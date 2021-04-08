الحنودي: أرحب بالتحقيق وأحترم النيابة العامة

سارع رئيس جماعة لوطا مكي الحنودي، بالرد على بلاغ النيابة العامة بخصوص دعوته لخرق حالة الطوارئ بجماعته.
وكتب الحنودي على صفحته الشخصية على فيسبوك “نحن عيزكم مكي لا يخيفني البحث ولا التحقيق، أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية”.
وأضاف “نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه وحق مناقشة الإشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة، إضافة إلى حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها”.
وزاد رئيس جماعة لوطا في الأخير: “ويبقى جلالة الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية”.
كما رحب الحنودي لاحقا بـ”ضيوف جماعة لوطا”، حيث كتب في تدوينة أخرى: “رغم بلاغ السيد وكيل الملك بالحسيمة، نحن نرحب بالجميع بجماعة لوطا ضيوفا مكرمين، وقد أعمل على تجهيز المراكز الاجتماعية المتوفرة وبعض الدور السكنية الخاصة.. قصد استقبال المغاربة من الكويرة إلى طنجة وكل الراغبين في زيارة هذه الجماعة المتواضعة والكريمة. باسم سكانها أقول لكم/ن ألف مرحبا”.
هل تعلم كم تبلغ مساحة سنغافورة؟
الله يعطيك الصحة ويكثر من امثالك
صراحة هذا الرجل هو الذي فهم و عرف كيف يمكن مواجهة هذه الجائحة.. احترام التدابير الإحترازية مع تمكين المواطنين من ممارسة انشطتهم بشكل منظم دون المساس بالحرية الفردية و الجماعية للمواطنين..
تستاهل تكون رئيس الحكومة الموقرة المبجلة و المصونة بعين الله
هذا حبسوا ما بقي تخوو ليه الرجل سكر
صراحة هاد السيد نجح فترويج السياحة في بلدته التي لم يكن يعرفها احد بغض النظر عن بيان السيد وكيل الملك فتحية للسيد المكي
تبارك الله عليك رده رصين متين. يشرف جماعات القروية عوض اميين الذين يتراسون عدة جماعات كل احترام والتقدير
الرجل لا يفرق بين الاختلاف في الرأي و مخالفة الرأي
موقف ترفع له القبعة عاليا من رجل قل فيه الرجال ، الاصل هو حرية التعبير ولا للترهيب وتكميم الافواه انه القرن 21.
يا ريت يكونو عندنا رجال فمستوى هذا الرجل
فعلا دستور المملكة يضمن حق التعبير لكل فرد طبعاً دون المساس بمقدسات الوطن. (يتبع)
السلام عليكم
هدا رجل في زمن قل فيه الرجال.
شتان بين الذكور والرجال.
الله ينصرك.
اقتربت الانتخابات واصبحت تبحث عن الاصوات بأي طريقة. لو كنت فعلا تهتم للساكنة لخصصت لهم منح من ميزانية الجماعة وليس الخروج للحادية عشر ليلا
الفتنة اشد من القتل كان الأجدر بك ان تلتزم بالقرار الحكومي .
هاد الشخص إما طالقها علينا و إما مجربين فيه السحور. حتى لهذه الدرجة ما عرفش شناهيا حالة الطوارئ!! راه ما كرهناش يطلقوا سراحنا و نقديوا اشغالنا و نصليوا صلاتنا، الخ… لكن باش يكون العصيان المدني، اوهو.
الله يعز بيك سحبنا غير كتضحك معانا وهي القاضية بصاح. أول واحد قال لا فزمان كثرت فيه السكوت علامة الرضا. يوقع للي وقع بعدا قولتي كلمة غدي يتفكروك بيها المغاربة كاملين. تحياتي ليك
البلاد في هذه المرحلة الحرجة محتاجة الى الحكماء ،وليس لأمثال هذا الرجل الغريب ولكن العيب ليس فيك بل في الذين صوتوا عليك
Je voudrais poser une question à ce CONSEILLER : Monsieur le conseiller, est-ce que vous croyez que vous auriez le droit de donner une aide à la CHINE comme vous l’avez déjà dit au cas où il y aurait un excès de budget dans votre commune ???????????????????,
اذا كان ماكتبه الحنودي في صفحته تحريضا يتوجب معه تقديمه للعدالة فيجب تقديم العثماني اولا للعدالة بنفس التهمة بل وتهمته اخطر من تهمة رئيس جماعة لوطا لانه يحرض المواطنين على القتل والسرقة والجريمة بكل اشكالها فعندما يفرض الحجر الصحي فهذا يعني انه يفقر الشعب والفقر يؤدي الى ارتكاب الجرائم، قال الفاروق ( لو برز الفقر الي رجلا لقتلته)
هاد خونا واقيلا مكيشربش دواه فوقتو.هادشي سببلو مضاعفات خطيرة.حق الاختلاف أو خالف تعرف وتدير فيها بطل من ورق طبعا.
راها واصلا للعظم ناس مقدروش على هاد قرارات لي كتجي احاذية علاش متكونش الجهوية يعني كل جهة تاخذ القرار فوقاش تسد الى كانو الحالات قلال علاش غدي نسدو مع 08 والله الى ناس تقهرات لا خدمة لا والو على الاقل يسدو مع 12 ليلا باش ناس تترزق واصحاب مقاهي يخدمو وش كورونا تتجي غي بليل وفنهار تتمشي وعلاش تسدو مساجد في صلاة تراويح . بزاف ناس راها تقول لاحول ولا قوة إلا بالله .
رد منطيقي من رءيس الجماعة القضاء هو الفاصل ادا كنا في دولت الحق والقانون كما ندعي
هذا خرج ليكم من جنب ههههههههههههه تحياتي له الجماعة ديالو بعد ما كنت مكيعرفها حد أصبحت مشهورة وكل واحد باغي يزورها أنا واحد منهم
قرار شجاع بصفته ممثلا للساكنة له الحق في إصدار قرارات في مصلحة المواطن إذا كانت هناك مشاورات مع المواطنين وليس مثل بعض الرؤساء الذين ينهبون ويسرقون المليارات مقابل السكوت أمام رجال السلطة وأعوانهم
الأكيد أن هناك انتخابات على الأبواب مما دفع بالرجل تسييس قضية إنسانية بمزايدة ذات أهداف انتخابوية واعيد القول إن الرجل لا يفرق بين الاختلاف في الرأي و مخالفة الرأي
يستحق ان يكون رئيس رؤساء الجماعات بدون منازع لجرأته وعدم انبطاحه امام المخزن المغربي وعصيانه للقرارات الباطلة التي تفقر الشعب وتعبيره عن الظلم بدون خوف من احد وحتى ترحيبه بقرار النيابة العامة في حقه فهو لا يبالي لانه يعرف الصلاحيات المخولة له من قبل الدستور، وحتى لو حكم عليه القاضي بالسجن ظلما ضاربا بعرض الحائط تلك الصلاحيات فان اخر كلمة سيقولها هي: ارحب بالسجن
والله نحن شعب غبي و متخلف… السيد يتحدى قانون الحجر زعمى الدولة غير رشقات ليها و فاقت بغات دير الحجر… التبرهيش و انعدام حس المسؤولي…