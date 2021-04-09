الحنودي يتراجع عن دعوته لخرق حالة الطوارئ

الحنودي يتراجع عن دعوته لخرق حالة الطوارئ
صورة: منير امحيمدات
الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:10

أعلن مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، تراجعه عن فحوى تدويناته السابقة التي كانت تدعو إلى خرق حالة الطوارئ الصحية المعمول بها على الصعيد الوطني.

وقال الحنودي في تدوينة جديدة على صفحته بـ”فيسبوك”: “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليست بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ”.

وأضاف: “نحن في تواصل دائم مع الساكنة المحلية، ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية. ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة”.

واستطرد في التدوينة المطولة نفسها قائلا: “(جنّدنا) كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة وأننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها”.

وبخصوص تدويناته الأولى، فقد اعتبرها رئيس جماعة لوطا “ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة، لكن ضخمها الإعلام أكثر من حجمها”.

وأضاف: “أدعو ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

جائحة كورونا جماعة لوطا خرق حالة الطوارئ مكي الحنودي

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‫تعليقات الزوار

36
  • الزمامرة
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:17

    إوا دعوة الناس ديال المغرب من طنجة تالكويرة يجيو لجماعتك شنو تتعني. صحيح السياسة لا علاقة لها بالاخلاق

    48
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  • عبد العزيز المكي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:18

    يعتقد نفسه رئيس دولة داخل الدولة. مسؤولون اميون مع الاسف لا يفقهون شيئا. القانون فوق الجميع

    57
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  • mohamedch
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:18

    قهرتو عباد الله بهاد الحجر الصحي و الطوارئ كون كان كيهمكم بنادم مغاديش نلقاو الناس بلا كمامات خارجين و لا احد من السلطات يهتم و ملي توصل 8 تسدو للناس رزقهم.. اللعبة اقتصادية و باين الازمة تلوح و ايلا كان هادشي صحيح استعدو للثورة لي غتبشطب من الفوق تال التحت . اتقذو بلادكم و اقتصادكم ولا تسيرو على خطوات الغرب

    7
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  • زاءر غريب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:18

    وموت سبع .
    هادي هي الرجولة.
    بالأمس قلت أرحب بالتحقيق. واحثرم النيابة العامة

    68
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  • معلق
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:19

    يا سيدي الحنودي وجه الدولة عبوس وصدرها ضيق لا تعرف الهزل ولا التقشاب.

    15
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  • Ayyoub
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:20

    هههه. اللعب د دراري الصغار و الله العظيم هادشي بزاف فهم تسطا…. و العداوووو أ عباد الله.

    23
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  • ياسن
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:20

    السرعة في تغيير الآراء دليل على أن العفاريت زعزعوه بالليل و صبح كيقول كنت غير كنضحك معاكم متديوش عليا راه قلة ميدار فالجماعة كيخليك تطلقها تسرح و تضحك عليها. هاد سياسة التغيير لو كانت في مجالات اخرى بهاد السرعة كون مشينا بعييد

    41
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  • Mounir
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:21

    هذا يسمى بالتهور ,هناك العديد مثله في مناصب لايعلمون ولا يفقهون شيئا.
    يجب التفكير قبل الكلام.

    23
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  • ابراهيم امريرت
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:21

    هههههههههههه دخلوك سوق راسك أودي الرايس اشمان مزحة الدولة كتمازح

    32
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  • عذر أقبح من ذنب. .!
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:22

    هذا هو وقت الهزل والتهريج. .. اذن كل المحكوم عليهم ﻻجل اﻻخبار الزائفة والتضليل سيقول نفس الكﻻم… تحمل تبعات كﻻمك … هذا وقت الجد اما اللعب ..فكثيراً ما لعبتم بالمسؤولية. ..وليس ككل مرة تسلم الجرة.

