الحملة الوطنية للتلقيح تحصن أكثر من 2,4 ملايين مغربي ضد "كورونا"

بلغ عدد الملقحين بحقنتين ضد فيروس كورونا المستجد بالمغرب 2.423.380 إلى حدود اليوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة في نشرتها اليومية بأن الذين تلقوا الحقنة الأولى، منذ بدء عملية التلقيح الوطنية، بلغ عددهم 4.264.168 شخصا.

بخصوص الإصابات الجديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجلت 444 حالة من أصل 11678 تحليلا مخبريا، ليصل إجمالي الحالات منذ ظهور الوباء إلى 491.463 حالة بعد إجراء 5.369.133 تحليلا مخبريا.

أما الوفيات جراء “كوفيد-19″، فقد رصدت 8 حالات جديدة رفعت الإجمالي إلى 8763 حالة، فيما تعافى 484 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع المتعافين إلى 478.870 منذ مارس من سنة 2020.

وما تزال 3830 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد، فيما تشير أرقام وزارة الصحة إلى أن نسبة الفتك مستقرة في 1.8 في المائة، ونسبة التعافي تبلغ 97.4 في المائة.

ووفق معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات الخطرة أو الحرجة يبلع 406 حالات، فيما الحالات الي توجد تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي تبلغ 25 حالة.

بخصوص التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة، فقد أحصت جهة الدار البيضاء سطات 313 حالة، مع 6 وفيات، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 32 حالة، وجهة الشرق 26 حالة، وجهة مراكش آسفي 23 حالة، مع حالة وفاة واحدة.

وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم رصد 13 حالة جديدة، ووفاة واحدة. أما في جهة سوس ماسة، فقد أصيب بالفيروس 12 شخصا.

أما جهة الداخلة وادي الذهب فقد أحصت 11 إصابة جديدة، وعرفت جهة درعة تافيلالت 6 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء 4 حالات، وجهتا بني ملال خنيفرة وفاس مكناس حالتين في كل واحدة من هما.