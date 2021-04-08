الحنودي: أرحب بالتحقيق وأحترم النيابة العامة

سارع رئيس جماعة لوطا مكي الحنودي، بالرد على بلاغ النيابة العامة بخصوص دعوته لخرق حالة الطوارئ بجماعته.

وكتب الحنودي على صفحته الشخصية على فيسبوك “نحن عيزكم مكي لا يخيفني البحث ولا التحقيق، أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية”.

وأضاف “نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه وحق مناقشة الإشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة، إضافة إلى حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها”.

وزاد رئيس جماعة لوطا في الأخير: “ويبقى جلالة الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية”.

كما رحب الحنودي لاحقا بـ”ضيوف جماعة لوطا”، حيث كتب في تدوينة أخرى: “رغم بلاغ السيد وكيل الملك بالحسيمة، نحن نرحب بالجميع بجماعة لوطا ضيوفا مكرمين، وقد أعمل على تجهيز المراكز الاجتماعية المتوفرة وبعض الدور السكنية الخاصة.. قصد استقبال المغاربة من الكويرة إلى طنجة وكل الراغبين في زيارة هذه الجماعة المتواضعة والكريمة. باسم سكانها أقول لكم/ن ألف مرحبا”.