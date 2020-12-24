الحكومة تكشف مزايا العلاقات مع إسرائيل .. الطيران والابتكار والاستثمار

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن قضية وحدتنا الوطنية والترابية شهدتْ تحولاتٍ كبيرة، خصوصا بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء، معلنا أن الحكومة مجندة بشكل دائم وراء الملك محمد السادس في جميع المبادرات التي يقودها خدمة للمصالح العليا لبلادنا.
أكد العثماني، ضمن كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحاجة ملحة وضرورية ومتجددة للتعبئة الوطنية حول قضيتنا الوطنية وحول مختلف قضايا المملكة التي تباشرها، سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية وغيرهما أو الخارجية، منوّهًا بالمسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة ودبلوماسيتها الخارجية والذي يحق لنا الافتخار به.
من جهته، قدّم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إفادة أمام المجلس الحكومي، ذكر فيها بالمكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا بفضل قيادة الملك محمد السادس؛ ومنها استقباله للوفد رفيع المستوى الأمريكي – الإسرائيلي والذي يعتبر التجسيد الأول للاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الأمريكي.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإسرائيلي والتي ستعزز علاقة المملكة المغربية مع الطرفين في مجالات عديدة، ولا سيما الطيران المدني والابتكار وتطوير الموارد المائية والمالية والاستثمار، مما من شأنه إعادة إحياء آليات التعاون مع الجانب الإسرائيلي وكذا دعم قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
وشدد بوريطة على أهمية الإعلان المشترك الثلاثي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل الذي تم توقيعه أمام أنظار الملك، موضحا أنه “يعد تجسيدا لالتزام الأطراف الثلاثة بما تم الاتفاق بشأنه، ويشكل هذا الإعلان دعما كبيرا للثوابت الوطنية حول قضية الصحراء المغربية وكذا القضية الفلسطينية.
ونوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرسالة التي وجهها الملك إلى رئيس دولة فلسطين، والتي أكد فيها ما جاء في مكالمتهما الهاتفية السابقة بخصوص الموقف الثابت والراسخ للمملكة المغربية بشأن القضية الفلسطينية.
سبحان مبدل الأحوال..
حزب بدون مبادء. استغلاليون بامتياز!!
لا نرا في إعلامنا إلا اليهود و تزيين اليهود و الثناء على اليهود…’غير البارح’ كان اسمها قوات المحتل و قتلة الأطفال و لن نتخلى عن القدس…النفاق في كل شيء
أذا كان السياسيون يطبعون لأغراض سياسية محضة فعلى الشعب المسلم أن يضل شامخا لايطبع ولا يخاف و لا يهزم ما دام النصر من عند الله تعالى و ليس من عند المريكا أو اسرائيل أو غيرهما..
لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.
pourquoi othmani ne parle pas des relations avec Israël. s’il a un problème avec ce sujet c’est très grave pour la bonne marche de ces relations. je pense qu’il doit être rappelé à l’ordre.
وما مزايا تقوية العلاقة بين الدولة والشعب؟
هل صيصل الفتات الى الشعب كالعادة..بينما البعض تتجاوز حساباته الفلكية 6 ملايير دولار..
لا مجال للعواطف في السياسة و الفلسطينيون مفاوضون سيؤون ما عرض عليهم في التسعينات ولم يوافقو عليه اصبحو يجرون للحصول على نصفه ومصالح المغرب لن تنتضر ان يتفق الجانبان لاعطائنا الضوء الاخضر. ادا كنا في نهاية الامر سنطبع اللهم الان و بشروطنا بدل ان يكون نتيجة لتفاق الاخرين دون اي فائدة لنا.
الطيران المدني والابتكار وتطوير الموارد المائية والمالية والاستثمار
اي ان الصهاينة سيجيئون افواجا، ابتكار ماذا؟ في اي حقل من العلوم، هل سيعطوننا سر القنبلة النووية، الموارد المائية وكأن المغرب ليس له مهندسين فلاحين يقوم بتلك المهمة، وليس له علاقات مع شركاء اخرين، المالية والاستثمار، هل ستثمرون في اقتصاد الصهاينة لمزيد من القتل والتهويد.
