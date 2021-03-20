الحملة الوطنية للتلقيح تحصن أكثر من 2,4 ملايين مغربي ضد "كورونا"

بلغ عدد الملقحين بحقنتين ضد فيروس كورونا المستجد بالمغرب 2.423.380 إلى حدود اليوم السبت.
وأفادت وزارة الصحة في نشرتها اليومية بأن الذين تلقوا الحقنة الأولى، منذ بدء عملية التلقيح الوطنية، بلغ عددهم 4.264.168 شخصا.
بخصوص الإصابات الجديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجلت 444 حالة من أصل 11678 تحليلا مخبريا، ليصل إجمالي الحالات منذ ظهور الوباء إلى 491.463 حالة بعد إجراء 5.369.133 تحليلا مخبريا.
أما الوفيات جراء “كوفيد-19″، فقد رصدت 8 حالات جديدة رفعت الإجمالي إلى 8763 حالة، فيما تعافى 484 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع المتعافين إلى 478.870 منذ مارس من سنة 2020.
وما تزال 3830 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد، فيما تشير أرقام وزارة الصحة إلى أن نسبة الفتك مستقرة في 1.8 في المائة، ونسبة التعافي تبلغ 97.4 في المائة.
ووفق معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات الخطرة أو الحرجة يبلع 406 حالات، فيما الحالات الي توجد تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي تبلغ 25 حالة.
بخصوص التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة، فقد أحصت جهة الدار البيضاء سطات 313 حالة، مع 6 وفيات، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 32 حالة، وجهة الشرق 26 حالة، وجهة مراكش آسفي 23 حالة، مع حالة وفاة واحدة.
وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم رصد 13 حالة جديدة، ووفاة واحدة. أما في جهة سوس ماسة، فقد أصيب بالفيروس 12 شخصا.
أما جهة الداخلة وادي الذهب فقد أحصت 11 إصابة جديدة، وعرفت جهة درعة تافيلالت 6 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء 4 حالات، وجهتا بني ملال خنيفرة وفاس مكناس حالتين في كل واحدة من هما.
ان شاء الله احلو قبل رمضان لأداء التراويح وليلة القدر
المحصنون فعلين هم اربع ملايين و نصف زد عليهم المتعافون من المرض بعد ان طورو مضاضات في اجسامهم. من تلقي جرعة واحدة يصبح بعيد عن منطقة الخطر حتى ادا اصيب بالعدوا تكون اعراضه ضعيفة و غير ناقل للعدوا. جرعتين احسن لانه لن يصاب لكن جرعة واحدة تخرج من منطقة الخطر
يجب على الدولة المغربية أن تقوم بحملة وطنية لتلقيح جيوب المواطنين شهريا لتخفيف عليهم معاناة الفقر المدقع الذي أجتاح نصف المغرب.هذا هو أهم تلقيح الذي يسبو إليه الشعب المغربي كسائر الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها. أما التلقيح الذي فرضتهم علينا من أجل التجارب فنحن لسنا بفيران.
tres bien.vous ete une équipe qui connait son travaille dans la presse electronique