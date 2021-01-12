الحكومة المغربية تقرر تمديد إجراءات "الحجر المؤقت" أسبوعا إضافيا

الحكومة المغربية تقرر تمديد إجراءات "الحجر المؤقت" أسبوعا إضافيا
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:20

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 13 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وأفاد بلاغ الحكومة بأن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا – كوفيد 19 على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا.

والإجراءات الاحترازية تهم:

1. إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛

2. حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

3 . منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

أسبوع إضافي الحجر المؤقت الحكومة كورونا

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‫تعليقات الزوار

11
  • Abdel
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:29

    اين الحجر ؟ انا لا ار الحجر ؟؟؟؟!

    33
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  • اجراءات ارتجالية
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:30

    اجراءات ارتجالية تكرس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و ستساهم في قرب انفجار مجتمعي ضد الحكام …….

    87
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  • هند
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:30

    ماشي موشكيل المهم هي هاديك 2000 دهم متقطعوهاش اعلينا .والفنا بالراحة .

    -89
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  • الوجدي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:30

    زعما كورونا كاتخرج غي فالليل
    قرار اللجنة العلمية لا يستند لاي دليل علمي انه اللغط فقط واللي بغا يدير شي حاجة كايديرها

    59
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  • التاغي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:30

    لماذا تم منع المقاهي من تقديم وجبات الفطور رغم أن هذا القرار لا أثر له في بلاغ الحكومة؟؟

    30
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  • simotuber
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:30

    nothing to do with This Gouvernement,all what you can do,is watching them burning this lovelh Country ✌️

    -15
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  • هند
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:30

    ماشي موشكيل المهم هي هاديك 2000 دهم متقطعوهاش اعلينا .والفنا بالراحة .

    -57
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  • فيصل
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:31

    الحكومة تريد إرسال المغارية إلى الشارع .

    33
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  • %%%%
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:34

    les cas de covid sont en baisse voir les statistiques sur hespres . et comment sa auglente nous etouffons nil est ou votre vaccin a la c….. nous somme sur la paille . vous vous etes des fonctionnaires de l etat et sa vous arrange nous on galère . alors votre couvre feu est de trop .

    8
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  • الحامض درهم الكيلو
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:34

    هاد شي حماض بزااف، معرفتش اشمن جهة عندها المصلحة تعطل اشغال و ارزاق العباد

    45
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  • مجهول
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:35

    وا بزااف عيقو كورونا تتخرج غير بليل ولا .. كنا ف 3000 حالة فالنهار ومكانش هادشي دبا 800فالنهار و عاد ما زادو .. هادشي كايجيب الشك

    24
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