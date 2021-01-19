الحكومة تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية من "كورونا" أسبوعين إضافيين

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، التي تم إقرارها يوم 13 يناير الجاري، مدة أسبوعين إضافيين؛ وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.
وذكر بلاغ للحكومة، اليوم، أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس “كورونا” على الصعيد العالمي، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة في بعض الدول المجاورة للمملكة.
كما أضاف المصدر نفسه أن قرار تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين آخرين يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.
“هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا على التراب الوطني”، يختم البلاغ الصادر عن الحكومة.
جدير بالذكر أن الإجراءات الاحترازية تهم إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.
ويهم القرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.
لا نعترف بقرارات هذه الحكومة الفاشلة
ربما هذه أغبى حكومة على وجه الأرض
و لا صافي زدتو فيه عيقتو.. ما وصلكمش اللقاح غولوها ماشي تزدو تكرفسو علينا هاكا…
والله ما كتحشمو بالله .. عار عليكم وا بزاف .. و الدرويش هو لي واكل الدق .. اتقوا الله في أنفسكم
قولو للحكومة لن نرضخ هذه المرة أنتم تتحدون 30 مليون مغربي كلهم تحت خط الفقر ..حنا غادي نوضو ليكم هاد المرة
هدا القرار كان متوقع ونطلب من الله انا يرفع عنا هدا الوباء عم قريب
اعتدنا على التمديد ياريت نسمع الجزر ولو مرة واحدة
c’est bizarre toujours avant les vacances scolaires on a une prolongation
هههههه اقسم بالله العظيم الا حكومة فاشلة بكل المقاييس كورونا تخرج ليلا وتنام في النهار الله ياخد فيكم الحق كيف كا دمرتوا لقمة عيش الفقير وانتم بالطبع تعيشون حياة الترف و الرفاهية
ملي تحيد فرنسا حالة الطوارئ غاتحيدو المغرب..را من مارس وهما تابعينهم..واش باقي شي واحد شاك فهاد القضية؟
حسبي الله و نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحكومة همها الوحيد هي القرارات اما فيما يخص التلقيح لا تهتم باخبار و تنوير الراي العام حكومة فاشلة مئة في المئة في جميع الميادين هناك الحموشي و بوريطة الذين ابانوا عن كفاءاتهم العالية الله ينصر سيدنا
عيقتو بزاف
زدتو فيه
راه تقهرنا بهاد الزمر
صافي هاد الناس سورتو علينا بالقفل نموت نحن من البطالة ويعيشون هم يا يا يا يارب تستر من عندك يارب خرجو علينا الله ياخد فيهم الحق
كاين دول مادارو لا حجر لا والو من نهار بان الفيروس و عايشين حسن منا و تا فعدد الاصابات و الوفيات كانو فديك الفترة كتر منا دابا سبقناهم بشحال و حنا باقيين على قرارات فاشلة و زعما كورونا خارجة غير بليل ديك لي تكون على صباح مادير والو مسكينة غير كاتزيرو علينا الوقت على باطل خرج دغيا دغيا جيب الخبز دغيا قضي غرض دغيا كولشي دغيا باش يقدك الوقت، و الحاجة لي كاتقضيها دغيا ديما كاتكون ناقصة….. … وحق الرب ايلا بزاف انا عييت الصراحة
لانعترف بهذا القرار الفاشل وشكراً .
تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات لا علاقة لها بالحالة الوبائية و لا هم يحزنون .
مرة أسبوع مرة أسبوعين،جمعوهم لينا أو جونا من اللخر قولوا عام ديال الحبس،أنا بعدا أقسم بالله حتى تقهرت بالإحتياطات وبكل صراحة والله مابقيت كنتيق في هذ الحكومة،واش شي معذب بالإحتياطات أو شي عايش الحياة السعيدة،شكون يعوضني على عام ديال الإحتياطات أو القهرة أو الإكتئاب و…و…إلخ.المهم من اليوم ماكين لا إحتياط لا والو أو لي جات من عند الله سبحانه مرحبا بها.
الله ياخد فيكم الحق
الله ياخد فيكم الحق ، قهرتونا ، الله ياخد الحق في من له مصلحة في هذه التمديدات
الله ياخد فيكم الحق، الحكومة باللجنة ديال الويل بكلشي ليهم
اللهم ان هذا منكر تمديد تم التمديد اصحاب الحمامات افلسوا والحكومة لا تتقن الا التمديد،والخطورة قد تاني من الشارع.