ارجوكم الا تستحيون
السلام عليكم.فرق كبير بين توضيحات السيد بوريطة والسيد العثماني.الاول يتكلم بكل وضوح والثاني يتلون كالحرباء وعوض أن يدخل في الموضوع مباشرة كما فعل السيد بوريطة هو يقول نحن مع كل المجهودات التي يقوم بها الملك ويتفادىان يذكر أن من بين هذه المجهودات الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل.نفاق ما بعده نفاق.ياريت لو قام الملك بزلزال حكومي ويعوض بوريطة بالعثماني ولكن المشكل ليس هناك مسؤول كفؤ كا بوريطة ليمسك بالوزارة الخارجية.غير الله يحفظنا مع هاد الحزب وصافي.متى ستأتي الانتخابات يالله قبل أن يقوم هذا الحزب المشؤوم بأزمة دبلوماسية بيننا وبين إسرائيل.غير الله الطف وصافي
ولو تركنا الجانب الديني ، فلسطين تبقى قضية انسانية و من يتنكر لها الا من مات فيه الانسان،
حتى اليهود الحقيقيون ضد الكيان الصهيوني، و المسيحين وكل انسان مازالت فيه ذرة من الانسانية
الديسلايك من الذباب الالكتروني الذي تقاضى اجره من اياد لا زالت ملطخة بالدماء، كفاه ذلا انهم يعتبرونه جوييم، كالخنازير والكلاب، فليصفق كما يشاء،
الصهاينة طبعوا مع … ويشيطنون العرب في كل بقاع العالم بعد ان حولوها الى قبلة دعارة و مخدرات و تبييض اموال كما ذكرت جريدة ايديعوت الاسرائيلية
طبعوا مع المغرب، ويشيطنونه في فرنسا واوروبا….
لا يامن مكرهم الى مظبع مطبع او من هو منهم
لمادا لاينطق العثماني ولو كلمة واحدة يدكر فيها اسم الاسراءلين مند قدومهم وقد لاحض عدد من المغاربة هده النفطة ولا زالو ينتضرون منه ان يتكلم عن الاتفافيات المبرمة وبدكر اسم اسراءيل بفمه غبر راض فدم استفالتك وسير الى فلطسين انت واللى ماراضي باسراءيل.
المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
نحن مع العدالة والتنمية إذا كانت مع المصلحة الوطنية بعيدا عن التجارة بالدين والافكار البعيدة عن الواقع.
فالمغاربة ضد كل من يشوش على المصلحة العليا للبلاد
هنيء لنا جميعا بهذا الإنتصار التاريخي وهذا الربح الغير متوقع نشكر وزير الخارجية المغربي على الجهد الذي بذله من أجل ذلك لقد زحزحتم العجلة وإنشاء الله ستدور على الدوام لما فيه الخير للمغاربة أجمع بما فيهم الرافضين لهذا الإنجاز العظيم الذي أخرج بلادنا من مستنقع العدو الجزائري.
المكاسب الاقتصادية والاستثمار وحتى النجاح السياسي في قضية الصحراء لا تعدو شيئا يذكر أمام الشرخالكبير الذي أحدثه هذا القرار الفردي داخل الشعب المغربي الذي شعر بالخزي والعار من تطبيع لا يريده ولا يشرفه على الاطلاق فقد كان هذا بمثابة الضربة القاضية للثقة بين الدولة والشعب ،وأيضا كان عبارة عنسقطة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي حصل انشقاق داخل صفوفه الشعبية وقيادته الحزبية ولا اظن انه ستقوم له قائمة بعد الان ،واظن ان اجبار العثماني على التوقيع مكرها كان الغرض منه حرق كل اوراقه بعدما استغل استغلالا لتهدئة الامور بعد ثورة ٢٠فبراير ،،والان انتهى دوره وانتهت مهمته
على العموم فان من يقول التطبيع يخدم مصلحة المغرب في ملف الصحراء فهو واهم لان ما خسره المغرب من تأييد شعبي لم يحدث في تاريخ المملكة الا منذ سنة ١٩١٢ تاريخ توقيع اتفاقية الحماية الفرنسية ،فهل سيعيد التاريخ نفسه
بالاسم المغاربة خرجو ضد التطبيع الاماراتي البحريني ، و اليوم المغاربة يهتفون باخوانهم اليهود .
