الحكومة تقرر دعما ماليا إضافيا للأحزاب السياسية مقابل تأطير المواطنين

قررت الحكومة المغربية الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من 30 مليونا الحالية إلى 50 مليون سنتيم لكل متبرع، مشددة على أن هدفها هو تمكين التنظيمات السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية.
وكانت أحزاب المعارضة طالبت بمراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، داعية إلى إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بها، يهدف إلى “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.
المذكرة دعت أيضا إلى “الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف حاليا”، مطالبة بإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
واقترحت أحزاب المعارضة أن يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، رابطة ذلك بالحصول على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة.
وأجاز مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في خدمتها.
المشروع قال إنه وضع قواعد جديدة لمنح الدعم العمومي، مشترطا تغطية الحزب على الأقل لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بأعضاء مجلس النواب، على أن تكون هذه الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع جهات المملكة، وكذلك تغطية نصف الدوائر الانتخابية الجهوية.
ونادت أحزاب المعارضة في مذكرتها التي رفعتها إلى الحكومة بأن “تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم”، داعية إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتصبح كالتالي: “تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها”.
وفي هذا الصدد اقترحت المعارضة أن “تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب”، رابطة ذلك بالحصول على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها.
من جهة ثانية طالبت المذكرة بأن “تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية سالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، التي حصلت على الأقل على 1 في المائة”، مضيفة: “دون أن تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية”.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية، من أجل استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من خدماتها، مقترحة الترخيص لها بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها وتجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها.
زيدو الشحمة في ظهر المعلوف
حسبنا الله و نعم الوكيل
تمييع المال العام ليس إلا ، الله اشوف من حال المواطن المغربي ما حيلتو للمعيشة ولا البنية التحتية الهشة ولا القطاعات المنهارة من صحة وتعليم ، وأمام كل هذا الدمار الذي تسببت فيها الأحزاب نفسها تقرر إعطاؤهم دعما إضافيا
الله أكثر خيرهم.راهم محتاجين واحنا راه خاصنا التاطير نيت….؟!
انا ضد الدعم المالي. يجب ان يقتصر الامر على الدعم العيني سيارات ادوات كزوال مقرات.
ثم يجب ان يقتصر الدعم على من يطلبه وبالتساوي.
ياك البيجيدي والبام والاحرار اغنياء علاش يشدو المساعدة
شكل من اشكال الريع بمسمى اخر ، لان الكل يعرف ان ان أحزاب الديناصورات والتطبيل لم تعد لها اية مصداقية لدا المواطن.
لسنا في حاجة إلى تأطير من دكاكين انتخابية همها الوحيد توزيع الكراسي . اعطيو ديك الفلوس للمواطنين وهوما يأطرو راسهم …
ما الفائدة من هاته الاحزاب؛ اكل أموال الشعب وتبدير المال العام وتقاسم المناصب من فوق هذا كله الرفع بالكعكة من 30 مليون إلى 50 مليون الله ينتقم منكم، الا ترون حال المواطن؟ الا يكفي ما سرقتموه من خزينة الدولة ليس لكم وجه للخجل
هدا مايسمى الكعكة السياسة الكعكة 50 مليون فرقوها غير الفقراء وتشوفوهم كيف غايتاءطرو غير بوحدهم
هل لازال هناك مغربي يريد أن يصويط على هده الحكومة؟؟؟؟. و آلله العظيم أسوء حكومة عرفها المغاربة .أنا شخصيا لن أسافر و لن أرسل دولارا واحدا مادمت هده الحكومة في السلطة .آلله يستر
الاحزاب السياسية بالجزائر لا تقبل بالتبعية للدولة ولا تستفيد من اي دعم او تبرع خوفا من ان تتحكم فيها الدولة وتسيرها كلعبة الاراجوز مثل الاحزاب المغربية الفاقدة للارادة والادارة .
زيادة الدعم للاحزاب اظن انه ليس بالأمر المستحسن .حبذى لو تم توظيفها في دعم الشباب وتوظيفهم .
