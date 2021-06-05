"الحلال" يؤجج التنافس بين الشركات المغربية

ارتفعت حدة المنافسة بين الشركات المغربية من أجل الحصول على علامة “حلال”، للتمكن من تصدير منتجاتها نحو كبريات الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، التي تتطلب التوفر على شهادة المطابقة مع المعايير الإسلامية الخاصة بالمنتجات الغذائية.
وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن عدد الشركات المغربية الحاصلة على علامة “حلال” ارتفع إلى ما يزيد عن 1000 شركة، إضافة إلى الـ140 مقاولة الحاصلة حاليا على هذه العلامة؛ وهو ما سيساهم في حصول المغرب على حصة محترمة في الأسواق العالمية الخاصة بمنتجات “حلال”.
وتسعى الشركات المغربية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وفق المصدر ذاته إلى رفع حصتها في الأسواق العالمية الخاصة بهذه المنتجات إلى ما يقارب أربعة ملايير دولار على الأقل، في سوق دولية شهدت نموا متسارعا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتقل من 580 مليار دولار سنة 2012 إلى ما يقارب 1.3 تريليون دولار سنة 2017.
هل العلامة هي التي حلال ؟ام المنتوج…؟ لان بمجرد الحصول على العلامة ينسى المنتوج…و يهمل المراقب ضميره المهني….
جميل جدا، نحتاج هذه العلامة في بلدنا أيضا، فالشكلاط مثلايحتوي على الكحول ويباع للمغاربة بدون رقيب ولا حسيب.
الحلال ليس هو المقصود انما هو المال والأرباحزعند هذه الشركات
والا فكلمة الحلال في الإسلام لا تقتصر على اللحم فقط وإنما في جميع الأمور القولية والفعلية.
توجه جد ضروري، وقد تأخرت الشركات والمقاولات في المغرب ،تأخرت في الولوج لهذا السوق الكبير،لأن علامة حلال هي رائجة في كل دول أروبا وأمريكا وأسيا التي فيها تكثل مهم من أبناء الديانة الأسلامية التي تكون سوق مهم جا.
شرح ما هو ( حلال) حلال شرحه عند الاوروبيين هو ليس⬅️ لحم خنزير فقط) اما للحوم الحيونات الاخرى فهي غير مذبوحة حلال halal ⛔ هم قصدهم فقط الخنزير هو الحرام وشكرا
علامة حلال ما هي إلا علامة تجارية وراءها ضمان حصة من سوق المنتوجات. ما الفائده من منتوج خال من لحم الخنزير او من الكحول اذا احتوى على مواد مسرطنة او مواد مغشوشة او بديلة عن المواد الأصلية لكن تباع كمواد اصلية او مواد تسبب الكولسترول او السكري أو اي داء آخر.
حلال في نظري هو اي منتوج خال من الغش و التزوير و الحيل و الخداع و هذا المنتوج لن تسمح به العقلية المغربية التي تبيع الزيوت و البهارات و الخليع المغشوش.
الكثير ينصبون،يسرقون،يغشون،يبيعون المخدرات……. وتيقولو تنشري اللحم من عند “عربي” حيت حلال…….،تايطبقو الدين هي في الماكلة
اذا كانوا يشترون العظام من الجزارين لطحنها وتجفيفها وبيعها علف البقر لتسمينها فيجن القطيع وتسمى بجنون البقر لانءه ياكل لحم بعضه .
فهل هذا حلال؟
أرجو من العالمين والدارسين أن يفسروا هذا الأمر لمن يعنيهم الأمر
مع الشكر