الحنودي يتراجع عن دعوته لخرق حالة الطوارئ

أعلن مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، تراجعه عن فحوى تدويناته السابقة التي كانت تدعو إلى خرق حالة الطوارئ الصحية المعمول بها على الصعيد الوطني.
وقال الحنودي في تدوينة جديدة على صفحته بـ”فيسبوك”: “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليست بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ”.
وأضاف: “نحن في تواصل دائم مع الساكنة المحلية، ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية. ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة”.
واستطرد في التدوينة المطولة نفسها قائلا: “(جنّدنا) كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة وأننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها”.
وبخصوص تدويناته الأولى، فقد اعتبرها رئيس جماعة لوطا “ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة، لكن ضخمها الإعلام أكثر من حجمها”.
وأضاف: “أدعو ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
إوا دعوة الناس ديال المغرب من طنجة تالكويرة يجيو لجماعتك شنو تتعني. صحيح السياسة لا علاقة لها بالاخلاق
يعتقد نفسه رئيس دولة داخل الدولة. مسؤولون اميون مع الاسف لا يفقهون شيئا. القانون فوق الجميع
قهرتو عباد الله بهاد الحجر الصحي و الطوارئ كون كان كيهمكم بنادم مغاديش نلقاو الناس بلا كمامات خارجين و لا احد من السلطات يهتم و ملي توصل 8 تسدو للناس رزقهم.. اللعبة اقتصادية و باين الازمة تلوح و ايلا كان هادشي صحيح استعدو للثورة لي غتبشطب من الفوق تال التحت . اتقذو بلادكم و اقتصادكم ولا تسيرو على خطوات الغرب
وموت سبع .
هادي هي الرجولة.
بالأمس قلت أرحب بالتحقيق. واحثرم النيابة العامة
يا سيدي الحنودي وجه الدولة عبوس وصدرها ضيق لا تعرف الهزل ولا التقشاب.
هههه. اللعب د دراري الصغار و الله العظيم هادشي بزاف فهم تسطا…. و العداوووو أ عباد الله.
السرعة في تغيير الآراء دليل على أن العفاريت زعزعوه بالليل و صبح كيقول كنت غير كنضحك معاكم متديوش عليا راه قلة ميدار فالجماعة كيخليك تطلقها تسرح و تضحك عليها. هاد سياسة التغيير لو كانت في مجالات اخرى بهاد السرعة كون مشينا بعييد
هذا يسمى بالتهور ,هناك العديد مثله في مناصب لايعلمون ولا يفقهون شيئا.
يجب التفكير قبل الكلام.
هههههههههههه دخلوك سوق راسك أودي الرايس اشمان مزحة الدولة كتمازح
هذا هو وقت الهزل والتهريج. .. اذن كل المحكوم عليهم ﻻجل اﻻخبار الزائفة والتضليل سيقول نفس الكﻻم… تحمل تبعات كﻻمك … هذا وقت الجد اما اللعب ..فكثيراً ما لعبتم بالمسؤولية. ..وليس ككل مرة تسلم الجرة.
كنت متأكد من تدوينتك لدرجة أنك أجبتهم أن القضاء يفصل بينكم و الآن تقول أنك كنت تنفس على الساكنة
أنت تضحك على الساكنة وتلعب على أعصابهم
كتضحكوا على الشعب
حسبي الله و نعم الوكيل
الراس لي ما يدور… كدية. انتهى
وصلك الصهد اعمي اش داك المشاكل
بغا يقلقل السوق ساعة دخلوه لسوق راسو
وكان علي الاجدار كان ذلك ان يتدخل خبراء في القانون الاداري والدستوري فما يخص بما صرح به رئيس الجماعة الاننا امام تنازع القوانين الاقليمة والوطنية .اما ما تفوه به بعض بما يسمي بالصحافة بالتحريض في حد ذاته وتحقير قرارات الصادرت عن رئيس الجماعة وكذا اهانة هيئة منظمة المتمثلة في وزازرة الداخلية .اذ نتاسف للبلاغ الذي اصدره ممثل المحكمة في يخص التدوينة .ونتاسف ذاك عن تراجع الرئيس عن قراره بحث نحن امام قانون اداري صادر عن جهة محلية .
هههههه
وصلو الصهد عندما تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة
شحال من واحد كيكون اسدا وعند الجد يصبح هرا
السيد الرئيس لا تلعب مع المخزن و لا تحاول ألا تعلم مع من تلعب ؟
وهل أنت قادر على هذا النوع من اللعب؟ آش وقع ليك يا سيدي ؟
سير تلعب قدام باب داركم أحسن لك و إياك ثم إياك أن تكررها مرة أخرى فالطاحونة لا زالت تشتغل و عندما تريد اللعب عليك باختيار أقرانك.
