلا فقط

    0
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  • الله اكبر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:00

    لقيتو الشعب مقموع وساكت. دايرين ما بغيتو فيه

    2
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  • منعرف
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:00

    زعما هاذ القرار غيقضي على هاذ كورونا . نبغ.

    2
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  • مواطن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:00

    لبيك يا فرنسا……سنسير على خطاك…..مهما كان الثمن….مصلحة البلاد ليس في الاغلاق . بل في ايجاد حلول للإكراهات التي يعيشها المواطن في زمن كورونا وقبل كورونا…..لكن السلطة تلجأ الى ابسط الحلول لديها ..ان كنتم تخافون غل صحة المواطن جهزوا المستشفيات وافتحوا العلاج للجميع دون تمييز وتسويف…

    -1
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  • المغربية
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:01

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    لله ما اعطى ولله ما اخذ

    -1
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  • Siham
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:01

    هههههه على أساس الفيروس كيتنقل غير فالليل اما النهار لا،مزيانة هاد القاضية بنادم يجيب الفيروس فالنهار وفالليل سدو عليه ينقلو بين عائلتو

    1
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  • Me again
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:02

    و اخيرا سيصوم المغاربة كما فعل اسلافهم. يصومون و يشتغلون في اليوم و ينامون الليل ثم يستيقظون لتناول السحور قبيل الفجر!
    اينما دخل ضوء الكهرباء البيوت و إلا اصبح الليل نهارا و النهار ليلا مع اغلاق جميع النوافذ ليشعر الناس انفسهم في الظلام! اما بالنسبة لجل الاطفال و الشباب فهم لا يفرقون بين الليل و النهار. فاصبح عادي جدا ان حتى المحجبات و اصحاب اللحي يجولون مع اطفالهم بل و الرضع كذلك في وسط الليل في المقاهي و الكورنيشات و الساحات العمومية و الشوارع و الزناقي! بل اكثر من هذا، اصبحوا يكرهون رؤية الشمع و نوره و من يستعمل ضوء الشمع كأنه دجال او سحار او متخلف. و هم لا يعلمون ان الذين اخترعوا الكهرباء منذ اكثر من مائتي سنة، يستعملون الشمع في كل ليلة تقريبا و عندما يكون خطر الحريق، اخترعوا شموع كهربائية لهذا السبب!
    عموما الجايحة الكحلة رحمة و نعمة رغم انها نقمة بالنسبة للبعض، الله يحسن العون!
    و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا.

    -1
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  • عبدالعزيز كيلاني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:02

    انا بغيت غير انفهام شنو غادي يكلوا هاد الناس لي كيخدموا غير بالشبعة ديال كروشهم واش مكاينش لي يحس بهم حسبي الله ونعمة الوكيل. الله يجعل دنوبنا على رقبتهم .مبروك عواشركم

    3
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  • امازيغي وافتخر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:02

    قرار كان متوقها من حكومة فاشلة لم يبقى لها سوى طرح مثل هاته القرارات التي تزيد من معاناة المواطن المقهور
    لم أفهم هل فيروس كورونا يكون فقط في الليل من 8 مساءا حتى 6 صباحا
    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    1
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  • youssef
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:02

    إنا لله وإنّا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله. هو حسبي ونعم الوكيل.

    0
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  • Abdouw
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:03

    احسن حل
    كورونا ما زالت تشكل خطرا على المواطنين
    صحة المواطنين أولآ
    الله ارفع عنا هدا الوباء
    التراويح في المنزل

    0
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  • mirou
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:04

    لحق علينا حنا للي كنصوتو على احزاب فاشلة و كسولة فيقو . الحكومة للي مواطنها متضرر او كتفكر غي فمصلح دول اخرى و نسات شهر عضيم فهي حكومة فاشلة الله ياخد حق الفقير مابقا ليه غير يسرق باش ياكل حسبن الله و نعم الوكيل.