هذا يسمى النهب الرسمي متى تثوب هذه الاحزاب وتعود الى رشدها والى المصلحة العامة اليس من الاجدر ان تذهب هذه الاموال الى فقراء البلاد والعباد وما اكثر المواطن يرد ان يؤطر في بطنه في صحته وتعليمه الحكومة توافق والبرلمان يرفض قانون المعشات ….لا داعي لن نشارك في الانتخابات المبارة حسمة حزب الفلاحة هو من يفوز ولا سامير ستظل على حالها
التاطير يجب ان يكون مستمرا على طول ااسنة ويشمل جميع المواطنين حتى بالمدارس والجامعات المغربية
في الوهلة الأولى اعتقدت ان الدعم سيقدم للشعب المغربي المقهور والله يجب مقاطعة الإنتخابات في المغرب، كان من الأولى تقديم دعم مالي للشعب وليس للسراق، حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة الا بالله!!!آش عطات هاد الاحزاب ب السلامة لهاد الوطن او لشعب هاد الوطن باش نكافؤوهم بهاد السخاء؟؟؟!!!!! شوف شحال من حزب ضربها ف 50 مليون ثم اسرح بخيالك …!! والله كن هاد الفلوس تفرق نقدا على ضعفاء ومحتاجين هاد الوطن لي ملاقيين فهاد البرد لا ما يدفئ اجسادهم ولا ما يسكت عواء بطونهم … لكانت أجدى وأجدر وأنفع لهم في الدنيا والآخرة .. ولكن كنظن فقراء ومساكين الأحزاب حتى هوما نقصات الروسيطا عنهم و مزيرين هاد الايام بهاد كورونا!!!!
ما ينقصنا نحن دافعي الضرائب هو زيادة دعم الدولة للأحزاب. و هل هناك فعلا أحزاب في المغرب؟
جميع الأحزاب مجرد دكاكين انتخابية و حين يصلون للسلطة يتهافتون على المناصب العليا لذوي القربى و ينسون المواطن البسيط الذي بفضله صعدوا السلم.
الدعم يجب أن يذهب إلى إحداث مستشفيات و مدارس و تقوية القوات المسلحة الملكية.
حياة الوطن في ثلاثة رجال : فلاح يغذيه و جندي يحميه و معلم يربيه.
ههههههههههههه زوين هده ناس لخساها دعم بحال انا من شهر 6وانا مريح عند اولد ونقول الحمد الله على كل حال كطلب الله سبحانه وتعالى هو اوقف معانا في هده المحنة وانتم تدعمون لمافيهم فيدة اشمن تاطير غدي اطرونا غدي اعزلو شي وحدين اعطيهم 200درهم لنهار باش انجح الله يصوب لينا في هد ناس المسؤولين
والله كون غير عطاوني حقي اسبيس غيديروا معيا زوين والله
هذا الدعم هو ريع سياسي للأحزاب السياسية التي فقدت شعبيتها سنة بعد سنة في غياب برامج لتأطير المواطنين والتعبير عن طموحاتهم مما انعكس سلبا على عزوف الشباب على الحياة السياسية وبالتالي الانخراط في العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا وتصويتا مما جعل الشباب ينخرط وبقوة في حزب التواصل الاجتماعي منبر من لا منبر له وفضاء للتعبير عن مشاكله وتقاسمها مع الجميع.
تبارك الله،اعطوهم المال لكي يؤطروا الناس،سبحان الله ،الناس في كورونا يأكلون التراب،والأحزاب تعطى لها الأموال لكي تكذب على المواطنين.
اللهم إن هذا لمنكر،كان بالأولى أن تدفع هذه الأموال للفقراء والمحتاجين اللذين هم في أمس الحاجة إليها،بذل أن تعطى لهؤولاء المفسدين في الارض.
كفى من سياسة الريع فالمال مال الشعب وهو الأولى بها
اعطيو للشعب مساعدات غداءية ولباسية و نقدية حتى يتمكن من العيش الكريم على غرار جيرانكم الاوربيؤن خلاصو من المراوغات والفساد.
De quel genre d’encadrement,veuillez travailler pour le bien du pays alahyhdikom
لقد ان الأوان لحذف جميع الأحزاب ،حيث ابانت التجربة على أن أغلبها لايمثل إلا نفسه،ومن المضحكات المبكيات أن بعض الأحزاب قمتها أكبر من قاعدتها،أو أضعف الإيمان ضم الأحزاب في قطبين رئيسيين، وحذف الدعم عنها،وإلغاء الإنتخابات مع إصدار قانون صارم لتكليف رجال السلطة بمهام المنتخبين، حيث تبين بأن أغلب هؤلاء المنتخبين ليسوا في أغلبهم سوى مافيا لتخريب البلاد والعباد،
انا بعدا لن يؤطرني اي حزب ولن امتثل لاي حزب ولن يمثلني اي حزب .