لقد تحولت كل المنابر الاعلامية المغربية نحو الثناء و الشكر و المديح في دولة اسرائيل .حتى اصبح المعلقين المغاربة يسمون اليهود اخوانهم .
كنت دائما اقول ان مغربي منافق و الحمد الله صدق حدسي .الا من رحم ربي
انا لست ضد الطبيع لكن ضد النفاق
اليهود اذكياء فيهم بزاف العلماء خصنا نستافدو ماشي غير ندمروا خاصنا تأطير وتكوين للعامل المغربب
السلام عليكم، طرقو البيبان على الجزائر حتى تفيء الى أمر الله ،لأن ماتطالب به الجزائر وصنيعتها البوليساريو ويطمحان اليه هو تشريد الشعب المغربي أربعين مليون ديال خلق الله ،عايشين بسلام أرياف امازيغ عرب يهود نصارى ….بغاو يديرو لينا بحال سوريا (الله يكون في عونهم) ،ليس لانهم يردون مدخل على المحيط الأطلسي (فقط)، هو حقد دفين للمغاربة ( أرياف امازيغ عرب يهود نصارى …) يتحدى الحدود والبحار ،قصر نضر المرادية معروف وحقدهم أعمى بصرهم (قالوا : حقرونا المراركة!) ،هاد شي هو الي كايفيولي motorعندهم ماشي المحيط الأطلسي، فاحذروا يا مغاربة شعبا وحكومة ! فناكر الخير والحقود الحسود (الجزائر حكومة وكثير من (شعبا)) لا ولا ولا والف لا يؤتمن!
كيف نعتبر اسرايل عدوة ولم تؤدينا مباشرة فيحين ان الجيران مند بوخروبة والى الان يسعون بكل مقدراتهم لاضعاف بلادنا وتقزيمها الى وهل تصل الصهيونية الى قسوة الملعون بوخروبة اخرج مائة الف مغربي بعد ان سلبهم مساكنهم ومتاعهم واموالم في يوم عيد الاضحى
Wa trop c’est trop. De la propagande pour Israël tout les jours 100 article de la propagande pour maquillé humiliation le peuple n’est pas d’accord
كانتسناو عوتاني رئيس الحكومة يخرج لينا شي نهار في التلفازة ويقول : “و هاد الشراكة كانت بالفعل ايجابية , وحتى التعامل ديالنا مع الملف ديال الصحراء كان له مردود , وشتاغلنا بالفعل على العلاقات الديبلوماسية لي نستافدو منها في القضية , وهذا أعتقد شيء ايجابي بلابلابلا …”
نحن كمغاربة نؤيد استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل الشقيقة وندعو إلى تطويرها. إذا كان حزب البيجيدي غير راض عن العلاقات مع إسرائيل فعليه أن يخرج من الحكومة ومن العمل السياسي. في المستقبل القريب ستكون هناك زيارات عمل متبادلة بين وزراء البلدين. هل سيرفض وزراء البيجيدي استقبال نظرائهم الإسراىيليين؟
أنا لست ضد التطبيع الواقع الذي نعيشه يتطلب منا التحالف مع أي قوة لخدمة مصالحنا ولكن الشي ء المؤسف أننا قدمنا الكثير من التنازلات لكل الدول التي قبلت أن تفتح قنصلية في الآقاليم الجنوبيه وكلنا يعرف آن هده الدول حتى و أنها رضخت لمطالبنا عمرهم ما يفعلون شيء فافور وليس لهم عهد إدا قدر الله غدا الجزائر يدفع لهم المزيد من المال لهم آقسم بالله أنهم ينقلبون عنا والآيام بيننا
لو قام جلالة الملك بزيارة لاسرائيل، فسوف يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين لاستقباله، عندها سيفهم الآخرون طبيعة العلاقة القوية بين اليهود المغاربة و ملك المغرب، لسنا كالانظمة الانقلابية الفاقدة للشرعية، و التي تبحث عنها من خلال القضية الفلسطينية.