    2
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  • Bkhadir
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:04

    نسبة كبيرة من التعالق ليست في محلها الساهرين على امر العباد هم ادرى بمصالحهم لا احد يريد شل الحركة الا قتصادية لكن الضرفية تقتضي الحرص على البلاد والعباد أطيعو الله ورسوله والو الامر منكم

    -1
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  • zakaria de
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:05

    ما معنى أن يتراكم الناس فوق بعضهم طوال الأسبوع خاصة في الساعة السابقة لساعة الإغلاق ؟

    لقد تضرر الناس من سياسة الإغلاقات مع أنه قد تبين أنه لم لها داع ، وإذا كان هذا مبرراً أول الأزمة للمفاجأة بها ولكونها جديدة فهو الآن غير مبرر .

    على الوزارة أن تستمع لوجهة النظر الأخرى ولا يضيرها ذلك ، كما أنه لا يضيرها أن ترجع عن قرارها كما رجعت المستشارة الألمانية عن قرارها عندما استمعت لوجهة النظر الأخرى … وهذه هي الشجاعة أما العناد والإصرار فلا يدل على أفق ولا على تتبع للمصلحة …

    الا لعنة الله على الظالمين
    الا لعنة الله على الظالمين
    الا لعنة الله على الظالمين
    .

    0
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  • mustafa
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:05

    صراحة حيرة كبيرة في كيفية التعامل مع هذا الوباء لكن من جانب اخر هناك مشكلة كبيرة ستواجه بعض المهن التي تشتغل في ليل رمضان بعد الافطار شنو غا يديرو صحاب القخاوي وصحاب المطاعم وصحاب المحلبات وزيد وزيد والله الى جرة كحلة هاذي ، كون غا ما كنوش هاذ النصارى كاع احسن نكونو غا جنا حد ما غا يعرف فيها شكون هو الفيروس ونعيشو وصافي واللي مات الله يرحمو هاذ العلماء د الغرب جبدو لينا غا البلا الكحل ههههههه تنضحك فقط

    1
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  • الزمامرة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:05

    اخوتي اخوتاتي راه كان باين هاد شي اللهم الحجر ولا شي كارثة وراه الناس مبقاوش مسوقين لا كورونا لا والو.غي هاد القرار كان يكون شحال هادي بنادم مقهوي والتزاحم او كولش عادي يعني بحال رمضان بحال من غير رمضان زايدا غي التراويح .أصلا هاد الأخيرة من الأحسن تكون فالدار .الله يكون في عون المقهورين المكحطين يارب العالمين

    -1
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  • مهاجر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:05

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، على الأقل تقييد الحركة الناس ابتداء من 22h كما فعلت إسبانيا وليس 20h

    1
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:06

    والله أخوتي المغاربة بغيت غير نعرف واش كرونا كتكون غبالليل لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

    0
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  • سعيد المراكشي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:06

    كفانا جهلا وعنادا فارغا !! الاغفبية تلعن الحكومة على هذا القرار دون ان تكون لها اية دراية عن الوضعية الخطيرة التي يجتازها العالم بسبب عودة غلجائحة الى مستويات خطيرة في جنيع بلدان العالم !
    سبحان الله الجميع اصبح يعطي رأيه في الجائحة وكأن الشعب كله اصبحت لع دكتوراه في علم الاوبئة !!
    نعم نحن نعلم انه قرار قاسي جدا نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لغالبية الشعب ، لكن ماذا لو اضفنا لهذه الظروف موجة خطيرة من الوباء تملأ المستشفيات وتقتل المئات او الالاف لا قدر الله !!
    اتقوا الله واتركوا العلن لاصحابه والتزموا بيوتكم وتخشعوا واسألوا الله سبحانه ان يعجل بالفرج ! فالله سبحانه اوصانا بالا نلقي بانفسنا الى التهلكة !!

