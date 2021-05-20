الحمولة الزائدة ترفع خطر الحوادث!

شددت مجلة “أوتو تسايتونج” على ضرورة الالتزام بالحمولة القصوى للسيارة خلال رحلات الصيف، محذرة من أن الحمولة الزائدة تهدد أمان القيادة؛ حيث إنها تؤثر بالسلب على خصائص القيادة.

وأوضحت مجلة السيارات الألمانية أن الحمولة الزائدة تتسبب في زيادة مسافة الكبح وانخفاض القدرة على التسارع، كما يرتفع خطر تعرض السيارة للانزلاق في المنعطفات أو عند تغيير حارة السير، وهو ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وعن الطريقة الصحيحة لتخزين الأمتعة أوضحت “أوتو تسايتونج” أنه ينبغي تخزين الأغراض الثقيلة والحقائب الكبيرة أسفل صندوق الأمتعة بالسيارة، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يتم وضعها خلف مسند ظهر المقعد الخلفي مباشرة.

وبعد ذلك يتم وضع الأغراض الخفيفة عليها، مع ضرورة تغطية الأمتعة بشبكة أو ربطها بأحزمة إذا تجاوز ارتفاعها مسند ظهر المقعد الخلفي.