أكيد أن الأحزاب سوف تتلقى المزيد من الدعم والمزيد من الملايير فهي دائمة الاستعداد للتطبيل لكل القرارات التي تتخذ ضد مصلحة الشعب وضد قوته اليومي من اقتطاعات وضرائب مباشرة وغير مباشرة … وطبعا وفي آخر المطاف كلشي بخير وفوق فكيك والمغرب يسير في الطريق الصحيح والعام زين.
عند الله نتحاسبو وأنا والله ممسامح لشي حزب ياكل فلوسي لي كنخلص من الضراىب والله ياخد الحق فيكم وحسبي الله ونعم الوكبل والله ياخد فيكم الحق
هذا أكبر دليل على أن النظام الاستبدادي الجائر يحاول السيطرة على المواطن المغربي البسيط من خلال “تأطيره” في الأحزاب الصورية لتسهيل المتابعات الأمنية والقمعية.
عاش الشعب الصحراوي الذي لا يركع لغير الله.
كل الوطن أو الشهادة ولا نامت أعين العياشة الجبناء المحتلين.
هذا راه تاهو نوع ديال الريع واكل المال العام بغير حق، ولو تعطيو لهذ الأحزاب السياسية ميزانية الدولة برمتها فلن تستطيع تأطير المواطنين ،لأنها أحزاب غير
فاعلة واغلبها موسمي لا يتحرك إلا بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.
je me sens comme un animal au maroc, est ce que le roi est d’accors avec ce qui se passe? ou c est lui qui encourage ca? des dons pour faire rine, en plus la caisse de la retraite qui un super cadeaux, on donne des cadeux precieux aux parti politiques avec les credits qu on prend de l xteriur, et ils n ont meme pas capable de resoudre un probelm natinal et urgent de la samir qui est fermé plus que 5 and et lepremier profiteur sont les sociteé de distribution de gaz inlut africia du minidstre Akhnouche et je suis sur c est lui qui va etre premier ministre prochainement, quel honte…c est vrai qu on a la stabilité par rapport a ce qui s est passé en egypte, tunisie, lubie , algerie etc mais c est ca commence au maroc, ca va etre pire
dans le monde parceque il y aun cumul unsupportable, il faut que le rois ouvre ses yeux
الأحزاب لم يعد لها أي دور أو تأثير وتجلى ذلك في احتجاجات الريف والآن الفنيدق أين هو دور الأحزاب لماذا يجب أن تدعم بالمال الأحزاب كتقرب من المواطن فقط أثناء الإنتخابات
زيدوهم زيدوهم هادشي مكفيهم حسبنا الله ونعم الوكيل
ليس هناك تأطير للمواطنين والنتيجة واضحة نحن مع دولة تيقنوقراطية يحكم فيها ملك البلاد ويعين الشخص المناسب في المنصب المناسب مع إمكانية المحاسبة عند انتهاء المهمة بارك من تبدير أموال الدولة وإفقار الفقير وإغناء الغني الشعب سئم في تلاعبات الاحزاب
ربي لمعطيوني داك الدعم ناطر راسي بوحدي ونبقا نكًول العام زين واخا يكون القحط والجفاف.
خطوة في الإتجاه الصحيح من اجل تقوية هياكل الأحزاب يجب أن تليها مباشرة خطوة صرف الدعم للمواطنين من أجل الانخراط في الأحزاب.
يوم كانت الأحزاب تقوم بدور حقيقي، كان المواطن يدعم الحزب لأنه يشعر بالانتماء لكيانه أما الأن فبدون الأموال العمومية سيتفرق كل من يدور في فلك الأحزاب.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله ياخد فيكم الحق
ههههه درتو اقتطاعات الناس المتقاعدين او عونتو راسكم ههههه
انعدام دولة المؤسسات والديمقراطية تلجئ المنظومة لإرشاء ما يسمى احزاب لكي تكرس الريع لكسب الولاء ومنح اموال الشعب لهذه المخلوقات العبثية تعتبر جراءم من عشرات الجراءم المرتكبة في حق هذا الشعب وتكريس ادالاله وإهانته واحتقاره !!!