لا حول ولا قوة إلا بالله واش كورونا كاينة غير بالليل
اصبحنا كقطيع الأغنام نساق من طرف ناس لا هم لهم سوى سلب حريتنا .كورونا لن تزول و ستبقى معنا دائما هادا ما قالته منظمة الصحة .
الإغلاق ليس حلا بل بناء مستشفيات
لم تبق لنا القوة و الطاقة لهدا الحجر لا نفسيا و لا جسديا و لا عقليا ارحمونا يا مسيرين البلاد اننا نموت فقرا و مرضا و مشاكلا لم نبقى نتيق ببلاغات هده الحكومة الغائبة
لا حول و لا قوة إلا بالله، هذه الإجراءات إنعكاساتها السلبية أكبر بكثير من الإيجابية، هناك تلاعب حكومي واضح بالمعطيات
حسبي الله و نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذ السلالات الجديدة كاينة غي بالليل والله حتى حشومة راه نخدم بالليل ما لقاوش المركوب باش نمشيو الخدمة
واقع أصبح لايطاق الفتنة أشد من القتل أصبحت الحياة مع هذه المحكومة الفاشلة صعبة قرارات عشوائية تمس بالقوت اليومي للطبة الفقيرة لايسعنا الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إجراء تحاليل ل 30000 الف تلميذ وغلق اعدادية بمدينة فاس حسب المنابر الإعلامية،مع عدم التصريح بالاصابات وسط التلاميذ،والآن في آخر يوم للتمديد السابق يعلن عن إصابة شخص بالسلامة الجديدة المهاجر من ايرلندا وأقدم من فرنسا ،كما يقول المثل،باينة للاعمى في الظلمة،لتبرير التمديد لأسبوعين،فلماذا لم تغلق الحدود كليا،الشعب يرجى الثمن دائما ،فإن كثر الضغط عليه سينفجر
إغناء الأغنياء من آكلي أموال الناس بالباطل (أبناك و شركات تأمين)، و إفقار الأغلبية الساحقة من الشعب المستضعف في الأرض
L’exportation des vaccins Astra zeneca à partir de l’Inde commencera ce mercredi inchallah d’après le gouvernement Indien Le Maroc ainsi que les pays en voie de développement pourront commencer à vacciner leur population La vaccination pourra inchallah finir ces restrictions au combien stressantes et destructives de l’économie Marocaine dépendante du secteur informel
طااااااااااء طااااااااااااااء طنييييييييييييييييييي
أصن أن الا جراءات ستعمر طويلا جد ,لاتبدو أي بوادر الانفراج و الله أعلم
الحكومة الفاشلة عجزت عن تلقيح المواطنين سبيلها الوحيد للتغطية هو التمديد نطالب بوقف اجورهم لكي يتساوى جميع المواطنين
فقيد الشيئ لا يعطيه والله العظيم هاذ الحكومة فقدت بوصلتها ولم تعد لها خارطة طريق ولا استرتيجية فضحهم الله وأبانو عن عجزهم وفي غياب تام لأي رؤيى أو تواصل صادق مع المواطن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سبحان الله كورونا المتوحشة تخرج فقط بعد الثامنة مساء فيخشا ان تصيب المقاهي و المطاعم والمحلات التجارية قي حين نرى هدا الاكتضاض في الاسواق و المناطق العمومية و الحمامات بلا تباعد او ارتداء الكمامات طول اليوم و يستمر دلك حتى بالليل حتى اصحاب الامن لايرتدون الكمامة — فلا تعجبوا من امر هده الحكومة___فان كانو صادقين فليسمحو بقطع نصف اجرتهم طيلة ايام الاغلاق –
قرار غبي من حكومة فاشلة لا نفهم شيء
حكومة فاشلة بكل المقاييس. في كل المجالات… تغطون فشلكم في اقتناء اللقاحات بإجراءات قمعية تجاه الشعب المغلوب على أمره… مرضتونا ومرضتو أولادنا… دعيناكم نالله
اوا أشغانقول لهاد الحكومة.
كاتقلبو على شي صداع ماضايرش والله هاد غادي تبردو.
تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 2040 وهنونا وبعد جيبو سكان جزر القمر واعطهم الجنسية المغربية الله اعطنا وجهكم
لا صافي عيقتو علينا احنا باغين الجيش يهبط بقوة ويطبق قانون وضع الكمامة. كلشي يدير الكمامة غطيو فمكم وعيينا هادشي طول والاقتصاد والو بسبب الناس الي مكي حشموش ومكيخافوش إلا بالزرواطة. دولة تايوان سالا هادشي عندهم من زمان لأن شعبهم واعي ونضيف. النضافة من الإيمان.
