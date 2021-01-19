الحكومة تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية من "كورونا" أسبوعين إضافيين

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، التي تم إقرارها يوم 13 يناير الجاري، مدة أسبوعين إضافيين؛ وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

وذكر بلاغ للحكومة، اليوم، أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس “كورونا” على الصعيد العالمي، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة في بعض الدول المجاورة للمملكة.

كما أضاف المصدر نفسه أن قرار تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين آخرين يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

“هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا على التراب الوطني”، يختم البلاغ الصادر عن الحكومة.

جدير بالذكر أن الإجراءات الاحترازية تهم إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.

ويهم القرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.