يالاه تكمش و ما يشوفوكش برا من بعد المغرب،
يجب تسمية الامور بمسمياتها فضمنيا هي مجرد تدوينة لاكنها انتشرت بطريقة خيالية و اثارت فعلا الفتنة بمجتمعنا وأحياء تريد الاحتجاج على الحجر بعد قراءة التدوينة. طبعا الانتخابات اقتربت وصاحبنا يريد ربح نقاط مع بعض الرعاع ولكن فعلا يجب الضرب من حديد ضد المعني و تعميم الحكم على الجرائد والمواقع ليكون عبرة للآخرين المفترضين. حقيقة هي atteinte à l’image de l’état
هل كلام من مسؤول جماعي يعتبر مزاحا وهزلا
يجب على السلطة القضائية وفي كلتا الحالتين “تحريض كان او مزاح” منعه من الترشح للاستحقاقات المقبلة حتى يكون عبرة لأمثاله . الواجب الوطني التضامني اهم من تحريضه ومزحته
“على من يضحك: رجعها مزحة كنلعبو الكارطة بسالة هادي”
أتمنى ألا تصاب النيابة العامة بدورها بما أصيب به رئيس الجماعة هذا من هزل، وتتبث له وللجميع أن قضائها و قضائنا فصل ليس بالهزل.
هي كانفلا على على عباد الله تحت غطاء البسط والترفيه. خاص تتحاسب على هاذ البسالة.
مصدقتيش سي الحنودي، لقد تم بيع الماتش بنجاح هههه ولا فهمتي قانون الحجر الصحي بغلاط ههه صحاب ليك راك من الولات ولا عامل جهة هههه فهمتي ديك المادة بلمقلوب هههه ايوا ياك كنتي تقول بينك وبين الحكومة، المحكمة الإدارية؟؟؟
لي تسحر مع الدراري يصبح فاطر هي هادي.
لا تعدْ الى مثل هكذا مزاح مع السلطة ياااارجل ، والا نزلتْ على أمِّ رأسِك شتى المحن ، لعل أبزها وأصعبها على أعصابك فقدانُك المقعدَ الذي أنت جالس عليه وتستمرئ نعمه وأفضاله .
أظن ما ما قاله هذا الرجل في بداية الأمر كان يهدف إلى دغدغة شعور ساكنة جماعته والمغاربة..وأراد أن يظهر للواجهة …هذا ما تم فعلا بلغ هدفه..لكن أظن أن الأمر أعمق من ذلك وهو التمهيد للحملة الانتخابية قبل الأوان…واليوم تراجع عن أقواله .وهذا دليل على أن أوامر عليا أمرته بالتراجع او بالتهديد…في الختام أقول الواحد هو يبقى عند كلمتو كيف كيقولوا المغاربة.جمعة طيبة
في الغالب اراد ان يمتحن الداخلية والحملة الانتخابية على الابواب اضن انهم هددوه بالقرعة فخاف وتراجع
الله يسامح، صدمو غير بشي غرامة ولا شي حاجة بسيطة، ووصل ميساج لأبناء تلك المنطقة، على حسن نية الدولة اتجاههم، عربون على نية الدولة.
دخلتي سوق راسك ،!!! هادشي ما فيهش الضحك
و سخونية الراس كترجع بالبرودة
أين أولائك الطبالة والغياطة اللي دارو من الرجل بطل قومي سيحرر جميع جهات البلاد ،قال ليك راه غير ضاحك لاعب .
قلت في تعليق سابق لمقال سابق عن الرجل وبتوقيع” أنتي شعبوية ” كفى شعبوية فقد سحقتنا الشعبوية !
الخوف الحبيب وما يدير..نعم ليس هنا حياء..هنا خوف ..اعز الله السلطة الحازمة احيانا
أين هي كلمة نحن سواسيه أمام القانون لو قالها غيره من الطبقة الكادحة لطبقة عليه جميع الفصول القانونية التي تقرأ في كليات الحقوق المغربية
راه شفعليك المنصب ديالك كون دارها و احد من ولاد الشعب كون دوز رمضان فالمقام السعيد
القانون فوق البعض و تحت البعض الاخر
احسن ما عجبني فكلامو… قاليك هو في تواصل دائم مع الساكنة…… واش داوي… بنيتك…..
الي دار الذنب يستاهل العقوبة. باراكا من سيلفوبلي. يجب الضرب بيد من حديد. وبالخص ان الرجل يمثل الدولة. وله اتباع كثر.
واش هدا وقت الضحك؟ واش هدا موضوع الضحك؟ Le mal est fait. دابا غادي يهجروه ليك. لأن ماشي هدي هي الأولى ليك.الله يهديك. باركا من البولميك.
محمد من الناظور: انت تبحث عن قانون لك وحدك.القانون فوق الجميع من الناظور ( الشمال) الى الجنوب.بما فيهم انت كذلك مجبر على الدخول الى منزاك في الساعة الثامنة مساء.وفيما يخص رءيس الجماعة هل فعلا انت تحرضه على ان يواجه الادارة المركزية بخصوص الحجر؟ نستنتج من هذا اما انك تريد الفوضى في هذا البلد او انك لست بكامل القوى العقلية وانت تكتب تعليقك.