يجب على الحكومة تقصح التعامل مع الناس عوض تقول لهم وضعو الكمامة من فضلكم، تقولهم غطيو فمكم من خارج بيوتكم ولا حداري من العقوبة المطبقة وحداري من السلالة الجديدة كتلطق من مول البيسري للخضار من الفارماسيان لمول كروصة بالقزع بسرعة فائقة.
وخليتوها علينا في المحلات التجارية ملقينا باش نخلصو الكراء واكواك اعيباد الله تقهرنا
قرارات منتصف الليل لاتاتي اكلها نريد حلا لهذا المشكل .الطوارىء ليست حلا وإنما عداب لاغلبية الشعب .اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب
لم يعد أمام شعب إلا انتفاضة ضد هؤلاء مسؤلين المجرمين
دخلت امرأة جهنم بسبب قطة حبستها حلل وناقش
يجب توظيف المزيد من الشرطة والقوات المساعدة لأن الشعب لم يلتزم بالحجر الصحي.
الجزائر قامت بمناورات عسكرية استعرضت فيها عضلاتها …
كل مآسي الشباب المغربي الحالي يتحملها جيل الخمسينات والستينات لأن ذلك الجيل لم ينتج الا الجبناء من السياسيين والنقابات المنقبة عن مصالحها اما مصلحة الشعب فلا أحد يهتم
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
الحكومة الفاشله تضهر فشلها وتقوم بفرض جبروتها على المواطن الضعيف يجب على الشعب ان لا ينصاع لهذه القررات و الجميع عليهم الخروج … كذلك الحكومه لم تعترف في فشلها بخصوص تدبير صفقة القاح … يمكن كا يتسناو باطمة وصحابها يعلنو على الاكتشاف ديالهم العلمي … لك الله يا وطني
حسبنا الله ونعم الوكيل هذا كل ما استطيع قوله انا لله وانا اليه راجعون
هادشي ولا مهزلة. الحكومة فقدت مصداقيتها تماما. حكومة تبحث فقط على الحلول السهلة. وهي سد وطرق على البشر !!!!
دايرين لخاطر لفرنسا عندها مشاريع هنا
صرخة مواطن والله تعيب عليكم يا حكومة الدل والعار حزب العدالة والتنمية انتهى سياسيا عق
الفيروس كورونا له سلالة كثيرة تعيش معنا و لا ينقطع لي عندو المناعة المنتظمة اوماعندوش الأمراض المزمنة ليس خطير عليه واصابنه تكون مابين الخفيفة و المعتدلة .يكون الخطر هاد الناس لي عندهم الأمراض المزمنة أو هادوهما لي لازم يكونو في الحماية ضد الفيروس أو أي العدوى لأن جهاز المناعتهم عليها الضغط بالا مراض لي عندهم و عندما يصابون بالعدوى جهاز مناعتهم يستسلم . اما الإنسان ليس له الأمراض المزمنة كيتصاب بحال الزكام أوصافي. لماذا هادا تمديد و النشر الخوف في الناس لا حولة ولا قوة الا بالله .
المقاطعات والطوبيسات والوزارة والإدارات والابناك والطوبيسات والسويقات و…… راه عاااااامرين….. بغيت نقول هاد اللجنة العلمية ماعلمية ما والو اللي بغات كتسدو واللي بغات كتحلو حسب قرار الناس اللي نفوق بدون دراسة علمية عكس الدول الاخرى….. وفين اللقاح والوعد اللقاح…… الله يعفو والسلام والله تعالى يدير شي تأويل الخير نهاد البلاد الغالية مع هاد القوم المسيرين الفاسقين
نعم لتمديد العمل بالإجراءات الإحترازية….هذه الإجراءات لصالح سلامة صحتنا…..
تبا لكم لقد سءمنا من تفاهات اللجنة العلمية ما علاقة الساعة الثامنة بانتشار كورونا انه الاستهزاء فقط
لنكن أذكياء راه فالبلاغ مذكور اللجنة العلمية المختصة و لي كيقول بأن الحكومة هي التي تقرر فالبلاد فإما له حسابات سياسية إما مغفل إما يخاف أن يقول الدولة و هنا نعرف المقصود بالدولة بكل مكوناتها من مخزن و ملك و مستشارين وووو
السفر خارج المملمة الفيزا و الطائرة و الجمارك أسهل من السفر داخل الوطن.