    -3
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  • good
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:06

    الفلاسفة يحلمون. بماذا؟ بالمدينة الفاضلة (أفلاطون والفارابي…)، بالسلام الأبدي (كانط…)، بمجتمع إعتراف الجميع بالجميع (هيجل…)، بالإنسان المتفوق (نيتشه…)، بمجتمع المساواة (روسو وماركس…). لكن، بماذا يحلم علماء الدين؟ بأهوال القيامة وعذاب القبر وحفرة الجحيم وعلامات الساعة وبغضب الله، وبعورة المرأة التي هي أفعى للغواية والخطيئة. ألسنا نحتاج إلى الأحلام بدل الكوابيس؟

    0
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  • kichou amine
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:08

    حسبي الله و نعم الوكيل لا حول و لا قوة إلا بالله

    1
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  • مهدي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:09

    اللهما انا هد منكر.قرارت فرنسيا تطبق علينا في بلادنا. كن خليتو غير صلاة الترويح على الاقل

    2
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  • لنا الله
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:10

    حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الله المستعان على ما تصنعون .. عيب ، عيب وعار كورونا تتسكع فقط في الليل ولا تدخل إلا بيوت الله .. لماذا الحمامات لماذا الشوارع والأسواق ، لماذا المؤسسات والشركات الكبرى لماذا لم تغلق هاته المرافق لماذا فقط بيوت الله .. لايهمكم حال المواطنون ولا وضعيتهم المادية ولا النفسية ، لايعقل طوال النهار حرية تامة ، وفي الليل وقت العبادة والتقرب من الله المنع والحظر ، وما لنا أن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي قراراتكم . حكومة فاشلة

    1
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  • الحسين أبو خالد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:11

    ♦️شهر الصوم رمضان ؛ هو شهر تلاوة القرءان ؛ وتنقل القلب بين مراتب الإيمان ؛ وطرق باب التوبة والغفران ؛ والتماس العتق من النيران …. ♦️
    ● فليغلقوا أبواب المقاهي والبيران ؛ ويمنعوا الناس من التسكع والجولان ؛ ومجالس اللغو وكثرة الدوران . …●

    0
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  • abde
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:12

    لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ، والله لن نسامحكم أمام الله.

    1
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  • درويش
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:12

    الدعوة بكم نالله الدعوة بكم نالله
    على الله توقع شي فوضى فهاد البلاد يا ربي

    1
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  • Ebrahim Jarrou
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:13

    قمة العبث و التلاعب بأرزاق الناس ، قرار إن كان صحيحا فهو غير منطقي على الاطلاق ، زيادة على حرمان المغاربة من صلاة العشاء و التراويح في هدا الشهر الفضيل الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر

    1
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  • و من يقدر أن يخالف ماما فرنسا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:13

    فعلتها فرنسا و هل لنا القدرة لمعاكستها.
    القرار باين مسبقا .

    0
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  • تلميذة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:13

    وحنا التلاميذ مكين حتى شي قرار زعما مشي مشكيل الى جاتنى كرونا كون غير كانو وسائل التعقيم متوفرة فالمدرسة والو لا كمامات لا تباعد حتى حاجة مكينة ديرو لينا شي حل ماشي حتى نبداو نموتوا عاد نيانو ليكم راه بزاف هدشي وللله

    -2
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  • مواطن بحجم نملة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:15

    أنه المنكر، لكم القرار و لنا آلله سبحانه و تعالى، إنتهى الكلام

    2
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  • مواطن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:16

    حسبي الله ونعم الوكيل من هذه الحكومة التي تنتقم من شعبها

    2
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  • Abou ilham
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:16

    اين صلاة العشاء والفجر والصبح في المسجد؟ هل يستثنى هذا من المنع؟

    2
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  • Youssef
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:16

    واش غيكونو التراويح فرمضان حيت معرفتش الاغلاق غيشملها اولا لا

    1
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  • samir
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:16

