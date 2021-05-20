الحمولة الزائدة ترفع خطر الحوادث!

الحمولة الزائدة ترفع خطر الحوادث!
صورة: د.ب.أ
الخميس 20 ماي 2021 - 03:17

شددت مجلة “أوتو تسايتونج” على ضرورة الالتزام بالحمولة القصوى للسيارة خلال رحلات الصيف، محذرة من أن الحمولة الزائدة تهدد أمان القيادة؛ حيث إنها تؤثر بالسلب على خصائص القيادة.

وأوضحت مجلة السيارات الألمانية أن الحمولة الزائدة تتسبب في زيادة مسافة الكبح وانخفاض القدرة على التسارع، كما يرتفع خطر تعرض السيارة للانزلاق في المنعطفات أو عند تغيير حارة السير، وهو ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وعن الطريقة الصحيحة لتخزين الأمتعة أوضحت “أوتو تسايتونج” أنه ينبغي تخزين الأغراض الثقيلة والحقائب الكبيرة أسفل صندوق الأمتعة بالسيارة، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يتم وضعها خلف مسند ظهر المقعد الخلفي مباشرة.

وبعد ذلك يتم وضع الأغراض الخفيفة عليها، مع ضرورة تغطية الأمتعة بشبكة أو ربطها بأحزمة إذا تجاوز ارتفاعها مسند ظهر المقعد الخلفي.

التسارع الحمولة الزائدة خصائص القيادة خطر الحوادث

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
نتائج برنامج المثمر بتاونات
الخميس 20 ماي 2021 - 03:24

نتائج برنامج المثمر بتاونات

صوت وصورة
محكمة ابتدائية جديدة بالمحمدية
الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:31 9

محكمة ابتدائية جديدة بالمحمدية

صوت وصورة
احتراق محاصيل في برشيد
الأربعاء 19 ماي 2021 - 18:08

احتراق محاصيل في برشيد

صوت وصورة
قصص الأنبياء: قصة عيسى عليه السلام
الأربعاء 19 ماي 2021 - 17:30 9

قصص الأنبياء: قصة عيسى عليه السلام

صوت وصورة
معاناة وحلم الهجرة بالراب
الأربعاء 19 ماي 2021 - 14:31 11

معاناة وحلم الهجرة بالراب

صوت وصورة
رونو إكسبريس المغربية
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:58 14

رونو إكسبريس المغربية