    27
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  • مغربي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:24

    كنت متأكد من تدوينتك لدرجة أنك أجبتهم أن القضاء يفصل بينكم و الآن تقول أنك كنت تنفس على الساكنة
    أنت تضحك على الساكنة وتلعب على أعصابهم
    كتضحكوا على الشعب
    حسبي الله و نعم الوكيل

    25
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  • kader
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:27

    الراس لي ما يدور… كدية. انتهى

    -2
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  • filali
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:28

    وصلك الصهد اعمي اش داك المشاكل

    26
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  • بولقطاب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:29

    بغا يقلقل السوق ساعة دخلوه لسوق راسو

    22
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  • محمد من الناظور
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:29

    وكان علي الاجدار كان ذلك ان يتدخل خبراء في القانون الاداري والدستوري فما يخص بما صرح به رئيس الجماعة الاننا امام تنازع القوانين الاقليمة والوطنية .اما ما تفوه به بعض بما يسمي بالصحافة بالتحريض في حد ذاته وتحقير قرارات الصادرت عن رئيس الجماعة وكذا اهانة هيئة منظمة المتمثلة في وزازرة الداخلية .اذ نتاسف للبلاغ الذي اصدره ممثل المحكمة في يخص التدوينة .ونتاسف ذاك عن تراجع الرئيس عن قراره بحث نحن امام قانون اداري صادر عن جهة محلية .

    -9
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  • زين العرب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:30

    هههههه
    وصلو الصهد عندما تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة
    شحال من واحد كيكون اسدا وعند الجد يصبح هرا

    15
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  • حكايته
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:34

    السيد الرئيس لا تلعب مع المخزن و لا تحاول ألا تعلم مع من تلعب ؟
    وهل أنت قادر على هذا النوع من اللعب؟ آش وقع ليك يا سيدي ؟
    سير تلعب قدام باب داركم أحسن لك و إياك ثم إياك أن تكررها مرة أخرى فالطاحونة لا زالت تشتغل و عندما تريد اللعب عليك باختيار أقرانك.
    يالاه تكمش و ما يشوفوكش برا من بعد المغرب،

    8
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  • حقيقة
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:34

    يجب تسمية الامور بمسمياتها فضمنيا هي مجرد تدوينة لاكنها انتشرت بطريقة خيالية و اثارت فعلا الفتنة بمجتمعنا وأحياء تريد الاحتجاج على الحجر بعد قراءة التدوينة. طبعا الانتخابات اقتربت وصاحبنا يريد ربح نقاط مع بعض الرعاع ولكن فعلا يجب الضرب من حديد ضد المعني و تعميم الحكم على الجرائد والمواقع ليكون عبرة للآخرين المفترضين. حقيقة هي atteinte à l’image de l’état

    3
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  • أبو وداد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:35

    هل كلام من مسؤول جماعي يعتبر مزاحا وهزلا
    يجب على السلطة القضائية وفي كلتا الحالتين “تحريض كان او مزاح” منعه من الترشح للاستحقاقات المقبلة حتى يكون عبرة لأمثاله . الواجب الوطني التضامني اهم من تحريضه ومزحته
    “على من يضحك: رجعها مزحة كنلعبو الكارطة بسالة هادي”

    7
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  • رشيد41
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:37

    أتمنى ألا تصاب النيابة العامة بدورها بما أصيب به رئيس الجماعة هذا من هزل، وتتبث له وللجميع أن قضائها و قضائنا فصل ليس بالهزل.

    3
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  • sisso
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:37

    هي كانفلا على على عباد الله تحت غطاء البسط والترفيه. خاص تتحاسب على هاذ البسالة.

    1
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  • Rifi
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:41

    مصدقتيش سي الحنودي، لقد تم بيع الماتش بنجاح هههه ولا فهمتي قانون الحجر الصحي بغلاط ههه صحاب ليك راك من الولات ولا عامل جهة هههه فهمتي ديك المادة بلمقلوب هههه ايوا ياك كنتي تقول بينك وبين الحكومة، المحكمة الإدارية؟؟؟

    3
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  • مواطن كان غادي لوطا
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:42

    لي تسحر مع الدراري يصبح فاطر هي هادي.

