حكومة العثماني تمر إلى السرعة القصوى لتنزيل برامج "الحماية الاجتماعية"

تواصل حكومة سعد الدين العثماني تنزيل مشاريع القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على المغاربة، وذلك بعد التعليمات الملكية التي دعت إلى الإسراع في إخراج هذا الورش الاجتماعي الكبير إلى حيز الوجود.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 30.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وجاء مشروع القانون هذا بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة.
كما تهدف أحكام هذا النص الحكومي إلى إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، ومنح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وإعطاء الصندوق إمكانية تفويض مُهمَّة اسْتخلاص الاشتراكات المتعلّقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.
وفي الصدد ذاته، صادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني. وجاء مشروع هذا القانون لتجويد نظام المعاشات.
وكان مجلس الحكومة الماضي قد صادق على مشاريع قوانين ذات التوجه الاجتماعي نفسه، وهي مشروع مرسوم رقم 2.20.792 المتعلق بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويعتبر مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة بمثابة “ثورة اجتماعية حقيقية”، بتعبير وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون؛ إذ يرتقب أن يستفيد من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء والتقاعد، خلال سنتي 2021 و2022، حوالي 22 مليون شخص إضافي.
وتسارع حكومة العثماني الزمن لإخراج القوانين والمراسيم التطبيقية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية قبل انتهاء ولايتها المنتظرة في غضون الأشهر المقبلة.
وسرعة السلحفاة في تنزيل العديد من المشاريع الاخرى نمودج القانون الاطار للتربية و التكوين……
مافائدة التسجيل، لا معنى له، يجب مساعدة الفقراء ولا تسدوا افواهنا، بالكحل، والرماد، نريد ان نسد رمقنا، ان نوفر لاولادنا ما ياكلون، ويلبسون خصوصا مع اقتراب العيد، السرعة القصوى لا معنى لها بلاتي علينا بهدوء لا داعي لتدهيش المواطن البسيط والذي لم يكن يعتاد على سماع س ن س س
يجب تخفيف مساطر على المواطن اليوم مشيت انابيك
طلبو ليا زبالة ديال الوراق معدنيش محال منين نجيبو نشفرو
لا حولاة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم منكم أو من اعمالكم
* دوصما دوصما( DOUCEMENT ) , غير بشوية ,
إنما العجلة من الشيطان . كأنما يشجعون على حوادث السير .
لا تسرعي يا حكومة , نحن في إنتظاركم في الإنتخابات .
* السرعة القصوى كسرعة السلحفاة .
صادق صادق و تاحجا مصدقات ! لا أرى في ارض الواقع أي شيء.
مشروع جميل ويبعث أملا. لازم المغاربة يعيشوا بكرامة لازم المغارية يعيشوا بعزة نفس. تاريخ المغاربة مشرق فيه شجاعة فيه بطولات فيه شهامة الرجال.من العار ان يقتل المغربي ماء وجهة تزلفا لقفة رمضان ولصدقة ” الذل” من طرف الاغنياء والتي من ورائها غالبا الاستغلال أو الحكرة!
من باب التضامن مع الفئات الهشة والطبقات الفقيرة في ظل هده الأزمة وجب إلغاء الترقيات في السلالم سواء الترقيات القديمة اوالجديدة وتخصيص غلافها المالي في صندوق التضامن لأن الموظف له اصلا حوالته الشهرية فما دا يضيره دلك .
الناس اللي اغلبية مافهماش هذ المشروع واش السحاب ليكم الدولة غادي دير ليكم التغطية الصحية لله في سبيل الله لا يا الاخوان غادي تولي تخلصي شهريا أجرة شهرية مثلا كاين اللي غادي ادفع 3000 درهم شهريا كاين ل 4000 درهم كاين ل 350 وهكذا مثلا الحلاق مطالب ب 350 درهم شهريا والمهم الاخرين على حسب تخييل معايا تخلصي شهريا وانت ما مكافيش حتى مع الزمان يعني هذاك جوج. الرسالات اللي كانوا تتوفروا بغات تديهم ليكم الدولة عطيها زبالة ديال الفلوس في العام باش ترد ليك واحد 500 درهم ولا اقل هههه
الكيل بمكايلين القوانين التي تخدم مصالحكم تخرجوها الى حيز الوجود بسرعة البرق، ام القوانين التي تخدم المغاربة فتماطلون فيها كأنكم ستخرجونها من جيوبكم. فوقاش ياربي نتهناو من هذا الفساد في تسيير البلاد