حكومة فاشلة ١٠٠% من احسن الرجوع للحجر الصحي اما الثامنة مساء او التاسعة فقط مواقيت او الوباء الموجود في البلاد يتنقل بعد الساعة التاسعة . نلتمس من رىيس حكومة المغرب عدم الخروج بمثل هذه القرارات نريد او بالاحرى اريد معرفة اين وصلتم بشأن التلقيح او كالمعتاد حبر على ورق لقد سئمنا من هذه القرارات التي تعود سلبا على المساكين ام انكم غير متمكنين من هذا المنصب
دام النصر و التمكين لأمير المؤمنين
أغبى حكومة عرفها المغرب، إذا كنتم أغبياء فلا تحسبون أن الشعب غبي، عندما تقترب عطلة ما، تزكون كذبكم بالفيروس الوهمي، وا حكومة الويل راكوا عيقتوا على المواطن الفقير المقهور الذي لاحول ولاقوة له، راه الناس تقهرات وتغلبات، ارتفاع ساروخي في فواتير الماء والكهرباء، ناهيك على الفئات التي تضررت بانهيار منازلها بالأمطار، تلف المحصول انجراف الغنم والبهائم بالسيول، و … و… و… وانتم رفعتم أيديكم عن الدعم و لم تكلفوا أنفسكم لإيجاد حلول مجدية، جهة الشرق تهميش كلي، قطع أرزاق أبناء تلك الجهة التي كانت تنشغل في تجارة التهريب (بنزين مواد غذائية…) فهي الآن مشلولة الحركة لامصانع لامعالم لتظم تلك الطبقة، كيف تطلبون من مواطن مغلوب على أمره وهذه قصة واقعية من فيلاج صغير سيدي بوبكر انهار منزلهم أو بصريح العبارة كوخهم، فهم أسرة من 8 أنفس كلهم ينامون في المطبخ الذي لم يتضرر بالأمطار التي جاد بها الله، فرد واحد هو الحيوي يتكبد مسافة بعيدة يوميا: إلى مدينة وجدة ليتاجر في (بيجامات) وتفرضون عليه أن يرجع إلى قريته قبل الثامنة ليلا؟ حالة الطوارئ لا تخدم الفئة الهشة : يجب دعم هذه الفئة أو ترك الأمور على حاله
دابا واش علاش لبارح قالوا بلي لقاو حالة جديدة واش فهمتوا ولا لا ههه
حكومة فاشلة جعلت كورونا شماعة للقضاء على الفقراء وارزاقهم هاته الاجراءات الكمامة التباعد خطوة لشل الناس نفسيا حتى لا يحتجوا على الاوضاع المزرية التي نعاني منها من جراء هذا الجنون والعبث العالمي اغلق مدد مزيد من الضغط حتى ينهار الانسان ويستسلم لمخططهم الشيطاني تلقيح جماعي حتى يتخلصوا من الناس عبر قتلهم او التسبب في عاهات هذا المشروع قد يبدو للبعض نظرية مؤامرة لن اجادلهم لان الاعلام مسخ عقولهم وارواحهم لن نعود الى الوضع والطبيعي حتى يستفيق القطيع من هذا غسل الدماغ العالمي شغلوا عقولكم ابحثوا ما يجري في الكواليس انها ايام صعبة قادمة وكارثية لا على المستوى الفردي و الجماعي لا تنتظروا من السياسيين حلول هم المشكلة
اياكم وتصديق اكاذيبهم ةلتي لا تنتهي هم رابحون رابحون .
الدول المتحضرة تطبق بعض القيود المعقولة كحضر التنقل الليلي مع استثناءات و لمدة قصيرة أما نحن فلذينا الحضر بالليل وهو رسمي و الحضر بالنهار بسبب الباراجات الغير مفهومة التي تكبل حرية التنقل خصوصا جهة الدار البيضاء و مراكش. فتجد مهندسا أو طبيبا أو طيارا ينتظر حارس أمن في الباراج ليعطيه إشارة عفو نزلت من السماء للمرور.
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. الناس راه وصلات فيها العضم. الله يدير تاويل الخير
زيدو حتى عام بالحق عطيو للناس باش تعيش ، ونحلف بالله هاد الحالة الجديدة غير موجودة تماما، شدو معايا غير الخريطة وشوفو فين جات ايرلاندا واشمن مراحل داز منها هاد السييد باش يوصل للمغرب غادي يركب من ميناء dublin وينزل فميناء le haver بفرنسا, ومن le haver باش يوصل ل marseille خاسو على لأقل 13 ساعة وف marseille خاسو ياخد موعد باش يدير pcr ، يعني من لانطلاقة ديالو من dublin ل marseille وياخد موعد باش يدير pcr قبل مايطلع للباطو لجاي للمغرب تقريبا سيمانة ، ومنين دار تحاليل ديال pcr ففرنسا لقاوه سلبي زعما حتى وصل للمغرب عاد شدو رادار ..
اتقو الله حكومة فاشلة بجميييع المقايس