لست من مؤيدي التطبيع لكن خيراتها يشتريها جارنا من دول بعيدة بضعف الثمن كما نشتري ثرواتهم من نفس الدول البعيدة ونفس الثمن المضاعف .
نطالب بعلاقات كامله و سفاره إسرائيلية.. و ليس فقط الاكتفاء بمكتب الاتصال.. كذلك تيسير منح التأشيرات للمغاربه لزياره اشقائنا في اسرائيل..بانتظار البدء لرحلات مباشره فانا متشوق لزياره هذا البلد العضيم و الصلاه في المسجد الأقصى ..و صله الرحم مع اخواننا في الديانه الابراهيميه..
يجب التطبيع أيضا مع دولة التايوان. .التايوان بلد مزدهر ومتقدم اكثر من اسرائيل. التطبيع مع هذا البلد فيه منافع للمغرب بالنظر للتقدم العلمي والتكنولوحي الملفت للتايوان . المغرب لا يعترف بالتايوان ارضاء للصين.
الكل شارك في عملية السلام مع إسرائيل؛ ؛؛؛بدءا من المواطن العادي إلى الحكومة والأحزاب وجلالة الملك، ،،،،عملية السلام مع إسرائيل كانت ناجحة بكل المقاييس والاتفاقات التي أبرمت كانت هادفة وملموسة؛ ؛؛؛؛؛،
Monsieur le premier ministre on vous croit plus.
En plus Al Qods a été donné à Israël par Trump
غريب وعجيب، يعني كل العلاقات الاخرى مع الشرق والغرب من الصين الى امريكا عبورا على اوروبا وخاصة فرنسا و التي نطبل لها ليل نهار ، لم تكن مفيدة للاستثمار والابتكار.
ثم ماذا جنت مصر من علاقاتها باسرائيل منذ 1980, غير الخراب. الجنيه كان بعشر دراهم واليوم اقل من درهم .
والاردن لا تزال تعيش على المنح والبترول المجاني من دول الجوار..
واخيرا وليس اخرا، هل 40 مليون عقل مغربي لا يسنطيعون الابتكار.
الحل في مكان اخر وليس في التطبيع!!!!
اما قضية الصحراء، فنسال الله اللطف والسلامة. اخشى ان تقوم روسيا بالاعتراف بالجمهورية الوهمية، وتصبح مثل كوسوفو دولة مسي دولة دولة مشي دولة الى اخر الزمان
العدالة و التنمية قلبة الفيسة أين هي مبادئكم . كل شيء حصل معكم . المزيد في الأيام المقبلة
العلاقات مع الإرهابيين لها مزايا.أعوذ بالله.
ربنا إننا نتبرأ مما يفعله السفهاء منا.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. حزب و مسؤولين بدون مبادء و يتلونون كالحرباء حسب ما تقتضيه مصالحم. ليس لهم ذره عزه او كرامه و المشكل انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. انه النفاق بعينه و يدعون انهم مسلمون حقيقيون. لم اكن احلم ثانيه واحده ان الانسان ممكن ان ينافق لهاته الدرجه و ينسى مبادئه و اسلامه من اجل دنيا فانيه. فالاهم أرزقنا حسن الخاتمه و لا تمتنا منافقين مذلولين.