    إلى المعلق حسن لأن بالنهار معظم البشر ينام حتى يقترب موعد الإفطار والقلة القليلة هي التي تستيقظ للذهاب إلى عملها أما ربات البيوت يجلسن في المنزل لإعداد وجبة الفطور أما بالليل بعد أن يملأ الكل بطنه يخرج الى الشارع ولا يبقى في المنازل إلا المرضى اللذين لا يستطيعون الحركة.هل علمت الآن لماذا يكون الاغلاق في رمضان بالليل وليس بالنهار أو أنك لا يصل إلى علمك أن معظم الشعب اللذي لا يشتغل ينام خلال نهار رمضان حتى اقتراب موعد الفطور.يعني الشوارع بالنهار تكون شبه فارغة مقارنة بالليل بعد أن يملأ الشعب بطنه أو تريد أن تنتشر السلالات الجديدة تقل وكلنا الله على الحكومة لماذا لم تغلق كي لا ينتشر هذا المرض حيت دابا لي دارتها معكم الحكومة وحلات.سدات تقول علاش تسد.خلات كلشي محلول تقولوا الحكومة مامسوقاش لصحة المواطن وخلات كلشي محلول

    0
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  • رحيمي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:17

    كورونا براسها كاتستغرب لهاد القرارات.. . مافهمتش كيفاش كورونا حتى ل 8 عاد كاتخرج و تدخل مع 6.. راه مايمنكش هاد المنطق ديالكوم غريب.. و على هاد الحساب مكاين تراويح حتى هاد العام.. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب

    2
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  • كريم
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:18

    هانية و الله تا هانية . شي قرار لصحاب قهاوي و ريسطو الله يجازيكم بخير

    1
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  • mhamed
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:18

    مبقيت فاهم والو….. واش بصح كورونا كدور بليل بحال ذيك العاهر لبكتصهار ليالي

    2
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  • متناقض
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:19

    ما فائدة الحجر الشامل ليلا والاسواق تعج بالمواطنين قبل اذان المغرب . اضنه قرار خاص بصلاة التراويح

    2
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  • Ecrivain1
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:19

    الحمد لله والشكر لله.
    الحمد لله والشكر لله.
    الحمد لله والشكر لله.
    الحمد لله والشكر لله.

    0
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  • حق الحياة اولى من حق الحرية
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:20

    لا بد من التضحية لبلوغ بر الامان بهذ السفينة، و هذه مناسبة لكل مغربي لكي يبين عن التزامه و حبه لهذا البلاد.

    0
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  • Mrabet
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:20

    الله ياخد فيكم الحق .حكومة فاشلة بدون أفكار ولا حلول

    3
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  • رضوان
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:21

    اتضح لي أن المغرب بلد علماني 100%

    0
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  • عبد العزيز
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:22

    المرجو فتح جميع المساجد لإقامة صلاة التراويح فيها مع اعتماد البروتوكولات المعمولة بها حاليا مع التخفيف في الصلاة عموما

    2
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  • Hayat
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:23

    On ne parle plus de vaccin ni d’immunité collective !ca fait plus d kn moi on a rien reçu !si astrazelinca a du retard ou est sinopharme ?l europe n utilise pas sinopharm et la chine n’a plus des cas ?pkoi il n envoie plus ?avant on prévoyez mm avoir un usine ici !

    0
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:24

    حسبنا الله ونعم الوكيل الناس قرار غير صائب واش كورونا كتكون هي مور 8

    1
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  • naimar
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:25

    ابإغلاق يكون غير في رمضان أما في عيد الأضحى لا يكون

    1
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  • ام منصور
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:25

    حسبنا الله ونعم الوكيل والله ياخد فيكم الحق

    2
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  • alijouibri
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:27

    بهذا القرارات هلكنا والله هلكنا اللهم أحسن خاتمتنا

    2
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  • تيكشبيلا
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:27

    كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وكدالك يجب الحذر الحذر من استخدام الرمز مستوحى من السبانخ الرمادي في كل أنحاء المملكة إلى هنا تنتهي المرحلة ولكم التوفيق و شكرا

    1
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  • آمين
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:28

    هذا كان منتظرا من حكومة تصريف الأعمال التابعة لماماهم فرنسا

    1
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  • انور
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:29

    انا ماشي متضرر لا من حجر صحي لا و اغلاق
    لكني كنتأسف لهذه القرارات الكارثية بزاف ديال الناس تقدر بالملايين خدامة في السناكات القهاوي المطاعم و القطاعات الغير مهيكلة و خصوصا عملهم هو بعد الافطار كيفاش غادي يكون عندهم مدخول من اجل العيش و رمضان والعيد و الكراء و الماء والضو اللباس الدواء هادو الحكومة و المسؤولين و الوزراء ناعسين في فيلاتهم بتعويضات خيالية و الفقير مسجون في بيت وكوزينة بصفر درهم

