الحمامات العطرية تقضي على المشاعر السلبية

يعاني الكثيرون من التوتر النفسي والخمول والكآبة بسبب إجراءات الإغلاق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إنه يمكن مواجهة هذه المشاعر السلبية من خلال الحمامات العطرية المعتمدة على الزيوت الطيارة، والتي تعمل على الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي بالهدوء النفسي أو تساعد على الشعور بالنشاط والحيوية.

وأوضحت هوبر أن اللافندر يحارب التوتر النفسي ويساعد على الشعور بالهدوء، كما يمتاز الروزماري بتأثير مهدىء ويساعد على الشعور بالاسترخاء.

وتتمتع القرفة بتأثير منعش ومنشط ومبهج، وهو ما ينطبق أيضا على روائح الفواكه الحمضية مثل الليمون واليوسفي.