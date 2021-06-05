"الحلال" يؤجج التنافس بين الشركات المغربية

ارتفعت حدة المنافسة بين الشركات المغربية من أجل الحصول على علامة “حلال”، للتمكن من تصدير منتجاتها نحو كبريات الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، التي تتطلب التوفر على شهادة المطابقة مع المعايير الإسلامية الخاصة بالمنتجات الغذائية.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن عدد الشركات المغربية الحاصلة على علامة “حلال” ارتفع إلى ما يزيد عن 1000 شركة، إضافة إلى الـ140 مقاولة الحاصلة حاليا على هذه العلامة؛ وهو ما سيساهم في حصول المغرب على حصة محترمة في الأسواق العالمية الخاصة بمنتجات “حلال”.

وتسعى الشركات المغربية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وفق المصدر ذاته إلى رفع حصتها في الأسواق العالمية الخاصة بهذه المنتجات إلى ما يقارب أربعة ملايير دولار على الأقل، في سوق دولية شهدت نموا متسارعا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتقل من 580 مليار دولار سنة 2012 إلى ما يقارب 1.3 تريليون دولار سنة 2017.