    5
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  • MEKOUAR . MEK
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:45

    لا تعدْ الى مثل هكذا مزاح مع السلطة ياااارجل ، والا نزلتْ على أمِّ رأسِك شتى المحن ، لعل أبزها وأصعبها على أعصابك فقدانُك المقعدَ الذي أنت جالس عليه وتستمرئ نعمه وأفضاله .

    2
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  • عز الدين الافريقي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:50

    أظن ما ما قاله هذا الرجل في بداية الأمر كان يهدف إلى دغدغة شعور ساكنة جماعته والمغاربة..وأراد أن يظهر للواجهة …هذا ما تم فعلا بلغ هدفه..لكن أظن أن الأمر أعمق من ذلك وهو التمهيد للحملة الانتخابية قبل الأوان…واليوم تراجع عن أقواله .وهذا دليل على أن أوامر عليا أمرته بالتراجع او بالتهديد…في الختام أقول الواحد هو يبقى عند كلمتو كيف كيقولوا المغاربة.جمعة طيبة

    3
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  • سعيد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:52

    في الغالب اراد ان يمتحن الداخلية والحملة الانتخابية على الابواب اضن انهم هددوه بالقرعة فخاف وتراجع

    2
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  • المسامح كريم
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:55

    الله يسامح، صدمو غير بشي غرامة ولا شي حاجة بسيطة، ووصل ميساج لأبناء تلك المنطقة، على حسن نية الدولة اتجاههم، عربون على نية الدولة.

    1
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  • الجديدي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:00

    دخلتي سوق راسك ،!!! هادشي ما فيهش الضحك
    و سخونية الراس كترجع بالبرودة

    2
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  • مساعد السعيدي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:01

    أين أولائك الطبالة والغياطة اللي دارو من الرجل بطل قومي سيحرر جميع جهات البلاد ،قال ليك راه غير ضاحك لاعب .
    قلت في تعليق سابق لمقال سابق عن الرجل وبتوقيع” أنتي شعبوية ” كفى شعبوية فقد سحقتنا الشعبوية !

    2
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  • mohamedelbadraoui
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:04

    الخوف الحبيب وما يدير..نعم ليس هنا حياء..هنا خوف ..اعز الله السلطة الحازمة احيانا

    1
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  • سعيد سعيد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:09

    أين هي كلمة نحن سواسيه أمام القانون لو قالها غيره من الطبقة الكادحة لطبقة عليه جميع الفصول القانونية التي تقرأ في كليات الحقوق المغربية

    2
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  • خالف تعرف
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:14

    راه شفعليك المنصب ديالك كون دارها و احد من ولاد الشعب كون دوز رمضان فالمقام السعيد
    القانون فوق البعض و تحت البعض الاخر

    1
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  • OMAR
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:16

    احسن ما عجبني فكلامو… قاليك هو في تواصل دائم مع الساكنة…… واش داوي… بنيتك…..

    1
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  • ابو وليد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:16

    الي دار الذنب يستاهل العقوبة. باراكا من سيلفوبلي. يجب الضرب بيد من حديد. وبالخص ان الرجل يمثل الدولة. وله اتباع كثر.

    0
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  • لعب الدراري
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:22

    واش هدا وقت الضحك؟ واش هدا موضوع الضحك؟ Le mal est fait. دابا غادي يهجروه ليك. لأن ماشي هدي هي الأولى ليك.الله يهديك. باركا من البولميك.

    1
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  • شرف 58
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:26

    محمد من الناظور: انت تبحث عن قانون لك وحدك.القانون فوق الجميع من الناظور ( الشمال) الى الجنوب.بما فيهم انت كذلك مجبر على الدخول الى منزاك في الساعة الثامنة مساء.وفيما يخص رءيس الجماعة هل فعلا انت تحرضه على ان يواجه الادارة المركزية بخصوص الحجر؟ نستنتج من هذا اما انك تريد الفوضى في هذا البلد او انك لست بكامل القوى العقلية وانت تكتب تعليقك.

    1
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