ولكن العلاقات كانت مفتوحة من 1994 الى 2002 و لم يحقق المغرب اي شيء لا نهضة و لا تقدم. بل حينها كان المغرب قريبا من السكتة القلبية. المغاربة مساكن يئسوا . بدل ان يشمروا اكتافهم و يطوروا بلدهم . ينتظرون الصهاينة هههه
صحيح أن تتعامل مع دولتان من أهم الدول في العالم إقتصاديا ثيكنولوجيا ليسو كالأوربيون المحرضون وأصحاب الإبتزاز كيف للمستعمر الفرنسي والإسباني اللذان لهما كل الحقائق التاريخية والجغرافية ويتنكرون كيف أن تقيم شراكة مع الأوروبيون مبنية على الإبتزاز النفاق لقد سقط القناع وأصبحوا في خبر كان وسوف تراهم يلهتون وراء الإعتراف بي صحرائنا لأنهم جاؤهم الغول وانطلق القطار أمريكا وإسرائيل والحمد لله اليهود المغاربة لهم مناصب عليا في إسرائيل
ماعدا دول الخليج الشقيقة الكل تكالب علينا وكل قنواتهم أصبح شغلها الشاغل الآن هو المغرب. وانا بعد كل هذه التحولات اتضح جليا ان هذه الدول تكن عداء للمغرب لان اعتراف أمريكا بالصحراء المغربية كشف نواياهم الوسخة فاتخدوا من استئناف العلاقة مع إسرائيل مادة دسمة رغم أنهم يتمنون ويحملون بالتطبيع الكامل .
خلاصة القول نحن مع حكومتنا في كل ما تراه خيرا للامة المغربية ونموه بكل قراراتها وكفى .
استغرب للتعليقات التي ما زالت متشبثة بتلك الاسطوانة المشروخة في التشبث بالقضية الفلسطينية التي في الحقيقية يستغلها بعض الاسلامويون وبعض اليساريون اعتقادا منهم بانهم في الطريق الصحيح . بل العكس لقد تاخرنا في الاعلان رسميا وجهارا عن ربط العلاقة مع اسرائيل لان مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وعلى الحكومة المغربية قاطبة الاعتزاز بكون المغرب استفاق ولو متؤخرا في السير على هدى الدول المتقدمة .
فكما يقول جل المغاربة تازة قبل غزة وفتح العلاقات مع اسرائيل تحصيل حاصل كما يقال .
فالقافلة تسير الى الامام والعالم يسير الى الامام و ….
لا للتطبيع مع قتلة الأطفال والشيوخ نحن لسنا ضد اليهودية ولا أي النصرانية كل واحد يدين بما شاء عدونا هو دولةً قامت على انقاض شعب قتلته وهجرت الأحياء منهم
الصهيونية الى زوال
حزب ابوجهل (بنكيران) وابا لهب (العتماني) قد تحالفا مع بني قينقاع .هههه
انتم تعطون اليهود اكتر مما يستحقون . اسرائيل دولة صغيرة من دول العالم التالت تعيش على المساعدات واقتصاد الريع.
حتى سلاحها لم تدفع تمنه هدايا المانيا وامريكا
مشكل الصحراء هو مفتعل بين الحاكم الفعلي للمغرب والحاكم الفعلي للجزائر وهما جيران فقصورهم فرانسا خوا خوا.
ويخدمهم كتيرا هدا الفلم الهندي المطول حتى لا تتور الشعوب وتتكلم على حقها.
الشعوب تتمنا انت تقوم الحرب بين حكومة المغرب وجيشها وحكومة الجزاىر وجيشها.