    3
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  • siss
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:29

    قرار في محله لا يدعو إلى الانتقاد لان فيه مصلحة الشعب وصحته. نتمنى أن يعيد الله رمضان السنة المقبلة والجميع في صحة جيدة

    -4
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  • كوفيد 20
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:32

    بالنسبة للمقاهي لا زال في امكانهم استغلال التوقيت قبل ساعة الحضر في بيع اللوازم الرمضانية من فطائر وحلويات وتقديم الفطور ما دام ان ادان المغرب يكون قبل الساعة الثامنة اي ان هناك ما بين 35 دقيقه وساعة كافية لتقديم هده الوجبة

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  • الدويب نزيهة
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:33

    حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق الله ينتقم منكم واش كورونا غير فالمساجد واش الشعب كياكل التبن فين بغيتو توصلو

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  • abde
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:35

    إلى المعلق دينكم مستهدف ولماذا لم تقل نفس الشيء على أردغان اللذي تقولون عنه حامي الإسلام والمسلمين حين أمر هو كذلك باغلاق المساجد خلال شهر رمضان في تركيا وقال للأتراك بأن يصلوا التراويح في منازلهم أو اردغان لن تقل عنه شيئا حتى لو خرج جهارا وأمر الناس بأن لا يصومون وليس فقط الامتناع عن صلاة التراويح.من يسمع كلامكم عبر التعليقات يظن أننا في المدينة الفاضلة ومن يقرأ جرائدنا ويرى ما يقع على أرض الواقع من خلال كم الجرائم التي تقع في بلدنا الحبيب يظن أنه في شيكاغو أما الكذب والنفاق والنصب فحدت ولا حرج

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  • أمازيغ
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:35

    هدا ما جنت براقش عن نفسها. لو كنا نحترم التدابير الحاجزية لتنفسنا الصعداء لكن والحالة هاته تهور في كل مكان قاب قوسين أن تصبح الكمامة عيب. وتجد الكثير منا طيلة السنة ضيع الفرائض واليوم يتباكى على النوافل أي التراويح في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في حياته التراويح جماعة بل كان يقوم الليل في بيته . أما بالنسبة للمقاهي لا أعرف ما هو دورها في ليالي رمضان شهر العبادة والبعد عن اللغو والنميمة كان بالأحرى الجلوس في البيت وذكر الله لعله يرفع البلاء عن الأمة . والله تعالى أعلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:36

    يعني مكااينش ترااوح و لا شنو !!!!!!!!!!!!!

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  • التمسماني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:36

    أمام التراخي الكبير الذي عرفته شوارعنا و كل الأماكن العامة، كان من المنتظر إتخاذ هذا القرار الصعب. سيخرج شعب الفهايمية ليقول بأن هذا عمل ضد الإسلام و كأن أعضاء اللجنة العلمية و الوزراء و المسؤولين ليسوا بمسلمين. هؤلاء الفهايمية هم نفسهم الذين قالوا عند بداية الوباء بأن هذه مؤامرة من الماسونية و بيل غايت و اليهود ضد المسلمين و الأفارقة.

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  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:36

    هادشي كامل على التراويح لا غير
    واش كورونا الايام غي بالليل
    لا حول و لا قوة الا بالله و الله ياخد فيكم الحق
    كيفما جوعتونا و درنا فاييط بغيت ربي يرزيكم فصحتكم و فالعزيز عليكم حكومة ديال 2 فرنك وتتفوووو

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  • مواطن محايد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 13:39

    الحكومة بقيادة المصباح السحري فقدت صوابها .. حتى الان نلاحظ احترام التدابير الوقائية في المقاهي .. لا اعرف كيف سيكون رد فعل مستخدمي الليل والمقاهي تجاه هذا القرار ديال العثماني

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