لان الشعوب ليس لهم من هدا المهرجان شيءا
كل الاحزاب المغربية مفلسة ويجب محاكمتها
ابشع حزب هو الاستغلال او الاستقلال الذين باعوا المغرب للمستعمر مائة سنة متجددة، ناهيك عن الشفارة اللئيمة التي اشترت شقتين في الشانزي ليزي والتي لا يستطيع حتى رئيس فرنسا اشتراءهما، اما الشبوط شباط الذي ارجع فاس مرتعا للمخدرات، و سرق اموال الشعب واشترى في تركيا لياخذ الجنسية وبدون خجل رجع
زد هذا الحزب البيجيدي الذي ليس بالكتير ولا الاسلامي ولا العلماني ولا اليهودي ولا ينتمي لكوكب الارض ولا للفضاء ولا ولا احد يستطيع تحديد اتجاهه هو زئبقي
اما البام فقد افرج عن بارون مخدرات واشهر بيدوفيل…. و و و
الا انني اجزم ان البيجيدي اسوؤهم، واظعفهم، في عهده مررت اسوء القرارات و اخزاها، زد على ذلك لا يمثل الا نفسه، حطوه لامتصاص غضب الشعب، والان قالوا له game over لكي يظهروا للشعب انه غير ناضج في اختياراته، وستاتي احزاب اخرى لا تمثل الا نفسها
Tous le peuple Marocain est avec les relations avec Israel
Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive Israel
Nos vrais ennemie sont les generaux Algeriens et les terroristes Islamaouistes
المعلقون أصبحوا يقولون لليهود إخواننا. . لاحول ولا قوة الا بالله. .
سيشهد المؤرخون الدوليون الأكثر حيادا ونزاهة وكفاءة أن سنة 2020 كانت حزينة في 200 دولة بإستثناء المغرب بفظل ثورات الملك والشعب ها هو يستعد لنموذج تنموي جديد انطلقت مهام تحديد ملامحه في 19 نونبر 2019 بإستقبال جلالة الملك لشكيب بنموسى وزوده بتعليمات وتوجيهات بتشخيص الاختلالات بدقة وصياغة حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ في 2021/2035, فتح ذلك الورش الكبير 4 شهور قبل ظهور جارحة كورونا بالمغرب في مارس 2020.
ذلك الورش ها هو مفتوح إلى غاية بداية يناير 2012.
لإنجاح فترة تنزيل تلك الحلول والتوصيات ورفع جميع التحديات التنموية والاستجابة للطموحات والانتظارات المشروعة كان لابد من شراكات مع دول مشهود لها بكفاءات طاقاتها البشرية المنتجة الخلاقة والابداع والمهنية العالية. كان لابد من شراكة مع زعيمة التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجيا والتربية والتعليم والتكوين المهني وتكوين الاطر دولة إسرائيل. المغرب أحسن الإختيار وها عهد الحكامة الجيدة والوعي المهني واللأعقاب والمساءلة والمحاسبة سينطلق باستلهام الحكمة من القدوة من 1.000.000 مليون نسمة مغربي يهودي إسرائيلي.
شكرا جلالة الملك.
ISRAEL EST L ENNEMI DE L HUMANITE UN ETAT BATARD crée de toute pièce pour colonisé le monde ARABE ET nuire à son unité cet état est soutenu par les monarchies arabes depuis 1948 LISER VOTRE HISTOIRE MAIS PEUT IMPORTE à la fin la Palestine vaincra graçe à la RESISTANCE
de son peuple HAMAS -JIHAD ISLAMIQUE et aux chiites résistants la république islamique d IRAN_
HIZB ALLAH -YEMEN- IRAK HACHD CHAABI Le reste ce sont des auxiliaires chez l oncle SAM
… (ان اكثرهم لا يعقلون … ) (…ان اكثرهم لا يعلمون …) الطبيعة لا تحب الفراغ والسياسة لا تحب الجمود.
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سيخرج القضية من المستنقع الذي وضعها فيه حكام الجزائر إرضاء لاحقادهم وعطلوا بحماقاتهم تبادل المنافع بين الشعوب المغاربية. ومن فضائل هذا الاعتراف انه سيكبح جماح عدوانيتهم ويجنب المنطقة حربا مدمرة.
اما العلاقة مع إسرائيل فهي تحصيل حاصل لان اتفاق اسلو الذي أنشأها ما زال قاءما بين إسرائيل والفلسطينيين. وبعد ان تم تجميدها سنة 2000 وقعت مستجدات خيبت كل الامال منها انهيار القوى العربية المحيطة بإسرائيل اندلاع الحروب الطائفية وانبعاث الأحقاد بين العرب والفرس فتشتت شمل العرب والمسلمين .
للنكون منصفين الذي له الأحقية في الدفاع عن أرضيه هو الفلسطيني كما فعلت كل الشعوب لإخراج المستعمر والغريب أنهم يشتغلون داخل إسرائيل والغريب فلسطين مقسمة بحكومتان وهذا مشكل واللدين يقولون أننا بعنا فلسطين كيف هل أعطينا السلاح للأسرائلين كما فعلت جارة السوء في تسليح بوليساريو هل شاهدة يوما فلسطيني يعترف بالصحراء المغربية أو مسؤلا في الحكومة هل تعرف أن بعض المسؤلين يتاجرون في قضيتهم هل في علمك أن الدول العربية تخدر شعوبها بالقضية الفلسطينة هل تعلم أن الدخل الفردي أحسن منك هل تعلم أن معدل الأمية أقل منك هل تعلم أن أبناء المسؤلين يدرسون في أحسن الجامعات هل تعلم أنهم يحملون كل الجنسيات لا تكونوا فلسطنين أكثر منهم فهم قادرون أن يحرروا بلدهم أنتم فقط تتكلمواعن المسجد الأقصى لا آكثر هل تعلم أن النصارى لهم أماكن عبادة في القدس هل تعلم أن المغاربة الجنود مدفونين بالمئات في الجولان
العلاقات مع إسرائيل كلها مزايا وكلها فضائل وامتيازات وابجابيات.
أولا إسرائيل دولة صديقة وشقيقه.ثانيا إسرائيل دولة قوية ومتقدمة.
لن نقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
سأبدأ مند اليوم بمقاطعة السلع المغربية،
و نتمنى من الشعوب الصديقة لشعب الفلسطيني مقاطعة السلع المغربية و مقاطعة السياحة و مقاطعة كل المعاملات مع المغرب و مع كل الأنظمة المتصهينة.
يا ألف أهلا ومرحبا بإخواننا وأحبابنا اليهود حللتم أهلا ونزلتم سهلا والله يديمها خاوة ومحبة بيناتنا.
هل لأحدهم ان يبرر انقسام الفلسطينيين على انفسهم رغم انهم جميعهم تحت الاحتلال الاسرائيلي .ورغم انقسامهم لم تفلح اية طائفة في ايجاد حل للقضية الفلسطينية .انقسموا على انفسهم بسبب السلطة واعتلاء مناصب المسؤولية. اسرائيل لا تزيد الا تقدما والسلطة الفلسطينية بقسميها لا تزيد الا تدهورا رغم المصالحة الشكلية .لم يتغير اي شيء في القضية الفلسطينية رغم مرور اكثر من 70 سنة. وذلك يعني بكل بوضوح البحث عن التغيير هذا التغيير الذي لن يتاتى الا بالتقارب بدل التباعد . والتطبيع جزء من التقارب وهو بالتالي جزء من الحل.والدول العربية التي طبعت مع اسرائيل لابد وانها فكرت كثيرا وتحملت مسؤولية كبيرة.على الاقل التطبيع سيعمل على الحد من الاستيطان وبالتالي انقاذ ما تبقى من الاراضي الفلسطينية.واما موقف الحزب الحاكم من التطبيع فالقرار جاء من اعلى سلطة سعيا وراء المصلحة العليا للبلاد .وعلى الحزب ان يحترم القرار ويسير في هذا الاتجاه او يستقيل من الحكومة كما يقع في الدول المتقدمة.وينتهي الامر.
نحن مع ملكنا في أي قرار الله ينصر سيدي لعز سيمو درتيها مزيانة
يجب على الامم المتحدة اعادة النظر في القضية الفلسطينية وذلك من أجل السلم و السلام بين كل الطوائف الدينية الثلات .
اولا :
– الغاء سيادة اسرائيل على مسجد الاقصى ومسجد القدس ، وجعلهما ينتميان الى كل الطوائف الثلات
– سحب القوات الاسرائيلية منهما وتعويضها بقوات دولية لحماية المسجد الاقصى ومسجد القدس من اي اعتداء ارهابي كيفما كان انتماءه
– السماح لكل افراد الديانات الثلات القيام بشرائعهم الدينية مع احترام كل طرف للأخر
– ترسيم حدود بين الدولتين . والفاصل بينهما المكان المتواجد به كل من المسجد الاقصى ومسجد القدس
– انهاء التوتر القائم بينهما
واخير سيكون هناك سلم تام غير نحدد المدة بين الطرفين .
كيف لم توؤديك الصهاينة وأنت اليوم لا تستطيع أن تزور المسجد الأقصى ثالث الحرمين وكذا جراىمهم في حق اخَاننا الفلسطينيين
عالم الياسة لا مجكان للمبادئ و الوقد و لات خاصها هادشي خاصك تكون سياسي و المغرب كون مادارش هادشي كون وقعو مشاكل لي غتغلب عليهم بالفعل و ياك كيخدم المصاح ديالنا علاش مانقبلوش بالتطبيع أ لخوت و خنا على دراية بلي إسرائيل محتلة فلسطين غاتقول ليا إسرائيل غتأتر على الإسلام غينقصو الإسلام كينتشر الحمد لله بيك ولا بلا بيك و كولا واحد كيشوف المصالح ديالو بطبيعة الحال
اتفاقية الاطراف الثلاثة وقعت أمام عاهل البلاد والدستور المغربي ينص على أن الرافد اليهودي حاضر في ثقافتنا وما ترميم البيع والاحياء اليهودية في جميع المدن المغربية الا دليل على تجسيد تلك العلاقات بين مكونات المجتمع المغربي فاعادة العلاقات بين المغرب واسرائيل لن تتضرر منه لا القضية الفلسطينية ولا غيرها ولاداعي لتوجس الخوف.
مستغرب من الناس التي تردد نفس العبارات بدون تفكير، يقولون “( و ما الذي سيستفيديه المغرب من التطبيع)”؟ المغرب ليس لديه شيء يخسره في التطبيع. دولار واحد في الميزان التجاري مفيد. زيادة السياحة شيء جيد. لكن في المقابل السؤال الحقيقي هو، “(ما الذي يستفيده المغرب من العداء و الخصومة)”؟؟ هل المغرب يستطيع أن يفرض شروط على الفلسطينيين او الإسرائيليين في مشكلتهم الجيوسياسية؟ اذا ما الذي تريدونه؟ ان يكون المغرب فلسطيني أكثر من الفلسطينيين أنفسهم؟
يأتي شخص و يقول، “مصر لم تستفد من السلام”. بل استفادت استرجعت سيناء بعد ما فشلت في استردادها بالحرب. و ضمنت معونات أمريكية بالمليارات سنويا (ليس ذنب إسرائيل لو الحكومة المصرية سيئة في الإدارة. و السياحة الاسرائيليية تفيد قطاع السياحة المصري، و لا تنقصه.
العثماني يبدو طفولي و مثير للشفقة عندما يتجاهل ذكر التطبيع. يجب عليه ان يدافع عن مصلحة المغرب، و يتعلم درس عن عدم الثرثرة عن قضايا بعيدة لا تخص المغرب، و محاولات صنع مواقف عنترية. تسلق شجرة طويلة بالشعارات، و الأن يبدو محرج و لا يعرف كيف سينزل منها.
السيد بوريطة هو رجل المرحلة و الذكاء و الحكمة.
المغرب وقضيته الوطنية أولا أهلا بإعادة العلاقات مع دولة إسرائيل
خاوة خاوة ديما خاوة، هنا يتضحون من هم الاخوه